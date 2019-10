VyprVPN heeft veel kleine problemen, maar hij doet ook een hoop goed: veel apps, makkelijk in gebruik, van goede waarde, deblokkeert Netflix met gemak en is een van de paar VPN's die zijn non-registratiebeleid bevestigt met een openlijke controle.

VyprVPN is een populaire VPN die is gevestigd in het privacyvriendelijke Zwitserland en voortkomt uit dezelfde vaste bedrijven als US ISP Texas.net, Data Foundry en top Usenet provider Giganews.

De service heeft een netwerk van een redelijk formaat met 700+ servers op meer dan 70 locaties. Deze zijn niet uitsluitend gericht op Europa en Noord Amerika; VyprVPN heeft 14 locaties in Azië, 5 in het Midden Oosten, 7 in Midden-Amerika en Zuid-Amerika, 2 in Afrika en 5 in Oceanië.

Beter nog, deze servers zijn eigendom en worden geleid door het bedrijf, dit geeft VyprVPN de mogelijkheid om te belichten dat zij voor 100% niet werken met derden.

Fijne functies zijn onbeperkt datagebruik, weinig informatie van de DNS service, een aangepast Chameleon protocol om VPN blokkades te voorkomen, en 24/7/365 ondersteuning om de service soepel te laten verlopen.

Applicaties voor Windows, Mac, iOS, Android voor brede platform ondersteuning, samen met routers, QNAP, Anonabox, Smart TV's en Blackphone.

Als dat nog niet genoeg is, de website heeft meer dan 50 tutorials om je te helpen om de service handmatig in te stellen op Chromebooks, Linux, Blackberry, Synology NAS, OpenELEC, Android TV, Apple TV en via DD-WRT, AsusWRT, OpenWRT en meer.

De website beschikt ook over het gewoonlijke 'non-registratiebeleid', maar in tegenstelling tot de concurrentie, hoef je dit niet te vertrouwen. In 2018 had VyprVPN een onafhankelijke audit, om te verifiëren dat het niets registreert en ook niets deelt van je activiteiten online, inclusief sessies en je kunt het verslag zelf teruglezen.

Je kunt kiezen uit de basisversie van VyprVPN of VyprVPN Premium (Image credit: Golden Frog)

Plannen en prijzen

Op dit moment biedt VyprVPN twee abonnementen. De basis VyprVPN geeft je de centrale service functies en ondersteunt tot drie verbindingen die je tegelijkertijd kunt gebruiken, het is ook goedkoper dan de meeste met €7,95 per maand en het jaarlijkse abonnement kost zelfs maar €3,96 per maand. VyprVPN Premium voegt ondersteuning toe voor het Chameleon protocol om VPN blokkades te voorkomen en ondersteunt tot 5 verbindingen die je tegelijkertijd kunt gebruiken. Dit kan van jou zijn, voor een relatief betaalbaar bedrag van €10,50 per maand of €5,42 per jaar.

Schrijf je je in, dan vragen ze wel naar je betaalmethode, maar het bedrijf zal je niet meteen een rekening sturen. Als je je binnen die drie dagen bedenkt, dan wordt er niks in rekening gebracht, dus dit kun je in feite een korte gratis proefversie noemen. (Toen we het annuleerden, werd ons 50% korting op een maandelijks plan aangeboden. We weten niet hoe vaak dit wordt aangeboden, maar als je van plan bent om sowieso te registreren, probeer het dan eerst te annuleren en kijk wat er gebeurt).

Drie dagen is niet lang, maar als je ermee doorgaat na de proefversie voorbij is en er achterkomt dat VyprVPN een aantal problemen heeft, dan kun je altijd nog gebruikmaken van de 30 dagen geld terug-garantie. Dat is best vrijgevig voor een VPN met een proefversie, hoewel sommige providers - Hotspot Shield, CyberGhost je 45 dagen geven.

VyprVPN beschermt je privacy met 256-bit encryptie en sterke ondersteuning voor een variëteit aan VPN protocollen. (Image credit: Golden Frog)

Privacy

VyprVPN beschermt je privacy met sterke ondersteuning voor de beste VPN protocollen en encryptie, inclusief 256-bit Open VPN op Windows, Mac en Android (met handmatige instellingen beschikbaar voor andere platformen), en de IKEv2 beschikbaar op iOS (hoewel niet op Windows, of Android).

