Surfshark VPN

Surfshark biedt een solide prestatie en een aantal geavanceerde functies, maar het is een work in progress en er zijn ook problemen. Probeer het, maar doe wel voorzichtig.

Opmerking: Wat volgt is een rundown van de laatste veranderingen en toevoegingen sinds deze review is geüpdatet.

Prijsveranderingen. Het 1-maand plan kost nu 9,89 euro per maand, een jaar kost 4,99 euro per maand en voor een 2-jaren plan ben je 1,79 euro per maand kwijt.

(Image credit: Future)

Surfshark is een kleine VPN. Hoe klein? Terwijl we dit schrijven, is de Surfshark Android app 50.000+ geïnstalleerd. In vergelijking met ExpressVPN, dat meer dan 10 miljoen downloads heeft.

Grootte is niet alles, en er bestaat geen twijfel dat Surfshark beschikt over een substantiële set functies. Er zijn 800+ servers beschikbaar op 69 locaties verdeeld over 50 landen, plus Windows, Mac, iOS en Android apps, Chrome en Firefox toevoegingen en er zit geen limiet aan het aantal gelijktijdige verbindingen.

Er is ook een URL en een ad blocking, P2P ondersteuning op de meeste servers, VPN chaining (twee servers worden gebruikt voor een hop), het opsplitsen van de bedrijfseigen zero-knowledge DNS-servers, en 24/7 ondersteuning voor het geval dat er iets misgaat.

Wil je Surfshark proberen? Bekijk de website hier

Surfshark's maandelijkse plan is duurder dan sommige en als je vooruit betaalt voor een jaar, dan scheelt het je 4,90 euro per maand. ((CyberGhost, NordVPN, VyprVPN en anderen kosten maar de helft van die prijs) Maar het twee jarenplan lijkt echt een koopje met 1,79 euro per maand. Een van de laagste prijzen die we hebben gezien voor een volledige VPN.

De betaalmethodes van Surfshark zijn recentelijk uitgebreid, je kunt met credit card, PayPal, cryptocurrencies, Amazon Pay, Google Pay en Ali Pay betalen.

Een van deze methodes moet je van tevoren kiezen, helaas, Surfshark heeft namelijk geen algemene gratis proefversie. (maar zoals gewoonlijk, krijg je zeven dagen gratis als je je registreert via de apps) En er is wel een 30-dagen garantie.

Surfshark registreert geen gegevens van gebruikers en beschermt je verbinding met AES 256 encryptie en een kill switch. (Bron: Surfshark)

Privacy en registratie

Surfshark's privacy functies beginnen met de VPN basics: veiligheidsprotocollen (OpenVPN UDP en TCP, IKEv2), AES-256 encryptie en een kill switch om de internettoegang te blokkeren en identiteitslekken te voorkomen als de verbinding faalt.

Maar dat is pas het begin. Surfshark heeft zijn eigen privé DNS op elke server, om de kans op pottenkijkers te verkleinen. En de mogelijkheid om een dubbele VPN hop te gebruiken (verbindt naar Parijs, en laat het Surfshark netwerk in New York) dat maakt het nog moeilijker om jouw sporen te volgen.

Net als ExpressVPN, is Surfshark gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, en het bedrijf benadrukt dat dit betekent dat zij geen gebruikers (en wat zij doen) hoeven te registreren.

Op de FAQ pagina over registratie kun je hier meer over vinden, waarin wordt vermeld dat Surfshark geen gegevens verzamelt over: 'Inkomende en uitgaande IP adressen; browsinggegevens, downloading, of aankoopgeschiedenis; VPN servers die je gebruikt; de gebruikte bandbreedte; informatie over je sessies, tijdaanduidingen van je verbinding; netwerkverkeer.'

De enige data van jouw die het bedrijf bewaart, is je email-adres en de betaalinformatie, dat wordt verteld in de FAQ. En dat vinden wij prima.

Surfshark laat weten dat ze door de veiligheidscontrole heen zijn, die gedaan is door het Duitse beveiligingsbedrijf Cure53. Dit is wel gelimiteerd tot een examinatie van Surfshark's browser extensies, dus het kan ons weinig vertellen over gegevensregistratie of andere back end processen, maar je hoort ons niet klagen. Cure53 heeft alleen twee kleine problemen gevonden en concludeerde dat het heel bevredigend was om zo'n sterke beveiliging te zien op de Surfshark VPN extensies, zeker gezien de gebruikelijke kwetsbaarheid van vergelijkbare producten en privacy issues.

