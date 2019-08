Hotspot Shield VPN

Opmerking: Wat hierna volgt is een toelichting van de laatste veranderingen en toevoegingen sinds deze review voor het laatst is geüpdated.

Het aantal locaties is toegenomen, het zijn er nu 61. (juni 2019)





AnchorFree's Hotspot Shield Premium is de commerciële editie van de enorm gesponsorde VPN service.

Als je betaalt voor een upgrade, heb je geen last meer van advertenties en het geeft je ongelimiteerde dataoverdracht en volledige toegang tot Hotspot Shield's locaties en functies.

Dat betekent dat je kunt kiezen uit 59 landen, een hele verbetering met het vorige aantal landen, 27.

Wil je Hotspot Shield Premium proberen? Bekijk de website hier

De VPN is beschikbaar op alle belangrijke platformen - Windows, Android, iOS, Mac - maar nu Hotspot Shield alleen zijn eigen beschermde Catapult Hydra protocol gebruikt, kan het niet automatisch ingesteld worden op routers of andere platformen. Je moet een van de apps gebruiken.

Je kunt een heleboel apparaten tegelijkertijd gebruiken, Hotspot Shield Premium ondersteunt namelijk tot 5 verbindingen. Dat is beter dan ExpressVPN, die een limiet heeft van drie verbindingen. Als je echt meer nodig hebt: IPVanish gaat tot 10.

Alle beschikbare servers zijn P2P-vriendelijk, en zonder bandbreedtelimiet kun je zoveel streamen en downloaden als je maar wilt.

Recente verbeteringen zijn een gemakkelijkere installatieprocedure na het kopen van Hotspot Shield, meer uitgebreide chatondersteuning, en hoe het bedrijf het noemt 'geintegreerde in appoplossingen' om gebruikers veilige toegang te geven tot Netflix vanaf elke plek in de wereld.

AnchorFree zegt dat gebruikers binnenkort de mogelijkheid gaan krijgen om locaties op stadsniveau te kiezen, evenals individuele landen.

Hotspot Shield accepteert een grote variëteit aan betalingsmethoden, inclusief kredietkaart, PayPal, maar ook Bancontact.

Plannen en prijzen

Hotspot Shield Premium is duurder dan de meeste VPN's, maar het geeft je wel genoeg opties, met niet minder dan vier plannen.

De maandelijkse optie kost 15,99 euro. Dat maakt het de duurste optie in de markt. Het maandelijkse plan van Private Internet Access is wat redelijker, daar betaal je 8,94 euro voor. En zelfs een premium VPN zoals ExpressVPN is een fractie goedkoper met € 11,58.

Er is geen mogelijkheid om te betalen met Bitcoin, maar je kunt gebruikmaken van een scala aan betaalmethoden inclusief Bancontact, PayPal, Mastercard en (voor extra anonimiteit) cadeaubonnen van honderden bedrijven.

Registreer voor een Premium account en hoewel je wel wordt gevraagd naar betaaldetails wordt er voor de eerste 7 dagen niks in rekening gebracht. Als je dus binnen die termijn annuleert, hoef je niks te betalen. En zelfs als je het bedrag al hebt betaald, kun je nog steeds terugvallen op de '45 dagen geld-terug-garantie'. CyberGhost biedt ook 45 dagen, maar de meeste providers stoppen bij 30, en Private Internet Access geeft je maar 7 dagen.

Hotspot Shield stuurt een melding als je verbinding wordt verstoord of verbroken. (Bron afbeelding: AnchorFree)

Privacy

Om een VPN beveiliging te begrijpen, moet je beginnen te kijken bij de protocolondersteuning, encryptie- en authenticatiedetails. Dit kan enorm gecompliceerd zijn, maar als je ziet dat een service een beschermd protocol zoals die van OpenVPN ondersteunt, dan kan het je een gerustgesteld gevoel geven over de veiligheid.

De toegang naar Hotspot Shield is moeilijker, omdat het geen OpenVPN ondersteunt, of IKEv2, of L2TP/IPSec, of welke dan ook van de standaard VPN protocollen. In plaats daarvan gebruikt het zijn eigen beschermde Catapult Hydra technologie.

