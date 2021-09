GoPro Hero 10 Black review

De actiecamera is niet compleet opnieuw uitgevonden met de komst van de GoPro Hero 10 Black, maar hij is een stuk gebruiksvriendelijker en verfijnder dan zijn voorganger. Het is de meest veelzijdige actiecamera die je kunt kopen. De nieuwe slow-mo-framesnelheden en bekabelde gegevensoverdrachtsmodi zijn erg handig. De interface is vlotter en er zijn kleine verbeteringen in de beeldkwaliteit op te merken. Het maakt het een plezierige waterdichte metgezel voor je avonturen. Er zijn echter rivalen met een grotere sensor voor een betere prijs.

Review in een notendop

De GoPro Hero 10 Black is de nieuwste actiecamera in de reeks van Hero-camera's die vanaf 2005 verschijnen. De Hero 10 is de meest gepolijste en krachtige GoPro tot nu toe. Dat heeft het te danken aan de nieuwe GP2-processor. Het gaat echter om een relatief kleine upgrade ten opzichte van de voorganger: de Hero 9 Black.

Af en toe maken GoPro's een grote sprong voorwaarts. Zo was de GoPro Hero 5 Black waterdicht, zonder daarbij een hoesje nodig te hebben. De Hero 7 Black introduceerde weer HyperSmooth-stabilisatie. De Hero 10 Black is echter niet een van deze modellen. Het verfijnt de meeste nieuwe functies die op de Hero 9 verschenen en voegt enkel wat nieuwe opnamemodi toe, en biedt een beter gebruiksgemak.

De Hero 10 beschikt over dezelfde 23MP 1/2.3 inch sensor als zijn voorganger en is tot tien meter diepte waterdicht. De nieuwe GP2-processor ontgrendelt de meeste van zijn nieuwe talenten. De belangrijkste hiervan zijn enkele nieuwe opnamemodi, waaronder de mogelijkheid om te filmen in 5K/60p, 4K/120p en 2.7K/240p. Deze laatste opties zijn slow-mo-opties die goed werken voor korte filmpjes op social media. Vooral aangezien de verbeterde Quik-app van GoPro graag een deel van de bewerking voor je uit handen neemt.

(Image credit: Future)

Andere verbeteringen zijn onder meer een responsiever touchscreen interface, een handige nieuwe modus voor bekabelde dataoverdracht en verbeteringen onder de motorkap ten behoeve van de beeldkwaliteit, waaronder local tone mapping en verbeterde ruisonderdrukking bij weinig licht. Er zijn zeker wat kleine verbeteringen op te merken als het gaat om videokwaliteit, maar de Hero 10 Black kan nog steeds niets baanbrekends met zijn kleine 1/2,3 inch sensor.

De meeste mensen zullen het belangrijker vinden dat HyperSmooth 4.0 nog altijd de beste videostabilisatie voor actiecamera's blijft, terwijl fans van watersporten zullen genieten van de nieuwe waterafstotende lensdop.

Het is jammer dat de GoPro Hero 10 Black niet is overgestapt naar een grotere sensor zoals de Insta360 One R 1-Inch. Maar ondanks zijn relatief conservatieve upgrades, verfijnt de GoPro Hero 10 Black de vooruitgang in beeldkwaliteit die door de Hero 9 Black is gemaakt. De Hero 10 is de meest gebruiksvriendelijke, krachtige actiecamera die je kunt kopen.

GoPro Hero 10 Black: prijs en releasedatum

De GoPro Hero 10 Black is nu verkrijgbaar voor 399,98 dollar. De Europese prijzen zijn nog niet bekend. Volgens WinFuture krijgt de nieuwe actiecamera mogelijk een prijskaartje van 540 euro. Voor GoPro Subscription (voorheen bekend als GoPro Plus) ben je nu 49,99 dollar kwijt voor een jaar. Dit abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij je binnen het eerste jaar opzegt.

(Image credit: Future)

Bij een GoPro Subscription ontvang je onbeperkte cloudopslag voor video's en foto's van volledige kwaliteit. Daarnaast heb je toegang tot de bewerkingstools van de Quik-app en ontvang je vijftig procent korting op accessoires (maximaal tien per jaar). Ook krijg je ondersteuning voor livestreaming en vervangingen voor een eventuele kapotte camera (doorgaans tegen betaling).

