Beste e-reader 2022: de beste e-readers getest en beoordeeld

Included in this guide:

De e-reader vinden die bij jou past kan best een uitdaging zijn, vooral als je er nog niet eerder een hebt aangeschaft. Zowel voor werk als voor ontspanning kan een E Ink-tablet een uitkomst zijn. De Kindle van Amazon is een bekendere lijn, maar ook een aantal andere bedrijven zijn inmiddels bedreven in het maken van e-readers.

E-readers zijn te herkennen aan de E Ink-schermen. Dit is een type paneel dat de pagina's van een boek nabootst. Hierdoor zijn e-readers populair geworden voor, je raadt het al: lezen. Toch zijn er ook een aantal geschikt voor werk en zelfs creatieve doeleinden.

E Ink is verder erg prettig vanwege een lange batterijduur en vermindert vermoeide ogen. E-readers zijn dus perfect als je een stapel boeken mee wilt nemen op vakantie of als je even buitenshuis wilt tekenen.

Voor wie op zoek is naar een prachtig scherm en extra functies, raden we aan om onze lijst van beste tablets te bekijken. Desondanks zijn e-reader-fans vaak erg te spreken over de E Ink-technologie.

We hebben elk model in deze lijst uitvoerig getest en gebruikt, voor zowel het doel waarvoor het is ontworpen als audioboeken, met een stylus tekenen en notities maken. Ook hebben we een aantal e-readers getest die de lijst uiteindelijk niet hebben gehaald.

Er zijn aardig wat merken ondertussen op de e-reader-markt verschenen. Verkrijgbaarheid is echter wel een worsteling. De Onyx Boox-tablets zijn verkrijgbaar in het VK en Europa, maar niet in Australië. Barnes & Nobles' Nook-e-readers zijn enkel in de VS verkrijgbaar.

Op dit moment zijn er twee e-reader-merken die de wereldwijde markt van E-Ink-tablets domineren: Amazon (met de Kindle e-readers) en Kobo. Hieronder vindt je onze lijst met de beste e-readers die je momenteel kunt kopen.

Beste e-readers

(Image credit: TechRadar)

1. Kobo Libra 2 De beste all-round e-reader Specificaties Schermformaat: 7 inch Schermtype: E Ink Carta 1200 Opslag: 32GB Resolutie: 300ppi Gewicht: 215 gram Achtergrondverlichting scherm: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 4G: Nee Batterij: Tot zes weken De beste deals van vandaag Bekijken bij Norrod NL Bekijken bij Yorcom.nl Bekijken bij Megekko NL Redenen om te kopen + Biedt waar voor zijn geld + 32GB opslag + Audioboek-ondersteuning Redenen om te vermijden - Laadt met onregelmatige snelheid op

We gaven de Kobo Libra 2 het volledige aantal punten in onze review, wat al genoeg zegt over de e-reader. Het is een een fantastische allround-kampioen die je eerste keuze mag zijn als je een E-Ink-tablet wil gaan aanschaffen.

We waren erg te spreken over het scherm van de Libra. Deze heeft een geweldig contrast in vergelijking met andere e-readers. Ook waren we fan van de batterij, die wekenlang meeging, en het opladen. Doordat de Kobo Libra 2 USB-C gebruikt laadt deze sneller op dan de concurrentie.

Alle andere functies die e-readers van Kobo boven de andere tablets laten uitstijgen zijn aanwezig: Pocket Integration zodat je opgeslagen web-artikelen kan lezen, er is uitgebreide ondersteuning voor allerlei bestandstypen en een zeer gestroomlijnde interface.

Het zit allemaal in de Libra 2 verpakt zonder dat deze duurder wordt dan de Libra H2O. Het is dan ook geen 'goedkope' e-reader. Tel echter alle upgrades en functies bij elkaar op en je krijgt meer dan waar voor je geld.

Lees hier onze review: Kobo Libra 2

(Image credit: TechRadar)

De beste Kindle van het moment is ook meteen de nieuwste in de Kindle-lijn. De upgrade uit 2021 van de Kindle Paperwhite voelt groots aan in vergelijking met de voorganger. Dit maakt de e-reader dan ook het meest geschikte model voor wie een E-Ink-apparaat van Amazon zoekt.

