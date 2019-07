NordVPN's snelheid, Netflix-mogelijkheden, P2P-servers en Bancontact-ondersteuning maken van NordVPN een degelijke en aantrekkelijke service. De app-interface werkt goed en is mooi. Over het algemeen is dit een VPN van hoge kwaliteit die veel te bieden heeft op verschillende niveaus.

NordVPN is een - in Panama-geregistreerde - dienst die VPN-producten levert aan meer dan 12 miljoen klanten met een overvloed aan extra functies (waaronder een encryptietool en een nieuwe wachtwoordmanager), terwijl het uiteraard ook je privacy wil blijven beschermen. Want laat ons eerlijk zijn, privacy kan je niet meer negeren in deze tijd.

Het bedrijf verkoopt zichzelf met heel veel extra functies. De VPN biedt meer dan 5.450 servers in 60 landen. Je kan de VPN installeren op Windows, Mac, iOS, Android, Linux enz. Met ondersteuning voor zes gelijktijdige verbindingen kan je waarschijnlijk al je apparaten tegelijk gebruiken.

Wil je NordVPN eens uitproberen? Bekijk dan hier de website.

Alle functies die je nodig heeft zijn aanwezig in de NordVPN-apps. Je krijgt onder andere OpenVPN-ondersteuning voor sterkere encryptie, hoge prestaties die niet te veel van je pc of Mac vragen en tot slot een DNS-beveiliging om je identiteit veilig te houden. Minder gebruikelijke extra's zijn onder andere dubbele data-encryptie en ondersteuning voor extra beveiliging, en advertentie-, malware- en phishingbescherming via NordVPN's 'CyberSec-technologie'. De P2P-ondersteuning is een groot pluspunt met een duidelijk privacybeleid waarbij NordVPN stelt dat het jouw gegevens niet bijhoudt. Nogmaals, privacy is niet meer weg te denken nu.

NordVPN rapporteert een aantal belangrijke verbeteringen sinds onze laatste beoordeling, waaronder een verbeterde app interface, hogere snelheden en verbeterde encryptie.

Als je een beetje geïntimideerd bent door de overdaad aan beschikbare functies, of gewoon tegen een aantal onverwachte problemen aanloopt, is NordVPN's 24/7 ondersteuning beschikbaar om je in de juiste richting te sturen, via e-mail of live chat. De prijzen zijn eerlijk, en als je er niet helemaal van overtuigd bent dat deze VPN geschikt is voor jou, kan je met de 30-dagen geld-terug-garantie de service zelf testen.

NordVPN ondersteunt een breed scala aan betalingsmethoden, waaronder Bancontact, kredietkaarten, AmazonPay en zelfs cryptocurrencies als Bitcoin (Bron afbeelding: NordVPN). (Image credit: NordVPN)

Formules en prijzen

NordVPN heeft een duidelijke en eenvoudige prijsstructuur met vier eenvoudige plannen.

Je kunt ervoor kiezen om 10,50 euro per maand te betalen met het maandelijkse plan of 6,14 euro per maand (een flinke 41% korting) als je voor een jaar vooruit betaalt, dat terugvalt tot slechts 3,50 euro met het tweejarige plan, en een zeer aantrekkelijke 2,62 euro over drie jaar.

Dit zijn uitstekende prijzen die overeenkomen met de meeste van hun concurrenten.

Elk plan is duidelijk beschreven, met geen van stiekeme marketingtrucjes die je vaak online vindt. Er zijn geen kortingen die verdwijnen bij verlenging, geen noodzaak om je jarenlang aan te melden om te krijgen wat je beloofd is. De website vertelt je eenvoudigweg het eigenlijke maandelijkse tarief, de factureringsfrequentie en het totaal dat je elke keer betaalt, zodat je de deal begrijpt voordat je op 'kopen' klikt.

Die positieve indruk werd voortgezet tijdens het aanmeldingsproces. Het is niet nodig om al je persoonlijke informatie te verstrekken, aangezien NordVPN alleen je e-mailadres wil. En zelfs NordVPN's betalingsmogelijkheden zijn beter dan de meeste andere, met ondersteuning voor kredietkaarten, PayPal en Bancontact.

Als je niet zeker weet of NordVPN geschikt is voor je, biedt het bedrijf een gratis 7-daagse proefperiode aan. Dit is niet gemakkelijk te zien op de website, maar je kunt het vinden door je browser te richten op de gratis proefpagina van de dienst. (Het bedrijf heeft nu de betalingsgegevens van de kaart nodig wanneer je de proefperiode start, maar annuleer voordat de 7 dagen zijn verstreken en je niet gefactureerd zult worden).

update: Sinds mei 2019 is het bedrijf gestopt met het gratis 7-daagse proefproject wegens misbruik. Het biedt wel nog steeds een 30-dagen geld-terug-garantie.

Zodra je je aanmeldt, ben je ook beschermd door NordVPN's 30 dagen geld-terug-garantie. Vergeet de stiekeme clausules die je misschien bij andere diensten hebt gezien, waarbij je bijvoorbeeld je geld niet terugkrijgt als je 'te vaak' bent ingelogd of 'te veel' gegevens hebt overgemaakt. Als je niet tevreden bent, kan je de eerste 30 dagen annuleren en krijgt je je geld terug.