Dit is niet zo zorgelijk als het wellicht klinkt. Catapult Hydra's focus ligt op het verbeteren van de prestatie, en het encryptie deel van het protocol is vergelijkbaar met de standaard VPN-protocollen.

Op de Hotspot Shield website lezen we dat de Catapult Hydra is gebasseerd op een TLS (Transport Layer Security) 1.2, met AES-128 encryptie, 2048-bit RSA verklaringen voor server authentificatie en sleutels die zijn uitgewisseld via 'Elliptic Curve Diffie-Hellman' (ECDHE) voor een perfecte geheimhouding (de sleutels houden het maar een sessie vol, voor de volgende keer worden er nieuwe gegenereerd.) En dat is, voor de gewone burger die niks afweet van encryptie, meer dan genoeg om de veiligheid te waarborgen.

Een probleem met beschermde technologieën als Catapult Hydra is dat er geen gemakkelijke manier is om te zien wat er gaande in. OpenVPN is 'open source' en elke developer kan kijken naar de code en uitzoeken hoe ze werkt, misschien kan hij problemen tegenkomen of suggesties geven voor verbeteringen, iets wat hier helaas niet mogelijk is.

Dat betekent niet dat je de claims van Hotspot Shield blindelings moet vertrouwen. Het bedrijf benadrukt dat Catapult Hydra wordt gebruikt door 'de meerderheid van grote cybersecurity bedrijven die VPN services bieden vanuit hun apps, zoals McAfee, Bitdefender, Cheetah Mobile en vele anderen.' Ze voegen daar het volgende aan toe; dragers als Telefonica en KDDi gebruiken ook Catapult Hydra om VPN services en Wi-Fi beveiliging te bieden aan hun klanten.

Daardoor is de code niet openbaar, dat betekent niet dat zijn functionaliteit niet beoordeeld is. Deze zakelijke klanten moeten Catapult Hydra begrijpen om ze correct uit te voeren en Hotspot Shield zegt dat de protocol door derden is geëvalueerd en door beveiligingsexperts van 's werelds grootste beveiligingsbedrijven die onze SDK gebruiken om VPN services te bieden aan hun gebruikers.

Privacy draait niet om de geringe technische aspecten. Client implementatie is ook belangrijk, vooral als het aankomt op het blokkeren van DNS en WebRTC lekken, die misschien wel je ware identiteit weggeven. Gelukkig onthulde het testen van Hotspot Shield's clienten en browserbijlagen bij IPLeak en DNSLeakTest, geen problemen, met de service die ons ten alle tijden beschermde tegen meekijkers.

Je IP-adres kan in theorie ook lekken als de VPN verbinding ineens wordt verbroken. Sommige Hotspot Shield apps beschikken over een kill switch om dit te voorkomen, je internetverbinding wordt dan verbroken tot de VPN weer is hersteld, maar werkt dit echt?

We hebben een paar snelle testjes bij de Windowsversie uitgevoerd en we vonden dat hij over het algemeen goed presteerde. Als de verbinding werd verbroken, werden gebruikers vrijwel meteen hierop geattendeerd en werd er geprobeerd om opnieuw te verbinden. Zelfs als de kill switch uit stond, ons IP-adres te zien was voor niet meer dan een aantal seconden. Toen we de kill switch weer aan hadden gezet, was ons IP adres helemaal niet meer zichtbaar.

Volgens hun Privacy Policy, bewaart Hotspot Shield geen registratiegegevens van hun gebruikers (Bron afbeelding: AnchorFree)

Registreren

Hotspot Shield plaats blijkbaar definitieve geen registratie claims op hun website. Een support-pagina, meldt bijvoorbeeld het volgende: "We verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie op Hotspot Shield "We verzamelen, bewaren of delen geen permanente identificeerbare gegevens van gebruikers inclusief IP adressen. We houden geen activiteit bij van onze gebruikers, of ze nu een vrij abonnement of Premium abonnement hebben."