De Paperwhite heeft nu een groter scherm van 6,8 inch. Dit is een mooie upgrade, gezien het wat kleine scherm op het vorige model. Ook zorgen dunnere randen ervoor dat je minder plastic vasthoudt of ziet. Het scherm heeft verder een resolutie van 300ppi dat niet reflecteert, zodat je zonder problemen in de felle zon kan lezen.

Ook is de Paperwhite sneller dan zijn voorganger. Amazon belooft 20% snellere bladersnelheid in vergelijking met de oudere versie en dat maakt het upgraden al snel een stuk aantrekkelijker. Het opladen is ook versneld dankzij de USB-C-ingang en geeft tot mogelijk 10 weken aan batterijduur.

Verder heeft de Kindle een aanpasbaar warm licht, waarmee je de tint van wit naar warmer wit kan aanpassen. Ook is de e-reader waterbestending met een IPX8-certificering, zodat je deze perfect in bad of in het zwembad kan gebruiken.

De vernieuwde Paperwhite is ietwat prijzig voor een Kindle, maar desondanks toch een waardevolle investering. Deze valt dan ook extra op in vergelijking met goedkopere e-readers.

Lees hier onze review: Amazon Kindle Paperwhite

(Image credit: TechRadar)

3. Amazon Kindle Oasis (2019) Voor een luxueuze leeservaring Specificaties Schermformaat: 7 inch Schermtype: Carta E Ink Opslag: 8GB/32GB Resolutie: 300ppi Gewicht: 188 gram Achtergrondverlichting scherm: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 4G: Ja Batterij: Tot zes weken De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Premium leeservaring + Aanpasbare achtergrondverlichting + Ergonomisch design Redenen om te vermijden - Prijzig

Als geld geen rol speelt en je de meest luxe leeservaring zoekt in een e-reader, wordt het niet beter dan met een Kindle Oasis van Amazon. Alhoewel dit model inmiddels al wat ouder is (en technologie in de huidige tijd al snel vernieuwd wordt), is dit nog steeds onze keuze voor de meest luxe e-reader die vandaag de dag verkrijgbaar is.

Buiten een aluminium behuizing om is de Oasis lichter dan de plastic Kobo Libra 2, welke hierboven benoemd wordt. Ook deze e-reader is IPX8-gecertificeerd en dus waterbestendig zodat een plons in bad of in het zwembad niet desastreus is.

De achtergrondverlichting kan aangepast worden van wit naar een warmere, gele tint om vermoeide ogen te voorkomen. Er kan zelfs een bedtijdmodus worden ingesteld zodat op een ingestelde tijd het scherm warmer kleurt (vanaf 21 uur, als voorbeeld).

Ook zijn de gebruikelijke Kindle Oasis-functies aanwezig. Dit zijn een 7-inch scherm met hoge kwaliteit en E-Ink-technologie waardoor de pagina's fris en helder worden weergegeven. Ook bevat de Oasis een 'richel' aan een zijde van de behuizing waardoor de e-reader comfortabel met een hand te gebruiken is.

De knoppen voor het bladeren door pagina's zijn gemakkelijk te bereiken met je duim, zelfs als je kleinere handen hebt. Het verloopt dan ook bij deze e-reader het meest soepel in vergelijking met andere asymmetrische e-readers die dergelijke knoppen hebben.

De Oasis heeft meer dan genoeg opslag. Het basismodel bevat 8GB, maar er is ook een versie met 32GB voor wie diens boeken graag digitaal verzamelt. Die eerste uitvoering bevat overigens Wi-Fi, waarbij ook nog een optie voor 4G-data mogelijk is. Hierdoor kan te allen tijde een e-book gekocht of download worden uit de Kindle Store, waar je ook bent.

Het is dus een e-reader die met alle toeters en bellen geleverd wordt. Een premium e-reader met een premium prijskaartje. Dit is dan ook de reden waarom hij op de derde plek in de lijst staat en dus niet voor iedereen is weggelegd.

