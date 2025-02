De Samsung Galaxy S25 Edge kan smartphones veranderen, als Samsung de juiste balans vindt

Samsung heeft alle verschillende Galaxy S25-toestellen gelanceerd op één na. Er was natuurlijk een toevoeging aan de standaard line-up van de Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus en de Samsung Galaxy S25 Ultra... en dat is natuurlijk de Samsung Galaxy S25 Edge. De mysterieuze vierde telefoon doet qua naam denken aan de eerdere smartphones van Samsung met gebogen randen, maar deze keer lijkt 'Edge' vooral te verwijzen naar het dunne design van het toestel.

En dun is hij zeker. Hoewel Samsung nog geen officiële specificaties heeft vrijgegeven over de Galaxy S25 Edge, is het toestel zo slank ontworpen dat de dubbele camera’s op een verhoogde uitstulping rusten, en daar vervolgens nog eens extra bovenuit steken om op het glanzende achterpaneel te passen. De Galaxy S25 Edge is duidelijk slanker dan de toch al indrukwekkende S25 Plus, het meest vergelijkbare model binnen de bestaande line-up.

Niet iedereen is even enthousiast over deze nieuwe versie. De Galaxy S25 Edge zal ook enkele compromissen vereisen. We kunnen simpelweg niet verwachten dat Samsung de pure kracht van zijn robuustere vlaggenschepen in een telefoon stopt die naar verluidt slechts 6,4 mm dik is. Waar we vooral op hopen, is dat Samsung de juiste keuzes maakt. Daarmee bedoelen we dat het bedrijf zich richt op efficiëntie zodat de onvermijdelijk kleinere batterij niet te zwaar belast wordt en dat de duurzaamheid gewaarborgd blijft.

Toch zouden we al blij zijn als de Galaxy S25 Edge daadwerkelijk op de markt komt, ongeacht de exacte specificaties. Het doet ons een beetje denken aan de allereerste Samsung Galaxy Fold uit 2019. Die was verre van perfect, maar zette wel de vouwbare smartphone-industrie in gang. We hebben enige hoop dat Samsung met de Galaxy S25 Edge misschien opnieuw een niche binnen de smartphonemarkt creëert.

Flashback of een volledige comeback?

Het lijkt misschien moeilijk te geloven in een tijd waarin flagships als de Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max en OnePlus 13 groot, zwaar en krachtig zijn, maar nog niet zo lang geleden was dunheid een topprioriteit voor smartphonefabrikanten. De eerste smartphones waren naar huidige maatstaven ronduit dik en in de eerste tien jaar van de industrie werd er uitgebreid aandacht besteed aan de millimeters die bij elke nieuwe release werden weg geschaafd.

Dit had echter ook nadelen. Apple ging berucht de mist in met de iPhone 6 en iPhone 6 Plus, die een kwetsbaar ontwerp hadden en gemakkelijk verbogen. Dit was een fenomeen dat door de media al snel "bendgate" werd genoemd. Daarnaast konden deze dunne telefoons geen grote batterijen bevatten en waren de mogelijkheden voor koeling beperkt.

Hoewel we geen officiële metingen hebben, zou de S25 Edge volgens de geruchten slechts 6,4 mm dik zijn. (Image credit: Future)

Het is dan ook geen verrassing dat deze trend zich in de jaren erna omkeerde, en in de jaren 2020 in een stroomversnelling kwam toen telefoonhardware enorme sprongen maakte op het gebied van kracht, batterijduur en multitasking. Het huidige ontwerp van vlaggenschiptelefoons weerspiegelt dit: hoekige vormen met voldoende ruimte voor geavanceerde interne componenten.

De Galaxy S25 Edge zou een eenmalige knipoog naar vroegere tijden kunnen zijn, maar Samsung is niet het type merk dat producten voor slechts één generatie introduceert. Tenzij de Galaxy S25 Edge een gigantische flop wordt, is de kans groot dat we in de komende jaren een Galaxy S26 Edge en S27 Edge gaan zien.

En als we de doorgaans goed geïnformeerde geruchten mogen geloven, werkt Apple ook aan een dunnere versie van de iPhone 17, voorlopig de iPhone 17 Air genoemd. We kunnen wel eens op de drempel staan van een volledige comeback van dunne, ergonomisch ontworpen smartphones die een eigen plek binnen de markt veroveren, net zoals foldables dat hebben gedaan.

Het is goed dat er weer dunne telefoons komen

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Op dit punt vraag je je misschien af waarom dit een goede ontwikkeling is. Dit komt vooral neer op twee belangrijke factoren.

Ten eerste zijn moderne smartphones over het algemeen groot en vrij zwaar, dus het is geen slechte zaak dat er een toestel op de markt komt met een groot scherm, vermoedelijk moderne hardware, én een dun en licht ontwerp. Hoewel grote toestellen zoals de iPhone 16 Plus en Samsung Galaxy S25 Ultra lichter zijn dan hun voorgangers, blijven ze nog steeds zwaar. De Galaxy S25 Edge zou deze trend ietwat kunnen verstoren.

Natuurlijk is een deel van het gewicht van moderne flagships bedoeld om betere prestaties te leveren, wat ons bij het tweede punt brengt. Door ergonomische telefoons (en daar vallen dunne telefoons onder als je het aan ons vraagt) in een eigen categorie onder te brengen, krijgen fabrikanten meer vrijheid om flagships te optimaliseren voor kracht en slanke telefoons voor draagbaarheid. We zagen een vergelijkbare ontwikkeling bij foldables en multitasking. De meeste reguliere smartphones focussen zich niet op het draaien van meerdere apps tegelijk, ondanks hun grote schermen, omdat de grote foldables dit beter kunnen aanpakken. We zouden binnenkort een splitsing kunnen zien tussen de ergonomie en de prestaties.

De bovenstaande redenen zijn misschien het belangrijkst voor de gebruikerservaring, maar we waarderen het ook dat Samsung gewoon eens iets anders probeert. Het is gewoon leuk als fabrikanten afwijken van de norm. We leven in een tijd van uniforme designs: elke telefoon is een afgeronde rechthoek met een goed scherm, sterke camera’s en een degelijke batterij. De Galaxy S25 Edge doet ons denken aan de tijd van de originele Oppo Find X met zijn pop-up camera, de draaibare LG Wing, of zelfs de kleurrijke iPhone 5C, allemaal telefoons die net even anders durfden te zijn.

De Galaxy S25 Edge zal misschien niet perfect zijn bij de lancering, maar met genoeg steun van consumenten zou hij voor nieuwe innovaties binnen de smartphonemarkt kunnen zorgen. Dat betekent niet dat het oké wordt als Samsung een matige telefoon op de markt brengt, want we zien de Edge liever op onze lijst van beste Samsung-telefoons terug.