De overige GoPro-modellen blijven beschikbaar. Je kunt dus ook voor de goedkopere Hero 9 Black of Hero 8 Black gaan.

Design

De GoPro Hero 10 Black is fysiek vrijwel identiek aan zijn voorganger. Het enige verschil in uiterlijk zit hem in de blauwe logo's op het nieuwe model. Deze zijn op de voor- en zijkant te vinden.

GoPro heeft enkele subtiele aanpassingen gemaakt. Voor watersporters is er een nieuwe lensdop aanwezig die beschikt over een hydrofobe coating die helpt om water af te stoten. Dit werkt erg goed. We hebben de Hero 10 Black en zijn voorganger onder de lopende kraan gehouden en merkten dat de nieuwe lensdop water een stuk beter afstoot. Er bleven geen druppels achter die het zicht belemmerden.

(Image credit: Future)

De lensdop heeft blijkbaar ook een grotere krasbestendigheid gekregen, maar dit is iets lastiger om uit te proberen op ons reviewmodel. Het apparaat heeft in elk geval een ongelukkige, ongeplande val vanaf een tokkelbaan overleeft. Er waren geen duidelijke beschadigingen zichtbaar op de lens. Net als de bij de Hero 9 Black is de lensdop verwijderbaar als deze serieus beschadigd raakt.

De Hero 10 Black is zo'n 5 gram lichter dan de voorganger, hoewel we niet weten waar deze verlaging vandaan komt. Echter brengt het geen praktische voordelen met zich mee. Net als voorheen beschikt de Hero 10 Black over inklapbare 'vingers' waarmee je hem rechtstreeks op accessoires kunt monteren. Deze 'vingers' verschenen voor het eerst op de Hero 8 Black en zorgen ervoor dat je niet hoeft te rommelen met een extra case om de actiecamera op je helm te schroeven.

(Image credit: Future)

Er is qua design niet veel veranderd ten opzichte van de Hero 9 Black. Er zit een 1,4 inch LCD-scherm aan de voorkant voor vloggers, waarvan GoPro beweert dat deze nu iets soepelere beelden geeft. Dit is te danken aan de hogere beeldverversing door de GP2-processor. Het display is echter zo klein dat we het verschil ten opzichte van de voorganger niet met het blote oog opmerkten.

Wat wel opvalt is het verbeterde 2,27 inch touchscreen aan de achterkant. GoPro stelt dat het een "verbeterde aanraakgevoeligheid" heeft, maar we merken het echte verschil in de kracht van de GP2-processor. De Hero 9 Black had een traag en niet-responsief scherm. De GoPro Hero 10 Black heeft geen last meer van dit probleem en presteert in wezen hoe de Hero 9 Black vanaf het begin had moeten presteren.

(Image credit: Future)

Aan de onderkant van de Hero 10 Black is dezelfde batterij met 1.720mAh capaciteit te vinden als die van de Hero 9 Black. Deze verandering verscheen ook hier voor het eerst in zijn voorganger, wat handig is om te weten als je van een oudere GoPro afkomt: je oudere 1.220mAh batterijen zullen hier niet werken.

Er is daarnaast een microSD-kaartsleuf en een USB-poort aanwezig. Laatstgenoemde wordt uiteraard gebruikt om op te laden, maar kan ook gebruikt worden om beeldmateriaal naar je telefoon te sturen (dit is ongeveer 50 procent sneller dan draadloze overdracht). Het is een eenvoudig proces met Android-telefoons, die alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel nodig hebben. iPhone-gebruikers hebben een Lightning-naar-USB-adapter nodig, evenals de USB-C-kabel. Al met al is de Hero 10 Black een stevige actiecamera die tot tien meter diepte waterdicht is en wat meer gepolijst aanvoelt dan zijn voorganger.

