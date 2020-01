De beste VPN-services van 2020

Het downloaden van de best mogelijke VPN voor je computer en smartphone in 2019 is een fluitje van een cent. Naast het feit dat het de ideale dienst is om je te helpen veilig gebruik te maken van het internet en om geblokkeerde websites te omzeilen, zullen de beste VPN-aanbieders je ook toegang geven tot de nieuwste films en shows in buitenlandse Netflix-catalogi, veilig streamen en nog veel meer.

De beste VPN service 2019 - onze top 5 1. ExpressVPN

2. NordVPN

3. IPVanish

4. Hotspot Shield

5. Surfshark Lees verder voor onze gedetailleerde analyse van elke VPN

Een afkorting van Virtual Private Network, een VPN-dienst waarmee je je IP-adres in een beveiligde server kunt veranderen. Dat helpt om je online anoniemer te maken en geeft je laptop of toestel het idee dat het zich op een andere locatie bevindt. Het is geen verrassing dat de beste VPN-opties van 2019 zo populair zijn geworden en steeds vaker worden gebruikt als vervanging of aanvulling op de traditionele online beveiliging.

En het is ook niet vreemd dat er nu zoveel VPN-diensten zijn. Vergelijk de huidige markt met twee of drie jaar geleden en de hoeveelheid opties om te downloaden die nu beschikbaar zijn, is overweldigend. Gelukkig voor jou heeft TechRadar meer dan honderd van de beste VPN-aanbieders (en de slechtste!) getest en beoordeeld om tot een definitieve top 11 te komen, samen met de belangrijkste informatie en specificaties voor elk van hen.

Dus wat je ook van plan bent met je nieuwe VPN-dienst, wij geven je het vertrouwen dat je de juiste VPN-dienst installeert en dat je een VPN-dienst die potentieel ronduit gevaarlijk kan zijn, zal vermijden.

Wat is de beste VPN service?

De beste VPN service van dit moment is ExpressVPN. Het is de beste all-round optie voor snelheid, privacy en het deblokkeren van websites. Zeer dichtbij en op de tweede plaats staat NordVPN, die de bewonderenswaardige combinatie van snelheid, sterke veiligheid en betaalbare prijzen biedt. En de derde beste VPN voor 2019 is IPVanish, dat is een andere zeer betrouwbare VPN die we erg leuk vinden - vooral de manier waarop het met P2P en torrenting omgaat. Lees hieronder meer over deze VPN-diensten.

De beste all-round VPN-dienst voor snelheid, privacy en deblokkering

Aantal servers: 3,000+ | Serverlocaties: 160 | IP-adressen: 30,000 | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5

Draait op bijna elk platform

Versleuteling op bedrijfsniveau

Snelle VPN-servers in 94 landen

Uitstekende 24/7 live-ondersteuning voor klanten

Minder gelijktijdige verbindingen dan sommige andere.



ExpressVPN heeft uitmuntende prestaties geleverd in onze snelheidstesten en biedt uitstekende klantenondersteuning plus een 30 dagen geld-terug-garantie.

ExpressVPN biedt toegang tot meer dan 3.000 servers op 160 locaties in 94 landen, samen met misschien wel de breedste platformondersteuning die je overal kunt vinden.

We hebben het niet alleen over native clients voor Windows, Mac, Linux, iOS, Android en zelfs BlackBerry. Er is aangepaste firmware voor sommige routers, DNS-inhoud - deblokkering voor een groot aantal mediastreaming-apparaten en slimme tv's, en verrassend goed functionerende VPN-browserextensies voor alles wat ze draaien.

Al die functionaliteit kan intimiderend klinken voor VPN-beginners, maar ExpressVPN doet meer dan gemiddeld om te helpen. Een uitstekende ondersteuningswebsite is gevuld met gedetailleerde gidsen en tutorials om je op weg te helpen. En als je problemen hebt, is er 24/7 live chatondersteuning beschikbaar om je vragen te beantwoorden. Het werkt ook echt - we hebben binnen een paar minuten na het plaatsen van onze vraag een nuttig antwoord gekregen van een goed geïnformeerde supportmedewerker.

Het goede nieuws gaat elders verder, met ExpressVPN die op bijna elk gebied levert. Bitcoin-betalingen? Natuurlijk. P2P ondersteuning? Ja. Netflix deblokkeren? Natuurlijk. Industriële versleuteling, kill-switch, DNS-lekbeveiliging, solide en betrouwbare prestaties en een duidelijk no-logging beleid? Je hebt het allemaal.

Nadelen? We kunnen er maar weinig benoemen. De ExpressVPN-service ondersteunt vijf gelijktijdige verbindingen per gebruiker (recentelijk verhoogd van drie) en wordt geleverd met een premium prijskaartje. Maar als je een snelle service wilt, vol met eersteklas functies en met alle ondersteuning die je nodig hebt om ze te gebruiken, dan is ExpressVPN een goede keuze. Hoewel ze geen gratis proefversie hebben, heeft ExpressVPN een 30-dagen geld-terug-garantie als je niet tevreden bent over de service.

