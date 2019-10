CyberGhost is een capabele VPN service met een exceptionele krachtige Windows versie, het zit boordevol functies die gemakkelijk in gebruik zijn. De mobiele versies zijn erg doorsnee, maar er is genoeg om blij mee te zijn, van het deblokkeren van Netflix tot lage prijzen voor een driejarig abonnement en een behulpzame live-chatondersteuning.

Opmerking: Wat meteen volgt is een opsomming van de meest recente veranderingen en toevoegingen sinds deze review voor het laatst is geüpdatet.

Voor een driejarenplan betaal je nu 2,45 euro per maand

Het aantal servers dat is toegenomen komt nu op 4700 en het aantal landen zit op 61.

CyberGhost is een Roemeens en Duits gevestigde privacygigant die uitgebreide VPN services biedt, voor meer dan 10 miljoen gebruikers.

CyberGhost VPN zorgt voor meer dan 3,700 servers voor meer dan 55 landen. Torrents zijn toegestaan op veel servers, maar niet overal, en het bedrijf biedt aangepaste versies voor Windows, Mac, iOS, Android en meer.

Buiten de gewone VPN-functionaliteit, bevat CyberGhost VPN een scala aan gecombineerde extra's. Het kan kwaadwillende websites, advertenties en trackers blokkeren. En automatische HTTPS redirection zorgt ervoor dat je de veiligste verbinding maakt met iedere website, en optionele datacompressie kan de bandbreedte verminderen, waarmee je wellicht geld bespaart op mobieltjes.

WIl je CyberGhost uitproberen? Bekijk hier hun website

Deze functionaliteit kan browser problemen veroorzaken in sommige situaties, maar gelukkig kun je kiezen welke, als je een van deze functies graag wil gebruiken, terwijl je de rest uitschakelt.

Met CyberGhost kun je tot zeven apparaten tegelijkertijd verbinden. Dat is beter dan de meeste (Bij ExpressVPN zijn het er drie, en standaard zijn het er vijf) maar hou in gedachten dat dit specifieke apparaten moeten zijn. Verbindt een keer vanaf een telefoon, een game console of een Smart TV en je slots zijn verbruikt. Als je slots tekort komt kun je bij individuele apparaten uitloggen, al kan dat nog steeds lastig worden.

Daarbuiten is er een web kennisbank beschikbaar als je die nodig hebt, net als chat en e-mailondersteuning om je te helpen met het oplossen van problemen die je kunt ondervinden.

Cyber Ghost biedt maandelijkse en jaarlijkse plannen (Image Credit: CyberGhost)

Plannen en prijzen

Het registreren bij CyberGhost VPN's maandelijkse account kost 11,99 euro per maand, dat is aan de hoge kant voor een VPN. NordVPN kost bijvoorbeeld 10,50 euro per maand.

De prijs daalt als je je lidmaatschap verlengt, met een jaarlijks plan, wat je 5,29 euro per maand kost. Dat is een verschil van 6,70 euro. Voor een tweejarig plan betaal je nog minder, namelijk 3,29 euro per maand. En voor drie jaar ben je 2,45 euro per maand kwijt.

Sommige plannen bevatten een aantal onverwachte extra's. Gedurende onze review bleek het jaarlijkse plan en het twee- en driejarige plan geleverd te worden met een 'Eenmalige PC clean-up Re-image licentie'. Dit zagen we pas toen we het jaarlijkse plan en een betaalmethode hadden geselecteerd, dus probeer het voordat je het koopt.

Cyber Ghost accepteert een verscheidenheid aan betalingsmethoden inclusief Bitcoin. (Image Credit: CyberGhost)

Wat je ook kiest, je kunt betalen met Bitcoin evenals PayPal en creditcard.

Er zijn wel gratis proefversies beschikbaar, hoewel die vaak moeilijker te begrijpen zijn.

Als je een account via Windows downloadt en aanmaakt, krijg je 24 uur om de service uit te proberen.

Als je begint met de iOS-app dan krijg je 7 dagen. Maar als je je account via Windows aanmaakt, en dan vervolgens inlogt op je iOS-app terwijl je dezelfde account gebruikt, dan zal de proefversie ook na 24 uur verlopen.

