Tv's kunnen duurder zijn dan verwacht tijdens Black Friday

Als je van plan bent om dit jaar tijdens Black Friday een goedkope lcd-tv op de kop te tikken, moet je je verwachtingen misschien wat bijstellen. Belangrijke producenten van lcd-panelen hebben naar verluidt aan fabrikanten als Samsung, Sony en LG laten weten dat ze hun prijzen verhogen, precies op het moment dat de productie voor de drukste periode van het jaar start.

Samsung Display produceert geen lcd-panelen meer en ook LG Display is ermee gestopt. Dat betekent dat de grote tv-merken afhankelijk zijn van deze Chinese producenten: BOE, TCL CSOT en HKC.

Deze vier draaien niet op volle capaciteit. In plaats van het aanbod te vergroten, beperken ze de productie om het overaanbod te beperken en prijzen te beschermen. Dat meldt The Elec.

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TCL CSOT en HKC verhogen deze maand (september 2026) hun prijzen, terwijl BOE dit in het vierde kwartaal zal doen. Zoals The Elec opmerkt: "De vrees dat de Chinese dominantie in de lcd-toeleveringsketen zou leiden tot meer controle over de paneelprijzen, wordt werkelijkheid."

Deze prijsstijgingen brengen bekende tv-fabrikanten in een lastig parket, aangezien ze hun bestellingen voor lcd-panelen voor Black Friday en de feestdagen al hebben gedaan en hun productieplannen moeilijk kunnen wijzigen. Dit zullen we vooral merken bij de goedkopere tv's, die sowieso kleinere winstmarges hebben.

Kapt Samsung met QLED?

Daarnaast schroeft Samsung naar verluidt de productie van QLED TV's sterk terug (het zou gaan om 80% minder). Alsof dat niet erg genoeg is, zou Samsung overwegen om tegen 2028 QLED volledig uit hun aanbod te halen.

Even opfrissen: QLED maakt gebruik van lcd-panelen met een laag 'quantum dots' voor betere kleuren. Het werd gelanceerd als een betaalbaarder en helderder alternatief voor OLED. Nu OLED steeds helderder wordt en mini-LED goedkoper wordt, verliest QLED aan terrein.

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Volgens ETNews (via FlatpanelsHD) verlaagt Samsung de QLED-productie dit jaar van 10 miljoen naar 2 à 3 miljoen stuks. Het verlegt vervolgens de focus naar mini-LED en Micro RGB. Ook de productie van Neo QLED wordt minder en zou uiteindelijk stopgezet worden.

Samsung lanceerde wel een nieuwe serie betaalbare mini-LED TV's zonder QLED, waaronder de Samsung M80H. Toen we die tv vergeleken met de Samsung Neo QLED QN80H, was de beeldkwaliteit duidelijk slechter.

Aan de andere kant hebben we de Samsung R95H Micro RGB TV. Dit is het topmodel van Samsung zonder OLED-paneel. De basis is alsnog lcd-technologie, maar in de praktijk staat deze tv op gelijke hoogte met de beste OLED TV's.

Quantum dots zijn ten slotte nog niet ten dode opgeschreven. Volgens FlatpanelsHD blijft Samsung namelijk investeren in QD-OLED en toekomstige technologieën zoals QD-EL (ook wel NanoLED).