Privacy

De privacywaarde van alle VPN's begint met de ondersteuning van encryptietechnologieën. NordVPN scoort hier goed met zijn sterke IKev2/IPsec ondersteuning. Zodat zelfs als een aanvaller erin slaagt om de ene sessie te penetreren, hij of zij buiten de volgende sessie zal worden gesloten. Het is een uitstekend systeem dat nu NordVPN's standaard systeem is voor Mac en iOS, en het is ook beschikbaar in sommige van de andere clients (inclusief Windows).

NordVPN's OpenVPN apps zijn ook bijgewerkt naar AES-256-GCM van de vorige AES-256-CBC. Dit is niet echt een veiligheidsrevolutie - de standaard AES-256-CBC biedt zeer goede bescherming - maar het geeft de dienst wel een technische voorsprong op het grootste deel van de concurrentie.

Zodra je verbonden bent, heeft NordVPN andere trucjes die het kan gebruiken om je privacy te verbeteren. Deze omvatten 'Onion via VPN', die je verkeer eerst via NordVPN's eigen netwerk leidt, dan over het Tor-netwerk en op naar de eindbestemming.

Deze dubbele laag van anonimiteit vertraagt de service, maar maakt het ook uiterst moeilijk voor anderen om een actie terug te traceren naar jou. Het beste van alles is dat je helemaal niets over Onion hoeft te weten of te begrijpen om dit te laten werken. Je hoeft niets te installeren of op te zetten, gebruik gewoon je app om verbinding te maken met een van NordVPN's gespecialiseerde VPN-routers en het systeem zal alles automatisch afhandelen.

NordVPN biedt ook een dubbel VPN-systeem aan waarbij je verkeer naar een VPN-server gaat, vervolgens opnieuw wordt gecodeerd en naar een tweede NordVPN-server wordt gestuurd, voordat het naar zijn bestemming wordt verzonden. Dit zal niet nodig of zelfs nuttig zijn voor de meeste mensen, maar het is er als je een reden kunt vinden om het te gebruiken, en de technologie vertraagt je niet zo veel als je zou verwachten. Een snelle controle van ons reviewsysteem toonde downloadsnelheden van 70Mbps wanneer niet verbonden, 45Mbps bij gebruik van de beste dubbele VPN voor ons (UK naar Frankrijk).

Hoe je ook verbonden bent met NordVPN, de 'kill switches' werken om het lekken van gegevens te voorkomen als de VPN-verbinding uitvalt. NordVPN onderscheidt zich hier met twee 'kill switches'. Een algemene internetswitch blokkeert alle netwerktoegang wanneer je niet verbonden bent met het VPN (dit kan eenvoudig worden uitgeschakeld als het lastig is), terwijl de app kill-switch de door jou gekozen toepassingen stopzet als de verbinding uitvalt.

NordVPN beweert dat de service ook DNS-lekken blokkeert en onze controles met de DNS Leak Test, IP Leak en andere sites hebben dit bevestigd. Ons DNS-adres was altijd hetzelfde als ons IP-adres, zonder dat DNS, WebRTC of andere lekken werden gedetecteerd.

NordVPN houdt geen logboeken bij van haar gebruikers (Bron afbeelding: NordVPN).

Bijhouden van gegevens

NordVPN beweert een strikt 'privacy' beleid te hebben. De meeste VPN's zeggen ongeveer hetzelfde, maar het bedrijf definieert dit duidelijker dan de meeste andere, met andere woorden:

"NordVPN houdt strikt genomen geen logboeken bij van je activiteiten online. Dat betekent dat we niet de tijd of duur van een online sessie bijhouden, en we houden ook geen logboeken bij van gebruikte IP-adressen of servers, bezochte websites of gedownloade bestanden.

Dat omvat niet alleen de algemene logging van je internetactiviteiten, maar ook sessiedetails zoals het registreren van je inkomende IP adres wanneer je verbinding maakt met de dienst, en het IP dat je toegewezen krijgt. (Wanneer andere VPN's 'no logging' zeggen, voeren ze vaak een of andere vorm van sessielogging uit, dus het is goed om te zien dat NordVPN dit of een andere vorm van sessielogging toepast).

Wat VPN-aanbieders op de voorpagina van de website zeggen is niet altijd wat je in de kleine lettertjes leest, dus het is altijd de moeite waard om het privacybeleid en alle gerelateerde documenten te bekijken.

In dit geval vonden we echter geen enkele verrassing op het gebied van de privacy. Het bedrijf bewaart wel wat extra informatie over jou, maar er is niets dat je nog niet zou hebben geraden (e-mailadres, betalingsinformatie, berichten die je naar de klantenservice kunt sturen, cookies op de website). En je kunt zelfs dit niveau van openbaarmaking tot een minimum beperken door bijvoorbeeld een e-mail te gebruiken voor VPN-aanmeldingen alleen en te betalen via Bitcoin.

Het beste van alles, en in tegenstelling tot de meeste VPN-concurrentie, je hoeft niet te vertrouwen op de claims van het bedrijf. Eind 2018 heeft NordVPN Price Waterhouse Cooper ingehuurd om een onafhankelijke audit uit te voeren op haar infrastructuur en diensten, en om na te gaan of de beschrijving van haar registratiebeleid correct is. Een blogpost in november 2018 bevestigde dat het bedrijf was geslaagd.