Als je de Android-app installeert, en je hoeft geen CyberGhost account aan te maken of hierop in te loggen, dan krijg je een volledige proefversie van 7 dagen.

Verwarrend? Jep. De beste aanpak is waarschijnlijk om te beginnen met de Android-app, als dat kan, zo krijg je wat meer feeling met de CyberGhost prestatie en kun je zien of je toegang krijgt tot Netflix en andere geblokkeerde websites. Als het je bevalt wat je ziet, kies dan een dag uit wanneer je niks anders te doen hebt en gebruik die dag om de desktop versie uitgebreid te testen.

Wij geven de voorkeur aan iets wat eenvoudiger is - is het echt zo ingewikkeld om zeven dagen op proef te krijgen - ongeacht het platform? Maar CyberGhost geeft je in ieder geval wel de mogelijkheid om het uit te proberen, voordat je het koopt. En als je je dan toch registreert en je erachter komt dat de service niks voor jou is, dan hebben we goed nieuws voor je. Het bedrijf biedt nu een 45 dagen geld-terug-garantie, een van de meest vrijgevige deals die we hebben gezien.

Cyber Ghost beschermt je privacy met encryptie op militair niveau (Image Credit: CyberGhost)

Registratie en privacy

Zoals bij vele VPN's, wordt er op de website van CyberGhost benadrukt dat ze een 'zeer strikt non-registratie beleid' hebben.

In tegenstelling tot sommige VPN's, wordt dit ook in de Privacy Policy genoemd:

"...als je CyberGhost VPN gebruikt, dan zal de data van de gebruiker zoals browsergeschiedenis, bestemmingen, data content en zoekvoorkeuren niet worden gecontroleerd, opgenomen, geregistreerd of opgeslagen bij het bedrijf. Bij het gebruik van de CyberGhost VPN, slaan we geen verbindingsgegevens op, wat betekent dat er geen logs linken naar je IP-adres, de verbindingstijd of de duur van je sessie".

Korte omschrijvingen zoals deze zijn niet altijd nauwkeurig, dus het beleid gaat verder in op de gevolgen.

"We weten niet wanneer een gebruiker precies toegang heeft tot een bepaalde website of service. We weten niet welke gebruiker verbonden is met onze CyberGhost VPN service of welke CyberGhost VPN server IP ze hebben gebruikt. We weten niet wat de originele IP-adressen zijn van de computer van een gebruiker".

Als je meer wilt weten, een support document gaat verder in op de details.

Hoewel we dit alleen maar toejuichen, moeten we natuurlijk wel realistisch zijn. Dit zijn alleen teksten op de website, en geen enkele individuele gebruiker kan erachter komen of het daadwerkelijk zo gaat. Sommige VPN providers (NordVPN, VyprVPN) grijpen dit aan door te zeggen dat ze onafhankelijke audits hebben en we hopen dat CyberGhost en de rest van de industrie binnenkort hun voorbeeld zullen volgen.

TechRadar Pro gebruikt OpenSpeedTest om de prestatie te testen van elke VPN die we reviewen (Image Credit: OpenSpeedTest)

Prestatie

Het meten van de VPN-prestatie is lastig, omdat het van zo veel factoren afhangt, maar we probeerden een idee te krijgen van CyberGhost snelheden door het testen van meerdere servers met benchmarking websites als Netflix, Fast, SpeedTest en OpenSpeedTest.

Onze dichtstbijzijnde servers leverden goeie snelheden op, gemiddeld tussen de 55-60Mbps. De prestatie hing af van de afstand, met snelheden die nauwelijks 20Mbps bereikten in Griekenland en delen van Oost-Europa.

De verbindingen in Engeland en Amerika slaagden erin om 55-60Mbps te halen, tijdens de verbinding met New Jersey en voor Californië was dat 40-45Mbps. We hebben wel hogere snelheden gezien, maar over het algemeen is het niet heel interessant, tenzij je echt van plan bent om terabytes data te downloaden.