VyprVPN heeft een theoretische bonus met zijn eigen Chameleon protocol. Dit husselt de metadata van OpenVPN verkeer, wat het in essentie lastiger maakt voor pakketinspectie technieken om erachter te komen dat je een VPN gebruikt. Er is geen extra encryptie functionaliteit - en, helaas, Chameleon is niet beschikbaar op iOS - maar het kan je wel de mogelijkheid bieden om online te gaan in landen die actief bezig zijn met het voorkomen van VPN gebruik.

Let wel op 'het kan de mogelijkheid bieden', want dat is misschien niet genoeg om je online te krijgen. Het bedrijf erkende de problemen met de toegang tot China tijdens onze laatste review, en er was een ander probleem dit keer ( de Windows en Android apps kunnen niet verbinden, hoewel iOS wel nog steeds werkte.) Dit is geen kritiek - verbinden vanuit China is een uitdaging, voor iedereen - maar het is wel iets om in gedachten te houden. Als toegang vanaf China belangrijk voor je is, bekijk dan VyprVPN's Service Status-pagina voor het laatste nieuws.

VyprVPN biedt een meer conventionele en betrouwbare privacy functie in zijn eigen encryptie DNS service zonder informatie, DNS filtert andere stiekeme strategieën. Het werkt voor ons, maar als het idee je niet zo bevalt, is er ook nog de mogelijkheid om te wisselen tussen een service van een derde partij.

Individuele clienten hebben ook hun eigen privacy-beschermingstechnologieën, inclusief opties om DNS lekken en gebundelde kill switches tegen te gaan om de kans op datalekken te verkleinen als de VPN verbinding het laat afweten. Bekijk de evaluaties van de individuele apps verder in deze review voor meer details.

VyprVPN vraagt gebruikers niet om een registratie (Image credit: Golden Frog)

Registreren

Het uitzoeken van een VPN's registratiebeleid kan wat tijd in beslag nemen. Je moet namelijk door het privacybeleid, de servicevoorwaarden, de ondersteunende documenten en meer, voordat je besluit wat je wel en niet kunt vertrouwen van wat de provider je vertelt.

VyprVPN verbetert dit meteen met een duidelijk privacybeleid, het legt uit dat er geen registratiebron is of een bestemming voor een IP-adres, de verbinding heeft start en stop momenten, gebruikersverkeer of DNS verzoeken.

Wat nog beter is, je hoeft VyprVPN hier niet op hun woord over te geloven, in september 2018 heeft het bedrijf Leviathan Security Group ingehuurd voor een controle op het platform. Zij hebben vervolgens een openbaar rapport gemaakt over de registratiewerkwijze van het bedrijf.

De resultaten zijn beschikbaar voor iedereen en te vinden op de website van VyprVPN, het is ook nog best interessante informatie. Experts zullen een grote hoeveelheid aan detail vinden over hoe VyprVPN werkt, en de diepgaande testprestatie die is uitgevoerd door de controleurs (inloggen op servers, het inspecteren van lopende processen, het examineren van broncode's en meer) Iedereen kan eenvoudigweg de samenvatting lezen, waarin uitleg wordt gegeven over de controle. Initieel kwamen ze een aantal beperkte problemen tegen (van onopzettelijke configuratie fouten), maar deze waren al snel opgelost en als resultaat, de controle biedt VyprVPN gebruikers de zekerheid dat het bedrijf hun VPN activiteit niet registreert.

Dat is geweldig nieuws. Hopelijk zullen andere VPN providers dit voorbeeld volgen en hun 'non-registratie' marketing vervangen met echt bewijs van een soortgelijke onafhankelijke controle.

Wij gebruikten Ookla's SpeedTest en TestMy om VyprVPN's prestatie te meten (Image credit: Ookla)

Prestatie

Om de prestatie van een VPN in de realiteit te begrijpen, hebben we elke service die we beoordelen onderworpen aan een reeks testen.

Onze VyprVPN controles begonnen bij het draaien van een aangepast script die verbindt met alle 73 VyprVPN servers via OpenVPN, gemeten verbindingstijden die zijn opgenomen faalde elke verbinding, we gebruikten geolocatie om de server locatie te verifiëren en we deden ping testen om te zoeken naar vertragingsproblemen.