Een uiterst veilige provider

Aantal servers: 5,300+ | Serverlocaties: 60+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 6

Kwalitatief hoogwaardige mobiele en desktop clients

Tot zes aansluitingen en voordelig geprijsd

Goede prestaties

Niet de beste gebruikersinterface

Ondanks het feit dat het gevestigd is in een land in Midden-Amerika - nauwelijks een technologisch centrum - evenaren (of verslaan) de huidige producten van NordVPN de concurrentie op vrijwel elk gebied.

Je hebt de keuze uit meer dan 5.400 servers in meer dan 60 landen, 2048-bits versleuteling, standaard ondersteuning voor 6-apparaten, sterke DNS-beveiliging, kill-switches (toepassingsspecifiek en systeembreed), proxy-uitbreidingen voor Chrome- en Firefox-browsers, en met betaalopties die Bitcoin, PayPal en creditcards omvatten.

Er is ook een snelle, slimme DNS-achtige SmartPlay-functie die kan worden gebruikt om geobeperkingen te omzeilen en een groot aantal streaming en andere diensten te deblokkeren.

Onze prestatietests wezen uit dat het moeilijk was om verbinding te maken met een klein aantal servers, maar toen we eenmaal online waren, waren de downloadsnelheden op alle verbindingen, op de verste na, ruim boven het gemiddelde.

Als we één probleem moeten noemen, dan is het de gebruikerservaring die NordVPN levert. Gewoon kleine dingen zoals de bestemmingssteden die niet in alfabetische volgorde staan, of het zoeken in menu's voor gespecialiseerde taakfuncties. Hierdoor vragen we ons af of Nord genoeg gebruikerstesten heeft gedaan. Maar, zoals we al zeiden, dit zijn kleine minpunten.

NordVPN heeft een aantal opties beschikbaar, waaronder maandelijkse abonnementen en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor een abonnement van drie jaar. Als je de dienst wil uitproberen voordat je je abonneert, dan biedt NordVPN een handige zeven dagen gratis proefperiode aan die nogal verborgen is op de website. Dus als je iets veel beter wilt dan een van de beste gratis VPN keuzes, dan is Nord de meest voor de hand liggend.

De beschikbare pakketten zijn:

Geweldig voor torrenting en ander P2P-verkeer.

Aantal servers: 1,200+ | Serverlocaties: 60+ | IP-adressen: 40,000+ | Maximale aantal apparaten dat wordt ondersteund: 10

Eigenaar en beheerder van eigen servers

Snelle live chat-ondersteuning

Krachtige, configureerbare apps

Uitstekende downloadsnelheden

Geen gratis proefversie

IPVanish beweert 's Werelds beste VPN te zijn, en hoewel we het er niet helemaal mee eens zijn, heeft de dienst wel een aantal indrukwekkende statistieken: 40.000+ gedeelde IP's, 1.200+ VPN-servers in 60+ landen, onbeperkt P2P-verkeer, tien gelijktijdige verbindingen, 24/7 klantenondersteuning en een 7-daagse geld-terug-garantie.

De apps zijn een krachtig hoogtepunt. Niet alleen zijn er veel van (Windows, Mac, Android, iOS, zelfs Fire TV), maar ze beschikken absoluut over ongewone functies, opties en instellingen.

Het goede nieuws ging verder toen we een paar echte tests uitprobeerden. Servers waren altijd sterk, en snel verbonden; downloadsnelheden waren bovengemiddeld; torrents worden ondersteund op elke server, en we waren in staat om de BBC iPlayer en US Netflix te deblokkeren.

Maar er zijn ook enkele problemen. De apps zijn krachtig, maar dat betekent dat er veel te leren valt, en we merkten een paar kleine gebruiksvriendelijkheidsproblemen op. Een klein aantal servers bleek niet op de geadverteerde locaties te staan. Er zijn geen kill-switches op de mobiele apps en de prijs is zeer hoog in het premium segment van het VPN-assortiment.

Over het algemeen, als je de tien gelijktijdige verbindingen nodig hebt, of de kracht en configureerbaarheid van de apps, adviseren wij om voor deze VPN-service te gaan, en als je op de een of andere manier ontevreden bent, dan is er altijd nog de 7-daagse geld-terug-garantie.

Fantastische VPN-dienst om privé online te surfen op het internet

Aantal servers: 2,500+ | Serverlocaties: 80+ | IP-adressen: N/A | Maximale aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5

Lage prijs

Grote downloadsnelheden

Heel makkelijk in gebruik

Werkt alleen met de officiële apps

Hotspot Shield is een fatsoenlijke gratis VPN, maar de commerciële Hotspot Shield Premium is een stuk beter. Betalen vanaf slechts een paar euro per maand geeft je onbeperkte bandbreedte, volledige toegang tot 2500+ servers in meer dan 80 landen, ondersteuning voor het aansluiten van maximaal 5 apparaten, 24/7 ondersteuning, en natuurlijk absoluut geen advertenties.

Prestaties waren een belangrijk hoogtepunt in onze tests, met Hotspot Shield's eigen Catapult Hydra protocol die helpt om een van de beste downloadsnelheden te leveren die we hebben gezien, en dat zelfs vanaf de meest afgelegen locaties.

