Een enorm netwerk, snel, veilig, deblokkeert Netflix, ondersteunt torrents, geen serieuze logging, clients voor alles, makkelijk te gebruiken - dit is een kwaliteitsvolle VPN over de gehele lijn.

ExpressVPN is een populaire provider van VPN-diensten. Het is een moeilijke markt en er is veel concurrentie, maar ExpressVPN weet precies hoe het zich moet onderscheiden van de massa: het is onze huidige eerste keus van de beste VPN-diensten en biedt meer functies dan eender welke concurrent.

Zo biedt het bedrijf een uitgebreid netwerk van meer dan 3.000 servers, verspreid over 160 steden in 94 landen. Europa en de VS hebben de beste dekking, maar ExpressVPN heeft ook veel locaties in Azië en verschillende landen die zelden elders verschijnen. Zo zijn er alleen al 27 landen in Azië en de Stille Oceaan.

Platformondersteuning is een ander hoogtepunt: ExpressVPN heeft apps voor Windows, Mac, Android, iOS, Linux en andere, aangepaste firmware voor vele routers, evenals gedetailleerde handleidingen voor Apple TV, Fire TV, PlayStation, Chromebooks, Kindle Fire en nog veel meer.

Er zijn overal handige extra functies. ExpressVPN beschermt bijvoorbeeld je internetverkeer door gebruik te maken van eigen DNS-servers. High-end encryptietechnologieën voorkomen dat zelfs de meest geavanceerde hackers je activiteit kunnen zien. En een slim split-tunneling systeem stelt je ook in staat om precies te bepalen welke apps de VPN gebruiken, en welke worden gerouteerd via je gewone internetverbinding. Dat is erg handig als je merkt dat sommige apps niet werken met een VPN of dat de VPN ze vertraagt.

Een duidelijk en eenvoudig privacybeleid legt uit dat ExpressVPN geen gevoelige informatie registreert. En in tegenstelling tot het grootste deel van de concurrentie is dit geen loze marketingbelofte: de website gaat heel gedetailleerd in op wat de hij wel en niet verzamelt, en ExpressVPN heeft onlangs zijn servers laten controleren om te bevestigen dat het zijn eigen privacybeleid daadwerkelijk volgt.

De meest opvallende eigenschap zou wel eens de uitgebreide support kunnen zijn, waarbij ExpressVPN-medewerkers 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn via live chat. Dit is ook niet de vervelende uitbestede eenmans-support die je vaak krijgt bij andere diensten: het zijn experts die je door zowat elk technisch probleem heen kunnen loodsen. Als je in de problemen komt, dan hoef je geen dag te wachten op een reactie. Onze ervaring is dat er altijd iemand beschikbaar is op de live chat van ExpressVPN en dat je binnen de paar minuten geholpen wordt.

Recente verbeteringen zijn onder andere ondersteuning voor vijf gelijktijdige verbindingen, een stijging tegenover drie. Een paar andere providers ondersteunen nog meer verbindingen - IPVanish en Private Internet Access kunnen 10 gelijktijdige verbindingen aan, Surfshark en Windscribe hebben geen enkele beperking - maar vijf is de industriestandaard, en waarschijnlijk genoeg voor de meeste gebruikers. Als dit nog niet genoeg is om in je noden te voorzien, gebruik dan een router om de limiet volledig te omzeilen.

De verbeteringen van de app omvatten IKEv2-ondersteuning op Windows en Mac. De Android-app kan je nu niet alleen automatisch verbinden met de VPN wanneer je verbindt met een onbetrouwbaar netwerk, maar ook de verbinding verbreken wanneer je verbindt met een vertrouwd netwerk (een ongebruikelijk maar slim idee). De vereenvoudigde interface betekent dat het nu minder klikken kost om een verbinding te vinden.

Er is ook een boost voor ExpressVPN's Firefox-extensie, die dezelfde WebRTC-blokkering, location spoofing en HTTPS Everywhere-ondersteuning heeft gekregen als het Chrome-aanbod.

De apps en browserextensies zijn nu beschikbaar in meer dan een dozijn talen: Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Thais en Turks. (Sommige van die talen zijn niet op alle platforms beschikbaar, maar het is een goed begin, en het bedrijf zal waarschijnlijk de gaten in de loop van de tijd opvullen).

ExpressVPN's nieuwe TrustedServer technologie ziet tot slot alle servers van het bedrijf nu draaien in RAM. Ze schrijven nooit naar de harde schijf, waardoor de kans dat een hacker gevoelige bestanden kan opvissen minimaal is. Elke server laadt de nieuwste instellingen wanneer hij opstart, waardoor kwetsbaarheden die kunnen ontstaan door een eventuele misconfiguratie worden ingeperkt en een server niet toegankelijk is voor een hacker die een achterpoortje heeft ingebouwd (of toch niet lang).

ExpressVPN haalt de maandelijkse prijs naar beneden als je een abonnement van langere duur afsluit. (Image credit: ExpressVPN)

Abonnementen en prijzen

ExpressVPN heeft een heel eenvoudige abonnementsformule met slechts drie opties. Alle prijzen worden hier uitsluitend weergeven in dollar en worden automatisch omgerekend naar euro bij de betaling.

