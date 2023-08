Beste action camera 2023: klaar voor al je avonturen

Als je avontuurlijke video's wilt maken, heb je de beste action camera nodig. Van goedkope opties tot premium action cams, we hebben de beste action camera's getest en onze favorieten in de lijst hieronder uitgelicht. Of je nu wilt surfen, parachutespringen of iets anders, deze gids zorgt ervoor dat jij de juiste keuze maakt.

De beste action cam voor de meeste mensen op dit moment is de GoPro Hero 11 Black is. Het is de meest veelzijdige GoPro tot nu toe, met een nieuwe beeldverhouding van 8:7 waarmee je opnamen eenvoudig kunt bijsnijden. Horizon Lock houdt 5.3K/30p video's stabiel en horizontaal in 360 graden. Als je minder wilt uitgeven aan een action camera, dan raden we de Akaso Brave 7 LE aan. Met twee schermen en weerbestendige afdichting is dit de beste goedkope action camera.

We hebben factoren zoals duurzaamheid en gebruiksgemak getest om er zeker van te zijn dat elk model zijn mannetje staat in het heetst van de strijd. We beoordelen ook de beeldkwaliteit en houden daarbij goed in de gaten hoe effectief de stabilisatie is.

Snel overzicht

De beste action camera 2023

Beste action camera in het algemeen

1. GoPro Hero11 Black De beste action cam voor de meeste mensen Specificaties Gewicht: 153g Waterproof: 10m 5,3K video: tot 60fps 4K video: tot 120fps 2,7K video: tot 240fps Fotokwaliteit: 27MP Batterij: 1.720mAh De beste deals van vandaag Bekijken bij Kamera-express.nl Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Bekijken bij Bol.com Netherlands Redenen om te kopen + Beeldverhouding kan makkelijk gecropt worden + 10-bit modus is handig Redenen om te vermijden - Niet geweldig bij weinig licht - Duur

GoPro's nieuwste action cam legt de lat voor beeldkwaliteit niet dramatisch hoger. Dankzij een nieuwe 1/1,9 inch sensor is de Hero 11 Black volgens ons GoPro's meest veelzijdige action camera tot nu toe. Dankzij de beeldverhouding van 8:9 kun je eenvoudig beelden exporteren in formaten die passen bij verschillende sociale media zonder kwaliteit op te offeren.

De vernieuwde sensor maakt het superbrede HyperView mogelijk, evenals Horizon Lock. Maak opnamen in 5,3K/30p met een lineaire lens en de camera houdt scènes 360 graden in beeld. Een nieuwe 10-bit kleurenmodus biedt handige flexibiliteit voor editors die achteraf willen graden, terwijl de maximale bitsnelheden zijn verhoogd naar 120 Mbps, waardoor de camera beter overweg kan met complexe scènes.

Live streaming is nog steeds beperkt tot 1080p en de prestaties bij weinig licht laten veel te wensen over. Met een standaard meegeleverde Enduro-batterij, plus 5,3K TimeWarp-instelling, is GoPro Hero 11 Black een van de meest veelzijdige action cams tot nu toe.

Beste goedkope action camera

2. Akaso Brave 7 LE Beste goedkope action cam Specificaties Gewicht: 127g Waterproof: IPx7(zonder case), 40m (met case) 4K video: tot 30fps 1080p video: tot 120fps 720p video: tot 240fps Fotokwaliteit: 20MP Batterij: 120 minuten De beste deals van vandaag Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Twee displays + Waterbestendig zonder case + Goede bouwkwaliteit Redenen om te vermijden - Lage kwaliteit bij 60fps - Onbetrouwbare elektronische stabilisatie - Goedkopere opties hebben betere 4K

De Akaso Brave 7 LE heeft ongelooflijk veel functies voor zijn prijs. Als een scherm aan de voorkant en weerbestendigheid belangrijker voor je zijn dan videokwaliteit, dan moet deze action cam zeker hoog op je lijst staan. In onze testen was de audiokwaliteit van dit model beter dan die van alle andere niet-GoPro's en hij heeft een intuïtieve touchscreen interface.

Het enige minpuntje is dat de video op papier een goede 4K-resolutie heeft, maar in de praktijk het zwakste aspect van de Brave 7 LE is. Hij steunt zwaar op software bij weinig licht, waardoor je beelden een zachte kwaliteit krijgen. De elektronische beeldstabilisatie is daarnaast eerder behoorlijk dan toonaangevend. Toch is hij een van de beste action camera's in deze prijscategorie.

Beste alternatief voor GoPro Hero 11

Hij kan niet op tegen de beeldkwaliteit van de GoPro Hero 11 Black, maar de DJI Osmo Action 3 vertegenwoordigt een fantastische prijs-kwaliteit. Door de Action 2 te combineren met de klassieke action cam-styling van het origineel, is het een robuust apparaat met een sterke batterijduur en redelijke video.