Maar er is ook een probleem. Aangezien Hotspot Shield alleen het eigen Catapult Hydra-protocol gebruikt, en geen ondersteuning meer biedt voor standaarden als OpenVPN, kun je het niet handmatig instellen op je router, spelconsole, Chromebook of waar je de dienst ook maar wilt gebruiken. Dat betekent dat de service alleen kan werken op apparaten waarop je de Windows, Mac, Android of iOS apps kunt uitvoeren.

Er zijn nog een paar andere problemen, zoals geen Bitcoin-ondersteuning, een tekort aan configuratieopties in de apps en het onvermogen om de US Netflix te deblokkeren, zo hebben we ervaren tijdens onze tests.

Deze zullen echter niet voor iedereen van belang zijn, en als je alleen maar op zoek bent naar pure snelheid voor een zeer lage prijs, dan is Hotspot Shield zeker de moeite waard om te bekijken, en de 7-daagse proefperiode maakt het gemakkelijk om de service voor jezelf te testen.

Zoals gewoonlijk kun je de beste prijs-kwaliteitverhouding krijgen door de duur van het abonnement te verlengen. Hoe langer je je vastlegt, hoe minder je op de lange termijn betaalt.

Een van de snelste zwemmers in de VPN-zee

Aantal servers: 800+ | Serverlocaties: 50+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: ongelimiteerd

Onbeperkt aantal apparaten gedekt

Over het algemeen snelle verbindingen

Redelijke prijzen

Een beetje basic

Android-app soms onstabiel

Gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, Surfshark staat bekend als speels. Maar als het gaat om het veilig houden van jou en jouw online identiteit, is het heel zakelijk.

De basis is er, dat omvat OpenVPN UDP en TCP, IKEv2-beveiligingsprotocollen, AES-256-versleuteling en een kill-switch, dit om te voorkomen dat je gegevens uitlekken als je verbinding wordt verbroken. Daarnaast beschikt Surfshark over een eigen DNS en een extra beveiligingsdeken via een dubbele VPN-hop. Om nog maar te zwijgen van een logbeleid waarbij alleen je e-mailadres en factuurgegevens worden bijgehouden. Het is ook snel, of je nu verbinding maakt met een Amerikaanse of Britse server of ergens verder weg - bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Handig als je vanuit het buitenland toegang probeert te krijgen tot je Netflix-account.

Als je iemand bent die snel wordt afgeschrikt door ingewikkelde menu's en talloze opties, dan is Surfshark misschien wel de beste VPN voor jou. Zijn interface is vrij van complicaties. Het enige wat je echt ziet zijn de opties voor 'Quick connect' en 'All locations', vergezeld door een instellingenpictogram en verder niets. Of dat niveau van detail (of het ontbreken daarvan) een zegen of een nadeel is, hangt volledig af van je perspectief.

Een van onze favoriete aspecten aan deze VPN-dienst (buiten de prijs) is het feit dat je je abonnement een onbeperkt aantal apparaten en diensten dekt. Dus als je van plan bent om je VPN te gebruiken op je laptop, desktop (compatibel met Windows, Mac en Linux), tablet, een paar smartphones (iOS en Android beide gedekt) en Amazon Fire TV Stick voor het kijken naar buitenlandse TV, zal die ene account je dekken.

Surfshark biedt een 30 dagen geld-terug-garantie, zodat je voldoende tijd hebt om het te proberen voordat je je voor een langere periode vastlegt. En zelfs dan zijn de jaarplannen nog heel redelijk geprijsd. De beschikbare pakketten zijn dan wel:

Veelzijdige cliënten en indrukwekkende configuratiemogelijkheden

Aantal servers: 3,700+ | Serverlocaties: 60+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten ondersteund: 7

Klanten hebben tal van slimme functies

Goede prestaties

Torrents worden ondersteund

Enkele irritaties met de interface

CyberGhost is een populaire VPN provider, gevestigd in Roemenië en Duitsland, waarvan de combinatie van kracht en gebruiksgemak meer dan tien miljoen gebruikers heeft gewonnen.

De app-interface die werkt op opdracht is een belangrijk hoogtepunt. CyberGhost laat je niet alleen maar raden welke server je moet gebruiken om bijvoorbeeld een website te deblokkeren. Kies gewoon een geo-geblokkeerde service uit de lijst - Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube, meer - en de app maakt automatisch verbinding met de beste server en opent een browservenster op de doellocatie. Dat is wat wij nou handig noemen.

Er zijn ook genoeg extra's. De dienst kan advertenties, trackers en kwaadaardige websites blokkeren. Geautomatiseerde HTTPS-redirectie zorgt ervoor dat je altijd de meest veilige verbinding maakt. Optionele gegevenscompressie kan geld besparen op mobiele apparaten.

Maar het is niet allemaal goed nieuws. De desktop-interface kan ingewikkeld lijken, de ondersteuningssite is slecht, de desktopproef houdt een gierige 24 uur en hoewel de snelheid in de VS en Europa goed is, bereikten een paar van onze langeafstandsverbindingen amper 10Mb.

