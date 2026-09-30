Sony Bravia 9 II vs Samsung R95H: welke flagship RGB TV is het beste?

RGB mini-LED (en alle andere termen die voor de technologie gebruikt worden) blijft een van de meest interessante technologieën op de huidige tv-markt. Bijna elke bekende tv-fabrikant heeft in 2026 wel een nieuwe RGB TV op de markt gebracht. Wij hebben meerdere van deze RGB mini-LED/Micro RGB TV's getest en hoewel ze nog niet allemaal even sterk zijn, is het wel duidelijk dat de technologie op zich veelbelovend is. Deze tv's weten nog steeds niet de beste OLED TV's te verslaan, maar er zijn al zeer indrukwekkende RGB-modellen te vinden.

Eén van deze modellen is de flagship Samsung R95H en een ander is de middenklasse Sony Bravia 7 II. Toen we de R95H en Bravia 7 II met elkaar vergeleken, waren we erg onder de indruk van hoe goed de goedkopere Bravia 7 II wist te concurreren, zeker op het vlak van beeldkwaliteit.

Nu is het aan de duurdere Bravia 9 II om het op te nemen tegen Samsungs R95H. De Bravia 9 II is Sony's flagship RGB TV en deze is recent in ons testlab verschenen. We hadden daar de Samsung R95H toevallig ook nog staan en daarom konden we deze twee flagships nu direct met elkaar vergelijken om te zien welk model de betere RGB TV is.

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Hier nog even een opmerking over de foto's in dit artikel: de R95H lijkt soms een rode tint weer te geven op de foto's, maar dat is hoe de camera soms reageert op het matte scherm van de tv. In het echt is die rode tint niet te zien.

Kleurweergave

Beide tv's bieden levendige kleuren, wat hier goed te zien is bij The Super Mario Galaxy Movie. De Bravia 9 II (links) biedt nog iets levendigere kleuren, terwijl de R95H (rechts) juist weer iets fellere kleuren biedt. (Image credit: Nintendo / Univeral Pictures / Future)

Het grootste verkoopargument voor RGB TV's is hun kleurreproductie. Het is misschien geen verrassing, maar allebei deze flagships weten dan ook erg indrukwekkende kleuren te leveren. Bij het bekijken van The Super Mario Galaxy Movie, en specifiek bij scènes met daarin de Luma's, lieten de RGB TV's uitstekende kleuren zien. Kleuren zagen er op de R95H feller uit, maar op de Bravia 9 II juist weer rijker en dieper, waardoor de Luma's wat meer textuur kregen.

Bij de outfits van de personages verschilde het per scène welke tv de beste kleuren weergaf. De roze jurk van Peach had veel profijt van de hogere helderheid van de R95H in sommige scènes, terwijl hij juist in andere scènes weer meer van het scherm spatte dankzij de levendige kleuren van de Bravia 9 II. Hetzelfde was ook te merken bij de rode tinten op Mario's overall en de groene tinten van Luigi en Yoshi.

Bij Speed Racer vertoonde de Bravia 9 II (links) opnieuw levendigere kleuren, terwijl de R95H (rechts) er feller uitzag. (Image credit: Warner Bros / Future)

Toen we wisselden naar een kleurrijke live-action film, Speed Racer, zagen we eigenlijk gewoon meer van hetzelfde. Tijdens de ontbijtscène in het Racer-huis, vonden we dat sommige kleuren, zoals geel, er beter uitzagen op de Bravia 9 II dankzij de extra kleurdiepte, terwijl sommige blekere kleuren, zoals oranje, er juist natuurlijker uitzagen op de R95H. De hogere waargenomen helderheid bij de R95H zorgde er ook duidelijk voor dat kleuren hier vaak meer impact hadden. Toch wist de Bravia 9 II ons vaak over te halen met zijn diepere kleurprofiel.

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Toen we wat meer letten op huidtinten, zagen we dat allebei de tv's hier uitstekend mee omgingen en accurate kleuren vertoonden. Hierdoor zagen personages er levensecht uit. Hier merkten we dat de helderheid van de R95H mensen er nog net iets meer waarheidsgetrouw uit liet zien. Aan de andere kant gebruikte de Bravia 9 II schaduwen en contrast op een interessante manier om mensen er wat dynamischer uit te laten zien.

