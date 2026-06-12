Iedereen haat advertenties op smart tv's, maar ze houden wel de prijzen stabiel tijdens de geheugencrisis

De prijzen van bijna alle elektronische apparaten zijn de afgelopen maanden flink gestegen, maar er is één opvallende uitzondering: tv's. Een nieuw verslag geeft aan dat daar goed en slecht nieuws aan verbonden is.

Het goede nieuws is dat tv's dus, in tegenstelling tot de meeste andere apparaten, niet ineens enorm duur zijn geworden. Dat is ideaal voor mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een goede, maar betaalbare nieuwe tv voor het WK.

Het slechte nieuws is de reden hiervoor. Tv-fabrikanten hebben de prijzen kunstmatig laag gehouden en tegelijkertijd schakelen ze over naar een verdienmodel waarbij ze meer winst halen uit advertenties op je tv dan de hardware zelf.

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Dat is in ieder geval wat het marktonderzoeksbedrijf Omnia zegt (via Digitimes). Het bedrijf laat weten dat vooral Noord-Amerika een goed voorbeeld is van deze trend. De concurrentie is enorm sterk tussen retailers binnen de tv-markt en daardoor staat er ook een flinke druk op tv-fabrikanten om hun prijzen laag te houden.

De winstmarges bij tv's zijn sowieso al jaren erg laag en dat betekent dat fabrikanten op zoek moeten naar een andere stroom van inkomsten: advertenties.

Het is dus een beetje dubbel. Aan de ene kant krijgen we steeds meer irritante advertenties op tv's te zien, maar aan de andere kant zorgen die advertenties er dus wel (deels) voor dat de kosten van tv's niet flink omhooggaan op dit moment.

Wat is de huidige staat van de tv-markt?

Volgens Omdia zorgen mensen die nieuwe tv's kopen voor het WK er momenteel ook voor dat de tv-verkoop is toegenomen (met zo'n 6% tegenover vorig jaar).

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Vrijwel overal behalve het vasteland van China ziet de tv-markt groei: 13% in Azië en Oceanië, 12% in Latijns-Amerika en 11% in Noord-Amerika. Omdia suggereert dat deel van de verandering het resultaat is van Chinese merken die zich agressief richten op overzeese markten om te compenseren voor een lagere vraag in hun thuisland.

De toegenomen verkoop vindt dus wel tegelijkertijd met (continu) toenemende kosten voor onderdelen plaats. Bedrijven gaan dus steeds meer richting een platform dat het Amerikaanse bedrijf Walmart "content-to-commerce" noemt.

Die retailer linkt streamingactiviteit met advertenties op zijn Vizio- en Onn-tv's. op die manier wil het dus meer inkomsten halen uit advertenties en minder hoeven te vertrouwen op hardware-verkoop.

Wanneer je als bedrijf een tv aan iemand verkoopt, krijg je maar één keer betaald. Advertenties kan je echter oneindig blijven verkopen op die tv. Dat is dus waarom fabrikanten nu de extra kosten gewoon voor eigen rekening nemen. Zo is het nog steeds interessant om hun tv's te kopen en kunnen ze op de lange termijn meer geld aan je verdienen via advertenties.

Wat is het nadeel van deze situatie? Nou, als de prijzen van onderdelen maar blijven stijgen, komen de tv-fabrikanten mogelijk te conclusie dat ze je nog wel meer advertenties kunnen voorschotelen op meer verschillende plekken.