Over het geheel genomen biedt CyberGhost je echter veel ongebruikelijke functies voor een zeer eerlijke prijs, en het is de moeite waard om deze van dichtbij te bekijken.

Sterk door zijn naam

Aantal servers: 650+ | Serverlocaties: 26 | IP-adressen: ?? | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 12

Indrukwekkende verbindingssnelheden

Geen registratie

Optie voor geld-terug-garantie

Simpel

Beperkte servers

Met de naam StrongVPN, verwacht je een VPN-dienst dat een zwaargewicht is als het gaat om privacy en veiligheid. Dus natuurlijk is er de gebruikelijke serie van nul-registratie, minimale persoonlijke informatie verzameld bij de start, geen informatieverkoop en het uitschakelen van cookies. Dit alles is bewonderenswaardig - alleen hadden we gewoon graag een beetje meer specifieke details gezien die beschikbaar zijn op de website van de provider, zonder de meer dan 1.000 pagina's door te spitten.

Buiten de pure kracht, kiest StrongVPN voor een minimalistische benadering, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan kracht boven stijl. Maar wat het doet, doet het indrukwekkend. Om te beginnen is het heel positief dat je de mogelijkheid hebt om tot 12 apparaten tegelijk aan te sluiten. Dus dat geldt voor je desktop, laptop, smartphone, tablet, streaming apparaat en.... nou ja, nog veel meer.

Het is zeker minder dan sommige van de concurrenten, in termen van aantallen. Als je deze pagina leest, dan lijkt het misschien wat weinig, de 650 servers, 46 steden en 26 landen. Maar wat dat niet onthult, zijn de prestaties van StrongVPN, met een aantal van de beste verbindingssnelheden die we hebben gezien van welke provider dan ook. Met uitzondering van de Poolse server (om een of andere reden), waren onze testsnelheden over de hele linie indrukwekkend.

En als je op zoek bent naar de beste VPN om streaming sites zoals Netflix en BBC iPlayer te deblokkeren, dan is StrongVPN ook een goeie keus. Je kunt het zelf ervaren met de 30 dagen geld-terug-garantie van de provider.

Als je een eenvoudig te gebruiken VPN-service wilt, dan is deze wat voor jou

Aantal servers: ~1.000 | Serverlocaties: 20+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5

Uiterst gebruiksvriendelijk

Breed scala aan cliëntsoftware

Transparant privacybeleid

Langeafstandsverbindingen kunnen trager zijn...

TunnelBear is een Canadese VPN-dienst met een sterke nadruk op gebruiksgemak.

De focus op eenvoud betekent dat er niet te veel is voor veeleisende gebruikers. TunnelBear biedt bijvoorbeeld maar 20 locaties. Er zijn zeer weinig aanpassingen of instellingen op laag niveau, er is zelfs geen mogelijkheid om het protocol te wijzigen. En als je de service handmatig wilt instellen op een router, spelconsole of iets anders, laat de zwakke ondersteuningswebsite je het meestal zelf oplossen.

Maar als je tevreden bent met de basis, is er genoeg om van te houden. TunnelBear heeft programma's voor bijvoorbeeld Windows, Mac, iOS en Android, maar ook uitbreidingen voor Chrome, Firefox en Opera. Wij werden gemakkelijk verbonden, en hadden geen problemen met het downloaden van torrents of toegang tot US Netflix (hoewel BBC iPlayer buiten de grenzen bleef).

TunnelBear scoort ook op het gebied van privacy, waarbij het bedrijf onafhankelijke specialisten inhuurt om een openbare veiligheidsaudit op zijn servers, systemen en code uit te voeren. Waren andere aanbieders maar zo dapper.

Prestaties zijn een ander hoogtepunt, met snelle Britse en Europese servers, solide resultaten uit de VS en zelfs de traagste Aziatische locaties die een zeer acceptabele 20Mbps beheren.

Uitstekend voor prestatie en beveiliging

Aantal servers: 700+ | Serverlocaties: 70+ | IP-adressen: 200,000+ | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5

Zeer snelle prestaties

Krachtige, configureerbare clients

Strikt geen vastlegging

Enkele problemen op Windows

Ondersteuning kan beter

VyprVPN, gevestigd in Zwitserland, is een goed gespecificeerde service met 73 serverlocaties en een stapel ongebruikelijke high-end functies.

Het bedrijf heeft bijvoorbeeld een eigen nul-kennis DNS-service. Het gepatenteerde Chameleon-protocol kan je helpen om zelfs in VPN-blokkerende landen als China en Iran online te komen. En de platformondersteuning omvat alles van de reguliere Windows, Mac, Android en iOS apps, tot routers, Android TV, QNAP, Blackphone, Anonabox en meer.

De downloadsnelheden zijn meestal ook hoog, met slechts een paar van de meer ongebruikelijke en afgelegen locaties - Taiwan, Macao, de Malediven - die achterblijven bij de rest. Zelfs zij slaagden erin om 8-10Mb te halen, genoeg voor vele taken.