Surfshark's Windows client zal er heel herkenbaar uitzien voor degenen die bekend zijn met andere VPNs. (Bron: Surfshark) (Image credit: Image Credit: Surfshark)

Apps

Het begin met Surfshark was makkelijk. We hebben de Windows-versie gedownload en geïnstalleerd, een van de registratie-opties gekozen, en we hebben een plan geselecteerd en een betaalmethode, en daar was geen derde browser voor nodig.

De Windows interface is veelzijdiger dan de meesten, hij past zich aan terwijl je de afmetingen verandert. Als je hem op z'n kleinst hebt, dan ziet de versie er net zo uit als elk andere VPN-app, met een verbindingsknop, statusinformatie en een lijst met locaties. Maar, als je hem groter maakt of maximaliseert en de locaties worden getoond in meerdere kolommen, dan kun je er meerdere kwijt op het scherm.

Verbinding maken is makkelijk, je drukt op de knop, en de meldingen op de desktop laten je weten wanneer hij verbindt en de verbinding wegvalt. En de interface updates tonen je nieuwe virtuele locatie en IP-adres.

In onze laatste review vonden we dat de versie er erg lang over deed om te registreren op het IP-adres terwijl hij aan het verbinden was, maar dat probleem lijkt nu verdwenen te zijn. Verbindingstijden waren normaal tijdens de review.

Een eenvoudige locatielijst geeft je de mogelijkheid om te kiezen uit elk beschikbaar land. Een zoekveld versnelt het zoekproces, maar er is geen favorietensysteem om je meestgebruikte servers op te slaan. Er is wel een 'recent nog gebruikt' lijst, en als je steeds dezelfde drie of vier servers gebruikt dan zijn die snel en makkelijk te vinden.

Surfshark heeft zelfs een MultiHop functie toegevoegd die je verkeer stuurt vanuit twee VPN servers voor het verbeteren van de beveiliging. (Bron: Surfshark) (Image credit: Image Credit: Surfshark)

Een gescheiden MultiHop tab stuurt je verkeer door twee VPN servers voor maximale beveiliging. Er zijn 13 routers beschikbaar, de eerste server is je initiële verbinding (je kunt kiezen uit de volgende opties: Nederland, Frankrijk, Duitsland, VS, VK, Singapore, India en Australië), en de tweede is waarbij het lijkt alsof je je in de buitenwereld bevindt (Frankrijk Duitsland, Hong Kong, Nederland, Portugal, Singapore, Zweden, VK en VS).

Met deze eenvoudige UI, hadden we eigenlijk niet meer verwacht van het Instellingen paneel, maar dat bleek een echte verrassing dankzij een stapel waardevolle aanpassingen en extra's.

Een slim Wi-Fi Beveiligingspaneel geeft de mogelijkheid om te definiëren wat de versie doet als je toegang krijgt tot een netwerk. Het kan elke keer automatisch verbinden, of alleen wanneer het netwerk onbekend is. Dan zal Surfshark vragen wat hij moet doen of onderneemt hij helemaal geen actie.

Je kunt de Surfshark's kill switch aanpassen in het instellingenmenu (Bron: Surfshark) (Image credit: Image Credit: Surfshark)

Een kill switch schakelt de internettoegang uit, zodra de VPN verbinding wegvalt.

Surfshark's CleanWeb functie blokkeert advertenties, trackers en kwaadwillende links. We weten niet zeker hoe effectief dit is, maar in onze snelle tests vonden we gespecialiseerde tools zoals uBlock Origin die meer advertenties blokkeerden en ons meer controle gaf.

Je kunt witte lijsten creëren van beide applicaties en websites die de VPN omzeilen (een equivalent van de gesplitste functie die je ziet bij providers als Express VPN) en dat is geweldig nieuws als je controle wil over wat er door de VPN tunnel heen gaat.

Een NoBorders modus is er om jou online te krijgen in landen waar VPNs meestal zijn geblokkeerd. Surfshark legt niet tot in detail uit wat het precies doet, maar waarschijnlijk probeert het je verkeer op de een of andere manier te verdoezelen.

Meer conventionele functies bevatten opties om de VPN te lanceren naast Windows, of het protocol te veranderen tussen OpenVPN UDP en TCP, of IKEv2.

Surfshark's Windows client ziet er misschien wat eenvoudig uit, en er is geen twijfel over mogelijk dat de locatiekiezer beperkter is dan de meesten, maar er is een hoop extra vermogen en als je een van de extra's gebruikt, is het het proberen waard.

Het installeren van de Android-app, vonden we vergelijkbaar met de interface - een klein beetje meer dan een verbindingsknop en een Surfshark logo vind je niet terug.

Het klikken op de icoontjes onderaan het scherm, geeft je toegang tot de meeste functies van Surfshark. Inclusief de mogelijk om je automatische verbindingsregels aan te passen per netwerk, URLs te filteren en de gesplitste witte lijst.

