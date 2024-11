Opgelet tijdens Black Friday: dit type 4K-tv's kan je beter vermijden

Als je op zoek gaat naar een nieuwe tv, dan is een specifiek formaat misschien het eerste waar je naar kijkt. Sommigen kunnen wegens plaatsgebrek in de woonkamer maximaal een tv van 48 inch plaatsen of gaan op zoek naar een model van 42 inch of kleiner voor in de slaapkamer. Anderen willen daarentegen een kanjer van een televisie en nemen geen genoegen met modellen van minder dan 65 of zelfs 75 inch. In welke categorie jij ook thuishoort, Black Friday is het ideale moment om een tv met korting op de kop te tikken.

Vooral wanneer je gaat voor een gigantische tv (vanaf 75 inch), moet je goed opletten. Je wil natuurlijk dat dat grote scherm er ook daadwerkelijk goed uitziet. De voorbije jaren zijn de prijzen van deze enorme tv's lager geworden en met Black Friday kan je soms 75-inch tv's vinden rond 750 euro. Toch moet je altijd goed naar de specificaties van deze tv's kijken.

Deze goedkopere grote tv's zullen het niet winnen van de beste tv's qua beeldkwaliteit. De LG G4 en Samsung S95D zijn twee van de beste tv's van het jaar. Hoewel de 55-inch versies van deze tv's nog "relatief" betaalbaar zijn (lees: onder de 2.000 euro), kunnen we dat niet zeggen voor de 75-inch versies. Die zijn beide verre van betaalbaar: de LG G4 van 77 inch heeft een adviesprijs van 4.699 euro en voor de Samsung S95D van dat formaat is die prijs 4.999 euro. Merken zoals TCL en HiSense verkopen daarentegen tv's van 75 inch en meer voor minder dan 1.000 euro. Dat klinkt misschien heel mooi, maar laat je niet te snel overtuigen. Wij delen daarom onze ervaring met goedkope 4K tv's, zodat jij geen miskoop begaat.

We hebben vorig jaar een van de goedkopere tv's in het aanbod van Samsung uitgeprobeerd, met name de Samsung CU8000 (75 inch). Die is uitgerust met een edge-lit LED-paneel. Hier merk je meteen een verschil met QLED en mini-LED TV's. Die panelen zijn iets duurder, maar we zouden je toch aanraden om dat extra geld uit te geven of te kiezen voor een tv van één maat kleiner met een van deze panelen.

OLED TV's staan bekend om hun uitstekende weergave van donkere kleuren en zwarte gebieden. Zodra je iets anders dan OLED koopt, is dit de grootste compromis die je sluit. Mini-LED TV's komen wel steeds dichter in de buurt van OLED-kwaliteit en ook sommige QLED TV's gaan prima om met donkere scènes als je de instellingen juist krijgt. Bij de goedkoopste tv's met edge-lit panelen kan de uniformiteit van zwarte tinten daarentegen een echt probleem zijn. Dit werd snel duidelijk tijdens onze review van de Samsung-tv. Het feit dat we de versie van 75 inch hadden, maakte het zelfs erger en zorgde voor enorm veel backlight bleeding. Die term gebruiken we bij panelen waarbij je aan de randen van het scherm lichtere delen ziet vanwege het type backlight.

Hoe aantrekkelijk een grote tv er ook uitziet, je moet goed stilstaan over welke tv je gaat kopen. Op basis van onze ervaringen zouden edge-lit tv's dus helemaal onderaan de lijst moeten staan.

Zwart of donkergrijs: een wereld van verschil

(Image credit: Future)

De kleurenweergave van de Samsung CU8000 was eigenlijk best goed voor een led-tv van deze prijs. Begrijp ons niet verkeerd, gelijk welke QLED of OLED TV doet het beter, maar voor deze prijs kan het echt erger. Toen we The Batman bekeken met alle lichten uit, werd het grote probleem duidelijk. Zwarte tinten en schaduwen in The Batman waren (donker)grijs en het hele beeld leek wazig.