Problemen begonnen toen we probeerden te verbinden met langeafstandsconnecties of ongebruikelijke locaties. Australië was teleurstellend met 15-20Mbps, met name Azië bereikte maar 10-15Mbps en een aantal locaties waren zelfs nog slechter (het gemiddelde in Chili lag op 2.5Mbps en in Indonesië was dat rond de 1 Mbps.

Om de prestatie van CyberGhost te checken in Amerika, deden we een aantal testjes vanaf een gerichte server die we geleend hadden van HostGator. Buiten de veranderde locatie, gaf ons dit ook het voordeel van een uitstekende verbinding en 1 Gbps bandbreedte, wat ons de capaciteit gaf om zelfs de snelste VPNs te meten.

Onze resultaten leverden geen verrassingen op. CyberGhost's topsnelheden waren voor onze dichtsbijzijnde US servers verhoogd naar 80-85Mbps, capabel genoeg, hoewel een fractie achter de top in de competitie. (ExpressVPN en NordVPN kwamen tot 90-100Mbps, KeepSolid VPN Unlimited bereikte 110Mbps.)

Tijdens het testen, merkten we een probleem op in de verbindingstijd, die op sommige momenten erg lang was, tot 30 seconden. Dit kwam niet iedere keer voor, en ook niet met elke server, maar als het vaker gebeurt kan het nogal wat irritatie opwekken.

De testen konden ons maar een fractie geven van de prestatie op een bepaald moment en wellicht heb jij meer geluk. Als je van plan bent om flink gebruik te maken van de servers buiten de meest algemene Europese en Noord-Amerikaanse locaties, dan raden we je aan om ze eerst goed te testen voordat je ze koopt.

Cyber Ghost kon Netflix deblokkeren, zo bleek uit onze test (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Netflix

Het deblokkeren van Netflix en vergelijkbare sites kan een uitdaging zijn, zelfs met de beste VPN's. Reden hiervoor is dat de meeste providers je niet vertellen welke servers werken en welke niet. Waardoor je wordt gedwongen om elke server na te kijken die er in het land beschikbaar is, tot je uiteindelijk de goeie te pakken hebt.

CyberGhost's apps maken het leven een stuk gemakkelijker door de locaties die de service ondersteunen die je nodig hebt, te markeren. Wanneer we bijvoorbeeld de Streaming filter in onze Windows client gebruiken, zien we aanbevolen locaties voor US Netflix, Hulu, Amazon Prime, YouTube Red en meer.

Wat ook je mening is over de locatie lijst, de UK servers waren effectief genoeg, het omzeilen van BBC's VPN detectie en we konden zonder enige moeite iPlayer content streamen.

In de US was het hetzelfde verhaal, door de gemarkeerde servers te kiezen kregen we meteen toegang tot de US YouTube en US Netflix. Als je op zoek bent naar een makkelijke manier om Netflix te deblokkeren, dan is CyberGhost een slimme keus.

Cyber Ghost verbergt je IP om je te beschermen tijdens het downloaden. (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Torrents

Terwijl sommige VPNs hun torrent vriendelijke status verbergen, is CyberGhost daar een stuk openhartiger over. Als je bijvoorbeeld de Windows versie opstart, kom je een van de serverlijsten tegen genaamd 'voor Torrenting'.

Er zijn wel wat nuttige aanpassingen te vinden in de Instellingen, bijvoorbeeld de mogelijkheid om automatisch te verbinden met de CyberGhost verbinding die je voorkeur heeft als je je torrent versie opstart.

Bonus functies zijn een kwaadwillende URL filter, die standaard staat ingesteld en die je kan helpen om een hoop problemen te voorkomen.

Als je de 'voor Torrenting' lijst negeert en automatisch verbindt met een VPN locatie, kunnen er een aantal problemen ontstaan. CyberGhost heeft hier een uitleg voor. "We moeten P2P-protocollen blokkeren op sommige servers, vanwege de strategie (omdat het onnodig vertraging oplevert) of vanwege wettelijke redenen in landen waar we door providers gedwongen worden om torrent traffic te blokkeren. Dan praten we over USA, Rusland, Singapore, Australië en Hongkong".