Lees hier onze review: Amazon Kindle Oasis

(Image credit: Future)

4. Kobo Clara HD De beste budget e-reader Specificaties Schermformaat: 6 inch Schermtype: E Ink Opslag: 8GB Resolutie: 300ppi Gewicht: 166 gram Achtergrondverlichting scherm: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 4G: Nee Battery life: Tot vier weken De beste deals van vandaag Bekijken bij Informatique NL Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Low Stock Bekijken bij Coolblue NL Redenen om te kopen + Gemakkelijk in een hand vast te houden + Betaalbaar Redenen om te vermijden - Gelimiteerde opslag - Niet waterbestendig

Alhoewel de algemene Amazon Kindle en de Kobo Nia goedkoper zijn dan de Kobo Clara HD, is dit onze keuze voor een budget-e-reader. Je krijgt namelijk voor iets meer geld een 300ppi scherm van 6 inch. Nog belangrijker is dat het scherm warm-witte LEDs heeft en een automatische tijdinstelling voor blue-light-filters. Zowel de Amazon Kindle als de Kobo Nia hebben deze functionaliteiten niet.

Het is de Clara HD die het snelle bladeren aan de Kobo UX toegevoegd heeft. Deze functionaliteit laat je snel verder bladeren in een e-book door links onderin het scherm te drukken en vast te houden. Het enige nadeel is dat de Clara HD enkel werkt met KEPUB-e-books. Deze kan je in de Kobo Store kopen.

De Clara HD mag dan wel een ouder model zijn met een verouderd E-Ink-scherm, desondanks is deze nog opmerkelijk vlot en het selecteren van tekst werkt nog steeds nauwkeurig. De e-reader bevat 8GB opslag, waardoor je gemakkelijk honderden boeken met je mee kan nemen. Ook het formaat van de Clara HD maakt het makkelijk om deze in een tas te stoppen.

Mocht je op zoek zijn naar een betaalbare e-reader, raden wij de Kobo Clara HD van harte aan.

Lees hier onze review: Kobo Clara HD

(Image credit: TechRadar)

5. Kobo Elipsa De beste e-reader voor notities Specificaties Schermformaat: 10,3 inch Schermtype: E Ink Carta 1200 Opslag: 32GB Resolutie: 227ppi Gewicht: 383 gram Achtergrondverlichting scherm: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 4G: Nee Batterij: Tot vier weken De beste deals van vandaag Low Stock Bekijken bij Norrod NL Bekijken bij Megekko NL Low Stock Bekijken bij Paradigit NL Redenen om te kopen + Stylus inbegrepen + Groot 10,3 inch touchscreen + Uitstekende handschriftherkenning Redenen om te vermijden - Prijzig - Zwaar

Hij is ietwat onpraktisch en vrij duur, maar dan is de Kobo Elipsa de 10,3 inch met stylus-uitgeruste e-reader beter verkrijgbaar dan de Onyx Boox Note Air. Ook is de Elipsa wat lichter.

Toegegeven: het is een wat niche apparaat. Desondanks zou het nalatig van ons zijn om deze niet te noemen. Alhoewel de Kobo Sage ook ook stylus-ondersteuning heeft en een handiger schermformaat van 8 inch, is de Elipsa een logischere keuze als je graag een e-reader voor het maken van notities aanschaft. Er zit standaard een Kobo Stylus en een slaaphoes bij (waarin ook ruimte voor een stylus is). Je hoeft dus geen geld nog extra neer te leggen voor accessoires. Bij aanschaf van de Sage koop je deze daarentegen alsnog los erbij.

Alhoewel vooral de stylus-ondersteuning wordt uitgelicht, is de Elipsa nog steeds hoofdzakelijk een e-reader. Het grote scherm is perfect voor fans van stripboeken en graphic novels, met het grote voordeel dat de e-reader schrijven en notities en lijstjes maken ondersteunt. Je zou in theorie zelfs pdf's kunnen ondertekenen, wat dat klusje ook een stuk makkelijker maakt.

