Beste gratis VPN van 2024

De beste gratis VPN beschermt je informatie tegen cybercriminelen, maakt je surfen op het internet anoniemer en laat je zelfs series uit andere landen streamen. Dat alles zonder dat het je een cent kost.

Een virtueel privénetwerk (VPN) is een essentieel hulpmiddel dat je veilig kan houden op het internet. Er zijn honderden gratis VPN's beschikbaar en de waarheid is dat de meeste niet zo geweldig zijn. Het zal je verbazen hoeveel gratis VPN-apps je bombarderen met ongewenste advertenties en je gegevens doorverkopen.

TechRadar meer dan 100 VPN's beoordeeld en we testen voortdurend onze toppers om er zeker van te zijn dat ze nog steeds hun plaats verdienen. In deze gids vergelijken we de voor- en nadelen van een gratis VPN met die van een betaalde VPN en helpen we je de juiste te kiezen. We vergelijken snelheid, serverlocaties, deblokkeermogelijkheden, privacy en beveiliging.

De gevaren van gratis VPN's

Gratis VPN's mogen dan wel niets kosten, maar daar is meestal een goede reden voor. Het betekent dat de provider op een andere manier winst maakt, meestal met aanhoudende reclame of door je gegevens te verkopen aan derden (in plaats van ze geheim te houden).

Bovendien beperken gratis diensten meestal de hoeveelheid data die je kunt gebruiken en de snelheid waarmee je kan surfen, waardoor ze onbruikbaar worden voor videostreaming, torrenting of als permanente beveiliging op al je webverkeer. Verwacht daarnaast ook geen snelle ondersteuning of een uitgebreide selectie aan servers die je bij betaalde VPN's krijgt.

Dus voordat we beginnen aan onze lijst met de beste gratis VPN's, wijzen we je er graag op dat een betaalde versie slechts een tweetal euro per maand kan kosten en veel betere prestaties en bescherming zal bieden.

De beste gratis VPN 2024

1. PrivadoVPN Free De beste gratis VPN die Netflix kan deblokkeren Beschikbaar op: Windows, Mac, Android, iOS en Linux | Datalimiet: 10GB per maand, daarna onbeperkt bij 1Mbps | Verbindingen: 1 | Locaties: 13 | Landen: 10 | Klantendienst: Website en e-mail PrivadoVPN Free Site bezoekenbij PrivadoVPN Deblokkeert Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video en BBC iPlayer Hoge snelheid Eenvoudige apps 10GB data aan volledige snelheid Geen onafhankelijke security audit

In het kort ⭐⭐⭐⭐⭐ 🔒 PrivadoVPN Free is een uitstekende service met deblokkeermogelijkheden die zelfs sommige eersteklas concurrenten niet hebben. Probeer het zelf en zie waarom het onze beste gratis VPN van {jaar} is.

PrivadoVPN Free zit Proton al lange tijd op de hielen en door zijn recente updates heeft het eindelijk de voormalige kampioen van de troon gestoten. Met een toegewijd geoblockingteam is het een van de weinige VPN's die betrouwbaar populaire streamingdiensten zoals Netflix en BBC iPlayer kan deblokkeren.

Privado's gratis optie biedt veel beveiligingsfuncties, zoals een noodschakelaar en VPN die altijd aan staat om je gegevens te beschermen en je internetgebruik te onderbreken als de VPN-verbinding wegvalt.

Het gratis platform biedt zelfs split-tunneling, zodat je toegang hebt tot lokale diensten terwijl je je favoriete programma's in het buitenland streamt. Je kunt daarnaast je encryptieprotocol regelen en overschakelen naar WireGuard voor een snellere, veiligere VPN-ervaring.

Met zijn downloadsnelheden van 865 Mbps zijn de gratis servers van PrivadoVPN net zo snel als de betaalde. Dit stoot de gratis servers van Proton VPN van de eerste plaats voor de snelste gratis VPN met 740 Mbps. Het grotere aantal servers betekent ook dat de servers van PrivadoVPN minder snel overbelast raken.