De service begon goed, met geen enkele verbindingsfout van de servers. Verbindingstijden zaten rond de vijf seconden, iets sneller dan het gemiddelde en vertragingen waren zoals we verwacht hadden voor alle locaties.

VyprVPN's servers gaven allemaal IP-adressen terug van hun geadverteerde locaties. Een paar servers waren fysiek gevestigd in andere landen - VyprVPN's de servers in de Malediven en de Marshalleilanden bevonden zich in werkelijkheid in Singapore, maar ze geven je nog steeds Ip-adressen van de Malediven en de Marshalleilanden en het hosten in Singapore zorgt voor snellere en meer betrouwbare verbindingen.

Vervolgens verbinden we met onze dichtstbijzijnde VyprVPN server vanaf twee locaties - een in de UK, een in de US en we checkten onze snelheden met de benchmarking sites SpeedTest en TestMy.

De prestatie in het Verenigd Koninkrijk dat onder het gemiddelde en was verrassend inconsistent op 25-50Mbps op onze test 75Mbps lijn. De meeste VPN's halen 60-65Mbps.

US downloadsnelheden gingen van 50-70Mbps. Dat is perfect voor de meeste taken, maar teleurstellend voor onze 475Mbps verbinding, en het loopt flink achter op de concurrentie.

VyprVPN kon Netflix deblokkeren in al onze testen (Image credit: Netflix)

Netflix

VPN's verkopen zichzelf meestal door hun vermogen om toegang te krijgen tot geo-blokkeerde websites, wat het mogelijk maakt voor jou om content te zien waar je normaal geen toegang tot hebt.

Om VyprVPN's deblokkering technologieën te testen, hebben we een verbinding opgezet met de enkele UK en negen US locaties, vervolgens probeerden we toegang te krijgen tot de BBV iPlayer, YouTube content die alleen beschikbaar is in Amerika en de Amerikaanse Netflix.

De BBC's iPlayer blokkeert verschillende VPN's en met maar een een locatie in het Verenigd Koninkrijk waren we er niet zeker van of VyprVPN het lukt om ons toegang te geven tot de website. Maar het lukte, en we konden content streamen zonder enige problemen.

US YouTube is gedeblokkeerd door zo ongeveer elke VPN die er bestaat, en zeker genoeg lukt het VyprVPN ook om deze bescherming te omzeilen zonder problemen.

US Netflix is veel meer een uitdaging om te deblokkeren, maar VyprVPN gaf ons meteen toegang. We boekten succes met Netflix Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Al waren Frankrijk en Japan wel geblokkeerd. (De huidige lijst van ondersteunde streamingsdiensten vind je hier). Maar mocht dat een probleem zijn, geef dan nog niet op er is namelijk nog hoop.

Hoewel sommige VPN's hun schouders ophalen als je geen toegang krijgt tot een geogeblokkeerde website, VyprVPN geeft je een gedetailleerd advies over het toegankelijk maken van gespecificeerde services (Sky Go, iPlayer, Amazon Prime, Hulu, Netflix), inclusief een probleemoplossende gids, en ze bevelen zelfs aan om contact op te hemen met het ondersteuningsteam die meer verbindingsdetails geven als je er nog steeds niet in komt.

Dit betekent overigens niet dat je dan ook succes zal hebben, maar dat is altijd zo met een VPN. Het is in ieder geval wel bemoedigend om te zien dat een VPN tenminste aanbiedt om geoblokkades te onderzoeken, liever dan dat ze alle verantwoordelijkheid ontkennen en je het zelf maar laten uitzoeken.

VyprVPN praat niet over torrenting op hun website, maar het bedrijf ondersteunt het wel (Image credit: uTorrent)

Torrents

VyprVPN benoemt 'torrent' niet op hun website of 'P2P' of iets anders wat gerelateerd is aan het delen van bestanden, maar als je wat verder kijkt naar de ondersteuningswebsite vind je een veelbelovende statement.

"Bij Golden Frog, hebben we uiterst respect voor je privacy. We monitoren de content van je internetverkeer door onze servers niet of het gebruik van poorten blokkeren. Onze service behandelt al het verkeer gelijk, peer-to-peer en torrent traffic is toegestaan."