Natuurlijk, aangezien het een apparaat van Kobo is, komen daar alle functionaliteiten bij die we van het merk gewend zijn: brede ondersteuning voor verschillende bestandstypen, een uitstekende gebruikservaring en Pocket- en Dropbox-integratie. De Elipsa is zeker geen verkeerde keuze als je een e-reader zoekt waarmee je met een stylus notities kan maken.

Lees hier onze review: Kobo Elipsa

(Image credit: Future)

6. Onyx Boox Max Lumi 2 Een grote e-reader gefocust op productiviteit Specificaties Schermformaat: 13,3 inch Schermtype: Carta Mobius Opslag: 128GB Resolutie: 207ppi Gewicht: 570 gram Achtergrondverlichting scherm: Ja Touchscreen: Ja Wi-Fi: Ja 3G: Nee Batterij: Tot 5 dagen Redenen om te kopen + Groot scherm + Veel apps Redenen om te vermijden - Duur - Geen magneet voor de stylus

De meeste e-readers zijn niet al te dure apparaten met gelimiteerde functies en designs met draagbaarheid in gedachten... en dan is er nog de Onyx Boox Max Lumi 2.

Dit is een flink grote e-reader, met een 13,3 inch scherm. Hij is zelfs groter dan een iPad Pro. Het joekel van een ding is een echt productiviteitsbeest dankzij het draaien op Android en de mogelijkheid om al je favoriete apps te gebruiken. Ook zit er een stylus bij om notities op de e-reader te maken.

Voor een aantal gebruikers, die op zoek zijn naar een tablet die het dichtstbij het schrijven in een echt notitieboek komt, is dit een uitstekende optie. De Onyx Boox Max Lumi 2 kan ook als vervangende tablet gebruikt worden, aangezien het alle apps bevat die een Android-variant kan draaien.

Toch heeft deze e-reader een hoge prijs en enkele design-problemen, waardoor we deze niet bovenaan onze lijst kunnen plaatsen. Daarbij is deze ook niet helemaal ontworpen voor wie een gemakkelijke vervanger voor fysieke boeken zoekt. Ook zijn Onyx Boox-e-readers niet overal verkrijgbaar, alhoewel je deze wel direct bij de fabrikant kan aanschaffen.

Lees hier onze review: Onyx Boox Max Lumi 2

Kindle vs Kobo

Zo kies je de beste e-reader voor jou

Of je voor een Kindle- of een Kobo-e-reader moet gaan is afhankelijk wat je graag in je e-reader terugziet. Vaak hangt deze keuze ook af van de prijs en de functies die aanwezig zijn.

Zowel Amazon als Kobo hebben premium-keuzes in de Kindle Oasis en de Sage, maar er zijn ook budget-opties. De Paperwhite en de Clara HD zijn op hun eigen manier excellent, waar de Kobo Libra 2 een fantastische middenweg met functies die je geld meer dan waard zijn.

Dat gezegd hebbende heeft Amazon met afstand het grootste marktaandeel. Toch hebben Kobo-apparaten verschillende voordelen die de concurrentie niet heeft. Dus, waar moet je op letten voor je een e-reader koopt? Hieronder zijn een aantal overwegingen om mee te laten tellen.

Ondersteuning voor documenttypes

Iets anders om rekening mee te houden als je een e-reader wil aanschaffen is de ondersteuning voor verschillende documenttypes. Alle Kindle e-books die je bij Amazon aanschaft zijn in .azw-formaat, maar deze e-readers ondersteunen ook .mobi-fomaat. Hier is echter geen .epub-ondersteuning en je moet een toepassing zoals Calibre gebruiken om .epubs om te zetten naar een formaat dat wel wordt ondersteund (zoals .azw of .mobi).

Kobo e-readers ondersteunen juist de meeste bestandstypen (het kan 15 formaten aan), met natuurlijk Amazon's eigen .azw uitgezonderd. Je kunt zelfs pdf's, documenten, strips en graphic novels lezen op je Kobo-apparaat, om enkele voorbeelden te noemen.

Lettertypes

De Kindles bevatten eigen lettertypes die door Amazon zijn ontworpen waarvan Bookerly en Ember de meest populaire zijn. We vonden de lijst van lettertypes op de Kindles uitgebreid genoeg en vonden het niet nodig om nog extra te downloaden. Het is echter mogelijk voor wie dat wil.