Je kan kiezen voor een abonnement per maand voor 12,95 dollar, een abonnement voor zes maanden voor 59,95 dollar (9,99 dollar per maand) of een jaarabonnement van 99,95 dollar (8,32 dollar) per maand.

De prijzen zijn niet heel goedkoop, maar liggen in lijn met die van de concurrentie, waar je maandelijks ook zo'n 13 dollar betaalt.

Er zijn natuurlijk altijd manieren om geld te besparen. Als je niet wil wachten op bepaalde promo's, dan ben je hier aan het juiste adres. Onze exclusieve ExpressVPN-deal geeft je namelijk drie extra maanden gratis wanneer je een jaarabonnement afsluit. Daarmee komt de prijs per maand neer op 6,67 dollar.

Op de website zie je dat er heel wat betaalmethoden ondersteund worden, waaronder Visa, Paypal, Bitcoin en iDeal.

Als je niet overtuigd bent, kan je altijd de proefversie van 7 dagen proberen in de Android- of iOS-app. Zelfs als je ExpressVPN gekocht hebt, kan je nog altijd gebruikmaken van de 30-dagen geld-terug-garantie om het volledige bedrag terug te krijgen.

De klantendienst van ExpressVPN contacteren is heel eenvoudig. (Image credit: ExpressVPN)

Als je besluit te annuleren, is dat ook heel eenvoudig. Er zijn geen kleine lettertjes of addertjes onder het gras. Je kan de service volledig en zoveel je wil gebruiken, voor 30 dagen, en als je niet tevreden bent, of als je gewoon van gedachten verandert, geef het dan door aan ExpressVPN en je krijgt je geld terug. Die garantie geeft je al een duidelijk teken van hoeveel vertrouwen ExpressVPN heeft in zijn eigen service.

ExpressVPN heeft zijn eigen DNS om lekken te voorkomen. (Image credit: ExpressVPN)

Privacy

Elke VPN claim dat hij volledige privacy aanbiedt, maar eens je wat dieper graaft, is er weinig concreet bewijs hiervan. Bij ExpressVPN is dit anders anders, want het bedrijf vertelt je niet alleen hoe geweldig het is, maar heeft ook een indrukwekkend lange lijst met functies die elk woord helpen rechtvaardigen.

Neem bijvoorbeeld encryptie. De meeste diensten zouden kunnen vermelden dat ze OpenVPN ondersteunen, of een verwijzing naar AES-256 toevoegen, maar ExpressVPN gaat veel, veel verder.

Het bedrijf legt uit dat het een 4096-bit SHA-512 RSA certificaat gebruikt, bijvoorbeeld met AES-256-CBC om zijn controlekanaal te versleutelen en HMAC (Hash Message Authentication Code) dat beschermt tegen het in real time wijzigen van reguliere gegevens.

Om dit te bevestigen hebben we de configuratiebestanden van ExpressVPN voor OpenVPN onderzocht, en de details waren precies zoals het bedrijf had beschreven.

Ondersteuning voor Perfect Forward Secrecy voegt een extra beschermingslaag toe door je bij elke nieuwe verbinding automatisch een nieuwe geheime sleutel toe te wijzen, en deze vervolgens elke zestig minuten te vervangen terwijl de sessie actief blijft. Zelfs als een hacker er op de een of andere manier toegang heeft gekregen tot je systeem, krijgt hij maximaal 60 minuten aan data te zien.

Als je geen encryptie-expert bent, betekent dit in de praktijk alleen maar dat het versleutelingsschema van ExpressVPN het beste is dat je kan krijgen, waar dan ook. Maar als je een beetje bekend bent met de technische details, zal je de diepgaande uitleg die het bedrijf op zijn website geeft op prijs stellen.

DNS-ondersteuning is een ander hoogtepunt. ExpressVPN biedt niet alleen DNS-lekbeveiliging om te voorkomen dat gegevens over je online activiteiten uitgelekt worden, maar het bedrijf draait ook zijn eigen privé, zero-knowledge, 256-bits versleutelde DNS op elk van zijn eigen servers. Dat is een groot voordeel ten opzichte van sommige kleinere providers, die in het ergste geval je DNS-verkeer omleiden naar OpenDNS of een andere dienst van derden. Afgezien van het risico van loggen op de DNS-server, geeft het gebruik van een onversleutelde DNS hackers de kans om je verzoeken te onderscheppen, te filteren, te blokkeren en meer. Dit zijn allemaal problemen die grotendeels verdwijnen met behulp van het ExpressVPN-systeem.

We hebben de DNS-server niet heel uitgebreid getest, maar websites zoals IPLeak, DNS Leak Test en Browser Leaks hebben bevestigd dat de ExpressVPN-servers het IP-adres gebruiken voor hun DNS-vragen, en geen van hen had een DNS- of verkeerslek.