Het privacybeleid gaat wat verder, daarin verklaren ze het volgende: "Ons VPN product zal nooit je IP-adres opslaan of registreren buiten je VPN sessies om en we zullen altijd je IP-adres deleten nadat je de verbinding met VPN hebt verbroken." Dat suggereert dat er geen sessieregistratie is die je IP-adres kan linken aan de VPN IP die gebruikt wordt als je online bent.

Als je nog meer gerustgesteld wilt worden dan kun je het Transparantie verslag lezen: AnchorFree's 2018 Transparency Report. Hierin wordt tot in detail de verzoeken genoemd die het bedrijf in 2018 ontving voor informatie van overheden en wetshandhaving bureau's en hoeveel gebruikersdata er werd geproduceerd.

Hoewel dat goed nieuws is wat betreft activiteitsregistratie, is het niet het hele verhaal. Het privacybeleid vertelt ons bijvoorbeeld dit:

"Wanneer je de Hotspot Shield app opstart, voordat je verbindt met VPN, verzamelen wij en onze service providers specifieke informatie over het apparaat, zoals de unieke mobiele ID, hardware model, de versie van het besturingssysteem, de taal en de netwerk informatie. We zullen wellicht ook, maar nooit registeren of opslaan, je IP-adres ontlenen om een schatting te maken van de locatie (op stadsniveau) waar je je bevindt."

Hotspot Shield zegt dat het 'je IP-adres niet registreert of opslaat' maar het bedrijf praat niet over anderen die dat wel kunnen doen, zodra je de app opent. Daarbij kunnen zowel Hotspot Shield en zijn service providers genoeg details registreren om deze gegevens aan een apparaat te koppelen en wellicht een geschiedenis bij te houden op de lange termijn ( waarschijnlijk kunnen ze de locatie op stadsniveau opslaan van het apparaat, elke keer dat het verbonden wordt met de service). Niets kan je direct koppelen aan een specifieke online activiteit, maar er wordt nog steeds meer geregistreerd dan je zou verwachten.

We testen de prestatie van elke VPN die we reviewen met OpenSpeedTest (Bron afbeelding: OpenSpeedTest)

Prestatie

Hotspot Shield blaast hoog van de toren over de prestatie van zijn Catapult Hydra protocol, maar is het ook echt zo goed? We hebben de service gecheckt met Netflix' Fast, Speedtest en andere websites om erachter te komen.

Als we verbinden met onze dichtsbijzijnde locatie, krijgen we snelheden van 65 tot 70 Mbps, dat kunnen we verwachten van elke VPN op onze 75Mbps vezel broadband test lijn. Als je verbinding sneller is, is de kans groot dat je meer krijgt.

Ook als je uitreikt naar Frankrijk of Duitsland krijg je dit soort snelheden, dus echt verschil is er niet.

Ook het verbinden met de US veranderde onze snelheid nauwelijks, rond de 60-65Mbps.

Vreemd genoeg zijn veel Hotspot Shield's servers die afgelegen liggen sneller, met Brazilie, India, Japan en Singapore allemaal een gemiddelde rond de 65-70Mbps. Als je vervolgens switcht naar Australie zien we de snelheid uiteindelijk dalen, rond de 55-65Mbps, wat nog steeds de rest platwalst.

Dit zijn uitstekende resultaten, zowel voor de top snelheden en consistentie, vooral voor de meest afgelegen locaties. Als je van plan bent om regelmatig met servers te verbinden die verder weg liggen, dan is Hotspot Shield misschien wel een van de best VPN's die er is.

In onze testen lukte het Hotspot Shield om Netflix te ontgrendelen (Bron afbeelding: Netflix)

Netflix

Verbinden met een VPN kan je helpen om allerlei website restricties te omzeilen, van streaming websites die content blokkeren in specifieke landen, tot landen als China die een scala aan populaire websites blokkeren.