E-readers van Kobo hebben ook een eigen pakket aan standaard lettertypes, maar er is geen blokkade om andere types te downloaden. Zelfs Amazon's lettertypes kunnen op een Kobo worden gedownload, zoals Bookerly. Bij de Kobo is het heel eenvoudig: sluit de e-reader op een pc aan en kopieer de gewenste types in de lettertypefolder van het apparaat.

Audioboeken

Ingebouwde Bluetooth is sinds de achtste generatie Kindles een functie die standaard aanwezig is. Als je dus een Kindle-model hebt (of het nu het basismodel, de Paperwhite of de Oasis is) dat in 2016 of later is uitgebracht, kan je een draadloze koptelefoon aansluiten om naar audioboeken te luisteren. De audioboeken moeten echter wel via de Kindle Store of Audible zijn gekocht.

Dit is waar Kobo tekort kwam in vergelijking met de concurrentie, maar met de release van de Libra 2 en de Kobo Sage heeft het bedrijf een inhaalslag gemaakt. Beide modellen hebben Bluetooth, zodat je gemakkelijk een draadloze koptelefoon kan verbinden en naar audioboeken kunt luisteren. Helaas kan je geen audioboeken van derde partijen erop zetten. De ondersteuning van dit type is enkel voor de audioboeken die via de Kobo Store zijn gekocht.

Ondersteuning voor externe apps

Goodreads is een uitstekend sociaal platform voor leesliefhebbers en sinds Amazon het bedrijf heeft opgekocht, is er een naadloze integratie voor Kindle-apparaten beschikbaar. Het is een fantastische en makkelijke manier om je boekenverzameling bij te houden. Toch stopt de integratie van andere platformen op Kindle-apparaten daar.

Kobo heeft ondertussen een samenwerking met Dropbox. Wanneer je je boekenverzameling in een Dropbox-map hebt opgeslagen kan je deze met je Kobo verbinden en documenten uitwisselen zonder dat de e-reader aan pc moet worden verbonden. Let wel op dat Dropbox-toegang gelimiteerd is aan de luxere Kobo-modellen, met een debuut op de Forma.

Er is ook Pocket-ondersteuning op de Kobo-e-readers. Deze app laat je lange artikelen op het internet lezen die je opslaat voor later en synchroniseert met je Pocket-account. Zo kan je te allen tijde je artikelen op je Kobo e-reader lezen.

Dus, welke e-reader past bij jou?

Er zijn een aantal verschillen tussen de twee platforms, ook als het gaat om de indeling op het scherm. Voornamelijk het organiseren of sorteren van je bibliotheek op het apparaat verschilt tussen de twee grote merken. Alhoewel je op zowel Kindle- als Kobo-e-readers mappen en collecties kunt creëren, kan je enkel e-books op de Kindle hierin verzamelen als deze direct uit de Kindle Store op een Amazon-apparaat zijn gekocht. Als je boeken ergens anders hebt gekocht en deze op de e-reader wil zetten, komen ze in de hoofdbibliotheek maar kunnen ze niet verplaatst naar een map worden.

Op je e-reader van Kobo gaat dit anders: hierop kan je alles zo organiseren of inrichten hoe je dit zelf prettig vindt.

Praktisch al het andere van de twee platforms is concurrerend, net zoals de prijs. Kiezen voor een Kobo, Kindle of een andere hangt af of je een Prime-abonnee bent, welke documenttypes je op je e-reader wilt zetten en of je graag naar audioboeken luistert als je niet wilt lezen.

Tot slot: je krijgt geen spijt als je kiest voor een Kindle of Kobo. Beide merken bevatten hun eigen sterke- en zwakke punten.