Het rapport heeft niet te veel technische details. Er zijn ook veel wettelijke beperkingen aan de inhoud, en we mogen er bijvoorbeeld niet eens uit citeren. NordVPN-klanten en proefgebruikers kunnen echter wel een kijkje nemen, en we moeten het bedrijf aanprijzen voor het nemen van deze stap. Het betekent dat NordVPN veel meer bewijs heeft ter ondersteuning van haar 'no-logging claims' dan zo ongeveer elke andere VPN-provider.

TechRadar maakt gebruik van verschillende snelheidstests om de functies van elke VPN-dienst die we beoordelen, te testen (Bron afbeelding: Fast.com).

Prestaties

Hoewel privacyfuncties normaal gezien de hoogste prioriteit hebben voor een VPN, zijn de prestaties bijna net zo belangrijk. Niet te hacken encryptie is lang niet zo aantrekkelijk als het uw internetsnelheden enorm vertraagt, dat is de reden waarom we al onze VPN's met een aantal intensieve prestatietesten hebben laten testen.

Onze controles begonnen in België door verbinding te maken met een voorbeeldset van meer dan 50 NordVPN-servers verspreid over de hele wereld. In elk geval waren we op zoek naar bevestiging dat de server in orde was en hoe lang het duurde om verbinding te maken, voordat we ping tests uitvoerden om te controleren op bereik en het gebruik van geolocalisatie om te bevestigen dat de server was waar NordVPN beweerde dat het zou moeten zijn. Geen van deze zouden ons specifieke informatie geven over downloadsnelheden, maar het zijn allemaal belangrijke factoren in de ervaring van het gebruik van NordVPN.

De eerste tests toonden een bovengemiddeld aantal verbindingsproblemen aan, waarbij 4 servers zelfs na twee pogingen geen verbinding konden maken. Elke VPN zal af en toe problemen hebben, maar aangezien NordVPN tijdens onze laatste evaluatie een vergelijkbaar aantal verbindingsfouten had, lijkt het erop dat dit een klein probleempje is voor de dienst.

Eenmaal we online waren, presteerde NordVPN echter zeer goed. De verbindingstijden waren snel, de vertraging was minimaal en elke server stond op de geadverteerde locatie.

We hebben verdere snelheidstesten uitgevoerd met behulp van Netflix' fast.com om de prestaties van vier voorbeeldlocatiesets te controleren: 10 servers in het Verenigd Koninkrijk, 13 in de VS, 12 in Europa en 18 verspreid over Azië en Australië. Het is onverstandig om een enkele snelheidstest te vertrouwen, dus we hebben onze resultaten vergeleken met Open Speed Test en Ookla's Speedtest. Alle controles werden uitgevoerd op een Windows 10 systeem.

De resultaten waren over het algemeen zeer indrukwekkend. Onze testverbinding werd normaal gesproken bereikt rond de 72Mbps, en het maken van een UK VPN maakte nauwelijks enig verschil, met snelheden die een zeer consistente 67-68Mbps bereikten. Ook in de buurt van Europese servers werd geleverd, met snelheden van 50-65Mbps, afhankelijk van de locatie. Op een aantal locaties, bijvoorbeeld in Griekenland en Polen tot 30Mbps, zijn de prestaties een beetje teruggelopen, maar zelfs deze waren voor de meeste doeleinden snel genoeg.

De VS scoorde minder goed, met oostkustlocaties die ons 16Mbps opleverden loopt deze verbinding dus een stuk minder goed. Als we dan naar een Aziatische server veranderden werd het alleen maar erger. Zo leverde de server in Singapore ons een rampzalige 4 ot 6Mbps op. In Thailand kwamen we zelfs niet aan 1Mbps. Op dat vlak heeft NordVPN dus wel nog wat werk.

NordVPN heeft geen problemen om Netflix te omzeilen (Bron afbeelding: Netflix)

Netflix

De mogelijkheid om toegang te krijgen tot geogeblokkeerde websites is een belangrijk voordeel van elke VPN-dienst. NordVPN beweert niet expliciet dat het een bepaalde website of dienst deblokkeert, maar verklaringen dat het je toelaat om "toegang te houden tot je favoriete websites en entertainment-content, en censuur te vergeten" klinken goed voor ons.

Het meten van de anti-blokkeermogelijkheden van een VPN is een uitdaging, vooral wanneer het een netwerk heeft dat zo groot is als NordVPN, maar we hebben een geautomatiseerd testprogramma ontwikkeld om te helpen. Dit kan door zoveel serverbestanden bladeren als we het geven, en dan controleren we of die locatie ons toegang geeft tot US Netflix of US YouTube.

Het deblokkeren van YouTube is een eenvoudige taak maar we controleren het toch om te bevestigen dat een VPN iets nuttigs doet.

Netflix is meestal de grootste uitdaging, en veel VPN's kunnen de blokkade helemaal niet opheffen, maar opnieuw had NordVPN geen problemen, waardoor we met succes elke server die we geprobeerd hebben kunnen gebruiken.

Dat is een zeer goede prestatie, en hoewel het niet bewijst dat NordVPN andere websites zal deblokkeren, geven het grote netwerk en het brede scala aan beveiliging, privacy en encryptietrucjes je een beter dan gemiddelde kans op succes.

