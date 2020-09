De GoPro Hero 9 Black is de meest krachtige en veelzijdige actiecamera die je kan kopen, maar voor veel mensen is zijn voorganger meer waar voor zijn geld. Ook al zijn de nieuwe sensor en voorwaartse display handige toevoegingen, de verandering zullen collectief geen grote sprong blijken tegenover de Hero 8 Black. Het lichtelijk niet-responsieve touchscreen is ook een beetje frustrerend, zelfs als er een firmware-oplossing onderweg is. Geen andere actiecamera kan tippen aan de functionaliteiten van de Hero 9 Black, maar andere toestellen bieden toch meer aan voor minder geld.

Twee minuten review

Update 16/9/20: GoPro heeft eindelijk een nieuwe firmware vrijgegeven voor de Hero 9 Black die sommige problemen met de touchscreen interface en automatische belichting moet oplossen - we zullen dit artikel updaten van zodra dat we het hebben kunnen uittesten.

De GoPro Hero 9 Black is de meest krachtige en veelzijdige actiecamera die je kan kopen, maar collectief gezien leveren zijn nieuwe functies niet genoeg echte voordelen ten opzichte van zijn voorganger om de prijs te rechtvaardigen.

De twee grootste upgrades zijn de nieuwe sensor en voorwaartse display. Die nieuwe 23,6MP sensor maakt 5K video die iets meer detail geeft dan de Hero 8 Black, bij de juiste condities.

Misschien ligt het grootste voordeel bij de elektronische stabilisatie, met de GoPro Hero 9 Black die in staat is HyperSmooth Boost te leveren - de sterkste stabilisatie van GoPro - in alle opnamemodi. Dat maakt het een toptoestel voor zij die op zoek zijn naar indrukwekkende 4K (en 5K) video.

Die nieuwe voorwaarts gerichte kleurendisplay, ook al is hij verre van perfect, is een handige toevoeging voor vloggen of algemeen filmen. Het blijft soms wat hangen en is niet opgewassen tegen een volwaardig scherm zoals bij de Sony ZV-1, maar als je jezelf graag goed in beeld krijgt, dan is dit waarschijnlijk de GoPro voor jou.

Sommige van de andere nieuwe functies van de GoPro Hero 9 Black zijn echter niet zo afgewerkt. De nieuwe batterij verlengt de levensduur van het toestel een beetje, maar dat is slechts een kleine verbetering, en we ondervonden dat de Hero 9 Black vaker oververhit dan zijn voorgangers.

Ook al krijg je een lichtjes verbeterde stabilisatie bij het nieuwe vlaggenschip van GoPro, de echte kwaliteit van de 4K video is niet opmerkelijk beter dan die van de Hero 8 Black. Andere functies zoals Geplande opname, al kan het soms handig zijn, vonden we nog niet helemaal betrouwbaar. Wat ons zeker frustreerde, was dat het achterste touchscreen van de Hero 9 Black op sommige momenten heel niet-responsief bleek.

Dat laatste wordt waarschijnlijk opgelost door een firmware update in november, en als GoPro dan nog enkele andere kleinigheden oplost, dan wordt het onze eerste keuze als actiecamera. Momenteel wint de Hero 8 Black dankzij zijn prijs, maar voor een functie-rijk broertje staat deze mooi op de tweede plaats.

(Image credit: Future)

GoPro Hero 9 Black prijs en releasedatum

De Hero 9 Black is nu beschikbaar tegen €479,99,-

Je krijgt een grote korting als je hem bestelt met een eenjarig GoPro-abonnement

De nieuwe Max Lens Mod zal vanaf oktober beschikbaar zijn

De GoPro Hero 9 Black is beschikbaar voor €479,99,-. Je krijgt echter een aanzienlijke korting op de Hero 9 Black als je hem koopt met een GoPro-abonnement van een jaar. Als je dit doet, dan kan je de GoPro Hero 9 Black al verkrijgen vanaf €379,98,-, inclusief het abonnement.

Deze dienst, vroeger bekend als GoPro Plus, brengt voordelen zoals een onbeperkte cloudopslag en een vervanging als jouw toestel stuk gaat (tot twee per jaar). Ook al hoopt GoPro duidelijk dat je het jaarlijkse abonnement voor ongeveer €50,- verder zet na het eerste jaar, je kan nog steeds de automatische hernieuwing stopzetten.