Contrast

Beide tv's bieden een sterk contrast met een goede balans tussen donkere en lichte tinten. (Image credit: Warner Bros / Future)

RGB TV's blinken meestal ook uit als het gaat om hun controle over de achterverlichting. Dit doen ze merkbaar beter dan andere soorten tv's die achterverlichting gebruiken en ze weten hierdoor zwartwaardes te bieden die nog enigszins met die van OLED TV's kunnen concurreren. Deze twee flagship modellen bieden dan ook een uitstekend contrast en geweldige controle over de achterverlichting.

Bij het bekijken van The Batman produceerden beide tv's een sterk contrast. Wanneer Bruce in de Batcave aan het werk is aan zijn bureau, creëerden de lichte tinten van de felle monitoren en lampen om hem heen een mooi contrast met de donkere tinten van de omgeving. De hogere helderheid bij de R95H zorgde er hier voor dat er in sommige donkere gebieden wat meer te zien was, maar de Bravia 9 II toonde rijkere zwarte tinten met een sterker waargenomen contrast.

Hoewel beide tv's deze uitdagende film (lastig om accuraat weer te geven) goed wisten te vertonen in een felle omgeving, ondanks zijn lage helderheid, is het wel duidelijk dat je de film het beste in een verduisterde ruimte kan bekijken. We merkten daarnaast ook dat de Film-modus van de R95H de beelden iets te fel maakte. Voor The Batman kan je dus het beste de Filmmaker-modus gebruiken. De Bravia 9 II zag er geweldig uit in zowel zijn Film-modus als zijn 'Professional'-modus (Sony's versie van de Filmmaker-modus). De film verloor hier echter wel wat van de impact van het contrast wanneer we hem bekeken in die minder felle Professional-modus.

Image 1 of 2 Beide tv's weten uitstekende zwartwaardes te leveren voor een tv met achterverlichting, maar op de Bravia 9 II (links) zien ze er dieper uit. (Image credit: Amazon / Future) Project Hail Mary is ook een goede film om het contrast van deze tv's mee te testen. (Image credit: Amazon / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Toen we weer wisselden naar een andere film, Project Hail Mary, zagen we in de scènes die we hadden uitgekozen weer inktzwarte tinten bij de shots van de ruimte. Ook zagen we sterke schaduwen toen Ryland Grace de Hail Mary aan het verkennen was. We vonden wel dat de local dimming van de Bravia 9 II hier soms wat te agressief te werk ging. Dat zorgde in bepaalde scènes voor wat 'black crush'. Toch waren zwarte tinten en het contrast hier enorm indrukwekkend voor een tv met achterverlichting. Het gebrek aan 'blooming' toont ook weer goed aan hoeveel controle de Bravia 9 II heeft over zijn achterverlichting. Dit was bij de R95H iets minder indrukwekkend, maar nog steeds uitstekend en veel beter dan bij de meeste tv's met achterverlichting die we hebben getest.

Dezelfde films bieden nog steeds een wat dynamischer contrast op OLED TV's zoals de LG G6 en Samsung S99H, maar dit is zeker een erg grote stap in de juiste richting voor tv's met achterverlichting.

Helderheid en weerspiegelingen

Ondanks grote verschillen in de gemeten helderheid, ziet de R95H (rechts) er in sommige scènes toch feller uit, zoals in deze woestijnscène uit Lawrence of Arabia. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Laten we hier maar even starten met onze helderheidsmetingen. Het was verrassend om te zien hoe groot het verschil was tussen deze tv's. De R95H wist in de Filmmaker-modus een piekhelderheid van 1.977 nits te bereiken en een fullscreen helderheid van 612 nits (in HDR). De Bravia 9 II wist nog een veel hogere piekhelderheid van 4.414 nits te bereiken en een fullscreen helderheid van 974 nits (opnieuw in HDR) in zijn Professional-modus. Dit is dus een veel groter verschil dan we hadden verwacht en het is interessant om te zien hoe deze tv's daarnaast in de werkelijkheid omgaan met hun helderheid.

Bij de meerderheid van de scènes die we hebben bekeken, is de waargenomen helderheid hoger bij de R95H. Dit geldt voor zowel grote gebieden van het beeld en bij specifieke highlights in scènes met een sterk contrast (zoals de verlichting in de Batcave in The Batman). Dat is dus opvallend, omdat je aan de hand van de metingen zou denken dat de Sony er feller uit zou zien.