Wij vinden het prettig dat Vypr de vastlegging op zijn kop heeft gezet. VyprVPN is in het verleden belangrijke brownie-punten kwijtgeraakt en we zien nu dat VyprVPN een onafhankelijke audit heeft ondergaan om te bevestigen dat er absoluut geen enkele vastlegging plaatsvindt. En er is meer goed nieuws als je op zoek bent naar het deblokkeren van je website, met de service die ons gemakkelijk toegang geeft tot US Netflix en BBC iPlayer.

Dus er is veel goeds....maar hoe zit het met eventuele negatieve punten? We liepen tegen een aantal dingen aan tijdens onze laatste testronde, vooral bij het gebruik met zijn onhandige Windows-client die aanvoelt als een terugval op het internet van de afgelopen dagen. Worstel je met Vypr? Dan zijn de website support middelen zeker veel minder gedetailleerd dan andere VPN-diensten. En we zouden het geweldig vinden om een gratis proefversie te introduceren die langer dan drie dagen duurt.

VyprVPN is dan ook niet helemaal perfect, maar er is ongetwijfeld veel om blij mee te zijn - een must voor je VPN-service shortlist.

Een VPN-dienst die je onbeperkte verbindingen biedt

Aantal servers: 400+ | Serverlocaties: 60+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: ongelimiteerd

Onbeperkt aantal apparaataansluitingen

Gratis plan met 10GB aan maandelijkse gegevens

Duidelijk en gedetailleerd privacybeleid

Alleen gemiddelde snelheden

Windscribe is een capabele VPN-dienst die meer levert dan je op veel gebieden zou verwachten. Je krijgt cliënten voor bijvoorbeeld Windows, Mac, Android, iOS en Linux, maar ook voor bijvoorbeeld Chrome, Firefox en Opera extensies, en handleidingen voor het handmatig instellen van de service op routers, Kodi en meer.

Het netwerk is van een goede omvang met locaties in 110 steden verspreid over meer dan 60 landen.

Hoewel dit op papier geweldig klinkt, heeft het testen in de praktijk een aantal problemen aan het licht gebracht. Verbindingstijden kunnen traag zijn, en hoewel de prestaties over het algemeen goed waren, konden sommige lange afstandsservers nauwelijks een crawl beheren. Er waren ook gemengde reacties over het deblokkeren van websites: we konden US Netflix bekijken, maar Windscribe gaf ons geen toegang tot BBC iPlayer.

Er is ook geen 24/7 ondersteuning, dus als je vragen hebt, kan het even duren voordat je antwoord krijgt. Het bedrijf benadrukt dat het zijn eigen interne personeel gebruikt, in plaats van het uit te besteden aan een loonarbeider, dus het kan de moeite waard zijn om te wachten.

Niet alles is dus perfect aan Windscribe, maar de dienst heeft wel een heleboel interessante functies. Als je op zoek bent naar een nieuwe VPN, gebruik dan het gratis plan om uit te zoeken wat Windscribe voor jou kan betekenen.

Op zoek naar een koopje? Een gratis plan beperkt je tot tien locaties, maar geeft je een uitzonderlijk royale 10GB datavergoeding per maand.

Een sterke allround VPN voor een eerlijke prijs

Aantal servers: 3.300 | Serverlocaties: 50+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 10

Ondersteunt 10 apparaten

Ultra-configureerbare apps

Goede kwaliteit

Windows-client kan lastig zijn in het gebruik

Het is misschien niet de meest snelste VPN, of de goedkoopste of de krachtigste, maar Private Internet Access is nog steeds een sympathieke VPN-provider met meer dan genoeg mogelijkheden om een plek op je shortlist te rechtvaardigen.

Het netwerk dekt meer dan 50 locaties in 32 landen, bijvoorbeeld, met P2P ondersteund op alle servers (expert-niveau extra's zoals port forwarding en SOCKS5 ondersteuning worden ingeschakeld).

Apps voor Windows, Mac, Android, iOS en Linux, samen met browserextensies voor Chrome, Firefox en Opera, en gedetailleerde tutorials voor routers en andere apparaten, wat betekent dat de dienst bijna overal kan draaien.

De apps zijn niet altijd zo eenvoudig te gebruiken als we zouden willen, maar ze zijn sterk op het gebied van beveiliging en hebben veel extra's op expertniveau. De Android-app heeft bijvoorbeeld geen Favorieten-systeem, wat betekent dat het iets langer duurt om veelgebruikte servers te vinden. Maar het is verder eenvoudig te gebruiken, het kan je automatisch beschermen wanneer je toegang hebt tot onbeveiligde wifi, heeft een kill-switch om je te beschermen als de VPN uitvalt, en kan zelfs je handset laten trillen om je te vertellen wanneer het verbinding maakt.

De goed uitziende browserextensies leveren ook meer dan je zou verwachten en omvatten een groot aantal extra's op het gebied van privacy en het VPN (Flash-blokkering, het opschonen van cookies, camera- en microfoonbescherming, en meer).

De snelheid lag boven het gemiddelde in onze prestatietests en hoewel de prijzen de laatste tijd licht zijn gestegen, is Private Internet Access het voor ons nog steeds waard.

