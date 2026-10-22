Waarom je nog geen e-reader met een kleurenscherm moet kopen

E-readers met kleurenschermen zijn inmiddels alweer een aantal jaar beschikbaar bij de bekendste merken, zoals Kobo en Amazon. De technologie die kleuren kan weergeven op een oogvriendelijke E Ink-scherm is erg indrukwekkend, maar tegelijkertijd heeft de huidige generatie van de technologie mij nog niet echt weten te overtuigen.

Het is natuurlijk leuk om kleurrijke boekcovers te kunnen bekijken, stripboeken te kunnen lezen en (bij sommige modellen) markeringen en aantekeningen te kunnen toevoegen in verschillende kleuren. Op papier lijkt de technologie dan ook een mooie verbetering te zijn ten opzichte van de traditionele zwart-wit-e-readers.

Toch ben ik van mening dat dit nog niet het moment is om over te stappen naar deze modellen. Mijn recente ervaring met de Kindle Scribe Colorsoft was over het algemeen uitstekend, maar je hebt momenteel toch nog met verschillende compromissen te maken, plus natuurlijk hogere prijzen. Daarnaast staat de volgende generatie van kleurenschermen ook alweer voor de deur.

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Hieronder zal ik wat dieper ingaan op waarom je beter nog maar even kan wachten met het aanschaffen van een e-reader met kleurenscherm.

Kleuren weten nog niet te overtuigen

(Image credit: Future / Cas Kulk)

Het grootste probleem voor mij bij de huidige generatie van e-readers met kleurenschermen (veelal Kaleido 3-schermen van E Ink bij de bekendste modellen) is dat kleuren er nog vrij dof uitzien. Nogmaals, de technologie is indrukwekkend, maar het effect is in de praktijk voor mij gewoon niet goed genoeg om andere apparaten of fysieke edities van bijvoorbeeld stripboeken te vervangen.

Het is zeker wel iets leuker om boekcovers in kleur te zien en om op een model zoals de Kindle Scribe Colorsoft ook teksten te kunnen markeren met verschillende kleuren, maar de kleuren spatten nou niet bepaald van het scherm af, zelfs niet in de 'Levendig'-beeldmodus.

Bij de bovengenoemde Kindle merkte ik dit heel goed toen ik het stripboek Green Lantern: Earth One Vol. 1 begon te lezen. Zoals je ook al wel een beetje in de afbeelding hierboven ziet, voelt dit niet echt als "groen genoeg" voor een Green Lantern-stripboek. Open je hetzelfde stripboek op een telefoon of tablet met een mooi (AM)OLED-scherm, dan zie je meteen hoe fel de groene kleur er eigenlijk uit hoort te zien en hoeveel van dat effect je hier mist.

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Hoewel E Ink-displays aangenamer zijn om langdurig op te lezen (of gewoon naar te kijken), zou ik in dit geval voor zoiets als stripboeken toch liever voor een tablet of een fysieke kopie kiezen.

Wat je daarnaast helaas ook nog merkt bij de huidige E Ink-technologie voor kleurenschermen, is dat de resolutie lager ligt bij het weergeven van kleuren dan bij zwart-wit. Dit merkte ik vooral bij het inzoomen op individuele ventsters in het stripboek.

Voor gewone boeken voegt kleur niet veel toe

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Als je stripboeken niet echt interessant vindt en markeringen en notities in zwart-wit ook voldoen, dan biedt een kleurenscherm voor het lezen van normale boeken niet echt veel toegevoegde waarde.

Ja, je kan dus wel boekcovers in kleur zien, maar als je eenmaal aan het lezen bent, zal je in het grootste gedeelte van de boeken waarschijnlijk bijna alleen maar zwarte tekst op een witte achtergrond tegenkomen.

De situatie is natuurlijk wel iets anders als je een model zoals de Kindle Scribe Colorsoft ook gebruikt om bijvoorbeeld documenten met grafieken te lezen en bewerken, waarbij kleurverschillen van belang kunnen zijn. Als je echter simpelweg naar een mooie e-reader op zoek bent voor het lezen van standaard e-books, dan is een kleurenscherm zeker nog geen must.

In sommige gevallen is het prijsverschil beter te verantwoorden dan in andere gevallen. Bij de Kindle Scribe-serie kan je maar al gauw zo'n 130 euro besparen als je het Colorsoft-gedeelte achterwege laat. Daarentegen kost een Kobo Clara Colour maar 20 euro meer dan een Kobo Clara BW. Als je 20 euro extra het wel waard vindt om toch van een beetje kleur te genieten, is dat natuurlijk nog wel te begrijpen. Toch weet ik niet of nu dan het juiste moment is om te kiezen, want de volgende generatie is onderweg.

Kaleido 4 is onderweg

(Image credit: E Ink)

Los van de kwaliteit van de huidige E Ink-kleurenschermen is de komst van de volgende generatie van deze schermen de grootste reden om misschien toch nog maar even te wachten met het kopen van een nieuwe e-reader (met of zonder kleurenscherm).

E Ink kondigde deze maand nog zijn nieuwe Kaleido 4-schermtechnologie aan. Veel van de bekendste e-readers met kleurenschermen gebruiken momenteel Kaleido 3-varianten.

Of Kaleido 4 in de praktijk een revolutionaire upgrade zal zijn, valt nu natuurlijk nog niet te zeggen. Toch zien de verbeteringen er op papier wel indrukwekkend uit. Zo moet de nieuwe generatie ongeveer dubbel zoveel kleuren kunnen weergeven. Ook zou de witreflectie zijn toegenomen met 15% en het contrast met maar liefst 50%

Verschillende fabrikanten zullen de schermen ook weer zelf aanpassen voor op hun specifieke apparaten. Een Kobo-kleurenscherm ziet er bijvoorbeeld niet per se hetzelfde uit als een Kindle-kleurenscherm, ook al gebruiken ze allebei de Kaleido 3-technologie.

Kaleido 4 is nu al te vinden op de Chinese Hanvon M10 C II, maar het zal misschien nog even duren voordat bekendere merken (met een bredere beschikbaarheid) de technologie zullen omarmen. Amazon heeft immers vrij recent nog nieuwe Colorsoft-modellen op de markt gebracht.

Als je een goede zwart-wit-e-reader hebt, zou ik die gewoon nog even houden als er niets mis mee is. Ben je nu toch op zoek naar een nieuwe e-reader, dan zou ik in de meeste gevallen toch ook nog steeds geen model met kleurenscherm aanraden, behalve als je echt iets aan de kleuren hebt en je de beperkingen kan accepteren. Eén e-reader met kleurenscherm is natuurlijk wel praktischer om mee op vakantie te nemen dan een fysieke stripboekcollectie. Voor nu pak ik dan toch nog liever een tablet erbij.