NordVPN verkoopt zichzelf als de 'beste VPN-dienst voor P2P' (Bron afbeelding: NordVPN)

Torrents

VPN's schreeuwen over het algemeen niet over hun P2P-ondersteuning, en NordVPN is geen uitzondering. Hoewel het bedrijf beweert de 'Beste VPN-dienst voor P2P' te zijn, vermeldt de voorpagina van de website niet langer de P2P-status van het bedrijf.

Torrents worden niet op alle servers ondersteund, maar het bedrijf beperkt je ook niet tot een aantal opties in Amsterdam. NordVPN biedt honderden P2P-vriendelijke servers in de VS, UK en vele andere locaties over de hele wereld. Waar je ook bent, er moet een geschikte server in de buurt zijn.

VPN's die slechts enkele P2P's op sommige servers ondersteunen, kunnen lastig zijn om te gebruiken, vooral als je verbinding maakt met een niet-P2P-server, je torrent-client start en merkt dat het niet werkt. Maar NordVPN is slimmer dan je zou verwachten, en als het P2P activiteit detecteert, kan het automatisch je verbinding omleiden naar een torrentvriendelijk alternatief.

NordVPN wijst erop dat het geen bandbreedte beperkingen heeft, dus in theorie kan je zoveel downloaden als je wilt. De kleine lettertjes van de dienst bevatten een clausule van het type 'eerlijk gebruik' die stelt dat je geen actie moet ondernemen "die een onredelijke of onevenredig grote belasting van onze infrastructuur oplegt of kan opleggen", die het bedrijf in staat zou kunnen stellen om actie te ondernemen tegen zeer zware gebruikers. Maar veel diensten hebben iets soortgelijks en we hebben geen reden gezien om aan te nemen dat NordVPN deze clausule heeft gebruikt.

Naast de directe P2P ondersteuning, heeft NordVPN een aantal andere functies die deze VPN-oplossing een goede torrenting-keuze zouden kunnen maken: een strikt ' 'no-logging beleid', meerdere lagen bij DNS en bescherming van je internetverkeer. Tot slot kan je betalen via Bancontact, Bitcoin en andere cryptocurrencies. Je krijgt ook een aantal privacy-extra's waaronder Double VPN en Onion Over VPN (Tor).

Het is een sterk all-round pakket, maar als je een torrentfan bent, is ExpressVPN ook het overwegen waard. De kernfuncties zijn vergelijkbaar, en hoewel ExpressVPN niet zo veel extra's heeft (geen dubbel VPN, bijvoorbeeld), ondersteunt het P2P op al zijn servers en is het aantoonbaar gemakkelijker te gebruiken.

NordVPN is beschikbaar op Windows, Mac, Linux, Android, en iOS (Bron afbeelding: NordVPN)

Nord VPN instellen op je toestel

Meld je aan voor een VPN-dienst en je wilt heme waarschijnlijk installeren en meteen uitproberen. Sommige providers maken dit moeilijker dan nodig is, maar NordVPN doet dat erg goed. Tik op de VPN Apps link en de website biedt je automatisch de download link voor het apparaat dat je gebruikt. Ook biedt het je extra links voor andere ondersteunde platforms als Windows, Mac, Android, iOS, Linux en Android TV.

Een lange lijst van meer dan 50 tutorials legt uit hoe je de service handmatig kunt instellen en bevat uitleg over vele andere platforms en apparaattypen (Chrome OS, Windows Phone, Raspberry Pi, routers, NAS-apparaten, meer).

Er zit veel meer detail in dan je zou verwachten. NordVPN heeft niet minder dan 11 Windows tutorials, bijvoorbeeld over het installeren van de gewone client, OpenVPN, of een handmatige setup begeleiding voor verschillende protocol types op Windows XP, 7, 8 en 10.

Er zijn ook tutorials beschikbaar over hoe je NordVPN kan inschakelen in Chrome, Firefox, Opera, Safari, uTorrent, BitTorrent, Vuze, Skype, Deluge en nog veel meer.

Uiteraard kan niet alles perfect zijn. Als je verbinding maakt via OpenVPN, moet je de juiste OVPN-configuratiebestanden downloaden. Aangezien NordVPN er één per server heeft, zal je meer dan 10.000 van deze bestanden in één enkele map moeten downloaden. Dat is echt niet handig natuurlijk.

De kaart waarop je kan kiezen vanuit welk land en welke server je verbinding wil maken (Bron afbeelding: NordVPN)

Windows

NordVPN heeft het snel en eenvoudig gemaakt om de app op Windows te installeren. We bezochten de downloadpagina, het detecteert ons platform meteen en toonde ook de correcte downloadlink voor Windows. Bovendien was de installatie afgerond in minder dan een minuut. Zalig dus.

Als je de app opent krijg je een groot kaartje te zien waarop je alle serverlocaties kan terugvinden. Dit werkt net als elke andere dynamische kaart die je gebruikt hebt - links klikken en slepen om te pannen, het muiswiel draaien om in te zoomen, met de muis over een gemarkeerde locatie bewegen om een tooltip van de naam te zien - en links klikken op een willekeurige locatie zal je verbinden met de service.