De uniformiteit van zwarte kleuren was ronduit slecht op de CU8000. We moesten goed ons best doen om te zien wat er op beeld kwam en dat verpest de hele ervaring. Full array LED-verlichting met local dimming zou dit al deels kunnen oplossen. Local dimming is namelijk een technologie die delen van de achtergrondverlichting kan dimmen om de zwartweergave te verbeteren.

Welke panelen zijn dan wel interessant?

Local dimming en full array LED zijn twee technologieën die backlight bleeding kunnen voorkomen. Ga daarom altijd naar de specificaties kijken. Bijna elke retailer geeft tegenwoordig aan welk type paneel in de tv zit en of er local dimming aanwezig is.

Een klein probleem van local dimming is backlight blooming (dus niet bleeding), wat wijst op een soort lichtring rond heldere delen op een donkere achtergrond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij witte ondertitels in een donkere scène. De tv probeert dan delen van de achtergrondverlichting te dimmen om zwart zwarter te doen lijken. De TCL C745 heeft hier bijvoorbeeld wat last van, al verschilt dit ook per tv.

De reden dat de ene tv met local dimming meer last heeft van backlight blooming dan de andere, is de hoeveelheid dimzones. Over het algemeen geldt de volgende regel: hoe meer dimzones een tv heeft, hoe kleiner de kans op backlight blooming en hoe beter de algemene kleurenweergave. De TCL C745 heeft bijvoorbeeld minder dimzones dan de premium Sony Bravia 9.

De prestaties van de local dimming zullen dus altijd verschillen. Toch is local dimming met weinig dimzones altijd beter dan helemaal geen local dimming. Op dezelfde manier is een full array LED-paneel is beter dan een edge-lit LED-paneel. We raden daarom aan om toch minstens een QLED TV nemen. Zowel mini-LED als OLED zijn natuurlijk beter, maar dan zit je meteen in een hogere prijsklasse.

Dit zijn de beste tv's van 2024

Misschien toch een maatje kleiner?

(Image credit: Future)

Hoe verleidelijk het ook is om met Black Friday een gigantische tv met korting te kopen, bekijk altijd eerst de specificaties. Een QLED TV met local dimming is toch wel de minimumvereiste als je een tv van 75 inch of groter zoekt. Denk eraan: hoe groter het scherm, hoe sneller het opvalt dat de beeldkwaliteit niet geweldig is. Hoe mooi zo'n 75-inch van iets meer dan 500 euro ook lijkt, zelfs de meest ervaren expert kan de beeldkwaliteit niet redden door met de instellingen te prutsen.

Als je er na dit artikel achterkomt dat de tv die jij op het oog had, zo'n edge-lit paneel heeft, zijn er twee opties (of ja, eigenlijk drie). De optie die we liever niet zien, is dat je ons advies volledig negeert en op "bestellen" klikt. De eerste echte optie is je budget wat optrekken voor een QLED TV met local dimming. Dit type tv's vind je ook voor minder dan 1.000 euro met Black Friday. Omdat we weten dat niet iedereen zomaar hun budget kan verhogen, is de tweede optie een kleinere tv kopen.

Zodra je de sprong van 65 inch naar 75 inch (of groter) maakt, gaan de prijzen exponentieel de hoogte in. De LG C4 van 55 inch heeft bijvoorbeeld een adviesprijs van 1.899 euro. Daar komt 700 euro bovenop voor de versie van 65 inch (2.599 euro). Ga je van 65 inch naar 77 inch, dan mag je er maar liefst 1200 euro bij optellen (3.799 euro). Als je het ons vraagt, is het beter om een 65-inch tv met een goed scherm te kopen dan een 75-inch tv met een slecht scherm. Kwaliteit gaat immers boven kwantiteit.