Mensen maken gebruik van 'vibe coding' om advertenties van hun smart-tv's te verbannen

Als je wel een beetje klaar bent met alle gesponsorde advertenties, trackers en bloatware op je smart-tv, dan ben je zeker niet de enige. Sommige gebruikers wilden dit fenomeen niet meer maar gewoon accepteren en besloten om iets tegen al die ongewenste elementen te doen met behulp van 'vibe coding'.

Een verslag van TechCrunch laat weten verschillende ontwikkelaars de afgelopen weken met oplossingen voor deze smart-tv-"problemen" naar voren zijn gekomen. Eén van deze oplossingen heet dumbtv. Het idee achter deze software wordt duidelijk aangegeven op de bijbehorende GitHub-pagina: "Je tv moet doen waar je voor betaald hebt: je apps, je HDMI-inputs, en niets anders. Geen advertenties vanuit de tv zelf, geen tracking van je kijkgedrag, geen update waar je niet om gevraagd hebt". Wat doet dumbtv dan precies? Nou, het verwijdert "advertenties, telemetrie experimenten en Alexa,” plus welke app de gebruiker dan ook verder nog selecteert. De software moet dit voor elkaar krijgen op allerlei verschillende smart-tv's.

Een andere optie is cleanyourtv. In de omschrijving voor deze software staat dat het “alle bloatware bij elke Android TV of Google TV kan weghalen via Wi-Fi, en het met advertenties gevulde homescherm kan vervangen door en overzichtelijke launcher die doet denken aan die van een Apple TV. Je hebt geen roottoegang of kabel nodig, er wordt niets verwijderd en je kan alles met één opdracht herstellen als je van gedachten verandert.” Beide projecten claimen overigens dat je de veranderingen heel gemakkelijk weer volledig kan terugdraaien en zeggen dat de rootdirectory van de tv onaangetast blijft.

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Je hoeft misschien overigens niet eens een GitHub-project te downloaden om de bloat van je smart-tv af te halen. Ryan Doyle geeft aan in een post op X dat hij simpelweg een vermelding van zijn tv heeft gevonden en aan Claude Code heeft gevraagd: "kan je dit hacken?" De AI-agent leidde Doyle vervolgens door alle stappen die nodig zijn om "advertenties, bloatware, spyware" te verwijderen en om de "trage gebruikersinterface" weer sneller te maken. Het resultaat was een veel betere gebruikerservaring.

AI kan frustraties van gebruikers oplossen

(Image credit: Getty Images)

Je kan ook nog wat verder gaan dan de simpele oplossingen hierboven. Zo is er bijvoorbeeld nog de advertentievrije Android TV-setup die ontwikkeld is door Cretezy. Deze software blokkeert niet alleen advertenties en trackers in Android TV, maar is bedoeld om veel verschillende aspecten van het besturingssysteem in het algemeen te vervangen. Er wordt onder andere een advertentievrij homescherm geïntroduceerd, maar ook een YouTube-vervanger, een mediabeheerder en een programma waarmee je de knoppen van je afstandsbediening kan herprogrammeren.

Het klinkt allemaal misschien een beetje ingewikkeld, maar Cretezy zegt dat een AI-agent in principe alles voor je kan instellen en het kan optimaliseren voor jouw tv. Dit toont dus aan hoe AI het verwijderen van bloatware enorm eenvoudig kan maken.

Mensen "hacken" tv's in principe al zolang ze bestaan, maar wat de situatie nu anders (en toegankelijker) maakt, is de mogelijkheid om AI hiervoor in te schakelen. Mensen kunnen nu heel snel een hele specifieke oplossing krijgen voor hun problemen in plaats van dat ze zich er eerst zelf dagen of weken in moeten verdiepen.

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Daarnaast zorgen stijgende prijzen voor streamingdiensten en steeds meer advertenties op tv's ook voor meer frustraties bij gebruikers. Voeg daar zorgen over tracking van je kijkgedrag aan toe en het is niet bepaald een verrassing dat er nu tools zoals dumbtv en cleanyourtv zijn.

Als je dus echt helemaal klaar bent met trage prestaties en bloatware op je smart-tv, dan is het het misschien waard om eens te kijken of je een oplossing kan vinden met behulp van een simpele AI-prompt of door een van de tools te gebruiken die inmiddels dus al beschikbaar zijn voor verschillende smart-tv's.