12. KeepSolid VPN Unlimited

Gedoe met meerdere soorten apparatuur, maar er zit een prima VPN onder

Aantal servers: 400+ | Serverlocaties: 70+ | IP-adressen: N/A | Maximaal aantal apparaten dat wordt ondersteund: 5-10

Zeer snel

Deblokkeert Netflix, iPlayer

Lage driejarige prijs

Beperkte toegang tot specifieke apparaten

VPN Unlimited van KeepSolid is niet perfect -, het heeft een of twee echte irritaties - maar als je dat voor lief neemt, is het nog steeds een kwalitatieve VPN.

Ons grootste probleem is de limiet van vijf apparaten. Dit heeft betrekking op specifieke apparaten, dus als je bijvoorbeeld twee smartphones, twee laptops en een Smart TV aansluit, kun je niets anders aansluiten, zelfs als al je apparaten zijn uitgeschakeld. Je kunt items uit de lijst verwijderen om anderen aan te sluiten, maar slechts één item per week, wat enorm lastig kan zijn.

Als je nooit de limiet van het apparaat haalt, zal dat geen probleem zijn. En zelfs als dat wel gebeurt, zijn er oplossingen. Je kunt ondersteuning voor extra apparaten toevoegen voor 0,99 cent per maand, of kiezen voor een plan dat tot tien apparaten ondersteunt.

Als je eenmaal voorbij de problemen met meerdere apparaten bent, presteert VPN Unlimited zeer goed. Het draait op bijna alles (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV, zelfs Windows Phone), en deblokkeert Netflix en BBC iPlayer met gemak. Torrents worden ondersteund op sommige servers.

Interessante extra's zijn onder andere een optie om een persoonlijke VPN-server te krijgen met traffic dat speciaal voor jou is bedoeld, zodat je altijd de beste prestaties krijgt.

Als je alleen de basis nodig hebt, dan kun je je aanmelden voor een zeer goedkoop plan. De prijs ligt veel lager dan het grootste deel van de concurrentie, en je krijgt zelfs zeven dagen om de dienst te proberen voordat je er geld aan kwijt bent.

VPN services: Wat zullen ze me laten kijken?

VPN's houden je niet alleen veilig op het web, maar komen ook goed van pas als je je favoriete tv-programma's en live sport wil bekijken terwijl je het land uit bent. Als je ooit hebt geprobeerd om iets op je tablet te streamen terwijl je op vakantie was en het niet lukte, dan is dit iets voor jou! Het veranderen van je IP-adres naar je thuisland zal het probleem omzeilen.

VPN services: wat zijn ze eigenlijk?

VPN staat voor 'virtual private networking', een populaire methode voor internetbeveiliging. De laatste betreft technologieën die erop gericht zijn om een beveiligingslaag toe te voegen aan zowel private als publieke netwerken. Het gaat hierbij om breedband- en internet-hotspots.

Een VPN (virtual private network) is dus een veilige oplossing binnen het bredere internet zelf die gebruikers - of ze nu individuen zijn, of deel uitmaken van een organisatie of bedrijf - in staat stelt om gegevens te verzenden en te ontvangen met behoud van de geheimhouding van een privé-netwerk.

Dat betekent dat je een veilige "tunnel" in je bedrijfsnetwerk kunt creëren om toegang te krijgen tot interne privésystemen, maar ook dat je volledig privé online kunt bladeren en toegang kunt krijgen tot inhoud die je anders misschien niet zou kunnen krijgen, zoals Netflix of BBC iPlayer.

Al het verkeer dat door jouw VPN-verbinding gaat is veilig en kan in theorie door niemand anders worden onderschept, waardoor het de veiligste manier is om privé (maar niet altijd anoniem) op het web te surfen.

Bedenk wel dat VPN-opstellingen slechts zo veilig zijn als de zwakste schakel in de hele keten. Dus als je apparaat al is gecompromitteerd met malware, zal het gebruik van een VPN je niet behoeden voor spionage, hoewel een goede antivirus dat wel kan.

VPN services: waar kan ik het voor gebruiken?

Als er één zorg is als het gaat om het gebruik van technologie en het internet, dan is het wel de privacy. Door gebruik te maken van een VPN kunt je in theorie voorkomen dat je internetprovider (ISP) en de overheid je internetgeschiedenis kunnen inzien.

VPN's zijn ook naar voren gekomen als een populair instrument in de vrijheid van meningsuiting. Je vermijdt censuur binnen organisaties (check onze best China VPN pagina voor meer informatie) en van derde partijen. Als je bijvoorbeeld een visie hebt die indruist tegen de prioriteiten van je werkgever, hoef je je er niet bang voor te zijn dat ze erachter komen.

Mensen maken ook gebruik van VPN-technologie om hun locatie "geo-spoof" te maken. Dit resulteert in gebruikers die hun locatie-instellingen aanpassen om gebruik te kunnen maken van overzeese diensten. Een mooi voorbeeld hiervan is het kijken naar een tv-programma of online product, dat alleen in een bepaald land beschikbaar is, misschien vanwege juridische of licentieproblemen. Daarom is het gebruik van een VPN voor Netflix zo populair geworden.