Als je je houdt aan de aanbevolen lijst, werkt CyberGhost best goed, en over het algemeen is het een simpele en duidelijke manier om je torrent activiteiten te anonimiseren.

Cyber Ghost biedt desktop en mobiele versies (Image Credit: CyberGhost)

Client setup

CyberGhost doet zijn best om ervoor te zorgen dat het instellingenproces zo makkelijk mogelijk is. En dat is grotendeels ook het geval.

Als je op de link naar de proefversie klikt, die te vinden is op de website, dan wordt de kleine Windows installateur gedownload. Vervolgens wordt er gevraagd of je de algemene voorwaarden wil accepteren, en of je je e-mailadres en wachtwoord wil opgeven. Nadat je de bevestigingsmail hebt ontvangen en op de knop 'bevestig je e-mailadres' hebt geklikt, ben je klaar om te beginnen. Zonder betaling of andere details die zijn vereist.

Het is ongeveer hetzelfde principe met de mobiele apps. De CyberGhost website linkt naar elke app store en vervolgens download en installeer je de apps zoals je altijd doet.

Als je wil dat de OpenVPN configuratiebestanden een router of ander apparaat instellen, dan wordt het een stuk lastiger. Terwijl andere VPN providers je meestal een aantal standaard OVPN bestanden geven om te downloaden, vraagt CyberGhost je om in te loggen op je account; een apparaat profiel toe te voegen; kies de functies die je nodig hebt (ad blokkering, data compressie, malware bescherming, en meer); kies OpenVPN TCP of UDP; vervolgens kies je het betreffende land; schrijf een servernaam, een aangepaste gebruikersnaam en wachtwoord; en download het .OVPN-bestand, de certificaten en de belangrijkste bestanden in een zip bestand. Als je meerdere locaties wilt gebruiken, moet je ook elk .OVPN bestand een andere naam geven.

Deze aanpak heeft een aantal voordelen - het is veilig en geeft je meer controle over elke verbinding en hoe ze werken - maar als je hoopte om 50 standaard OpenVPN configuratiebestanden te downloaden, dan is de kans groot dat je teleurgesteld wordt. Er zijn een hoop instellingen waar je doorheen zal moeten gaan.

Cyber Ghost's Windows versie doet denken aan de mobiele aanbiedingen. (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Windows client

CyberGhost's Windows versie heeft een grote metamorfose ondergaan, sinds onze laatste review. Met de voorheen forse Windows 10 tegels die zijn vervangen door een meer standaard look en feel: een simpele console met verbindingsstatus, een lijst met locaties en een verbindingsknop.

De oude functionaliteit is weg, hoewel niet helemaal - hij zit verstopt in het rechter paneel dat je altijd kunt openen. Een locatiekiezer zet alle servers in een lijst, samen met de afstand en huidige laadtijd. Je kunt deze display servers filteren, optimaliseren voor streaming of torrents, en een Favorietensysteem aanmaken waarmee je gemakkelijk je eigen lijst kunt samenstellen.

Cyber Ghost geeft je een lijst met al zijn beschikbare servers met submenu's voor bepaalde taken. (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Als je op het icoontje rechts klikt, dat lijkt op een lade, dan komen alle beschikbare servers tevoorschijn met submenu's voor torrenting, streaming en je favorieten. Je kunt kiezen, switchen en verbindingen uitschakelen zonder dat je weer naar het hoofdmenu moet.

Handige opties worden gestart met een verbindingsfunctie paneel, waar je privacy functies zoals het blokkeren van advertenties, trackers en kwaadwillende websites kunt instellen. CyberGhost kan automatisch HTTP-verbindingen doorverwijzen naar HTTPS voor extra beveiliging, en een bonus Data Compression functie die afbeeldingen bewerkt en andere elementen, om verkeer te reduceren en de prestatie te verbeteren.

Cyber Ghost's Smart Rules paneel geeft je veel controle over hoe de Windows versie functioneert (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Een Smart Rules paneel geeft je controle over hoe de versie werkt. De meeste VPNs hebben een startoptie wanneer je Windows opent, maar CyberGhost maakt het ook mogelijk om te verbinden met de server waar je voorkeur naar uit gaat. Hij wordt dan automatisch gestart in een bepaalde app, zoals je standaardbrowser in incognito modus.