De waterdichtheid tot 16 meter maakt hem geschikt om te duiken, terwijl de beeldhoek van 155 graden breder is dan die van elke andere GoPro. Die grote hoek plaatst de Action 3 wel voor uitdagingen bij het balanceren van de belichting in het frame. Detail en dynamisch bereik zijn ook niet top, maar de beelden zijn prima als de belichting juist zit. De Horizon Lock is goed voor deze prijs, hoewel het beeld wat kan schudden bij weinig licht.

De software van DJI heeft minder hoogstandjes dan die van de Hero 11 Black, maar we vonden hem voldoende intuïtief. De Memo-app leek wel betrouwbaarder dan het Quik-equivalent van GoPro. Het touchscreen aan de voorkant was handig bij solo-opnamen, terwijl het montagesysteem handig bleek om snel te schakelen. Toch is het geheel minder veelzijdig dan de 8:7-sensor van de Hero 11 Black. Als je niet de allerbeste videokwaliteit nodig hebt, is de Action 3 een aanrader.

De beste 360° action camera

Als je alleen traditionele actiecamerabeelden wilt maken (dat wil zeggen, niet-360 video) met de best mogelijke kwaliteit, dan is de GoPro Hero 11 Black een betere keuze. Als je het leuk vindt om je video's opnieuw te framen nadat ze zijn opgenomen en geweldige audio wil, dan is de GoPro Max het overwegen waard.

GoPro's duurste actiecamera gebruikt twee fisheye-lenzen om 360° 5,6K-video op te nemen, die je later met OverCapture-software kunt bijsnijden tot standaard 2D-video. In onze review ontdekten we dat de opstelling met zes microfoons uitstekende audio opneemt, hoewel hij de aangegeven ervaring van de 'shotgun mic' niet helemaal waarmaakt.

Uit onze testen bleek dat hij niet de beste 2D-videokwaliteit heeft, omdat hij die video namelijk creëert door een conversie van fish-eye beelden. De maximale resolutie van 1440/60p is eveneens niet top. Hij kan daarnaast niet tippen aan gewone action camera's, zoals de GoPro Hero 11 Black, in situaties met weinig licht. Hij blijft wel de beste waterdichte 360-graden action cam die er is.

Beste modulaire action camera

Wat de Insta360 Go 3 op vlak van video en stabilisatie, maakt hij goed met veelzijdigheid. De camera kan magnetisch aan allerlei oppervlakken worden bevestigd, iets wat we super handig vonden tijdens onze review. Hij wordt ook geleverd met een groot aantal modulaire accessoires, waaronder een eveneens magnetische Action Pod die een uitklapbaar touchscreen toevoegt.

Dankzij dat scherm is de Go 3 intuïtiever dan de Go 2, vooral tijdens vlogs. Zelfs met een paar connectiviteitsstoringen vonden we hem responsief om te gebruiken als draadloze zoeker. Dit is op elke mogelijke manier handiger dan wanneer je je smartphone als zoeker gebruikt. Let wel: hoewel de Go 3 op zichzelf waterbestendig is, is de Action Pod is dat niet.

Er is geen ontkomen aan dat de Go 3 met zijn 2,7K-resolutie niet kan concurreren met de vergelijkbaar geprijsde GoPro Hero 11 Black. De video's tijdens onze test hadden nog steeds voldoende contrast en een goed dynamisch bereik. We vonden ook FreeFrame erg leuk, die de flexibiliteit biedt om foto's en video achteraf te herkaderen. Als je een kleine maar stevige action cam met unieke magnetische accessoires wilt, gaat er niets boven de Insta360 Go 3.

Beste action camera voor vlogs

Hoewel het technisch gezien geen actiecamera is, is de DJI Pocket 2 zeker het overwegen waard als je een vlogger bent. De ingebouwde drie-assige gimbal is niet alleen handig de stabilisatie, maar kan ook dankzij gezichtsherkenning bepaalde onderwerpen automatisch blijven volgen.

In tegenstelling tot de originele Osmo Pocket, heeft de Pocket 2 een grotere 1/1.7-inch sensor die 64MP foto's en 4K/60p video met 100Mbps kan opnemen. Je mogelijkheden om geluid van hoge kwaliteit op te nemen zijn ook sterk verbeterd, dankzij de toevoeging van vier microfoons en het optionele Creator Combo-pakket met een externe draadloze microfoon. Hoewel de Pocket 2 zelf niet waterdicht is, kun je een waterdichte hoes kopen die hem beschermt tot een diepte van 60 meter.

De Pocket 2 is niet zo robuust of sterk als een GoPro, maar tijdens het testen vonden we het een eenvoudigere en veelzijdigere optie voor vlogs die je tussendoor makkelijk kan opbergen.

Beste rugged action camera

De Olympus Tough TG-6 is robuust genoeg om elk avontuur vast te leggen en is een eersteklas compactcamera met een rugged behuizing. Hij is waterdicht tot 15 m, vorstbestendig tot min 10 °C, bestand tegen druk tot 100 kg en schokbestendig bij een val van 2,1m. Dit is een camera die klaar is voor actie en blijft doorgaan waar andere camera's het loodje leggen.