Hoewel dit er goed uitziet, is het kaartje geen praktisch systeem. Om toegang te krijgen tot een specifieke Europese locatie moet je naar dat gedeelte van de kaart slepen, inzoomen zodat de locatiemarker niet overlapt wordt door de rest van de app, en moet je locatie tussen de andere vinden. Je kaartlocatie en zoomniveau gaan ook verloren als je de app afsluit. Herstart je je systeem, dan moet je opnieuw beginnen. Niet echt gebruiksvriendelijk vinden we.

NordVPN heeft speciale servers dedicated voor P2P (Bron afbeelding: NordVPN)

Gelukkig geeft de linkerbalk een alfabetisch gesorteerde lijst van landen weer. In het meest eenvoudige geval kunt je naar het land scrollen dat je nodig hebt, op de knop klikken en verbinding maken met de beste server op die locatie (dat gebeurt automatisch). Of je zoekt via de zoekbalk. Zeer eenvoudig dus.

Tik op de 'meer' knop en NordVPN toont een lijst met de servers en steden in dat land (als er meer dan één is). Dat is goed nieuws voor grotere landen. Er kan bijvoorbeeld een groot verschil zijn in tussen de prestaties van de server van New York en Los Angeles. Zo kan je zelf beslissen met welke server je een connectie wil maken.

Alle steden staan vanaf nu ook in alfabetische volgorde waardoor je ze sneller terugvindt. Voordien was dat niet en moest je de hele lijst met steden afgaan.

Je kan ervoor kiezen om servers een bepaalde taak uit te voeren uit de lijst met speciale functies. (Bron afbeelding: NordVPN)

De applicatie biedt ook aparte lijst met speciale functies aan, waar je voor een bepaalde taak zelf servers kunt kiezen: P2P toegang, met behulp van Onion (Tor-netwerk) over VPN, de dubbele encryptie van Double VPN of het geven van een dedicated IP. Deze werken ongeveer hetzelfde als de gewone lijst, dus je kunt bijvoorbeeld op P2P klikken en de software de snelste server voor je laten kiezen, of de volledige set doorbladeren en handmatig iets kiezen. Dat is vooral een handige toepassing voor meer gevorderde gebruikers.

Als dit teveel zoeken is voor jou heb je echt gelijk. Het zijn nogal veel kliks/tiks. Maar er is een oplossing voor. Je kan elke server met een klik toevoegen aan een 'favorieten lijst' waardoor het veel gemakkelijker is om het later terug te vinden. Maar NordVPN's rare naamgeving betekent dat het niet altijd duidelijk is waar ze voor zijn. We hebben bijvoorbeeld de beste P2P-keuze van de app als favoriet toegevoegd, maar deze werd in de lijst weergegeven als 'Verenigd Koninkrijk #959', naast onze andere favorieten 'Verenigd Koninkrijk #565' en 'Verenigd Koninkrijk #768'. Deze konden niet hernoemd worden, dus we mochten niet vergeten welke de beste waren voor algemeen gebruik, en welke voor P2P. Dat is wel vervelend. Het zou een leuke toevoeging zijn als je de namen van je favorieten zelf kan kiezen en/of veranderen. Een werkpuntje voor NordVPN.

Als je eenmaal hebt uitgezocht welke locaties je wilt gebruiken, werkt de rest van de applicatie over het algemeen erg goed. Tik op een server en NordVPN maakt binnen een paar seconden verbinding. De appinterface wordt bijgewerkt om je verbindingsstatus en de locatie die je gebruikt weer te geven, en nog beter, een Windows-bureaubladmelding vertelt je wanneer de VPN dienst is in- en uitgeschakeld. Een pluspuntje.

Wil je wisselen van server? Dat gaat en is super gemakkelijk. Als je al verbonden bent, hoef je die verbinding niet te sluiten voordat je een andere kunt openen. Klik gewoon op een server en de client zal automatisch de verbinding verbreken en de verbinding met uw keuze herstellen.

Klik met de rechtermuisknop op het NordVPN systeemvakpictogram en je ziet een lijst met je recente verbindingen, waardoor het eenvoudig is om ze opnieuw te openen. Dat is een echt gemak, wat kan betekenen dat je zelden de volledige app hoeft te openen en dus meteen aan de slag kan met NordVPN. We moeten ook vermelden dat deze opties voor de meer gevorderde gebruiker zijn aangezien je als reguliere gebruiker meestal gewoon de 'snelle connectie' zal gebruiken.

NordVPN heeft een heleboel gemakkelijke én handige instellingen/opties (Bron afbeelding: NordVPN)

De applicatie heeft een heleboel leuke en handige instellingen die je sowieso gaan interesseren. De app laat je niet alleen toe om NordVPN mee te starten bij het opstarten maar je kan de app ook automatisch verbinding laten maken met je meest gebruikte server, elke keer dat deze wordt opgestart. Zo bespaar je heel wat tijd met het opstarten van de verbinding (helaas niet mogelijk bij iOS).

Een andere leuke is NordVPN's 'kill switch' (een systeem om datalekken te voorkomen als de VPN-verbinding uitvalt). Het biedt ook meer controle dan de meeste andere systemen. Een internet 'kill switch' blokkeert alle toegang tot het internet, tenzij je verbonden bent met de VPN. Terwijl een reguliere 'kill switch' bepaalde apps sluit als de VPN uitvalt (bijvoorbeeld je torrent app). Ook hier heb je dus een voordeel als NordVPN-abonnee.