Het meten van de deblokkeringsmogelijkheden van een VPN is lastig, omdat er zoveel factoren bij zijn betrokken. Maar we proberen zijn effectiviteit aan te voelen door te checken hoe de service werkt met YouTube, BBC iPlayer en Netflix.

Hotspot Shield geeft ons snelle toegang tot geo-geblokeerde YouTube video's, zonder enige problemen. Dat is goed nieuws, hoewel het geen grote verrassing is, aangezien YouTube relatief makkelijk is om te deblokkeren.

BBC iPlayer is beter beschermd en vaak een wat grotere uitdaging. Niet voor Hotspot Shield, die ons de mogelijkheid gaf om content te streamen precies zoals we dat altijd zouden doen.

Netflix doet flink wat moeite om VPNs de blokkeren en is normaal de meest ingewikkelde streaming site om toegang tot te krijgen. Maar wederom, Hotspot Shield presteert goed, en krijgt ons in de US en UK Netflix zonder enige moeite.

Hotspot Shield biedt ons de mogelijkheid om torrents te downloaden zonder enkele bandbreedte limieten of restricties. (Bron afbeelding: uTorrent)

Torrents

Hotspot Shield benadrukt niet echt zijn P2P beleid. Er wordt nergens iets over gezegd, niet op de homepagina, niet in de functielijsten, de openingspagina of in de FAQs.

Graaf iets dieper en je komt het goede nieuws tegen. De dienst ondersteunt volledige P2P op alle servers, dus zodra je bent verbonden met een van de versies (Windows, Mac, Android of iOS) ben je klaar om te beginnen met downloaden.

De ondersteuningspagina heeft een aantal eenvoudige handleidingen voor beginners, met advies over waarom je VPN voor torrenting wil gebruiken en tips voor hoe je anoniem torrents kan downloaden.

Welke methode je ook gebruikt, Hotspot Shield heeft geen bandbreedte limieten of restricties, dus je zou de service zo vaak kunnen gebruiken als je maar wilt.

Hotspot Shield biedt versies voor de meeste grote platformen en voor de browsers (Bron afbeelding: AnchorFree)

Versie instellingen

Als je je registreert bij Hotspot Shield wordt je omgeleid naar je webbrowser waar je download links zal vinden voor Windows, Mac, Android en iOS versies. Je kan daar ook de Chrome-extensie downloaden indien nodig.

Als je hoopt instructies te vinden voor het opzetten van automatische verbindingen, op routers of andere platformen, dan zal je teleurgesteld zijn. Hotspot Shield ondersteunde eerst standaard protocollen zoals OpenVPN, maar je kunt nu enkel gebruikmaken van hun eigen 'Catapult Hydra' technologie. Het bedrijf beweert dat dit de moeite waard is. Ze benoemen snelheidstoenames tot 2.4x voor lange afstandsverbindingen.

Deze apps en versies zijn tenminste wel makkelijk om te installeren en te gebruiken. De Windows-versie stelt zichzelf in, net als elke andere applicatie, terwijl de mobiele apps en de Chrome-extensie gevonden en geïnstalleerd kunnenn worden vanuit de appwinkels. Log in met je gebruikersnaam en het bijhorende wachtwoord en je bent klaar om de service verder te ontdekken.

Dit is wat je ziet als je Hotspot Shield's Windows versie voor het eerst opent. (Bron afbeelding: AnchorFree)

Windows versie

De meeste VPN-apps zijn makkelijk in gebruik, maar Hotspot Shield's Windows versie tilt de eenvoud naar een hoger niveau. De interface is een donker, bijna leeg paneel; de enige functie is een grote On/Off knop in het midden; en voor als je het nog niet helemaal had begrepen, op het onderschrift staat: 'Klik op de knop om de verbinding te starten'.

Het dashboard van de Windows versie toont je IP address en je huidige upload en download snelheden. (Bron afbeelding: AnchorFree)

Volg de instructies en je bent binnen een paar seconden verbonden met de service (Hotspot Shield verbindt sneller dan de meeste VPNs). De aan/uit knop krimpt in grootte en zweeft bovenop het paneel, vervolgens verschijnt er een map die je nieuwe virtuele locatie en IP-adres toont, en een aantal cijfers om je up-to-date te houden aan de totale hoeveelheid data die je hebt geuploadt en gedownload. Het ziet er allemaal heel goed uit en het is erg goed gepresenteerd.