ExpressVPN vermeldt duidelijk dat het geen gebruikerslogs bijhoudt. (Image credit: ExpressVPN)

Logging

Bekijk de typische VPN-website en je vindt meestal heel aanwezig 'NO LOGGING!' claims in een zeer groot lettertype, maar tegelijk een privacybeleid dat ofwel zeer weinig details prijsgeeft ofwel onthult dat het bedrijf toch een deel van je informatie registreert.

ExpressVPN doet het anders. De homepagina van de website heeft bijvoorbeeld geen 'zero log' reclame en je moet naar de Features-pagina om een eerste blik te werpen op de plaats van het bedrijf: 'ExpressVPN logt nooit verkeersgegevens, DNS queries, of iets dat gebruikt zou kunnen worden om je te identificeren'.

Als je meer nodig hebt, dwingt het bedrijf je niet om op zoek te gaan naar de relevante details tussen 2.000 woorden in kleine letters, vol met jargon. Door te klikken op een link naast de 'no log' verklaring kom je op een duidelijk geschreven 'Policy towards logs' pagina die uitlegt wat ExpressVPN verzamelt en wat niet, waarom de dienst zo werkt en wat dat betekent voor gebruikers.

Op de pagina staat dat de dienst geen logs bijhoudt van je IP-adres wanneer je verbinding maakt met ExpressVPN, de tijd dat je bent ingelogd, het VPN IP-adres dat je is toegewezen, informatie over de websites of pagina's die je bezoekt (inclusief via DNS-verzoeken) of je verkeer.

Er is nog steeds wel logging. Het bedrijf registreert elke datum waarop je verbinding hebt gemaakt met de dienst, en je serverkeuze. Maar omdat de verbindingstijd of het toegewezen IP-adres niet wordt opgeslagen, kan niemand deze gegevens gebruiken om een internetactie definitief te koppelen aan een specifieke ExpressVPN-account.

Het bedrijf registreert ook het versienummer van de clients die je hebt geïnstalleerd, samen met de totale hoeveelheid gegevens die je elke dag hebt verzonden. Deze gegevens vormen ook geen enkel risico voor de privacy, en we twijfelen er niet aan dat andere VPN's soortgelijke dingen doen: ze geven het gewoon niet toe.

Het land van oorsprong van ExpressVPN maakt daarnaast geen deel uit van '14 Eyes', de intelligence sharing overeenkomst ook wel bekend als SIGINT Seniors Europe (SSEUR), en is voor zover het geweten is geen partij bij een van zijn intelligence-sharing afspraken.

Ondanks de kleine omvang regelt de BVI haar eigen zaken en hebben het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten geen jurisdictie om ExpressVPN automatisch te dwingen om gegevens vrij te geven. Om dit te laten gebeuren, zou een aanklager de kwestie aan de orde moeten stellen in de BVI High Court, moeten aantonen dat de gegevens betrekking hebben op een ernstig misdrijf en moeten uitleggen hoe die gegevens relevant bewijs zouden leveren voor die zaak. Het is sowieso al moeilijk om te begrijpen hoe de minimale ExpressVPN records nuttig bewijs zouden kunnen leveren voor iets.

Er zijn veel leuke eigenschappen hier. Het is duidelijk dat ExpressVPN de bestaande problematiek begrijpt en veel moeite doet om alles goed en volledig uit te leggen aan haar klanten. Dat is op zich al geruststellend, en een enorme verbetering ten opzichte van het detailvrije privacybeleid van veel VPN's.

Onafhankelijke audits zijn een groeiende trend in de VPN-wereld en dat heeft zo zijn redenen. (Image credit: ExpressVPN)

Je hoeft ExpressVPN niet zomaar op zijn woord te geloven. Het bedrijf heeft zijn TrustedServer technologie en back-end systemen laten controleren door PricewaterhouseCoopers om te bevestigen dat het zijn privacybeloftes nakomt. Vanwege wettelijke beperkingen kunnen we niets citeren uit het rapport, maar klanten kunnen het wel vrijblijvend downloaden en doornemen.

ExpressVPN heeft heel wat nuttige artikels over verschillende onderwerpen op zijn website. (Image credit: ExpressVPN)

Prestaties

Snelheid is een belangrijke factor bij de keuze van een VPN, en we maken gebruik van verschillende intensieve tests en een aantal locaties (VK en VS) om te weten te komen hoe een dienst presteert.

Het proces begon in het Verenigd Koninkrijk, waar we inlogden op een steekproef van 25 OpenVPN-servers, de eerste verbindingstijden registreerden en enkele pingtests uitvoerden om te controleren op vertragingen. Deze hebben niet noodzakelijkerwijs invloed op de downloadsnelheden, maar ze zijn nog steeds een cruciaal onderdeel van de ervaring (als de helft van de servers altijd offline is, of als de verbindingstijden en latenties enorm verschillen, dan is dat slecht nieuws).

Onze eerste test zag helemaal geen verbindingsproblemen, en elke server was binnen twee tot vijf seconden aangesloten, een zeer goede start (veel VPN's doen er twee keer zo lang over, ProtonVPN had regelmatig 12-13 seconden nodig). Deze tests werden in korte tijd uitgevoerd en zullen niet noodzakelijkerwijs de langetermijnervaring van ExpressVPN weergeven, maar wij zagen alvast geen grote verbindingsproblemen.