Echter is de protocolondersteuning wel beperkt, althans voor Windows. Je kunt alleen schakelen tussen OpenVPN TCP en UDP, en zelfs dat is verborgen bij de meer geavanceerde instellingen. Maar als je een gewone gebruiker bent, hoef je hier zeker niet voor terug te deinzen.

Je kan je voorkeurs-DNS instellen voor alle VPN-verbindingen. (Bron afbeelding: NordVPN)

Ter compensatie biedt NordVPN de mogelijkheid om je favoriete DNS voor alle VPN-verbindingen in te stellen. De meeste gebruikers zullen dit waarschijnlijk niet gebruiken, maar als je weet wat u doet, kan het vervangen van het DNS, de surfprestaties aanzienlijk verbeteren. Je kan dan ook de toegang tot kwaadaardige websites blokkeren of andere voordelen toevoegen. Beter nog, je kunt meerdere DNS-servers toevoegen en tussen deze servers schakelen wanneer dat nodig is. Echter willen we er wel op hameren dat dit voor meer gevorderde gebruikers is.

Zet al deze mogelijkheden bij elkaar en we kunnen concluderen dat NordVPN over het algemeen goed gepresenteerd op Windows. Als je eenmaal over de eerste installatieproblemen heen bent, is het een comfortabele plek om uw VPN-status te bekijken, te controleren en de profiteren van een betere surfervaring.

NordVPN's Android app is een van de meest populaire VPN apps in de Google Play Store (Bron afbeelding: Google)

De Android app

De NordVPN Android app is een van de meest populaire apps, met meer dan vijf miljoen downloads. De Android app krijgt ook een zeer indrukwekkende 4.4 rating op Google Play (zelfs ExpressVPN heeft 'slechts' 4.1).

Hoewel we er nooit van uitgaan dat de beoordelingen van app stores accuraat of eerlijk zijn, hebben we ook regelmatig VPN-apps die zonder goede reden 1-sterrenbeoordelingen zien krijgen omdat gebruikers ze de schuld geven van veel andere netwerk- en internetproblemen. De beoordeling van 4.4 is zeker een echte prestatie.

De installatie volgt ongeveer dezelfde route als op elk ander platform. Klik op Installeren, de app wordt gedownload en je kunt de app starten met een tikje. Je ziet, redenen genoeg om toch voor NordVPN te kiezen. Zowel voor meer gevorderden als reguliere gebruikers.

De mobiele app heeft een vergelijkbare interface als de desktop-app voor Windows of Mac (Bron afbeelding: NordVPN)

Als je de app opent krijg je alle serverlocaties op een wereldkaart te zien, net zoals in Windows dus. Het onderste gedeelte wordt gebruikt voor de serverlijst op alfabetische volgorde per land. Je kent de basisprincipes hier al, want ze zijn dezelfde als elke andere kaart die je ooit hebt gebruikt: knijp om in te zoomen op het gebied met de locatie die je nodig hebt, sleep om over de kaart te gaan en tik op een locatie om verbinding te maken met het gebied. Op zich gaat dat wel vlot en begrijp ik de keuze voor het kaartje. Maar toch is dat echt niet handig. Ik heb zelf constant de zoekfunctie gebruikt. De kaart is dus een leuke extra maar niet altijd even praktisch.

Als je ver moet inzoomen naar het gebied dat je nodig hebt, is de kaart ook geen toegevoegde waarde hoor. Doe dat bijvoorbeeld met Europa en je krijgt 40 plaatsaanduidingen zonder tekst, niet overzichtelijk dus. Vandaar dat we aangeven dat het kaartje niet zo praktisch is.

Om nog sneller verbinding te maken kan je je favoriete servers toevoegen aan je favorietenlijstje (Bron afbeelding: NordVPN)

Het kaartje kan wel handig zijn om gewoon eens rond te kijken in de wereld en om in te zoomen als je tijd op overschot hebt. Dat is op zich niet moeilijk maar het kost gewoon tijd.

Gelukkig ondersteunt - net zoals op Windows - NordVPN's Android app ook een lijst met landen. Door naar boven te vegen krijg je een alfabetische lijst van landen, en je kunt naar beneden scrollen naar de VS (of waar dan ook), erop tikken en onmiddellijk verbinding maken met de beste server in dat land.

Als je meer controle wilt over je locatiekeuze, tik je op de menuknop om de volledige lijst met locaties in dat land weer te geven. De Android-app geeft nu ook de servers weer op regionaam, in plaats van op cryptische servernummers (Los Angeles, in plaats van 1284.) We zijn verbaasd dat het zo lang heeft geduurd, maar de verandering maakt de app wel veel handiger in gebruik.

Je kunt ook locaties uitbreiden om al hun individuele servers op te bekijken, hoewel dit waarschijnlijk niet veel zal helpen, omdat er geen serverbelasting of andere informatie is. Eigenlijk is deze functie dus niet zo interessant.

Zoals gebruikelijk bij mobiele software heeft de Android app ook minder instellingen dan voor Windows of Mac. Er is bijvoorbeeld geen aparte 'kill-switch' en geen optie om je eigen DNS-servers te kiezen.