De app heeft er een aantal belangrijke functies bijgekregen sinds onze laatste review. Inclusief een geïntegreerde kill switch en de mogelijkheid om het protocol te veranderen tussen OpenVPN en IKEv2. Er is zelfs een extra optie, 'Use Small Packets', die de prestatie verbeteren met een aantal mobiele netwerken en routers.

Het beste van alles is, de vervelende bug die automatisch verbinden tijdens onze oorspronkelijke review liet crashen, gemaakt lijkt te zijn. Deze keer verliep alles soepel, zonder technische problemen.

We hebben de prestatie van iedere VPN getest die we reviewen met OpenSpeedTest (Bron: OpenSpeedTest)

Prestatie

Surfshark's ondersteuning voor OpenVPN omvat het bieden van downloads voor configuratiedocumenten voor elke server. Dat is goed nieuws als je de service handmatig instelt op andere platformen waar je ze kunt gebruiken, en het geeft ons de mogelijkheid om onze automatische prestatietest software te gebruiken, om de 40 Surfshark locaties te bekijken.

Verbindingstijden kunnen wat langer zijn dan normaal, twee tot acht seconden (je hebt het waarschijnlijk niet eens door, tenzij je het echt aan het meten bent). Maar er waren geen verbindingsproblemen, en de vertraging was binnen het verwachtte bereik.

Alle IP-adressen van de servers zijn teruggegeven vanwege hun advertentielocaties, maar als je de ping tests laat draaien, dan krijg je een aantal suggesties van locaties die zich ergens anders bevinden. Bijvoorbeeld de Mumbai en Vietnam servers die zich in of vlakbij Duitsland bevinden. Mocht je je dichterbij Duitsland bevinden dan is dat geen enkel probleem, maar als je dichtbij Vietnam bent dan heeft dit wellicht effect op de prestatie.

Downloadsnelheden voor de dichtstbijzijnde en meest populaire locaties zijn redelijk. Europese locaties waren rond de 40-50Mbps op onze 75Mbps testverbinding en US verbindingen gaven 48-54Mbps.

Zelfs al vertrek je naar de andere kant van de wereld, ontstaat er dus geen significant groot verschil, want zelfs Australië en Nieuw-Zeeland bereikten een zeer acceptabele 30-40Mbps.

Surfshark kreeg het voor elkaar om Netflix te deblokkeren in al onze testen (Bron: Netflix)

Netflix

Surfshark heeft zo zijn problemen, maar we moeten het bedrijf wel enige schouderklopjes geven voor zijn houding tegenover Netflix. De VPN deblokkeert US Netflix en dat is een van de belangrijkste functies van Surfshark.

Dit was niet alleen een marketingtruc. We konden toegang krijgen tot de Amerikaanse Netflix vanuit vijf van onze testlocaties.

YouTube heeft een van de meest eenvoudige geografische beveiligingen, dus we waren niet verrast toen we ontdekten dat Surfshark ons ook toegang gaf om door de content van YouTube te bladeren.

BBC iPlayer kan vaak een wat grotere uitdaging zijn, maar ook dat geldt deze keer niet. Surfhark omzeilt de VPN blokkade met gemak, en geeft ons toegang vanaf beide UK locaties.

Surfshark's ondersteuning heeft een aantal tutorials over hoe je de instellingen beheert van je VPN verbinding. (Bron: Surfshark)

Support

Als Surfshark bij jou niet werkt, dan heeft de support site een setup- en installatietutorial, probleemoplossende handleidingen, FAQs en andere bronnen die je de goeie richting op wijzen.

Hoewel er wel wat bruikbare content op staat, is het meeste wel gerelateerd aan setup, bijvoorbeeld de handleidingen om de service op verschillende routers te laten lopen. Toen we op zoek gingen naar meer details bij Surfsharks eigen functies, kwamen we erachter dat de meeste beschreven waren in dezelfde zinnen die gebruikt werden op de website. En anderen (NoBorders) werden helemaal niet genoemd.

Gelukkig, als je problemen ondervindt, is er 24/7 ondersteuning via de live chat. Wij stelden een simpele vraag over NoBorders, en een medewerker gaf ons twee minuten later een uitleg met wat we moesten weten. Complexe verbindingsproblemen duren langer om op te lossen, maar het lijkt erop dat je niet lang hoeft te wachten totdat Surfshark je de juiste richting op wijst.

Uiteindelijke oordeel

Surfshark is een snelle en krachtige VPN met een scala aan geavanceerde functies. Er zijn wel wat problemen, maar de service is al flink verbeterd in de laatste maanden en het verdient een plekje op onze VPN shortlist.