Elders lag de latentie binnen ons verwachte bereik en uit geolocatiecontroles bleek dat alle servers zich op de aangegeven locaties bevonden.

We controleerden de prestaties door gebruik te maken van de benchmarkingsites SpeedTest en TestMy om de downloadsnelheden van de Britse en Amerikaanse locaties te meten.

De Britse prestaties waren zeer redelijk met 60-64Mbps op onze 75Mbps-testlijn. Sommige VPN's geven ons misschien 2-3Mbps meer, maar dat is geen significant of merkbaar verschil, en in feite gaf de service ons zoveel als we zouden verwachten van die verbinding.

Onze Amerikaanse verbinding had een 475Mbps-lijn, wat ons een veel beter idee gaf van wat ExpressVPN kon doen, en de resultaten waren indrukwekkend met 200-250Mbps. Om die cijfers in perspectief te plaatsen, van de 20 VPN's die we vanaf die locatie hebben gebenchmarkt, presteerden er slechts drie beter (Goose VPN, Hotspot Shield, Private Internet Access).

Dit lijken misschien irrelevante cijfers als je internetverbinding een fractie van die snelheid is, maar we denken dat ze voor iedereen van belang zijn. Hoe hoger de snelheden die een server ons geeft, hoe meer bandbreedte hij beschikbaar heeft en hoe groter de kans dat hij goede prestaties levert, zelfs op piekmomenten.

Langeafstandstests zijn moeilijker te interpreteren, omdat er een hele reeks niet-VPN-gerelateerde factoren zijn die de prestaties kunnen beïnvloeden. Maar we hebben onze voorbeeldset van 25 ExpressVPN-servers in ieder geval langs enkele benchmarkingsites laten lopen, om te zien wat er zou gebeuren.

De resultaten waren over het algemeen zeer positief, met het grootste deel van Europa, de VS en zelfs enkele meer afgelegen locaties - Australië, Hong Kong, Zuid-Afrika, Karachi - die bijna 60Mbps van onze Britse basis behielden. Er waren nog een paar teleurstellende uitzonderingen - Brazilië en Kenia bereikten een piek van 20Mbps en zaten meestal zelfs lager - maar dat kan gebeuren in alle kortetermijntesten, en over het algemeen presteerde ExpressVPN wel zeer goed.

In onze testen kon ExpressVPN Netflix deblokkeren. (Image credit: ExpressVPN)

Netflix

Een groot voordeel van een VPN is dat het je toegang kan krijgen tot geoblokkeerde websites. Als je favoriete streaming site alleen Amerikaanse bezoekers toestaat, log dan in op een Amerikaanse VPN-server en je bent binnen.

Helaas is het niet altijd zo eenvoudig. Bedrijven als Netflix weten precies wat gebruikers doen om de regeltjes te omzeilen en ze zijn voortdurend hun systemen aan het bijwerken om individuele VPN's te detecteren en te blokkeren. Individuele websites kunnen ook worden geblokkeerd door eender wie. Dit gaat van een WiFi-hotspotbeheerder die niet wil dat gebruikers toegang krijgen tot YouTube tot een natiestaat die probeert het internetgebruik van de hele bevolking te controleren.

Geoblokkering omzeilen is een van de nuttigste functies van een VPN. (Image credit: ExpressVPN)

ExpressVPN scoorde direct goede punten de sites te vermelden die het zou kunnen deblokkeren: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Google, Wikipedia, YouTube en andere. De meeste VPN's doen dat soort toezeggingen niet, vermoedelijk omdat ze niet willen dat gebruikers klagen als het in de praktijk niet zo is, dus het is goed om te zien dat ExpressVPN precies aangeeft wat het kan doen.

Om een gevoel te krijgen voor de deblokkeringsmogelijkheden van ExpressVPN hebben we een aantal tests gedaan. Bij de eerste test moest hij verbinden met tien ExpressVPN-locaties in de VS en controleren of we toegang konden krijgen tot de Amerikaanse Netflix en geoblokkeerde YouTube-sites. Voor de tweede test deden we hetzelfde met 7 locaties in het VK om toegang te krijgen tot BBC iPlayer.

De resultaten van Netflix waren geweldig, met een perfecte scoren van 10/10. Zelfs als de service niet werkt, hebben we ontdekt dat het support-team je over het algemeen binnen een paar minuten kan verderhelpen en een nauwkeurige serveraanbeveling aanlevert. Netflix verbetert zijn VPN-detectie de hele tijd, en dit kan gemakkelijk veranderen, maar ExpressVPN's inzet om Netflix te deblokkeren suggereert dat het bedrijf terug zal vechten om de service beschikbaar te houden.

Het deblokkeren van YouTube is altijd veel gemakkelijker en ExpressVPN heeft ons bijgevolg direct toegang gegeven vanaf elke server in de VS.

Het goede nieuws ging verder met BBC iPlayer. Het platform heeft een veel betere VPN-bescherming dan YouTube, maar ExpressVPN had geen probleem en elke Britse server liet ons toe om te browsen en content te streamen.