Functies

Vorig jaar bracht de GoPro Hero 9 Black een nieuwe beeldsensor naar de actiecamera. Het was dezelfde sensor als de vorige GoPro's (1/2,3-inch), maar beschikte over een hogere resolutie waardoor het voor het eerst beelden in 5K kon opnemen. De Hero 10 Black heeft dezelfde beeldsensor, maar combineert deze met de nieuwe GP2-processor die een aantal handige nieuwe talenten ontgrendelt.

De GP2-chipset is de eerste grote verwerkingsupgrade die we in vier jaar tijd in een GoPro hebben gezien. De GP1 heeft moeite om te voldoen aan de hogere eisen die gesteld worden door de dubbele schermen van de Hero 9 Black, maar dankzij de opvolger is dat verleden tijd.

Wat zijn deze verbeteringen voor de GoPro Hero 10 Black? Naast de eerder genoemde verbeteringen als opstarttijden en touchscreen-prestaties, zijn er ook enkele handige nieuwe frameratemodi die het een veelzijdigere actiecamera maken. Een overzicht van de nieuwe modi zie je in de onderstaande tabel, maar het beste zijn toch wel de slow-motion-opties, waaronder de langverwachte 4K/120p-modus.

Hero 10 Black vs Hero 9 Black GoPro Hero 10 Black GoPro Hero 9 Black Video (tot) 5,3K/60p 5K/30p Video (tot) 4K/120p 4K/60p Video (tot) 2,7K/240p 2,7K/120p Foto's (tot) 23MP 20MP Stabilisatie HyperSmooth 4.0 HyperSmooth 3.0

De belangrijkste verbeteringen op vlak van video zijn de hoge framerates die mogelijk zijn, maar er zijn ook wat subtielere upgrades. Zo brengt de GP2-chip ook local tone mappig (een HDR-verwerkingstechniek voor het verbeteren van het dynamisch bereik) naar video.

Dit verbetert theoretisch gezien het contrast in specifieke delen van de video om zo meer gedetailleerde texturen naar voren te brengen. In dezelfde geest zegt GoPro dat het de '3D-ruisonderdrukking' heeft verbeterd om de prestaties bij weinig licht te verbeteren, zoals in bossen, de schemering of bij je thuis.

In vergelijking met de Hero 9 Black met dezelfde instellingen, zien we een merkbare verbetering in de definitie van details als bomen en gras bij de Hero 10 Black. De verbeteringen in de ruisonderdrukking zijn minder voor de hand liggend. Het is in elk geval geen dramatisch verschil.

De nieuwe GP2-gerelateerde verbeteringen zijn waarschijnlijk een stuk interessanter voor veel mensen. Er is een betere in-camera horizon-nivellering en HyperSmooth 4.0 aanwezig. Bij automatische horizon-nivellering blijft je beeldmateriaal waterpas , zelfs als je heen en weer schommelt. Dit was voorheen alleen beschikbaar in de GoPro-app. De Hero 9 Black introduceerde een in-camera-versie, maar de vaardigheden van de Hero 10 Black zijn veel krachtiger met de mogelijkheid om beelden te corrigeren die 45 graden (in plaats van 27 graden) scheef staan.

Het is een handige functie voor mountainbikers of skiërs die vloeiende beelden willen, waarbij kijkers er geen bewegingsziekte aan overhouden. Een andere bonus op dit gebied is HyperSmooth 4.0, die de krachtige 'High'-modus van de stabilisatie naar de meest veeleisende modi van de Hero 10 Black brengt, waaronder 5,3K/30p, 4K/60p en 2,7K/120p. Rivalen zoals de Insta360 One R 1-inch hebben GoPro misschien wel overtroffen met grotere 1 inch sensoren, maar in onze ervaring blijft HyperSmooth de beste vorm van stabilisatie op welke actiecamera dan ook.

Als je een GoPro wil gebruiken als camera voor livestreaming, brengt de Hero 10 Black hier een upgrade voor: je kunt nu streamen met HyperSmooth 4.0-stabilisatie. Helaas zijn er nog altijd wat beperkingen op het gebied van livestreamen met een GoPro, afhankelijk van het platform dat je gebruikt.