Het bedrijf gebruikte eerste een procedure waarmee ze je account konden vergrendelen als je DMCA adres vermeld wordt bij het downloaden, maar de artikel van de DMCA Notices zegt het volgende:

"Als een copyright eigenaar of zijn vertegenwoordiger schending van het copyright vermeldt, door een gebruiker die van onze service gebruik maakt door het indienen van een DMCA verwijderingsmededeling, dan zullen we alle moeite doen om te assisteren. Aangezien VyprVPN een non-registratie VPN is, wat betekent dat we niks registreren van de activiteiten van onze gebruikers als ze verbonden zijn met onze VPN service, is het voor ons onmogelijk om bepaalde gebruikers te identificeren die mogelijk inbreuk maken op het auteursrecht van anderen."

Dat is, zelfs als iemand een VyprVPN IP-adres opneemt die betrokken is in P2P-gerelateerde activiteiten, dan kan het bedrijf onmogelijk dat IP-adres linken aan een specifieke account.

VyprVPN biedt versies voor de meeste grote platformen (Image credit: Golden Frog)

Versie instellingen

Aanmelden bij VyprVPN is makkelijk, en als je eenmaal je gegevens hebt ingevoerd, dan wijst de website je op de apps van het bedrijf, Windows, Mac, Android en iOS apps, plus een scala aan handleidingen voor andere platformen.

Dit zijn niet alleen links naar bestanden of app store pagina's. De VyprVPN website geeft ook handige details over elke app, inclusief ondersteunende protocollen, het minimum besturingssysteem en zelf een volledig veranderingslogboek. Dat is interessanter en handiger dan het misschien klinkt, zelfs als je helemaal geen ontwikkelingskennis hebt, kun je een kijkje nemen bij zoiets als het Android veranderingslogboek en dan krijg je er gevoel voor hoe vaak de app is verbeterd, en wanneer er grote nieuwe functies worden toegevoegd.

De versie instellingen zijn eenvoudig, en volgt zo ongeveer hetzelfde proces voor elke andere VPN app die je ooit hebt geinstalleerd. Download en open het bestand, of vind en installeer de app, volgt de instructies, vermeld je gebruikersnaam en e-mailadres als het gevraagd wordt en in essentie ben je dan klaar om te beginnen.

Ervaren gebruikers zullen met gemak andere apparaten handmatig instellen. De Android app is beschikbaar als een gewoon APK bestand bijvoorbeeld. De OpenVPN configuratie bestanden zijn altijd een of twee klikken verwijderd. Deze geven je niet de configuratie wizard en geen keuze in UDP of TCP verbindingen. Maar ze worden op zijn minst redelijk genoemd. VyprVPN's Singapore.ovpn ziet er veel eenvoudiger uit op een serverlijst dan NordVPN's sg26.nordvpn.com.udp.ovpn.

Als je wat assistentie nodig hebt, de website heeft meer dan 50 tutorials om je te helpen de dienst handmatig in te stellen op Chromebooks, Linux, Synology NAS, OpenELEC, Android TV, Apple TV, en via DD-WRT, OpenWRT en meer.

Deze handleidingen zijn voor het grootste gedeelte, relatief eenvoudig. Veel zijn kort, met alleen het strikte minimum aan text en geen screenshots (de Android TV handleiding geeft wat meer informatie dan 'je hebt de Android app nodig, haal hem hier of hier'). Zij lijken de basis te dekken, en zouden je met weinig rompslomp moeten kunnen verbinden.

VyprVPN's Windows versie biedt een duidelijk gestroomlijnde gebruikersinterface (Image credit: Golden Frog)

Windows versie

VyprVPN's Windows versie heeft onlangs een grote vernieuwing ondergaan, ze hebben de grove en oubollige interface vervangen met iets wat er veel netter uitziet en makkelijker is gebruik is.

De eenvoudige opmaak is erg herkenbaar, met de standaardlocatie ('Snelste Server' als standaard) en een Verbinden knop wat de meeste ruimte in beslag neemt. Een knop toont de versie-instellingen, en een menu met de optie om een ondersteuningsticket te ontvangen binnenin de versie.

Een geschikte locatiekiezer somt de beschikbare locaties op per land en per stad, inclusief ping tijden om je een idee te geven van afstand en biedt een simpel Favorietensysteem om je veelgebruikte servers in op te slaan.