ExpressVPN ondersteunt ook torrents (Image credit: ExpressVPN)

Torrents

ExpressVPN lijkt op het eerste gezicht niet erg torrentvriendelijk, want de website lijkt dit helemaal niet te vermelden. Er is zo weinig torrentbewustzijn dat de site bij zoekopdrachten als 'p2p' ervan uitgaat dat je een fout hebt gemaakt en in plaats daarvan zoekt naar 'pap'.

Je hoeft je echter geen zorgen te maken, ExpressVPN probeert niets te verbergen. We hebben in de FAQ gegraven en uiteindelijk de waarheid ontdekt.

De dienst ondersteunt niet alleen torrents, maar vermijdt ook de veelvoorkomende problemen en ergernissen die je vaak met andere diensten krijgt.

Gebruikers van torrents worden bijvoorbeeld niet gedwongen om een klein aantal overbelaste servers te gebruiken. Je kunt kiezen uit de volledige set van ExpressVPN-locaties.

Er zijn ook geen valstrikken wat betreft bandbreedte of gegevensoverdracht. Het bedrijf heeft geen datalimiet en zegt dat het nooit je verbinding zal verstoren.

Als je hierbij rekening houdt met andere belangrijke functies - geen activiteitenlogs, veel locaties, apps voor alles, de 30-dagen geld-terug-garantie - dan ziet ExpressVPN eruit als een geweldige VPN voor torrents.

ExpressVPN heeft clients voor de meeste populaire platformen. (Image credit: ExpressVPN)

Client instellen

Het kan soms een uitdaging zijn om een VPN-client goed in te stellen, maar de goed ontworpen ExpressVPN-website is duidelijk opgezet om zo weinig mogelijk gedoe te krijgen.

Log bijvoorbeeld in op het dashboard van je account en je hoeft niet te zoeken naar een downloadlink. De website detecteert het type apparaat dat je gebruikt, geeft een Download-knop weer voor die client en maakt het mogelijk om met één klik een exemplaar te downloaden.

Als je iets nodig hebt voor een ander platform, brengt een klik op 'Instellen op al je apparaten' je naar een enorme lijst met opties, waaronder Windows, iOS, Kindle Fire, Mac, Android, Linux en nog veel meer. Als je op een van deze opties klikt, krijg je meer downloadlinks en instructies te zien.

Die zijn trouwens nuttiger dan je zou denken. Klik op de 'Android' link bij de gemiddelde VPN en je wordt waarschijnlijk gewoon doorgestuurd naar Google Play. ExpressVPN heeft een Play Store link, maar ook een QR code, een knop om jezelf een setup link te e-mailen en zelfs een optie voor experts om het APK-bestand direct te downloaden.

ExpressVPN dwingt je vervolgens niet om je gebruikersnaam en wachtwoord te vinden en handmatig in te voeren bij de set-up. In plaats daarvan hoef je alleen maar de unieke activeringscode te kopiëren die op je downloadpagina wordt weergegeven, en deze in de client te plakken wanneer je daarom wordt gevraagd. De software stelt dan automatisch je inloggegevens in en je hoeft helemaal niet na te denken over gebruikersnamen en wachtwoorden.

Een andere optie is het opzetten van een OpenVPN-client van een derde partij. ExpressVPN maakt dit veel gemakkelijker door zinvolle .OVPN-configuratiebestanden aan te bieden (my_expressvpn_argentina_udp.ovpn, in tegenstelling tot iets als NordVPN's ar1.nordvpn.com.udp1194.ovpn), en we hadden de OpenVPN GUI binnen enkele minuten aan de praat.

Dit is de interface van de Windows-client van ExpressVPN. (Image credit: ExpressVPN)

Windows-client

De ExpressVPN Windows client heeft een comfortabele en vertrouwde interface waaraan je snel gewend bent. Met een grote Aan/Uit-knop kan je de service activeren wanneer dat nodig is, een duidelijke statusweergave toont de huidige server, een Kies Locatie-knop maakt het mogelijk om een andere server te gebruiken en een menuknop linksboven geeft snel toegang tot andere functies.

Er zijn tal van manieren om de beste server te kiezen. Een Smart Location-functie kiest vanzelf de dichtstbijzijnde server. Je kunt dubbelklikken op een land om toegang te krijgen tot de beste locatie, of je kunt elke locatie binnen een land bekijken en er handmatig eentje kiezen. Met een zoekvak kan je locaties vinden op basis van een trefwoord en je kan zelfs afzonderlijke locaties toevoegen aan een favorietenlijst.

De laatste editie van de client toont zelfs de huidige locatie, de 'slimme locatie' (ExpressVPN's aanbevolen server) en je laatst gekozen locatie in het homemenu van de client. Je kunt met een klik verbinding maken met een van deze locaties zonder naar een aparte lijst te navigeren.

De client maakt ook slim gebruik van het pictogram van het systeemvak. Door met de rechtermuisknop te klikken wordt een menu weergegeven met de laatste drie locaties, en door een van deze locaties te kiezen word je direct verbonden zonder dat je de client hoeft te openen.