Ga je over de limiet van 10GB, dan word je op een tragere server geplaatst die slechts 1 Mbps biedt. Hoewel dit langzaam lijkt, is het nog steeds voldoende voor dagelijks internetgebruik en de meeste gebruikers zullen waarschijnlijk niet meer dan 10 GB per maand nodig hebben.

Privado is een van de weinige VPN's die zijn eigen bandbreedte en transitroutes beheert. Dit betekent fantastische snelheden en bijna geen vertraging door drukke servers. Het is een gratis dienst met een echt premium uitstraling.

De keuze uit 13 locaties in 10 landen verslaat de meeste gratis diensten, waaronder Proton VPN Free, die slechts 3 landen aanbiedt. Hier is een lijst van de gratis serverlocaties: Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten (4 locaties), Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Mexico, Brazilië en Argentinië.

De apps zijn solide en betrouwbaar, maar het bedrijf heeft zijn privacygegevens niet gecontroleerd met een onafhankelijke audit. Deze gratis VPN heeft ook enkele problemen en beperkingen. PrivadoVPN Free ondersteunt namelijk slechts één verbinding, dus als je het op je laptop en je telefoon installeert, kun je er maar één tegelijk gebruiken.

Over het geheel genomen is PrivadoVPN Free een uitstekende gratis VPN die de concurrentie omver blaast. De deblokkering van streamingdiensten is een opvallende eigenschap en als betalen voor een VPN gewoon geen optie is, biedt PrivadoVPN je een eersteklas service zonder kosten.

In het kort ⭐⭐⭐⭐½ 🔒 Proton VPN is een bekend merk dat streeft naar digitale privacy en internetvrijheid. Hoewel het onlangs van zijn troon is gestoten, is het nog steeds een goede gratis VPN.

Proton VPN Free stond bovenaan onze lijst met de beste gratis VPN's, dankzij zijn mix van functies, kracht en kwaliteit. Hoewel het misschien zijn eerste plaats heeft verloren, is het nog steeds een goede VPN die niet teveel beperkingen oplegt en langdurig gebruikt kan worden.

Er zijn bijvoorbeeld geen datalimieten bij Proton. Terwijl bijna alle andere gratis VPN's je 500 MB tot 10 GB per maand geven, biedt Proton VPN Free onbeperkte data. Dat is handig, want zo hoef je niet te kiezen waar je de VPN gebruikt als je gegevens opraken.

Proton heeft gratis gebruikers ook niet gestraft door belangrijke functies weg te laten. Sommige gratis providers laten de kill switch, WireGuard en misschien zelfs klantendienst achterwege, maar Proton VPN Free heeft alle belangrijke privacyfuncties die je nodig hebt om veilig online te blijven.

Er zijn nog steeds belangrijke beperkingen. Je krijgt bijvoorbeeld maar toegang tot drie locaties: de VS, Nederland en Japan. Hoewel je Proton VPN op zoveel apparaten kunt installeren als je wilt, kun je er maar met één tegelijk verbinding maken. Er is geen toegang tot Proton VPN's specifieke streaming servers, geen P2P-ondersteuning of extra's zoals advertentie- en malwareblokkering.

Niets van dit alles weerhoudt Proton VPN Free ervan om zijn belangrijkste werk te doen. De goed ontworpen, open-source en gecontroleerde apps zijn eenvoudig te gebruiken en bevatten handige extra's. Deze VPN was voorheen de snelste, maar is ingehaald door Privado. Snelheden van 740 Mbps zijn weliswaar nog steeds top, zolang je op het juiste moment surft met Proton. Er zijn momenten waarop de servers vol zitten en bijgevolg lagere snelheden leveren.

De meeste producten van Proton hebben gratis opties, waaronder ook ProtonMail. Daarnaast werd op 28 juni 2023 Proton Pass gelanceerd om mensen toegang te geven tot betrouwbaar wachtwoordbeheer. In een poging om censuur over de hele wereld tegen te gaan, lanceerde Proton het VPN Observatory om pieken in VPN-gebruik te monitoren.

Proton VPN Free is misschien niet voor iedereen geschikt. Als je in een specifiek land wil surfen, dan is de selectie van drie landen die Proton VPN aanbiedt mogelijk niet genoeg. Alternatieven zijn in dat geval PrivadoVPN en Windscribe met beide meer dan 10 landen om uit te kiezen.