De versie ondersteunt vier protocollen: Chameleon, OpenVPN, L2TP en PPTP. Daarmee loopt hij iets achter op veel concurrenten, die doorgaans PPTP hebben laten vallen vanwege veiligheidsredenen en het vervangen met de snelle en veilige IKEv2. (Op het moment van schrijven, zegt de VyprVPN ondersteuningswebsite hier het volgende over: 'wij houden onze afzijdig van het PPTP protocol in de opkomende Windows uitgaven', dus het lijkt erop dat het updateproces onderweg is.)

VyprVPN heeft ook een ingebouwde kill switch voor als je VPN verbinding het begeeft. (Image credit: Golden Frog)

Een ingebouwde kill switch is gericht op je bescherming voor het geval dat de VPN het begeeft. Dat is het idee, maar het werkte niet altijd op die manier.

Als we een OpenVPN verbinding zouden verbreken, zou de kill switch meteen worden geactiveerd, en wordt het internetverkeer geblokkeerd, er wordt dan een waarschuwing getoond en het geeft ons een optie om opnieuw te verbinden.

Als we handmatig een L2TP verbinding verbreken, stopt de kill switch onze internettoegang op de juiste manier, maar de versie bevroor op een 'Verbroken' scherm. Er was geen notificatie en omdat de interface verdwenen was, was er geen toegang tot de Verbinden of Verbroken knop, de instellingen of iets anders. Dat betekende dat onze internetverbinding nu verbroken was en er was geen manier om het op te lossen.

Het afsluiten en opnieuw opstarten van de app werkte niet (dan werd ie gewoon geopend op hetzelfde 'Verbroken' scherm), maar door het herstarten van ons systeem kregen we de normale versie interface terug en het was mogelijk om de kill switch handmatig uit te schakelen.

Hoewel dit geen geweldige ervaring was, houd in gedachten dat het probleem niet vaak zou moeten gebeuren (hou vast aan OpenVPN voor verbindingen en dan gebeurt het helemaal niet meer) En VyprVPN had het bij het juiste eind wat betreft het belangrijkste privacyprobleem: de kill switch werkt ten alle tijden correct en je privacy komt nooit in het geding.

Een geschikte Instellingen dialoog kan de versie configureren als Windows opstart of de applicatie wordt gelanceerd. DNS bescherming tegen lekken vermindert de kans op het stiekem volgen van je online verkeer door anderen en de kill switch wordt vergezeld door een automatische her-aansluiting om je te beschermen als de VPN het laat afweten.

Dat is nog maar net het begin. VyprVPN biedt niet alleen zijn eigen zero-knowledge VyprDNS dienst - je kunt het wisselen naar elke andere DNS service die je fijn vindt. De versie kan ook automatisch VyprVPN verbinden als je onbetrouwbare Wifi-netwerken gebruikt.

VyprVPN heeft een aantal van de instellingen beschikbaar in de oudere versie laten vallen ( je kunt bijvoorbeeld het MTU formaat niet meer wijzigen), maar voor het grootste gedeelte werkt de nieuwe versie vrij goed: het is snel, heeft een sterke set functies en is over het algemeen makkelijk in gebruik.

Dit is de interface van VyprVPN's Android app (Image credit: Golden Frog)

Android app

VyperVPN's Android app opent met een identieke interface op de Windows opbouw. In een of twee klikken kun je verbinden met je dichtstbijzijnde server, of kies een alternatief van dezelfde locatiekiezer als de desktopversie.

De app heeft een vergelijkbare instelling op de Windows versie: een kill switch, DNS lek bescherming, startup en automatische opnieuw verbinden en de mogelijkheid om aangepaste DNS-instellingen te gebruiken.

Protocol ondersteuning is wat meer beperkt, met OpenVPN en VyprVPN's eigen Chameleon om uit te kiezen.

Bonus functies omvatten optionele URL filtering om je te beschermen van kwaadwillende websites. Hoewel we de effectiviteit van het systeem niet getest hebben, is het ons opgevallen dat het je meer controle geeft dan de meeste concurrerende diensten. Als je bijvoorbeeld een website op de zwarte lijst treft, dan blokkeert het systeem het niet. In plaats daarvan toont het een waarschuwing, je kunt dit negeren en verdergaan naar de website als je er zeker van bent dat het veilig is.

Een Verbinding Per App functie maakt het mogelijk om het VPN gebruik aan te passen via een individuele app (andere diensten noemen dit het 'splitsen van tunneling'). Kies uit elke geïnstalleerde app en je kunt het zo instellen dat hij altijd de VPN gebruikt, of omzeil het en gebruik je reguliere verbinding.