Ben je reeds een GoPro Plus-abonnee? Dan kan je ook jouw voordeel slaan met een verlaagde prijs van €379,98,- voor de Hero 9 Black.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Als je ineens wat accessoires wil bij jouw nieuwe actiecamera, dan is er ook een Hero 9 Black-bundel. Deze bevat een GoPro Handler-greep, Magnetic Swivel Clip, extra batterij, microSD-kaart en de camera zelf, en kost je €529,99.

GoPro heeft ook al de prijzen en beschikbaarheid van zijn verscheidene 'Mod'-accessoires onthuld. De nieuwe Max Lens Mod, die enkel compatibel is met de Hero 9 Black, kost €99,99,- van zodra ze beschikbaar zijn in oktober. Dit accessoire met een ultrawijde lens brengt Max HyperSmooth videostabilisatie (ook gezien op de GoPro Max) en de mogelijkheid om de horizon vast te zetten, zelfs als het toestel 360 graden draait.

Er is ook een Media Mod als accessoire voor de Hero 9 Black, die past rond het nieuw ontworpen lichaam van dit vlaggenschip, en die is beschikbaar vanaf €89,99,-. Hiermee krijg je leuke bonussen, zoals een ingebouwde directionele microfoon en 3,5mm poort voor externe microfoons.

Als laatste is er de Display Mod (beschikbaar voor zowel de Hero 9 Black als Hero 8 Black) voor zij die een groter voorwaarts gericht scherm willen ten opzichte van het standaard 1,4-inch scherm op de Hero 9 Black. Dat is nu beschikbaar voor €89,99,-, samen met de Light Mod (€49,99,-).

Ontwerp

Nieuw 1,4-inch kleurenscherm op de voorkant is handig voor vloggers

Herontworpen body is ongeveer 10% groter en zwaarder dan de Hero 8 Black

Groter scherm achteraan is niet zo responsief als andere GoPro's

De Hero 9 Black is als vlaggenschip actiecamera van GoPro helemaal opnieuw ontworpen, en de resultaten zijn voor het grootste deel positief (op een paar opmerkingen na).

Er zijn drie grote fysieke veranderingen ten opzichte van de Hero 8 Black: een nieuwe 1,4-inch kleurenscherm op de voorkant, een breder lichaam (voor de grotere batterij), en een groter 2,27-inch touchscreen op de achterkant.

Deze nieuwe functies voelen aan als een antwoord op de DJI Osmo Action, een nieuwe rivaal die op sommige vlakken de actiecamera's van GoPro gedateerd deed aanvoelen. Op een paar manier klopt dit ook, en dat is allemaal omdat de nieuwe functies met hun eigen nadelen komen.

(Image credit: Future)

Eerst het goede nieuws. Dat 1,4-inch kleurenscherm vooraan is zeker een handige toevoeging voor vloggers. Het is gelukkig geen touchscreen, anders zou je geheugenkaart al snel vol zitten met ongelukjes, maar het biedt wel een live video preview van jouw scene en nuttige info terwijl je beelden maakt.

Aangezien het een vierkant scherm is, zit het zeker niet in dezelfde categorie als de schermen die je met scharnieren zijdelings kan draaien op camera's zoals de Sony ZV-1, of het scherm van jouw smartphone als ze op een gimbal zitten zoals de DJI OM 4. Ook al zal de laatstgenoemde je een rijkelijke live preview geven van jouw volledige shot, de Hero 9 Black is iets ruwer. Het is ten minste genoeg om ervoor te zorgen dat jouw gezicht helemaal in beeld staat.

Vorige GoPro's hadden allemaal monochrome schermen, die informatie zoals het batterijpercentage, de schijfruimte op jouw geheugenkaart en huidige resolutie/frame-rate weergaven. Niet zo spannend, maar zeker meer praktisch als je niet veel video's maakt.

(Image credit: Future)

Natuurlijk komt het nieuwe kleurenscherm met grotere vereisten qua batterij, wat dan ook een van de grote redenen is waarop GoPro de behuizing van de Hero 9 Black heeft vergroot om er een nieuwe 1.720mAh batterij in te steken. De capaciteit van deze batterij is 40% groter dan de 1.220mAh-versies die in de voorgangers steken, waarvan GoPro zegt dat het tot een echte verbetering van 30% komt. Zoals je in ons 'prestatie'-deel nog zal lezen, is dat lichtjes optimistisch volgens onze tests.