Als je op de huidige locaties klikt, verschijnt er een lijst van andere landen waar je uit kan kiezen. Dit is een simpel menu zonder informatie over server afstand, het laden of ping times, er is geen optie om te kiezen uit locaties binnen een land, en geen 'favorieten' of 'recent gebruikt' lijst om het opnieuw aansluiten te versnellen. De lijst is relatief kort met 29 landen, en als je een locatie kiest wisselen de servers zo snel - rond de drie seconden op ons review systeem, significant sneller dan de meeste VPNs - Hotspot Shield is nog steeds erg snel in gebruik.

Je kunt Hotspot Shield automatisch laten verbinden of je schakelt de kill switch aan bij de instellingen (Bron afbeelding: AnchorFree)

Hotspot Shield's instellingen dialoog is net zo simpel, met slechts enkele opties. Het beslaat alleen het essentiele gedeelte, met switches om de versie te laten lopen als Windows start, het voorkomt IP lekken en schakelt de kill switch in om de internet toegang te blokkeren als de VPN uitvalt.

Er is een bonus functie die mogelijk is en automatisch verbindt met Hotspot Shield zodra je onveilige wifi hotspots, veilige hotspots of alle netwerken bereikt. Die optie is niet zo vaak beschikbaar als we zouden willen, en het is goed om het hier te zien.

De Help optie in de versie is nog een plus. In plaats van het simpel openen van je browser in de Hotspot Shield ondersteuningswebsite, toont hij belangrijke FAQs binnen de clients interface. (Kan niet verbinden, Kan verbinden maar kan niet bladeren, enzovoorts). Je kunt stap-voor-stap advies krijgen met maar twee klikken en als dat niet helpt, een Contact knop opent je browser in Hotspot Shield's ondersteuning's Live Chat-pagina voor professionele ondersteuning.

Bekijk hier de abonnementen van Hotspot Shield

Dit is de interface van Hotspot Shield's Android app (Bron afbeelding: AnchorFree)

Android app

De Hotspot Shield Android app heeft dezelfde overzichtelijke en eenvoudige interface als in Windows. Open de app, tik op 'verbinden' en je huidige locatie wordt getoond op een kleine map.

Klik op de locatie naam (of de map) en je zal een aantal extra's zien. Hoewel de Windows versie altijd opnieuw verbinding maakt met de server die je voor het laatst hebt gebruikt, de Android app is ingesteld om te verbinden met de snelste server voor je huidige locatie.

Als je naar beneden scrolt kom je nog een handige optie tegen met de mogelijkheid om het verkeer van specifieke apps automatisch te beschermen. Voeg je benodigde apps toe aan de lijst en Hotspot Shield zal automatisch verbinden, als ze online moeten.

Er zijn bonustools om malware te scannen en de batterijduur te verlengen (de app had eerst een - op Bitdefender gebaseerde - malware scanner, maar die lijkt nu te zijn gedumpt) Deze hebben wel enige waarde, maar ze blijken niks geavanceerds te doen en je kunt vergelijkbare capaciteiten krijgen van een aantal gratis Android onderhoud-apps.

Een Instellingen paneel volgt ongeveer hetzelfde patroon als de Windows versie, met opties om opnieuw op te starten als je apparaat het laat afweten, of om automatisch Hotspot Shield aan te zetten voor bepaalde netwerk types (beveiligd, onbeveiligd, mobiel.) Er is geen geintegreerde kill switch instelling, helaas, maar je krijgt wel een batterijbesparende functie om de VPN uit te schakelen, als je apparaat slaapt.

We zijn blij dat ook de Android app hulp documenten heeft ingebouwd van de Hotspot Shield site, waarmee je advies krijgt bij veelvoorkomende problemen van binnenin de interface. Dat is beter dan dat je een ondersteuningswebsite moet openen en daar nog zelf moet gaan zoeken naar relevante artikelen.