ExpressVPN haalde degelijke snelheden op verschillende locaties. (Image credit: ExpressVPN)

De locatielijst geeft in eerste instantie geen informatie over de snelheid van de servers, wat je wel kan helpen om de snelste locatie te kiezen. De client heeft gelukkig een Speed Test-functie waarmee je dit kan toeveogen en geeft veel meer nuttige informatie dan de concurrentie, inclusief latentie en een schatting van de downloadsnelheid. Het kan heeft jammer genoeg heel wat tijd nodig - ongeveer zes minuten om elke beschikbare locatie op ons systeem te controleren - en hoewel je de snelheden voor groepen servers (Europa, Amerika, Aanbevolen locaties) kunt beoordelen, kan je niet vragen om alleen je recente en favoriete locaties te controleren.

In een handig instellingenmenu kan je kiezen uit vier protocolvarianten: OpenVPN/ UDP, OpenVPN TCP, L2TP - IPSec, PPTP en IKEv2 (deze keer nieuw). Het is goed om die keuze te hebben, hoewel we minder enthousiast zijn over de standaard 'Automatische' instelling, waar blijkbaar "ExpressVPN automatisch het protocol kiest dat het meest geschikt is voor je netwerk". We hebben niet alleen geen idee hoe de beslissing wordt genomen (de website geeft geen aanwijzingen) en we kunnen het zelfs niet controleren, omdat de client je niet vertelt welk protocol op dat moment actief is. Dit lijkt ons een slechte keuze, maar als je je zorgen maakt, is dit eenvoudig te verhelpen: kies een specifiek protocol (IKEv2 of OpenVPN UDP in de meeste gevallen) en de client zal dat elke keer weer gebruiken.

Een Kill Switch blokkeert op zijn beurt al het internetverkeer als de VPN-verbinding wegvalt, waardoor de kans op datalekken afneemt. Hier is geen set-up voor nodig, het is standaard ingeschakeld en altijd klaar om je privacy te beschermen.

Het werkt ook in de praktijk. We hebben meerdere trucs gebruikt om zowel OpenVPN als IKEv2 verbindingen te forceren, maar de client heeft alles perfect afgehandeld, het internetverkeer geblokkeerd, ons op de hoogte gehouden met een desktopnotificatie en binnen enkele seconden weer verbinding gemaakt.

De technische details zijn onder andere gespecialiseerde IPv6-lekbescherming en de mogelijkheid om je eigen standaard DNS-servers te gebruiken wanneer je de VPN gebruikt (je gebruikt standaard ExpressVPN's eigen servers).

De meest geavanceerde functie van ExpressVPN is waarschijnlijk de ondersteuning van split-tunneling, een slimme technologie die het mogelijk maakt om te bepalen welke apps de VPN gebruiken, en welke je gewone internetverbinding. Als een applicatie niet werkt als de VPN is ingeschakeld (bijvoorbeeld een e-mailclient), kan je in plaats daarvan gebruik maken van je normale internetverbinding. En als je je VPN slechts voor één of twee applicaties gebruikt (een browser en een torrent-app bijvoorbeeld) dan kan je de prestaties verbeteren door al het andere verkeer buiten te tunnel te laten lopen.

ExpressVPN's Android client is slim ontworpen en makkelijk in gebruik. (Image credit: ExpressVPN)

Android app

Als je nieuw bent bij ExpressVPN, werkt de installatie van de Android app net hetzelfde als elke andere app. Ga naar de Play Store, zoek de app, bekijk de indrukwekkende statistieken op (5 miljoen+ gebruikers en een 4.1 score), installeer hem en werk het aanmeldproces af.

Als je al een ExpressVPN-account hebt ingesteld, zijn er enkele eenvoudigere opties. We gingen naar de ExpressVPN-webconsole op ons Windows systeem, kozen de Setup > Android pagina, scanden de QR code en installeerden de app automatisch (je smartphone moet installaties van buiten de Play Store toestaan om dit te laten werken).

We moesten nog een paar basiskeuzes maken, bijvoorbeeld of we de app wilden toestaan om anonieme analyses terug te sturen naar ExpressVPN, maar voor de rest was het proces binnen enkele seconden voltooid. In het bijzonder hoefden we ons geen zorgen te maken over het vinden en invoeren van een of andere cryptische gebruikersnaam en wachtwoord, omdat de app dat automatisch configureerde tijdens de installatie, en als dat eenmaal gedaan is, hoef je nooit meer een inlogscherm te zien. (Hoewel je je kunt afmelden voor extra veiligheid, als je dat liever hebt).

De app ziet er goed uit, en werkt op vrijwel dezelfde manier als de Windows-versie. Een uitstekende Location Picker maakt het heel makkelijk om te verbinden met servers, je kunt verbinden en ontkoppelen met een tik, en de eenvoudige interface laat je je huidige locatie en VPN-status meteen controleren.

De Android-app laat enkele van de meer geavanceerde functies van de Windows-editie weg. Er is bijvoorbeeld geen Snelheidstest, wat betekent dat je alleen de namen van ExpressVPN-locaties ziet, zonder dat je weet hoe snel, langzaam of overbelast ze zijn.