Je kunt je toevlucht nemen tot een VPN om jezelf ook tegen hackers te beschermen. Als je buiten bent en je je aanmeldt om een openbare internet-hotspot te gebruiken, - misschien in een café of bibliotheek - bestaat de kans dat iemand probeert in te breken in je apparaat. Dit kan ertoe leiden dat je waardevolle gegevens verliest, zoals wachtwoorden.

Deze technologie is ook in opkomst in de zakenwereld. Als je de hele tijd op reis bent voor vergaderingen, is het normaal om verbinding te maken met netwerken van derden. Met een VPN heb je toegang tot het intranet van je bedrijf zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat je het doelwit wordt van cybercriminelen.

Veel VPN-diensten - er zijn er zo'n 400 op de mobiele en desktop - bieden verschillende voor- en nadelen, dus als je toegang wilt krijgen tot Hulu of BBC iPlayer uit een andere regio, wilt inbellen in je kantoornetwerk of gewoon veilig online wilt blijven, vind je een dienst die precies op jouw behoeften is afgestemd.

Bovendien kan een VPN worden gebruikt om te voorkomen dat je internetverbinding wordt verstoord, en dat is zeker relevant op dit moment, gezien wat Verizon in de Verenigde Staten aan het doen is. Volgens rapporten, heeft de ISP Netflix streaming gemaximaliseerd op 10Mbps, en ook hebben ze video beperkt, wat betekent dat smartphonekijkers geen betere kwaliteit dan 480p kunnen bereiken.

Het is ook interessant om te zien dat terwijl phishing een groot gevaar online blijft, een VPN je kan helpen beschermen tegen malware of trucs tijdens het surfen op het web.

Gratis VS betaalde VPN: Welke is beter?

Sommige bedrijven bieden nu een basisservice aan die je niks kost. Zijn de gratis VPN services net zo goed als hun betaalde tegenhangers?

Zoals je zou verwachten, zitten er wel addertjes onder het gras, en die beginnen meestal met een datagrens. Avira Phantom VPN's gratis plan beperkt je tot 500MB per maand, PrivateTunnel biedt 2GB, terwijl ZPN een royale 10GB vergoeding heeft - niet slecht.

Gratis producten hebben meestal ook gebruiksbeperkingen. De meeste bedrijven willen niet dat je al hun bandbreedte op torrents opneemt, dus ZPN is typerend voor het blokkeren van P2P.

Hide.me's 2GB gratis plan heeft ook een aantal gemeenschappelijke beperkingen. Er is "best effort" bandbreedte, wat betekent dat betalende klanten prioriteit hebben bij de snelheid en je krijgt wat er over is. En de keuze van locaties is beperkt tot drie: Canada, Nederland en Singapore.

Hola's vrij-voor-persoonlijk-gebruik plan heeft niet dezelfde beperkingen, maar zelfs hier zit er een addertje onder het gras. De service stuurt het verkeer via de gratis gebruikers in plaats van via speciale servers, dus door zich aan te melden kunnen anderen een klein deel van jouw bandbreedte en middelen (veilig) delen.

Dan zijn er nog de advertenties en de sessielimieten (CyberGhost) en het algemene gebrek aan service level agreement: gratis betekent dat er geen impliciete garanties worden gegeven.

Gratis plannen zijn prima voor eenvoudige behoeften, - misschien het beschermen van het draadloze hotspotverkeer op je laptop op een tripje- maar als je op zoek bent naar iets geavanceerder, dan is een commercieel product het beste.

Het directe voordeel is dat je weet dat je je persoonlijke gegevens veilig blijven, zelfs als je op een openbare wifi-hotspot zit. Lokale bemoeiallen kunnen de verbinding misschien wel zien, maar er is geen manier om te weten te komen wat het is of waar het naartoe gaat.

VPN's geven je ook een nieuwe digitale identiteit in de vorm van een IP-adres uit een ander land. Dit maakt het moeilijker voor websites of iemand anders om je op te sporen, stelt sommige mensen in staat om de overheidscensuur te omzeilen en helpt de rest van ons om die "niet beschikbaar in je land"-berichten op YouTube of andere streaming sites te vermijden.

En het beste van alles is dat je, ondanks de lage netwerktechnologie die erbij betrokken is, geen expert hoeft te zijn om VPN's te laten werken. Voor het grootste deel hoef je alleen maar het land te kiezen waar je een IP-adres wilt hebben, klik je op "Verbinding maken" om te starten, "Verbinding verbreken" als je klaar bent - en dat is alles.

VPN service: hoe je kiest

Er zijn verschillende factoren om rekening mee te houden als je kiest voor een betaalde VPN. Hier zijn zes tips.

1. Heeft het plan servers in elk land en regio die je nodig hebt? Het hebben van meer dan één server in een land kan helpen de belasting te spreiden, maar garandeert geen betere prestaties, dus ga er niet van uit dat een plan met 500 servers automatisch een andere met 100 servers zal verslaan.

2. Controleer het aantal ondersteunde gelijktijdige verbindingen. Dit is meestal 3-5, waardoor je een pc, mobiele telefoon en tablet tegelijkertijd kunt aansluiten. Maar pas op, veel bedrijven zeggen dat dit slechts voor één gebruiker is en dat ze allemaal een eerlijk gebruiksbeleid hebben om te voorkomen dat mensen middelen in beslag nemen. Als je het hele gezin afzonderlijk video's laat downloaden en streamen, dan kom je in de problemen.