Hoewel hij zwaarder is dan de meeste action cams, is er geen extra case nodig om de optimale duurzaamheid te bereiken. Dit is geen action camera zoals die van GoPro, maar je kan nog steeds in je broekzak opbergen. Het compacte formaat is deels te danken aan de intern gestapelde 25-100mm lens, waarmee je verschillende zoomniveaus kan bereiken zonder dat de lens uit de behuizing komt.

De 1/2,3-inch sensor is relatief klein, maar kan nog steeds redelijke foto's en 4K-opnamen met maximaal 30 fps vastleggen. We hebben gemerkt dat overbelichting een risico is in heldere omstandigheden, maar de kleuren zijn over het algemeen rijk en de sensor-shift stabilisatie helpt tegen trillingen. In de high-speed instelling kan de TG-6 ook 1080p-video opnemen met 120 fps, maar slechts gedurende 20 seconden.

Beste betaalbare GoPro

Hij is niet langer de beste GoPro, maar de Hero 10 Black blijft een uitstekende keuze als je een goedkopere GoPro wilt die nog steeds scherpe 4K-opnames kan maken. Tijdens het testen vonden we de 4K/120p-video echt indrukwekkend, terwijl het touchscreen veel beter werkt dan op de Hero 9.

Hij was in het algemeen veelzijdiger en leuker om te gebruiken dan zijn voorganger. GoPro's HyperSmooth-stabilisatie, die beschikbaar is in de meeste opnamemodi, is een ideaal hulpmiddel om 4K-video op te nemen zonder extra accessoires zoals een gimbal. Dankzij de waterdichte behuizing is hij ook duurzamer dan je smartphone.

De nieuwere GoPro Hero 11 Black biedt meer bewerkingsflexibiliteit, terwijl camera's zoals de DJI Osmo Action 3 waarschijnlijk een betere algemene prijs-kwaliteit hebben. Als je een GoPro-actiecamera wilt voor minder dan een vlaggenschip, vinden wij de Hero 10 Black een geweldige keuze.

Action cam aankoopadvies

Wat is de beste action cam? De GoPro Hero 11 Black is de beste action cam in het algemeen. Hij is niet goedkoop, maar doet alles wat je van een action camera verwacht zonder grote gebreken te vertonen.

Wat is een action cam? Action camera's zijn compact, robuust en eenvoudig te bedienen. Dankzij hun stevige constructie kunnen action cams worden gebruikt om opnames te maken in het soort scenario's waar de meeste standaardcamera's simpelweg niet tegenop kunnen. Omdat de beste opties uitstekende beeldstabilisatie bieden, zijn ze handig om wilde avonturen te filmen. Veel mensen gebruiken action cams om opnames te maken van extreme buitensporten, zoals mountainbiken, skydiven of snowboarden. De beste action cams zijn ook waterdicht en bijgevolg geschikt voor zwemmers en duikers. Ze hebben vaak ook verschillende montageopties zodat je ze aan een helm of stuur kan bevestigen. Niet iedereen gebruikt action camera's voor extreme activiteiten. Omdat ze eenvoudig te bedienen zijn, creatieve opnamemodi hebben en uitstekende verbindingsopties bieden (inclusief ondersteuning voor livestreaming), gebruiken veel vloggers action cams om video's te maken voor sociale media.

Hoe we action camera's testen

Action camera's behoren tot de stevigste camera's die er zijn, dus we hebben ze goed getest om er zeker van te zijn dat ze hun claims kunnen waarmaken en tegelijkertijd uitstekende video's en foto's kunnen maken.

We onderwerpen elke camera aan een aantal praktijktesten, waaronder fietsen, zwemmen en, indien mogelijk, een avontuurlijke tocht. Hierdoor krijgen we niet alleen een goed idee van de stevigheid, maar weten we ook hoe gemakkelijk ze te bedienen zijn in moeilijke omstandigheden.

Wat beeldmateriaal betreft, nemen we op in verschillende resoluties en snelheden om de sterke punten van elke action camera te kunnen beoordelen en we bekijken deze clips op een gekalibreerde monitor. We kijken naar de standaard kleurweergave en ruisniveaus in schaduwen en highlights, en letten op veelvoorkomende problemen met de beeldkwaliteit, zoals clipping, zachtheid, vervorming en te sterke nabewerking.

We doorlopen een soortgelijk proces om de beeldstabilisatie van elke camera te analyseren, die cruciaal is voor het behouden van de beeldkwaliteit tijdens beweging. We kijken ook naar de kwaliteit van speciale opnamemodi, waaronder slo-mo en timelapses.

Voor de batterijtesten nemen we continu op met verschillende resoluties en framerates. We noteren hoe lang de action cams meegaan en wanneer ze moeten stoppen vanwege oververhitting. Tot slot evalueren we hoe gebruiksvriendelijk elke camera is door zowel de interfaces op het touchscreen als de bijbehorende apps te testen.