3. Windscribe Free Geweldige beveiliging en een hoge datalimiet Beschikbaar op: Windows, Mac, Android, and iOS | Datalimiet: 10 GB | Verbindingen: Unlimited | Locaties: 14 | Landen: 11 | Klantendienst: Website, e-mail Geavanceerde functies Onbeperkte verbindingen Deblokkeert Netflix en BBC iPlayer Snelheid kan beter

In het kort ⭐⭐⭐⭐ 🔒 Windscribe biedt veel serverlocaties en een betrouwbare service, maar mist de snelheid en kwaliteit van PrivadoVPN en Proton VPN.

Windscribe Free VPN is een Canadese VPN met een aantrekkelijke mix van functies, waardoor hij vast en zeker in de top drie thuishoort.

Het dataverkeer is iets beperkter dan onze twee beste VPN's, met een strikte 10GB per maand. Dat is genoeg om veel online activiteiten te beschermen en Windscribe Free VPN heeft zijn eigen pluspunt als compensatie. De meeste gratis VPN's beperken je tot slechts één verbinding, maar Windscribe heeft geen beperkingen. Je kunt het op zoveel apparaten tegelijk installeren en gebruiken als je nodig hebt.

Het netwerk is een ander hoogtepunt. Windscribe Free VPN-gebruikers kunnen kiezen uit 14 locaties in 11 landen. Dat verslaat PrivadoVPN Free (negen landen), Proton VPN (drie landen) en vele anderen.

De snelheden liggen rond de 240Mbps in onze meest recente tests. Dat is 65% van wat we zagen bij Proton VPN Free, maar het is waarschijnlijk goed genoeg voor de meeste situaties.

De apps zijn meer gericht op kracht dan eenvoud. Als je nieuw bent met VPN's, kunnen ze daarom verwarrend lijken. Ervaren gebruikers krijgen allerlei tools om mee te spelen en onze tests tonen aan dat ze allemaal betrouwbaar zijn.

Er zijn ook enkele verrassende pluspunten. Hoewel Windscribe Free VPN niet over de gespecialiseerde Windflix streaming servers beschikt, ontdekten we dat de dienst toch de Britse Netflix en BBC iPlayer deblokkeerde.

Hoewel Windscribe Free VPN niet helemaal kan tippen aan Proton VPN en PrivadoVPN, komt het heel dicht in de buurt. Afhankelijk van wat je zoekt, ben je bij Windscribe aan het juiste adres.

In het kort ⭐⭐⭐½ 🔒 Atlas VPN is een degelijke gratis VPN, maar kan niet op tegen de huidige top drie.

Atlas VPN Free viel ons voor het eerst op met zijn indrukwekkende datalimiet. Niet de 10GB die je krijgt met zijn Windows VPN, Android VPN en iOS VPN. Het gaat om Mac VPN-gebruikers, die 2GB per dag krijgen.

De dienst is niet zo gul met zijn locaties. Er zijn er slechts drie: Nederland, Los Angeles en New York. Je kunt echter een paar apparaten tegelijk gebruiken (onze top twee gratis VPN's staan er slechts één toe) en onze snelheidstests tonen aan dat Atlas VPN Free een bovengemiddelde 320Mbps haalt. Met de P2P-ondersteuning erbij zou Atlas een slimme torrentkeuze kunnen zijn. Wij zijn niet zo overtuigd door de apps. Ze doen de basis en wat je krijgt, werkt goed.

De dienst heeft een onafhankelijke audit en dat is wel beter dan veel concurrenten. Maar het is ook relatief beperkt en alleen van toepassing op de iOS-app. Ondertussen heeft TunnelBear Free VPN nu jaarlijkse audits voor al zijn apps, servers, infrastructuur en meer.

Op andere gebieden heeft Atlas VPN Free meer in petto dan we hadden verwacht. De dienst ondersteunt bijvoorbeeld geen streaming sites, maar Disney Plus werd wel gedeblokkeerd.

Hoewel Atlas VPN Free enkele problemen heeft, vinden we dat het over het algemeen goed werk verrichtte om ons online te beschermen. Vooral Mac-gebruikers zullen de 2GB data per dag waarderen.