Bij het bekijken van een felle scène uit Lawrence of Arabia, waarin Lawrence en zijn gids water halen uit een put in de woestijn, zag het witte zand om de personages heen er feller uit op de R95H dan op de Bravia 9 II. Bij HDR-highlights in andere films, zoals de witte verf op de Mach 5 in Speed Racer en alle lampjes aan boord van het schip in Project Hail Mary , leken de tv's dichter bij elkaar in de buurt te zitten qua helderheid. Hier zag soms de ene tv er wat feller uit en soms de andere. Meestal was het dus de R95H die een iets impactvoller beeld leek te bieden.

Dit hebben we in het verleden ook al gemerkt. De resultaten uit dit soort metingen komen niet altijd overeen met wat je merkt in de praktijk. We hebben inmiddels ook gemerkt dat er specifiek bij RGB TV's ook nogal een groot verschil kan zitten tussen de metingen en de ervaring in de praktijk. Toch is het belangrijk om te vermelden dat allebei de tv's over het algemeen een indrukwekkende helderheid wisten te leveren.

Image 1 of 2 Hoewel we hadden verwacht dat de R95H (rechts) uitstekend om zou gaan met spiegelachtige reflecties, hadden we niet verwacht dat de Bravia 9 II (links) dit ongeveer net zo goed zou doen. (Image credit: Future) Beide tv's weten erg donkere scènes uit The Batman uitstekend weer te geven in felverlichte ruimtes. (Image credit: Warner Bros / Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

We waren erg onder de indruk van hoe allebei deze tv's omgingen met weerspiegelingen. De R95H maakt natuurlijk gebruik van Samsungs matte 'Glare Free'-scherm. Die technologie heeft inmiddels al vaker zijn effectiviteit bewezen als het gaat om het elimineren van spiegelachtige reflecties op het scherm. De Bravia 9 II is ook voorzien van een antireflectielaag op zijn scherm en dit is een grote verbetering ten opzichte van het scherm van de Bravia 7 II. Bij het bekijken van donkerdere scènes waren we onder de indruk van hoe weinig spiegelachtige reflecties we nog zagen op de Bravia 9 II.

Welke tv is de beste koop?

(Image credit: Future)

De Bravia 9 II en de R95H zijn fantastische tv's. Ze tonen een duidelijke evolutie van wat er mogelijk is bij tv's met achterverlichting. Hoewel wij momenteel nog steeds van mening zijn dat OLED de beste tv-technologie is, laten deze tv's wel zien dat er veel potentie zit in de toekomst van RGB TV's. Als dit de prestaties zijn bij de eerste generatie, dan zijn we zeer benieuwd hoe de technologie zich verder zal ontwikkelen de komende jaren.

Maar welke tv is nou het beste van deze twee? Wij neigen iets meer naar de Bravia 9 II met zijn rijkere beelden, kleuren die iets meer op die van een OLED-paneel lijken en ook rijkere zwartwaardes. De R95H wint het dus wel op het vlak van waargenomen helderheid en levert daarnaast ook nog gewoon prachtige beelden. Voor ons biedt de Bravia 9 II echter alles wat we al zo geweldig vonden aan de Bravia 7 II en bouwt hij daarop verder.

Natuurlijk moeten we echter ook rekening houden met de prijzen. Voor een 65-inch model van de Samsung R95H moet je bereid zijn om zo'n 3.199 euro neer te leggen (bij Samsung zelf). Een 65-inch Sony Bravia 9 II heeft bij Sony een adviesprijs van maar liefst 3.799 euro. De Samsung is inmiddels bij sommige retailers ook al voor wat minder geld te vinden. Daarnaast beschikt de R95H ook over meer features voor gaming, zoals vier HDMI 2.1-poorten. Ook heeft deze tv een betere interface. Dit alles bij elkaar maakt het lastig om de meerprijs voor de Sony te verantwoorden.

Momenteel is de R95H dus wel de beste koop van de twee. Als de Bravia 9 II echter wat in prijs daalt, is zijn beeldkwaliteit het zeker waard om op andere vlakken een klein beetje in te leveren qua features. Toch zouden we momenteel over het algemeen nog steeds eerder een OLED TV aanbevelen. Je kan bij zowel Sony als Samsung flagship OLED TV's krijgen voor dezelfde (of lagere) prijzen.