Deze veranderingen komen wel met wat nadelen voor iedereen die wil upgraden van een oudere GoPro. De Hero 9 Black is niet terugwaarts compatibel met batterijen van oudere GoPro's, aangezien ze een andere grootte hebben, dus je kan geen oude batterij gebruiken als reserve. Bovendien is het nieuwe ontwerp, dat de grootte en het gewicht met 10% doet toenemen, ook te groot voor oude cases of hoesjes.

(Image credit: Future)

Een herontwerp van de GoPro werd onvermijdbaar, dus we kunnen daar niet te kritisch over zijn, maar een van de grootst teleurstellingen bij de Hero 9 Black is de responsiviteit van het achterste touchscreen. Dit 2,27-inch scherm is lichtjes groter dan dat van de Hero 8 Black, maar het heeft nog steeds grote, gedateerde randen en voelt opmerkelijk trager aan als het moet reageren op input.

Het is mogelijk dat dit aan een knelpunt bij de processor ligt, aangezien de GP1 chip nu een groter scherm achteraan en een kleurenscherm vooral moet besturen op hetzelfde moment, terwijl het opneemt. Hoe dan ook heeft GoPro al bevestigd dat er een oplossing voor komt met een firmware update in november, maar het is en blijft niet ideaal voor een vlaggenschipmodel met dit prijskaartje.

GoPro heeft einde de verwijderbare lensbescherming opnieuw toegevoegd, die werd weggelaten bij de Hero 8 Black. Of je nu een gebarsten lens vervangt of een ND-filter toevoegt, het is een handige bonus, zelfs als het niet echt een 'nieuwe' functie is.

De reden waarom GoPro op deze verwijdering is teruggekomen is vanwege de nieuwe Max Lens Mod, die zich op de lens mount van de Hero 9 Black schroeft om je een superwijd gezichtsveld en sterkere elektronische stabilisatie te geven. We zullen de review een update geven van zodra we dit hebben kunnen testen.

In het algemeen blijft de Hero 9 Black een handige, draagbare actiecamera die tot 10 meter waterdicht is en nu veel beter is om mee te vloggen. We willen gewoon graag enkele updates zien die de ruwe kantjes, zoals het oververhitten en niet-responsieve touchscreen, aanpakken.

Functies

Nieuwe 23.6MP sensor geeft 5K/30p video en 20MP foto's

Dit boost ook de elektronische beeldstabilisatie

Nieuwe functies die werden getest in GoPro Labs zijn in de Hero 9 Black ingebouwd

De speciale saus van GoPro is lang de combinatie van de toonaangevende HyperSmooth stabilisatie geweest, zoals eerst verscheen op de Hero 7 Black, en slimme software functies zoals TimeWarp. Ook al bouwt de Hero 9 Black verder op deze functies en breidt het zijn functionaliteiten uit, toch voegt het niet dé speciale reden toe om een upgrade te willen van de Hero 8 Black.

Dat wil niet zeggen dat er geen belangrijke aanpassingen zijn gebeurd. Vlaggenschepen van GoPro hebben sinds de Hero 3 Black in 2012 altijd 12MP sensoren gehad, maar de Hero 9 Black neemt de radicale stap om de resolutie op te drijven naar 23,6MP met een nieuwe sensor. Dit zorgt ervoor dat het beelden kan opnemen in 5K/30p video en 20MP foto's kan maken, en terwijl ook de sterkere HyperSmooth Boost-stabilisatiemodus ondersteunt (die jouw beelden met 25% bijsnijdt) in alle resoluties en frame-rates.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Natuurlijk houdt een hogere resolutie niet noodzakelijk een betere beeldkwaliteit in. Andere factoren, zoals beeldverwerking, kwaliteit van de lens en grootte van de sensor, kunnen een even grote impact hebben op het eindresultaat. De 1/2.3in sensor van de Hero 9 Black is ook even groot als zijn voorgangers, wat het aanzienlijk kleiner maakt dan de 1-inch Editie-module voor de Insta360 One R.

Maar die nieuwe 23,6MP resolutie is hoe dan ook de sleutel die achterliggende functies van de Hero 9 Black opent. Bij goed licht en de juiste conditites is er geen twijfel dat de 5K/30p modus, zeker in combinatie met de 'hoge' 100Mbps bit-ratio, meer details dan elke voorgaande GoPro kan vastleggen.