Er is zelfs meer flexibiliteit in het Wifi Protection paneel, waar je kunt precies kunt aangeven wat er gebeurt als je verbinding maakt met nieuwe netwerken. Je kunt de versie automatisch laten verbinden met de VPN als het netwerk onveilig is, maar verbindt nooit als het gecodeerd is; voer aangepaste acties uit voor specifieke netwerken (bescherm altijd als je thuis bent, maar nooit op kantoor).

De verrassing gaat verder, overal waar je kijkt. App Protection kan je verbinden met een specifieke locatie als je bijvoorbeeld een app opent. Je hoeft jezelf er niet aan te herinneren om de VPN in te schakelen voordat je je torrent versie gebruikt -- CyberGhost kan dit automatisch voor je doen.

En er is nog een handige functie in de Exceptions feature, hier kun je een lijst van websites maken die niet door de tunnel heen komen. Als een streaming site alleen toegankelijk is voor gebruikers in je eigen land, voeg hem dan toe aan CyberGhost's Exceptions en je zal nooit geblokkeerd worden, welke VPN locatie je ook gebruikt.

Cyber Ghost geeft je de mogelijkheid om de VPN protocol te kiezen die je wilt gebruiken vanuit de instellingen (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

De Instellingen box maakt het mogelijk om je gewenste protocol te kiezen (OpenVPN, IKEv2, L2TP), dan worden er willekeurige poorten gebruikt om verbinding te maken en schakelt dan een kill switch in, of uit, IPV6 verbindingen en DNS leak protection.

Een aantal functies zijn verdwenen sinds onze laatste volledige CyberGhost review. De oude 'Unblock Basic Websites' en 'Unblock Streaming' panelen tonen een paar blokken met populaire websites, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Netflix en Youtube). Als je hierop klikt, dan wordt er verbinding gemaakt met de beste server en zal er een browser worden geopend op de betreffende site. Het was een interessante taakgerichte aanpak om een VPN te gebruiken,, maar het is niet meer beschikbaar.

Over het algemeen, ook al ziet de nieuwe versie er niet heel bijzonder uit, betekent de bekende interface dat het waarschijnlijk makkelijker is in gebruik. En hoewel het jammer is dat er functionaliteit verloren gaat, levert de CyberGhost Windows-versie nog steeds meer dan de meesten.

Dit is de interface van Cyber Ghost's iOS app (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

Mobiele apps

CyberGhost's mobiele apps zijn veel simpeler dan hun desktop neefjes, met veel minder functionaliteit en een relatief eenvoudige interface.

De iOS-app opent met wat meer dan alleen een aan- en uit knop. Hij verbindt standaard met je dichtstbijzijnde server, maar je kunt ook kiezen uit een lijst met locaties. Als je op een locatie display klikt, komt er informatie tevoorschijn zoals het aantal verbonden gebruikers, en je kunt specifieke locaties opslaan op een Favorietenlijst.

De instellingen zijn minimaal - je kunt zelfs geen protocol kiezen - maar de app helpt je wel om uit te zoeken hoe je het moet gebruiken met bepaalde netwerken.

Toen we de app voor het eerst openden, kregen we de dichtstbijzijnde wifinetwerknaam te zien in het openingsscherm. Dat is ongebruikelijk, maar wel een heel goed idee, hiermee kun je namelijk zien wat je gebruikt om te verbinden. Als je de naam intypt, kun je aangeven of je wil dat CyberGhost het automatisch beschermt in de toekomst. Of je kunt het per keer aangeven. En de app kan de betreffende acties bewaren voor alle netwerken die je met regelmaat gebruikt, zodat het precies weet wat het moet doen thuis, op kantoor, in een koffietentje of in de bibliotheek.

Cyber Ghost's Android-app biedt een aantal functies die de iOS-tegenhanger niet heeft. (Image Credit: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

De Android app toont niet je huidige draadloze netwerk, helaas. Al heeft het wel een aantal filteropties, die niet door de iOS-versie worden aangeboden, inclusief de mogelijkheid om gegevens te comprimeren en trackers en kwaadwillende websites te blokkeren. Je krijgt ook de mogelijkheid om een willekeurige poort te gebruiken als je verbinding maakt met de VPN, een simpele truc die je misschien kan helpen met het omzeilen van simpele VPN-blokkering.