Er is niet veel vermogen of veel om in te stellen, maar de Android app is zeker makkelijk in gebruik, en zijn mogelijkheid om automatisch de beste server te kiezen is een bijkomend voordeel. Zeker vergeleken met de Windows versie.

Hotspot Shield's iOS app is erg vergelijkbaar met wat Android biedt. (Image Credit: AnchorFree)

iOS app

Hotspot Shield's iOS app is ook een interface die lijkt op de andere versies met iets meer dan een verbindingsknop, een wereldkaart en een lijst met locaties, en heel weinig instellingen.

Zoals gewoonlijk heeft de iOS versie een tikkeltje meer stijl dan de desktop concurrent. Als je eenmaal de 'verbinden' knop hebt getikt, licht de app niet alleen je huidige locatie uit op de kaart, hij laat hem ook zachtjes pulseren. Dat maakt het makkelijker om je locatie in een oogopslag te spotten.

Het instellingen paneel is ook schaars, zonder opties om automatisch te starten of automatisch te verbinden en geen kill switch. De enige optie die je hebt is een 'Insecure connections' instelling die je waarschuwt als je verbinding maakt met een onveilig netwerk, of als je per ongeluk verbinding maakt. (Zelfs dat is standaard uitgeschakeld.)

Een tweede ergernis was het feit dat de applicatie om een beoordeling vroeg. Dat is niet ongebruikelijk. Maar we verwachten het enkel bij gratis- en proefversies. Niet wanneer we een abonnement of app hebben aangekocht. Die vraag om beoordeling mag er naar onze mening dus zeker tussenuit.

Over het algemeen ziet de iOS app er goed uit en is het allemaal heel eenvoudig in gebruik. Maar het is moeilijk om te zien waarom het geen optie heeft om te verbinden met de beste server voor jouw locatie, helemaal omdat Hotspot Shield dit wel heeft gedemonstreerd met de Android app.

Er is zelfs een browserextentie beschikbaar die je de mogelijkheid geeft om te verbinden met je VPN. (Bron afbeelding: AnchorFree)

Browser extensies

Veel VPNs bieden browser extensies, maar dat zijn meestal hele eenvoudige tools met iets meer functionaliteit dan een locatielijst en een verbindingsknop. Dat is niet het geval met de Hotspot Shield. Deze Chrome-extensie zit boordevol functies, en op sommige vlakken is hij krachtiger dan de desktop - en mobiele app.

Echter zie je de kracht van deze extensie niet meteen aan de lay-out, deze ziet eruit als de meeste extensies: een over het algemeen donker paneel met een verbindingsknop in het midden en nauwelijks iets anders. Wijs, klik, en je bent verbonden.

Je hebt vrijwel meteen verbinding, omdat de browserextensie een simpel proxysysteem gebruikt die je browser beschermt. Dat werkt niet in elke situatie, maar als je met name geïnteresseerd bent in het deblokkeren van websites, dan kan het wel iets voor je zijn.

De extensie wordt interessanter als je op de configuratieknop tikt rechts bovenaan. Bijvoorbeeld als je een standaardserver in wilt stellen waar Hotspot Shield toegang toe krijgt als je voor de eerste keer dat je verbinding maakt. Of je verbindt automatisch met de dichtsbijzijnde server. Maar er is ook een probleem, omdat je alleen toegang krijgt tot een relatief aantal servers - Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Nederland, Rusland, Signapore, Verenigd Koninkrijk - is een extra regelaar dus welkom.

Er zijn een hoop privacy-extra's. Te beginnen met de advertentie-, cookie-, tracker-, malware- en WebRTC-blokkers.