(Image credit: Future)

Twitch is bijvoorbeeld iOS-only en YouTube vereist dat je een kanaal hebt met minstens 1.000 abonnees. Je kunt ook een privélink voor livestreaming maken om naar je vrienden en familie te sturen als je een GoPro-abonnee bent. De toevoeging van HyperSmooth maakt het in elk geval een nuttiger hulpmiddel voor iedereen die actievolle streams met veel beweging wil creëren.

De GoPro Hero 10 Black beschikt uiteraard ook over de speciale opnamemodi die we op de Hero 9 Black zagen. Deze omvatten TimeWarp 3.0 (een van onze favoriete modi, waarmee je een gestabiliseerde timelapse kunt maken) en Power Tools. Een van onze favorieten, Hindsight, buffert constant video's, zodat je de vorige 15 á 30 seconden aan video kunt bekijken zodra je op de ontspanknop drukt. Een andere Power Tool omvat 'geplande opnames' waarmee je jouw GoPro buiten kunt laten staan om de zonsopgang vast te leggen. Het is niet bepaald baanbrekend, maar het vergroot wel de veelzijdigheid van de Hero 10 Black.

Prestaties

De GP2-processor van de Hero 10 Black maakt de actiecamera meer gepolijst dan zijn voorganger. Er zijn echter een aantal aspecten die typisch GoPro blijven. Een daarvan is de levensduur van de batterij en oververhitting. De GoPro Hero 10 Black heeft dezelfde batterij als de Hero 9 Black, die met een capaciteit van 1.720 mAh groter is dan alle eerdere GoPro's. Veel van die extra capaciteit wordt echter verbruikt door de veeleisendere dubbele schermen en modi met hoge verversingssnelheid op de Hero 10 Black.

Als de camera in onze tests een continue 4K/30p-clip maakte met HyperSmooth aan en de schermhelderheid op 50 procent, slaagden we erin om in totaal 72 minuten aan opnames te maken op de Hero 10. Hierbinnen vonden twee pauzes voor oververhitting plaats, aangezien de camera werd uitgeschakeld onder de spanning.

(Image credit: Future)

Een andere traditionele zwakte van GoPro's is de audio. Deze is ongewijzigd ten opzichte van de Hero 9 Black. De microfoons produceren een acceptabele geluidskwaliteit in wat stillere omgevingen, alhoewel stemisolatie en het tegengaan van ruis door de wind zeker superieur zijn aan oudere GoPro's. Als je echt op zoek bent naar geweldige audio raden raden we je aan om een aparte microfoon aan te sluiten.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

De nieuwe slow-motion-modi van de Hero 10 Black (4K/120p en 2,7K/240p) zijn een geweldige manier om je socialemediacontent van tempo te laten veranderen. Er is wel een merkbare kwaliteitsdaling aanwezig bij het fotograferen in deze modi, vooral als je jezelf in een minder goed verlichte omgeving bevindt.

De veelzijdigheid die deze modi je bieden, vooral in combinatie met horizon-nivellering en HyperSmooth-stabilisatie, maakt ze echter een van de belangrijkste redenen om te upgraden naar de GoPro Hero 10 Black.

Video en beeldkwaliteit

GoPro heeft enkele wijzigingen aangebracht in de standaard video-instellingen op de Hero 10 Black. De maker van de actioncamera is schijnbaar de kenmerkende, verzadigde look ontgroeid waar het om bekend was. In plaats daarvan gaat GoPro voortaan voor een meer natuurlijke stijl als je de camera uit de doos haalt.

Er zijn nu drie kleurinstellingen om uit te kiezen. Voorheen had je ofwel de optie van een 'GoPro'-kleurprofiel (met pittige, gedurfde kleuren) en een 'plat' kleurprofiel dat je achteraf kon beoordelen. Maar nu is er een 'Natuurlijk' profiel als standaardoptie. We zijn hier behoorlijk grote fans van.

GoPro heeft daarnaast de gemiddelde scherpte verlaagd, wat we een erg goede zet vinden. We hadden echter de neiging om op een lage stand op te nemen. Als we de opnames vergelijken met beelden van de Hero 9 Black met dezelfde instellingen, kregen we soortgelijke resultaten. De subtiele verbeteringen zijn waarschijnlijk te danken aan de local tone mapping.