De app is niet helemaal perfect - verbindingstijden zijn bijvoorbeeld een fractie langer dan normaal en we hebben graag IKEv2 ondersteuning - maar het is makkelijk om te gebruiken, met een fatsoenlijke functielijst en hij is een stuk geschikter dan veel van de concurrentie.

VyprVPN's iOS app ziet er vergelijkbaar uit met de aanbieding van Android (Image credit: Golden Frog)

iOS app

VyprVPN's iOS app is ook bijgewerkt en deelt nu dezelfde look en feel als de rest van de reeks. Dat werkt voor ons; gebruikers zouden geen nieuwe trucjes hoeven te leren voor elk platform.

De meeste activiteiten werken net zoals ze zouden doen met andere apps, een simpele locatiekiezer maakt het makkelijker om locaties te vinden op naam of snelheid, en veelgebruikte servers kunnen bewaard worden als favorieten voor het snel opnieuw verbinden op een later moment.

De iOS app beschikt niet over alle Android functies. In het bijzonder is er geen URL blokkade en geen kill switch. Er zijn ook relatief weinig instellingen, hoewel je de app zo kunt installeren om te verbinden met de VPN op het moment dat je een onbetrouwbaar draadloos netwerk bereikt, hij automatisch opnieuw verbindt als de VPN het onverwachts laat afweten en een aangepaste DNS instelt.

De app ondersteunt IKEv2, maar kan OpenVPN niet verwerken, net zoals de meeste iOS concurrenten. Als dat een probleem is, de VyprVPN ondersteuningswebsite biedt instructies voor het handmatig opzetten van een OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEv2 en zelfs PPTP verbindingen op iOS 7 en ouder.

Wat Android betreft, VyprVPN's iOS app beschikt niet echt over geweldige functies, maar het is bij vele geliefd, makkelijk in gebruik en een simpele manier om toegang te krijgen tot VyprVPN vanaf je iDevice.

VyprVPN's kennisbasis bevat veel nuttige informatie en is zelfs doorzoekbaar (Image credit: Golden Frog)

Ondersteuning

VyprVPN ondersteuning begint op de website, waar een kennisbasis instellingeninstructies biedt, probleemoplossende handleidingen en specifiek advies voor allerlei apparaat types.

Als je de website doorneemt ziet er het in eerste instantie indrukwekkend uit. Er zijn veel artikelen, inclusief 37 die problemen met de mobiele apps behandelen en meer dan 50 handmatige om de dienst in te stellen op een breed scala aan platformen.



Dit is niet zo goed als het eruit ziet. Veel artikelen zijn erg eenvoudig, vaak is het niet meer dan 'hoe zet ik functie x aan?', met een paar zinnen tekst om gebruikers de juiste richting op te sturen. En zelfs de instellingen handleidingen gaan over het algemeen over de benodigdheden, met maar een paar of helemaal geen screenshots om het punt wat ze proberen te maken te helpen illustreren.

Maar, er is wel wat fatsoenlijke content, en een accuraat zoeksysteem gaf goed resultaat en vond relevante artikelen voor al onze zoekwoorden.

Je bent een klik verwijderd van de live chat ondersteuning (Image credit: Golden Frog)

Als de website je niet kan helpen, dan is live chat beschikbaar om je een bijna directe reactie te geven. We hebben maar een testvraag gesteld, maar we kregen binnen drie minuten antwoord van de ondersteuningsagent. Hij gaf ons een nuttige en informatieve reactie.

Je uiteindelijke optie is het sturen van een email. We stelden een simpele productvraag en kregen een duidelijke reactie binnen een uur.

VyprVPN ondersteuning heeft duidelijk wat problemen, en het is niet zo grondig of diepgaand als de top concurrentie zoals ExpressVPN. De website geeft je eenvoudige informatie over een breed aanbod aan onderwerpen en met de snelle live chat ondersteuning, duurt het niet lang voordat je nuttig advies krijgt over elke kwestie.

Eindoordeel

VyprVPN is niet de goedkoopste, of de snelste, of de meest krachtige VPN. Maar het is beter dan velen en er is genoeg om van te houden. Van de brede platform-ondersteuning tot de betrouwbare Netflix deblokkering, en een gedetailleerd non-registratie openbare controle, wat aantoont dat dit een VPN is die je echt kunt vertrouwen.