Wellicht zijn de beste toevoegingen 'Auto Protect' en 'Bypass lijsten', althans als je ze eenmaal gevonden hebt (ze staan in Chrome's Hotspot Shield Instellingen-pagina). Voeg websites toe en Hotspot Shield zal automatisch inschakelen als je ze wilt bezoeken. Dat komt goed van pas als je de VPN nodig hebt om ze volledig te gebruiken. Voeg websites aan de Bypass lijst en Hotspot Shield zal ze doorsturen naar de gewone verbinding, in plaats van de tunnel, handig voor websites die niet werken met een VPN, of die je echte locatie willen inzien.

Dit is aanvankelijk niet zo krachtig als het eruit ziet. De ad-blocker is niet zo capabel als de concurrentie en beschikt niet over instellingen of opties waar je het een en ander in kunt aanpassen. Vooralsnog werkt het prima, en de Chrome-extentie is beter dan de proxy-concurrenten.

Hoewel het nauwelijks staat aangegeven, heeft Hotspot Shield ook een Firefox extensie. Die ziet er bijna hetzelfde uit als de Chrome-extensie en werkt hetzelfde met een klein verzuim (het bevat geen optionele 'Sword Mode' voor het geven van neppe browser informatie aan webtrackers). Anderzijds is hij net zo capabel en gemakkelijk in gebruik als de Chromeversie, en is het een fijne toevoeging aan de Hotspot Shield line-up.

Hotspot Shield biedt ook een live chat waar je terecht kan met al je problemen. (Bron afbeelding: AnchorFree)

Ondersteuning

Als Hotspot Shield niet goed werkt, dan kunnen allerlei apps je direct toegang geven tot advies voor algemene problemen. In de documenten op de website kun je vinden wat je zoekt. En als je probleem wat lastiger is, kun je naar de ondersteuningswebsite voor uitgebreider advies.

De webdienst Support Center ordent de artikelen per platform, net als de categorieen Betaling en Inschrijvingen, Het beheren van je account en Algemene problemen. Er staat bruikbare informatie op de website, die je niet overal kunt vinden, maar verder staan er relatief weinig artikelen en de meeste ontbreekt het aan details. Het is niet te vergelijken met webhandleidingen die je krijgt bij providers als ExpressVPN.

Als je je antwoord niet kunt vinden in de kennisbank, dan biedt Hotspot Shield 24/7 chatondersteuning aan voor Premium gebruikers, maar dat is veel lastiger om te bereiken dan normaal.

In een ondersteuningsdocument staat bijvoorbeeld dat er een chat icoontje op de website te vinden is, maar die hebben wij tijdens onze review nooit gezien. In het document wordt beweerd dat dit zou betekenen dat alle medewerkers druk waren, maar dat vinden wij niet goed genoeg. Elk fatsoenlijk chatsysteem moet je elk moment laten inloggen en je plaatsen in een wachtrij, in plaats van het chat icoon te verbergen als het druk is.

Het probleem wordt voortgezet in de apps. Als je Help kiest in de Android app, een artikel selecteert en op de Contact knop klikt, dan verschijnt er een online formulier waar je de details in kunt zetten om ondersteuning aan te vragen. Maar als je dit in de Windows versie doet, dan probeert hij je door te sturen naar de chatpagina.

We gebruiken het woord 'probeert' want de chatpagina weigerde om te laden in onze standaard Chrome browser, maar als we dezelfde link verplaatsten naar Microsoft Edge, dan verscheen het chatscherm ineens wel. We kregen te horen dat we de eerste in de rij waren, en binnen een minuut waren we in gesprek met een vriendelijke medewerker die over de nodige kennis beschikte.

Hotspot Shield biedt wel wat kwaliteitsondersteuning, maar het is veel ingewikkelder om hier toegang toe te krijgen, vergeleken met de concurrentie. We hopen dat het bedrijf werkt aan verbetering.

Eindoordeel

Hotspot Shield heeft zo zijn problemen. Het is een eenvoudige applicatie die helaas geen OpenVPN ondersteund. Maar de app is wel snel en de verbindingen met de servers wereldwijd zijn ook heel snel. Als je niet veel geeft om geavanceerde functies en snelheid is voor jouw prioriteit, dan is Hotspot Shield de ideale oplossing voor jouw..