De Hero 9 Black had al een grote vooruitgang geboekt op gebied van details ten opzichte van oudere GoPro's dankzij de nieuwe sensor. Het is onwaarschijnlijk dat je hier een enorm verschil zal merken. De 5K/60p-modus is een interessante optie om te hebben, maar vooral geschikt voor actiescènes vanwege de beperktere stabilisatie die beschikbaar is. Het zijn echter de nieuwe slow-mo-modi waar we het meeste plezier aan beleefden.

De optie om 4K/120p en 2,7K/240p op te nemen tilt de GoPro Hero 10 Black naar een hoger niveau. Bovendien blijft GoPro's HyperSmooth de beste stabilisatie die je op een actioncam zal vinden. De boosts voor horizon-nivellering zijn een andere welkome bonus.

Aan de andere kant zijn er weinig mensen die een GoPro aanschaffen om foto's mee te maken. Hoewel de Hero 10 een redelijk, waterdicht alternatief is voor je smartphone, is hij op dit front wat achtergebleven. Bij situaties met goed licht zijn de resultaten behoorlijk helder en kleurrijk, terwijl SuperPhoto je kan helpen om enkele hoogtepunten uit bijvoorbeeld de lucht terug te krijgen.

De 3MP-resolutieverbetering van de Hero 9 Black zal voor de meesten niet merkbaar zijn. In moeilijke scènes, zoals bij weinig licht, kan het simpelweg niet concurreren met de de smartphonecamera's van Apple, Google en Samsung. Je krijgt overigens wel de optie om in RAW-formaat te fotograferen, maar dit is alleen beschikbaar in de 'brede' fisheye-weergave. Bovendien is schaduwherstel beperkt door de 1/2,3 inch sensor.

Het is wellicht verstandiger om te accepteren dat de 15,8 MP foto's die je kunt maken van 5,3K-video's een stuk beter zijn dan voorheen. Het soort foto's als resultaat, zal je waarschijnlijk niet vinden in de filmrol van je telefoon. Het vermogen van een GoPro om zich op gevaarlijk terrein te kunnen begeven, blijft daarnaast een van de belangrijkste redenen om er een te kopen.

Moet ik de GoPro Hero 10 Black kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je de meest gepolijste en veelzijdige GoPro ooit zoekt

De Hero 10 Black is niet een van de grootste sprongen die GoPro's af en toe maken, maar het is een verstandige stap vooruit ten opzichte van zijn voorganger. Het touchscreen en de algehele bruikbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd, terwijl de nieuwe videoframesnelheden het een ideaal werkpaard voor sociale media maken.

Je graag slowmotionvideo's maakt

Hoewel er kleine verbeteringen zijn aangebracht wat betreft de videokwaliteit van de Hero 10 Black, zijn de betere upgrades te vinden in onder meer de nieuwe slow-motion-framerates. Vooral de 4K/120p-modus is ideaal voor het maken van korte filmpjes. Het is een belangrijk voordeel ten opzichte van de rest van de GoPro-familie.

Je een stevige, waterdichte vlogcamera zoekt

Als je graag veel video's maakt en ook graag reist naar plaatsen met slecht weer of een grote kans op modder, kan de Hero 10 Black jouw ideale vloggenoot zijn. Het voorste scherm is handig om opnames in te kaderen, terwijl de Media Mod handig is om toegang te bieden tot een microfoon van hogere kwaliteit.

Koop het niet als...

Je echte filmische video's wil opnemen

Hoewel het mogelijk is om met de juiste instellingen een uitstekende video uit de Hero 10 Black te persen, heeft het toch de neiging om het gevoel van een groothoek te leveren, zonder enige aangename bokeh (achtergrondvervaging). Wil je meer filmische beelden, neem dan een compacte APS-C- of full-frame-camera.

Je op zoek bent naar een koopje

Je kunt veel over de Hero 10 Black zeggen, maar goedkoop is daar niet een van. Dat is begrijpelijk, aangezien het de meest veelzijdige, gebruiksvriendelijke actiecamera is die er is. Maar als je op zoek bent naar een betaalbaar werkpaard dat nog steeds fatsoenlijke 4K-beelden kan opnemen, zijn er enkele voordeligere opties te vinden.