Wat je wel krijgt is advertentie-, phishing- en malware-blokkering via NordVPN's 'CyberSecurity', die vind je terug in het instellingenmenu. Je krijgt ook slimmere optie voor automatische verbinding met uitsluiting. Je kunt bijvoorbeeld de app instellen om automatisch verbinding te maken op alle wifi-hotspots , behalve die in je huis of andere vertrouwde locaties, zodat je de VPN alleen inschakelt wanneer je weet dat je hem nodig hebt.

De app is dus (nog) niet helemaal perfect, en we weten niet zeker of het kaartelement van de interface een toegevoegde waarde is. Maar verder is het een sympathieke en bekwame applicatie die de meeste apps van de concurrentie overstijgt.

NordVPN's iOS-app heeft hetzelfde ontwerp en dezelfde lay-out als zijn Android-variant. (Bron afbeelding: NordVPN) (Image credit: NordVPN)

De iOS app

De NordVPN iOS app is eenvoudig en zonder verrassingen te installeren. Je vindt hem in de app store. Installeer, open, log in, en je bent klaar.

De app opent met dezelfde - ietwat onhandige - kaartinterface zoals bij Android. Hoewel de iOS-ontwikkelaar de kaart iets beter heeft geïmplementeerd. Je kunt niet uitzoomen voor zover de Android-app dat toelaat, wat betekent dat de individuele locatiemarkeringen elkaar nooit overlappen en verbergen. En wanneer de kaart wordt weergegeven, wordt het onderste paneel gereduceerd en naar onder gezet tot net genoeg ruimte voor de 'snelle verbinding-knop' heeft.

We denken nog steeds dat een kaart niet de beste manier is om tussen de locaties te wisselen. En als je het hiermee eens bent, kan je met een veegbeweging de gewone landenlijst naar boven halen. Zo kan je verbinding maken met elk land door middel van een tikje, of je kunt individuele regio's en servers kiezen als je dat wilt.

Dit is de interface van NordVPN's iOS app. (Bron afbeelding: NordVPN) (Image credit: NordVPN)

Maar het is niet altijd goed nieuws voor NordVPN. Helaas is in iOS de lijst met speciale servers een stuk kleiner dan bij de anderen. Je kunt de servers bekijken en selecteren die geoptimaliseerd zijn voor P2P of die Onion (Tor) ondersteunen via VPN, maar er is geen dubbele VPN of 'Dedicated IP'-optie. Dat is niet veel en de dubbele VPN-functie zal voor de meeste gebruikers toch niet nodig zijn. Maar als NordVPN zichzelf probeert wil verkopen met dat soort extra's, zouden we het graag op alle besturingssystemen beschikbaar zien. Anders heeft het weinig zin.

Het instellingenpaneel van de iOS-app is ook relatief eenvoudig. Het goede nieuws is dat het een 'kill switch' heeft die de verbinding met het internet verbreekt als het VPN uitvalt, een welgekome privacy-optie dus. NordVPN heeft ook IP-filtering 'CyberSec' toegevoegd. Nog een welkome bijkomstigheid. Maar je krijgt geen TCP of UDP protocol controle of geen mogelijkheid om automatisch te verbinden in de iOS-app. Vooral die laatste is spijtig. Zeker wanneer je op reis bent in een land waar een VPN echt wel nodig is. Als je dan elke keer de VPN moet gaan inschakelen alvorens je op internet kan is een automatische verbinding echt wel een must. Een werkpuntje voor NordVPN dus, maar die beperking is niet helemaal NordVPN's fout. Het veiligheidsmodel van Apple stelt strikte grenzen aan wat apps kunnen doen. Maar het is iets om in gedachten te houden als je de VPN vooral op je iPhone gaat gebruiken en je de automatische verbinding wél heel belangrijk vindt.

NordVPN maakt het gemakkelijk om rechtstreeks vanuit uw favoriete browser verbinding te maken met browserextensies. (Bron afbeelding: NordVPN)

Browserextensies

NordVPN biedt Chrome en Firefox-extensies die het proces om verbinding te maken kunnen vereenvoudigen door je in staat te stellen een VPN-locatie te kiezen en vervolgens rechtstreeks vanuit het browservenster verbinding te maken en de verbinding te verbreken.

Door de installatie van de Chrome-extenisie wordt er een NordVPN-pictogram toegevoegd aan je systeemvak bovenaan de browser. Als je hierop klikt kan je inloggen en meteen aan de slag.

De extensie-interface heeft niet die vervelende kaart die je in de apps/programma's ziet, maar dat is zeker geen groot verlies. In plaats daarvan krijg je een 'automatische verbinding'-knop te zien die je verbindt met de snelste server, en een 'kies locatie'-optie die het mogelijk maakt om alleen een bepaald land te selecteren. (Er is geen mogelijkheid om een bepaalde server binnen een land te kiezen; NordVPN beslist dat voor jou).

Een klein venster met instellingen stelt je in staat om advertentie-, phishing- en malware-blokkering van de 'cyberSec'-optie in- of uit te schakelen.

We hebben ook NordVPN's Firefox-extensie ook geprobeerd. Soms kunnen de VPN-functies variëren tussen de verschillende browserextensies, maar dit keer niet. NordVPN's Chrome- en Firefox extensies hebben een identieke interface en dezelfde functionaliteit.