Het instellingenmenu is verbeterd sinds onze laatste review met de toevoeging van een geïntegreerde kill-switch. Dat is een belangrijke toevoeging, maar de app mist nog steeds een aantal instellingen van de desktopversie. Zo zijn de protocolkeuzes beperkt tot OpenVPN TCP of UDP. Er is geen IPv6-lekbescherming en geen DNS-controle.

De app heeft wel split tunneling, waardoor je kunt bepalen welke apps de VPN wel of niet moeten gebruiken. Als je bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd bent in Netflix, kan je ExpressVPN instellen om het verkeer van Netflix door de tunnel te leiden, terwijl al het andere verkeer via je gewone verbinding gaat.

De Auto-connect functie is een bijzonder welkome aanvulling, waarbij je optioneel verbinding kunt maken met de VPN wanneer je zich aansluit bij onbekende netwerken.

De 'App and Website Shortcuts'-functie van de app toont een configureerbare werkbalk in het verbindingsvenster die maximaal vijf pictogrammen kan bevatten voor je favoriete apps en snelkoppelingen. Het is een heel eenvoudig, maar handig idee, waarmee je veelgebruikte apps met een tikje kunt opstarten zodra je verbinding hebt.

Het is niet de beste Android-app die we hebben gezien (en in het bijzonder willen we meer keuze aan protocollen), maar verder is het Android-aanbod van ExpressVPN goed ontworpen en eenvoudig te gebruiken. Het wordt nog beter: installeer de app en je kunt de dienst zeven dagen lang gratis uitproberen. Dat aanbod krijg je niet als je je op de site aanmeldt.

ExpressVPN's iOS client lijkt sterk op de Android-versie. (Image credit: ExpressVPN)

iOS app

De iOS-app van ExpressVPN heeft een paar extra tikjes nodig om geïnstalleerd te raken dan zijn Android-tegenhanger, maar dat is vooral te danken aan de extra beveiligingsmaatregelen van Apple. Je moet wat meer tijd besteden om te bevestigen dat de app mag doen wat hij moet doen. Er is ook geen Android-achtige directe downloadlink om je wat tijd te besparen.

Het hele proces duurt nog steeds amper een paar minuten, en als het eenmaal klaar is, opent de app met dezelfde schone en eenvoudige interface die je op andere platformen ziet: een aanbevolen locatie, een grote Connect-knop om online te gaan, en een menuknop om verder te navigeren.

Zo ziet ExpressVPN eruit op een iPad. (Image credit: ExpressVPN)

De goed ontworpen Location Picker biedt meerdere manieren om specifieke steden of landen te vinden. Daarnaast is er een Recent Connection-lijst en de mogelijkheid om veelgebruikte locaties toe te voegen aan je Favorieten.

Net als bij de Android-app kan je met de iOS-editie van server wisselen zonder de huidige verbinding eerst handmatig te sluiten. Dit bespaart je slechts een enkele tik, maar als je regelmatig van server wisselt, is dit een welkome toevoeging.

Je protocolkeuze omvat niet alleen OpenVPN UDP en TCP, maar ook L2TP en IKEv2, die beide niet beschikbaar zijn op Android.

Hoewel de app geen kill switch heeft, heeft hij wel een automatisch optie om opnieuw te verbinden die de tunnel probeert te herstellen als je verbinding wegvalt.

We hebben meer VPN-apps met veel mogelijkheden gezien, maar over het algemeen is het iOS-aanbod van ExpressVPN leuk, gebruiksvriendelijk en levert het de functionaliteit die de meeste gebruikers waarschijnlijk nodig zullen hebben. Als je de service zelf zou willen uitproberen, dan hebben we wederom goed nieuws: net als bij Android is er een risicovrije 7-daagse proefversie beschikbaar.

ExpressVPN heeft zelfs een browserextensie voor Google Chrome. (Image credit: ExpressVPN)

Browserextensies

De ExpressVPN-clients zijn over het algemeen zeer goed afgewerkte en gemakkelijk te gebruiken, maar ze zijn niet de enige manier om met de VPN te werken. Het bedrijf biedt ook Chrome en Firefox extensies die waarmee je hem rechtstreeks vanuit de browser kan bedienen.

In tegenstelling tot zowat elke VPN-provider zijn ExpressVPN's browserextensies geen eenvoudige proxy's. Het zijn browsergebaseerde interfaces voor een Windows, Mac of Linux client: ze werken alleen als je ze hebt geïnstalleerd. Dat is lastig, maar er zijn ook grote voordelen.

Start bijvoorbeeld ExpressVPN's browserextensie en hij is in staat om te communiceren met de desktop-client en de status ervan te lezen. De standaard locatie wordt op dezelfde manier ingesteld als de client. Als de client op dat moment verbonden is, zal de extensie dat ook weergeven.

Je kunt de desktop-client ook vanuit de browser bedienen. Als je een enkele website wilt deblokkeren, kan je een VPN-locatie kiezen vanuit je browser, er verbinding mee maken, doen wat je wou doen en ExpressVPN na afloop uitschakelen. Het is allemaal erg snel en handig. Je hoeft dus helemaal niet heen en weer te gaan tussen je browser en de ExpressVPN client.

