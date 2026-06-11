Deze drie tv's kosten nu minder dan 1.000 euro en zijn perfect voor het WK

Het WK voetbal begint vandaag, 11 juni! Als je overweegt om op het laatste moment je tv te upgraden, maar niet de hoofdprijs wilt betalen, hebben we hier drie interessante modellen voor je opgesomd.

Hoewel er momenteel niet enorm veel aanbiedingen zijn, zijn er wel veel tv's uit 2025 die nu aan spotprijzen te vinden zijn. Het is daarom zeker de moeite waard om de gloednieuwe tv's over te slaan en een kijkje te nemen bij deze oudere modellen. Het is namelijk niet zo dat ze plots waardeloos zijn omdat hun opvolgers bepaalde zaken beter doen.

Zo kost de TCL C6K van 65 inch nu nog maar 684 euro, terwijl de Hisense U8Q van 55 inch nu 729 euro kost. Dit zijn twee mini-LED TV's met een hoge helderheid, waardoor je ook overdag (en zelfs buiten) nog de wedstrijd kan volgen. Wie liever binnen kijkt in een verduisterde ruimte en de beste beeldkwaliteit wil, kan de de LG B5 overwegen. De 55-inch versie van deze OLED TV begint nu bij 799 euro.

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TCL C6K

(Image credit: Future)

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Een goede mini-LED TV hoeft niet duur te zijn en de TCL C6K bewijst dat. Hij heeft een solide helderheid en effectieve local dimming, wat zorgt voor prima zwartwaarden. De prijs is verrassend scherp en de tv is verkrijgbaar in veel formaten, van een kleine 50 inch tot maar liefst 98 inch.

De sterke punten van de TCL C6K liggen in de beeldkwaliteit. Hij kan levendige kleuren weergeven, wat perfect is voor het tonen van de tenues van de spelers en het veld tijdens het WK. Hij heeft ook een geweldige detailweergave, waardoor beelden op het scherm er scherp uitzien.

De tv heeft ook een uitstekende helderheid in deze prijsklasse, met name 706 nits. Schermhelderheid is belangrijk als je overdag wedstrijden in lichte ruimtes (of buiten) wil kijken. Op dat vlak ga je dus niet veel beters vinden voor dit geld.

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De tv heeft ook een goede bewegingsweergave, waardoor snelle sportbeelden goed worden weergegeven. Tijdens onze tests ontdekten we dat een 'judder reduction' van 3-4 resulteerde in vloeiende, accurate bewegingen.

LG B5

(Image credit: Future)

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LG B5 (55 inch) van €899 voor €799 bij Hello TV De LG B5 is een betaalbare OLED TV met een diep contrast, rijke kleuren en uitstekende bewegingsweergave, wat zeker van pas zal komen tijdens het WK. Vooral de 55-inch versie is nu scherp geprijsd.

De LG B5 is een uitstekende OLED TV met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Hoewel mini-LED vanwege de hogere helderheid de voorkeur krijgt bij sportwedstrijden, blinkt de LG B5 uit op vlak van kleur, detail en bewegingsweergave.

Dit is dan wel een instapmodel OLED TV, maar het beeld is uitstekend. Tijdens onze tests waren we onder de indruk van de levendige en accurate kleuren. De bewegingsweergave is ook uitstekend. Zelfs zonder extra bewegingsinstellingen presteert de LG B5 geweldig en verwerkt hij snelle scènes in zowel sportwedstrijden als films perfect.

Een belangrijk minpunt: de LG B5 is niet zo helder. Hij kan moeite hebben in lichte ruimtes. Als je tv in een felle ruimte staat of als je buiten zou willen kijken, is dit geen goede keuze. Kijk je daarentegen in een verduisterde ruimte, dan is de LG B5 wel een slimme investering.

Hisense U8Q

(Image credit: Future)

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De Hisense U8Q is een mini-LED TV van topklasse die minder kost dan rechtstreekse concurrenten. Hij biedt een indrukwekkende helderheid, goede beeldkwaliteit en, met wat aanpassingen, een vloeiende bewegingsweergave.

Waar de U8Q echt in uitblinkt (letterlijk) is de helderheid. Hij haalde een piekhelderheid van 2888 nits in HDR en 744 nits in fullscreen HDR in de standaardmodus (onze aanbevolen modus voor sport). Ook de fullscreen SDR-helderheid van 600 nits was indrukwekkend. In combinatie met de antireflectiecoating is dit een prima tv voor overdag, wat vooral handig is in lichte ruimtes en buiten.

Verder maakte de U8Q indruk op ons met zijn kleuren, die tijdens onze tests uitstekend werkten bij het kijken naar een basketbalwedstrijd. De bewegingsweergave is standaard slechts gemiddeld, maar met een eenvoudige aanpassing, door de onscherpte- en schokreductie op 3-4 in te stellen, worden bewegingen vloeiender zonder een onnatuurlijk effect te creëren.