Er is wel een groot verschil met de extensies van ExpressVPN. De browserextensies van ExpressVPN controleren en werken met de volledige ExpressVPN-client, dus zodra je ze in uw browser inschakelt, beschermen ze je hele systeem. De NordVPN extensies zijn een stuk eenvoudiger, en beschermen alleen je browser.

Toch is de extensie ideaal voor het deblokkeren van websites. De verbindingen zijn veel sneller, en het gebruik van NordVPN in een browser kan in bepaalde situaties nuttig zijn. We zijn blij dat NordVPN browserextensies biedt want de meeste VPN-aanbieders doen dat niet. Een leuk pluspuntje dus voor NordVPN.

NordVPN's kennisdatabase heeft veel nuttige artikelen die je snel kunnen helpen (Bron afbeelding: NordVPN)

Ondersteuning

Een van de betere kenmerken bij NordVPN is de ondersteuningswebsite. Artikelen zijn gesorteerd in gemakkelijke categorieën (Aan de slag, Connectiviteit, Facturering, Algemene Info). Een zoekvak stelt je in staat om artikelen te vinden op trefwoord.

De inhoud van de kennisbank is niet slecht. Typ bijvoorbeeld 'snelheid' in het zoekvak en de website toont een 'snelheid en bandbreedte'-artikel met een heleboel relevante tips die je probleem kunnen oplossen.

De artikels zijn meestal kort en bondig, en er zijn er niet zoveel als we zouden willen. De indeling is ook niet geweldig. Ga naar het onderdeel 'aan de slag' en je verwacht bijvoorbeeld links naar installatiegidsen, maar de eerste lijst bevat geen enkele link.

De artikels die je vooraf ziet gaan niet altijd over de onderwerpen die je zou verwachten, en wat je ook kiest, een lijst met 'gerelateerde artikels' toont vaak onderwerpen die helemaal niet gerelateerd zijn. Als je bijvoorbeeld een artikel bekijkt over 'hoe verander je je DNS-servers in Windows', zou je dan echt verwachten dat de lijst met gerelateerde artikelen begint met 'wat te doen als ik mijn wachtwoord kwijt ben'? Ik denk het niet. Aan dat algoritme kan NordVPN dus nog wat werken. Want zo komt het wel heel amateuristisch over.

NordVPN's eerste hulppagina vermeldt ook geen andere hulpbronnen. De ondersteuningspagina van ExpressVPN bevat links om bijvoorbeeld een live chat te starten, een support ticket te openen of een e-mail te sturen naar het support team. NordVPN's pagina vertelt je niet eens welke van deze opties beschikbaar zijn. Door naar beneden te scrollen en op 'contacteer ons' te klikken kan je uiteindelijk wel tot bij de live support geraken maar daar moet je toch wel te veel naar zoeken vind ik persoonlijk. Ondersteuning is een zeer belangrijk element in de belevenis van ene product tegenwoordig. Dus ook daar heeft NordVPN nog wat werk.

Ondanks deze kleine beperking hebben we ook ook hier goed nieuws. Als je de standaardartikellijsten negeert en de zoekfunctie gebruikt om te zoeken wat je nodig hebt dan is dit toch de ideale supportpagina hoor. Je krijgt een heleboel artikels in combinatie met alle mogelijke tutorials voor de meer geavanceerde instellingen.

Het bedrijf biedt live chat-ondersteuning via een Help-pictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm, hoewel dit tijdens onze beoordeling, vreemd genoeg, niet zichtbaar was, werkt het chatsysteem wel echt heel goed. We stelden een eenvoudige vraag en ontvingen snel een vriendelijke openingsreactie van een supportmedewerker na ongeveer een minuut.

Als je er de voorkeur aan geeft om een e-mail te sturen, misschien om logs of screenshots op te nemen, lijkt het erop dat de '48 uur'-waarschuwing een worst-case scenario is. We stuurden een testmail om 21:29 uur en kregen de volgende ochtend om 9:10 uur een nuttig antwoord. Dat is niet super snel, maar het is vergelijkbaar met veel andere VPN's, en de respons die we ontvingen was nauwkeurig en gedetailleerd genoeg om ons probleem op te lossen. Dus echt wel de moeite waard om er even op te wachten.

Eindoordeel

NordVPN is een heel aantrekkelijke VPN die snel en gebruiksvriendelijk is. Echter moet de dienst in de toekomst wel bekijken wat het gaat doen met zijn interface wat betreft de kaartfunctie, want die lijkt vaak onhandig en in de weg te staan. Al begrijpen we de keuze wel omdat het er mooi en leuk uitziet. Het maakt ook dat u de app op een interactieve manier gaat gebruiken.

Over het algemeen is NordVPN de ideale VPN-dienst voor zowel de gewone gebruiker die bv. Amerikaanse Netflix-reeksen wil bekijken als voor de meer geavanceerde gebruiker die gebruik wil maken van P2P netwerken of via het Tor-netwerk. De app scoort voor alle besturingssystemen echt wel goed op vlak van lay-out en gebruiksvriendelijkheid. Kortom, je krijgt waar voor uw geld. Ook om te reizen is deze VPN een ideale oplossing, het enige nadeel is dat hij niet automatisch verbinding maakt in de iOS-app.

Ben je nog op zoek naar een leuke VPN-oplossing? Twijfel dan niet langer.