Dit werkt goed op een eenvoudig niveau. De interface van de extensie lijkt veel op de gewone clients en apps, met een vergelijkbaar systeem voor het browsen en het selecteren van locaties.

Aangezien het slechts een basis front-end is voor de desktopversie, is het geen verrassing dat de extensie een aantal beperkingen heeft. Er is bijvoorbeeld geen Favorieten-systeem of snelheidstest. Er zijn ook slechts twee opties ('Verbinding maken bij het opstarten van de browser' en 'Bureaubladmeldingen tonen'), hoewel je het instellingenmenu van de desktop-app rechtstreeks vanuit de browserextensie kunt openen.

Er is ook goed nieuws in de vorm van een aantal welkome privacy-tools. Zowel de Chrome- als de Firefox-extensie bevatten instellingen om te voorkomen dat HTML5 geolocatie je echte locatie onthult terwijl je verbonden bent met de VPN.

De browserextensie is weliswaar niet voor iedereen weggelegd, vooral niet omdat je de app geïnstalleerd moet hebben om hem te kunnen gebruiken. Maar de mogelijkheid om de app vanuit de browser te bedienen is een nuttige functie die je niet zult vinden bij de concurrentie, en over het algemeen is het een zeer waardevolle aanvulling.

Live chat-support is een makkelijke manier om je problemen met ExpressVPN snel op te lossen. (Image credit: ExpressVPN)

Support

Net als elke andere netwerktechnologie kan een VPN zich op vele manieren misdragen en het kan een echte uitdaging zijn om uit te zoeken wat er precies aan de hand is. Daarom kan zelfs de meest ervaren gebruiker baat hebben bij kwalitatieve VPN-support.

De support-site van ExpressVPN begint goed met een lange lijst probleemoplossingsgidsen. Of je nu probeert om trage snelheden te verhelpen of verbindingen te verbreken, foutmeldingen te begrijpen, je wachtwoord te wijzigen of je account te annuleren, er is nuttige informatie beschikbaar.

De meeste artikelen zijn goed geschreven en geven je nuttige informatie. Ze gaan niet uit van technische kennis, maar nemen de tijd om de achtergrond uit te leggen, bieden meerdere suggesties om de meeste problemen op te lossen en linken naar andere relevante artikelen waar ze meer details geven. (Bijvoorbeeld, waar andere VPN's een enkele regel hebben die zegt dat je beter "een andere server probeert" om snelheidsproblemen te verhelpen, verwijst ExpressVPN ook naar een gedetailleerd artikel waarin wordt uitgelegd hoe je de beste locatie voor jou persoonlijk kunt vinden).

De set-up artikelen zijn nog indrukwekkender. Je krijgt bijvoorbeeld niet slechts één generieke installatietutorial per platform. Er zijn maar liefst 9 Windows tutorials over de installatie van ExpressVPN's eigen apps, en handmatige set-up voor verschillende Windows-versies. Je krijgt er 6 voor Mac, 6 voor iOS, 5 voor Android, en zelfs Linux heeft aparte installatiegidsen voor Ubuntu, Raspberry Pi, Terminal (via OpenVPN) en meer.

Een nauwkeurige zoekmachine scant meer dan 250 van deze artikelen om te vinden wat je nodig hebt. Het is enorm nuttig om trefwoorden in te voeren op een VPN-support-site en er is zelfs veel nuttige content aan verbonden.

Als de website niet kan helpen, is ExpressVPN's support team 24/7 beschikbaar via e-mail en live chat.

ExpressVPN raadt Live Chat aan voor de snelste resultaten, maar we stuurden toch een testmail om de reactietijden te controleren. Hoewel het bedrijf suggereert dat het tot 24 uur kan duren om een antwoord te krijgen, kregen we een vriendelijk, gedetailleerd en behulpzaam bericht in minder dan een uur. Dat is veel sneller dan we hadden verwacht, en het antwoord bevatte alles wat we nodig hadden om een diagnose te stellen en ons probleem op te lossen.

Live chat presteerde ook erg goed. We voerden verschillende controles uit op de service, er waren altijd medewerkers beschikbaar, en meestal hadden we een eerste echte reactie binnen twee of drie minuten.

De kwaliteit van de chat-support was ook bovengemiddeld. De medewerker besteedde 30 minuten om ons geduldig door een aantal goed gekozen diagnostische stappen te gidsen. Of je nu nieuw bent in het netwerk of een ervaren expert, de kans is groot dat de support van ExpressVPN in staat is om eventuele problemen binnen een paar minuten op te lossen.

Eindoordeel

Dit is een VPN van topkwaliteit die onze verwachtingen heeft overtroffen, van platformondersteuning en privacy tot gebruiksgemak, deblokkering en uitstekende support. Het ontbreken van een geïntegreerde kill switch op mobiele apps kan voor sommigen een probleem zijn, maar verder is dit een gepolijste, krachtige en professionele service.