Moet je een e-reader kopen voor notities en lezen? Volgens een onderzoek uit 2014 van het Stanford Center for Teaching en Learning hebben we onze ogen getraind om vlug te scannen en te bladeren op schermen (dank aan het internet). Hiermee zoeken we steeds naar specifieke stukjes informatie die we willen weten. Dit is een niet-lineair gedrag dat het onderzoek van Stanford ook wel 'surface reading' noemt. Wanneer we een fysiek boeken lezen schakelen onze hersenen om naar een meer geconcentreerde vorm van informatieverwerking. Dit wordt 'deep reading' genoemd. Met deze vorm nemen we meer informatie op en begrijpen we sneller wat op de pagina staat, zelfs als het een digitale pagina is die een echt boek nabootst. Dat klinkt voor ons als een uitstekend argument om e-readers een kans te geven. Weg van alle apps en notificaties op onze moderne multimedia-apparaten. Met een e-reader die enkel voor lezen wordt gebruikt kun je zelfs op zoek naar nieuwe boeken, zonder dat je ervoor op pad moet.

E-reader vs tablet

Heeft het zin om een e-reader aan te schaffen als je al een tablet (iPad of een Android-versie) hebt? Misschien niet, maar er zijn een aantal voordelen die je niet bij een tablet krijgt.

1. Batterijduur

E-readers gebruiken veel minder stroom dan een tablet, waardoor fabrikanten dagen tot weken aan batterijduur kunnen beloven. Elk model dat we hierboven noemen gaat op zijn minst een aantal dagen mee op de batterij als je een enthousiaste lezer bent. Lees je zo en nu en dan even tussendoor, kan de batterijduur zelfs een aantal weken zijn. Met tablets is er meer gaande dan enkel lezen, en dus moet je deze bijna dagelijks aan de lader leggen als je er boeken op leest.

2. E Ink-technologie

Zoals hierboven genoemd gebruikt elke e-reader op de markt een E Ink-scherm met een matte afwerking. Tablets hebben daarentegen vaak een glinsterend scherm dat reflecteert. Doordat de E Ink-schermen mat zijn, zijn deze makkelijker in de zon af te lezen, zelfs als deze fel is. Met een aantal tabletschermen is dit niet mogelijk.

3. Blauwlichtfilter

Alhoewel donkere modus een veelgebruikte functie is geworden en vele moderne apparaten het mogelijk maken om het scherm automatisch donker te maken door omgevingslicht, is er geen filter dat blauw licht vermindert. E-readers gebruiken echter verlichting aan de voorkant met een witte tot gele tint die veel beter is voor de ogen (en je nachtrust) in vergelijking met telefoons en tablets.

4. Betaalbaar en doeltreffend

Er zijn een aantal andere redenen om een e-reader boven een tablet te verkiezen: gewicht. E-readers zijn vaak compacter en lichter, met dikkere omranding zodat je ze comfortabel vasthoudt tijdens het lezen. Ze zijn vaak ook goedkoper. De meest dure modellen (zoals de 3G-versie van de Kindle Oasis of de Kobo Forma) zijn even duur als een budget-type tablet. Waarschijnlijk krijg je met dat budget wel een apparaat voor meerdere doeleinden, maar lever je in als het gaat om batterijduur en een scherm dat niet geschikt is voor het lezen van digitale boeken.

E-readers met notitiemogelijkheid

Er is een nog een verschillende klasse in E Ink-tablets: deze zijn specifiek ontworpen voor het maken van notities. Deze apparaten hebben vaak een groter scherm, waarbij 10,3 inch de norm is, en kunnen met een stylus gebruikt worden. De meest populaire notitiemaker van dit moment is de ReMarkable 2, maar andere e-readers als de Onyx Boox Max 3 en de Kobo Elipsa zijn veelzijdiger.

Die laatste twee maken het namelijk mogelijk om zowel e-books te lezen als onderweg notities te maken. Bij de ReMarkable moet je een aardig lang stappenplan door om e-books op het apparaat te zetten omdat het bedoeld is voor notities.

Het is een gemakkelijk argument dat tablets van Samsung en Apple nuttiger zijn dan E Ink-notitie-tablets. Toch zijn de E Inks interessanter als je niet op zoek bent naar een multimedia-apparaat. Ook voor de batterijduur en een scherm dat prettig kijkt zijn de Onyx Book Note Air en Kobo Elipsa dan een logischere keuze voor sommige gebruikers.