Eindelijk heeft Android een favorietenlijst voor het opslaan van je meest gebruikte en toegankelijke locaties. Dat had al veel eerder moeten gebeuren, maar CyberGhost heeft het tenminste.

Over het algemeen zijn de mobiele apps van CyberGhost niet slecht, maar er ontbreken nog steeds een paar belangrijke functies die je vaak wel ergens anders ziet (kill switch, de keuze uit protocollen en protocolinstellingen), en er is meer dan genoeg ruimte voor verbetering.

Cyber Ghost's kennis laat te wensen over, maar je kunt wel praten met een echt persoon via de mail of live chat. (Image Credit: CyberGhost)

Ondersteuning

Als je de CyberGhost ondersteuningswebsite bezoekt, is het lastig om niet onder de indruk te raken van het groot aantal artikelen. Er zijn handleidingen voor Windows, iOS, Mac, Android, Linux, Kodi, consoles en routers, samen met probleemoplossende artikelen en FAQ's.

Maar als we het van iets dichterbij bekijken, komen we genoeg problemen tegen. Dit begon met hoe de artikelen zijn gesorteerd. We hadden verwacht dat installatieproblemen een eigen sectie zou hebben, maar in plaats daarvan staan ze verspreid en zitten ze tussen allerlei andere artikelen. Je kunt de artikelen zoeken op keywords, maar dit helpt niet echt, aangezien de beste resultaten niet bovenaan staan.

De content van de artikelen is vaak ook slecht. We klikten op het probleemoplossende artikel 'Connectie en snelheidsproblemen' en toen kwamen we erachter dat er geen een handleiding was die een algemeen advies gaf over snelheden (verbind via een ander netwerk, verbind vanaf een andere locatie, probeer een ander protocol, reboot je hardware etc.) In plaats daarvan vonden we nutteloze content zoals dit:

"Als je gebruikmaakt van UMTS borden om te verbinden met het internet, installeer je normaal ook de software van dat bord. Met deze programma's kunnen problemen ontstaan, als je CyberGhost VPN gebruikt, verrassend genoeg zelfs als je stopt met het gebruik van het UMTS bord."

Even voor de duidelijkheid, dit stukje tekst is dus het hele artikel.

Ook verouderde handleidingen bleken een probleem. Een Windows tutorial over de proefversie van 7 dagen die je krijgt van CyberGhost, nu is het namelijk maar 24 uur.

Het wordt nog erger. De eerste praktische suggestie voor "Wat te doen als CyberGhost je internetverbinding vertraagt" was om de MTU te veranderen van 1500 naar 1300. Dat is veel te drastisch.

Je kunt gelukkig ook met een echt persoon praten, via email en live chatondersteuning. CyberGhost doet zijn best om de chatondersteuning te verbergen, je moet namelijk op een Help-knop klikken die onderaan rechts staat, vervolgens voer je een woord in om in de kennisbank te zoeken en dan verschijnt de Chat-knop.

Een klik en een paar minuten later, reageert een support-medewerker op onze vraag. Ondanks dat wij een licht technisch onderwerp kozen over de generatie van OpenVPN configuratiebestanden, begreep hij onmiddellijk wat we nodig hadden en gaf ons een duidelijke uitleg.

CyberGhost's ondersteuningswebsite is misschien wat dubieus, maar dat is niet het hele verhaal. Als je tegen problemen aanloopt is er een grote kans dat de live-chatondersteuning je snel de juiste richting op wijst.

Laatste oordeel

CyberGhost VPN is een capabele service met een uitzonderlijk krachtige Windows-versie, boordevol functies maar nog steeds makkelijk in gebruik. De mobiele versies zijn veel alledaagser, al zijn er nog genoeg om pluspunten om op te noemen. Zoals het deblokkeren van Netflix, de lage prijzen voor een driejarig abonnement en de behulpzame live chatondersteuning.