3. Sommige providers geven een lijst van de verbindingsprotocollen die ze gebruiken. OpenVPN en IKeV2 zijn goede keuzes, snel en veilig. Je kunt SSTP en de oudere PPTP zien, maar ook protocol opties (TCP of UDP voor OpenVPN). Je hoeft de laagniveau details niet te begrijpen, maar de extra keuze kan de dienst helpen om snellere en/of betrouwbaardere verbindingen te maken.

4. Alle VPN-bedrijven zeggen dat ze niet registreren wat je online doet, maar ze zullen onvermijdelijk wel wat gegevens verzamelen. Sommige diensten registreren de dag dat je account is ingelogd, de hoeveelheid gegevens die je hebt gebruikt en verwijderen verder nog iets na afloop van de sessie. Anderen voegen items toe zoals je inkomende IP adres en de server die je gebruikt, en bewaren de gegevens maanden, of zelfs jaren. Als je je zorgen maakt, raadpleeg dan het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden voor meer informatie.

5. Het is belangrijk om rekening te houden met de klant, de software die je verbindingen verzorgt. Deze hebben allemaal een lijst van servers en een Verbinden/Verbreken-knop, maar kun je meer gebruiken? Sommige versies geven de server laad- en ping-tijd weer in de interface, zodat je de juiste server kunt kiezen. Vaste gebruikers kunnen een "Favorieten"-systeem waarderen om specifieke servers op te slaan en terug te roepen. Als je weet wat je doet, zal toegang tot lage netwerkinstellingen je helpen het hele systeem af te stemmen.

6. En dan eindelijk de prijs. Pas op voor schijnbare goedkope deals: deze kunnen beperkte mogelijkheden hebben, exclusief belastingen, alleen voor de eerste factureringsperiode een korting geven en automatisch worden verlengd. Zoek naar een 'Prijslink', lees de kleine lettertjes en gebruik indien mogelijk iets als PayPal, waarmee je gemakkelijk zelf een abonnement kunt controleren en opzeggen.

Als je eenmaal een goede VPN-kandidaat hebt gevonden, neem hem dan eerst op proef voordat je heel veel geld uitgeeft. Een korte proefperiode kan je wel iets vertellen, dus als die eenmaal is verlopen, betaal dan voor een maand, voer zoveel mogelijk tests uit als je kunt en upgrade naar iets met een reële waarde (meestal jaarlijks) als je nog steeds tevreden bent.

VPN services: hoe we ze testen

We gingen op zoek naar functies, waarde, duidelijke en eerlijke prijzen. Gratis manieren om meer te weten te komen over een dienst - gratis plannen, proefperioden, terugbetalingsperioden - waren belangrijk, en we zochten ook naar bedrijven die jouw privacy in stand hielden toen je je aanmeldde (geen e-mailadres vereist, proefversies beschikbaar zonder creditcards, Bitcoin beschikbaar als betaaloptie).

De officiële productpagina's vertellen je nooit alles wat je moet weten, dus ga naar de pagina's met het privacybeleid en de algemene voorwaarden om de echte details te vinden. Houdt het bedrijf meer gegevens bij dan je zou verwachten of bewaart het bedrijf deze voor een lange tijd? Wanneer kan het bedrijf informatie delen met anderen? Zijn er beperkingen aan wie zich kan inschrijven? (Sommige providers zeggen dat je 18 jaar of ouder moet zijn, of dat de dienst alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is.) Nog andere addertjes onder het gras?

VPN-prestaties zijn moeilijk te meten omdat er zoveel variabelen zijn, maar we hebben meerdere technieken gebruikt om te proberen de mogelijkheden van elke dienst te meten. We gebruikten eerst speedtest.net om de latentie, upload- en downloadsnelheden te meten voor een verre verbinding, herhaalden de test onmiddellijk met de VPN uitgeschakeld, en keken naar eventuele wijzigingen.

We volgden dit op met een veel kortere verbinding om een meer typische piekprestatie te zien, deden een tweede benchmark om onze resultaten te bevestigen, en voerden enkele algemene bladertesten uit - inclusief HD-video's streamen - om andere problemen te zoeken.

VPN's zullen je altijd een nieuw IP-adres geven, maar sommige diensten kunnen DNS of andere lekken hebben die aanwijzingen geven over jouw identiteit. We bezochten IPLeak.net en andere privacy sites om problemen te zoeken.

Op het gebied van cliënt en interface waren we op zoek naar goede server selectie tools (per land, regio, server, snelheid, met filters, een Favorieten-systeem, misschien met server load of ping tijd weergegeven), met veel configuratieopties, maar ook een client die weg blijft zolang dat nodig is.

Tot slot hebben we deze individuele factoren tegen elkaar afgewogen, een totaalscore gemaakt en deze teruggebracht tot de 10 beste VPN's die er zijn. Alle software in de top vijf scoorde minstens 70 van de 100 punten.

Nu weet je alles over deze diensten, ga terug naar boven en kies de beste VPN uit.