Die boost in resolutie geeft ook de Hero 9 Black de extra pixels die nodig zijn om de HyperSmooth Boost stabilisatie te ondersteunen, die schokken uit de meest hobbelige ritjes op je mountainbike filteren, in zowel 4K/60p als 5K/30p. Dit is zeker niet mogelijk met de Hero 8 Black.

Aan de andere kant zijn noch HyperSmooth 3.0 noch TimeWarp 3.0, die de bewegende timelapsen zijn van GoPro, radicale verbeteringen ten opzichte van hun Hero 8 Black-equivalent. HyperSmooth 3.0 geeft je gewoon Boost stabilisatie in die twee hogere resoluties en frame-rates, plus het handige gelijktrekken van de horizon dat voordien enkel beschikbaar was in de GoPro app.

En TimeWarp 3.0, ook al is het een van onze favoriete GoPro-effecten, brengt enkel de mogelijkheid om een 'speed ramp' toe te voegen in het midden van jouw video om alles kort te vertragen terwijl je audio toevoegt. Het is een leuke additie die het montage-proces versnelt, maar het is eerder een firmware-update dan een noemenswaardige functie.

Wat interessanter is, zijn de nieuwe 'Power Tools' van de Hero 9 Black. Deze handige software-trucjes werden eerst geteased in GoPro Labs, het nieuwe platform waar GoPro-gebruikers bèta-functies kunnen uittesten. Sommige van de beste functies zijn nu in de Hero 9 Black ingebouwd.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Future)

Onze favoriet is 'Hindsight'. Als je dit aanzet, zal de actiecamera constant video bufferen in afwachting van iets dat GoPro-waardig is om te filmen. Van zodra dit zich dan voordoet - zoals jouw kat die bijvoorbeeld een perfecte radslag uitvoert - kan je met een druk op de sluiterknop de voorbije 15 of 30 seconden video oproepen. Het is zeker een goede manier om ervoor te zorgen dat je jouw geheugenkaarten eventjes kan laten meegaan als je jouw Rube Goldberg-machine in actie wil zien.

De andere 'Power Tools', zoals 'gepland opnemen' en 'beperkte tijd opnemen', voelen aan alsof ze al lang in de GoPro's hadden moeten zitten, maar ze werken goed en verhogen de veelzijdigheid van de Hero 9 Black.

Het is wel belangrijk om te weten dat je sommige van deze functies en nog meer naar jouw Hero 8 Black kan nemen, al zal het in een meer ruige vorm zijn, door de GoPro Labs-firmware op jouw camera te laden.

Prestatie

Batterijlevensduur is licht verbeterd ten op zichte van zijn voorganger

Ingebouwde microfoons voorzien deftige onderdrukking van windruis

Nog altijd geen verbeteringen voor hoge frame-rate-modi

Ook al heeft de Hero 9 Black veel nieuwe functies, toch brengt het weinig grote prestatieverbeteringen tegenover de Hero 8 Black - of toch geen die je snel zal opmerken in jouw video's.

Dat wil niet zeggen dat de Hero 9 Black geen goede actiecamera is, maar gewoon dat de upgrade de meerprijs tegenover de twee voorgangers niet rechtvaardigt. Als voorbeeld is de HyperSmooth 3.0 stabilisatie nog steeds geweldig en ideaal voor het vastleggen van jouw sportprestaties, zolang de 'zwevende' stijl jou niet stoort.

Maar de toevoeging van de HyperSmooth Boost bij de 4K/60p- en 5K/30p-modi zijn waarschijnlijk niet belangrijk voor veel mensen, omdat in de meeste situaties het aanzetten van de HyperSmooth op 'hoog' (wat 10% bijsnijdt in plaats van 25% bij 'Boost') genoeg is om schokken weg te strijken.

Hoe zit het met de nieuwe, grotere batterij van de Hero 9 Black? Het verhoogt inderdaad het uithoudingsvermogen, maar waarschijnlijk niet genoeg om een groot verschil te geven tegenover hoe je beelden maakt.

In onze zij-aan-zij batterijtest met de Hero 8 Black, met beide camera's die 4K/30p filmen met HyperSmooth aan, kregen we 12 minuten extra van de Hero 9 Black (84 minuten ten opzichte van 72 van de voorganger). En dat houdt een korte pauze in wegens oververhitting van het nieuwe model, wat we dan niet te zien kregen op de Hero 8 Black.

We kregen ook een uitschakeling te zien wegens oververhitting tijdens het filmen van video in 5K/30p. Hier had de Hero 9 Black een afkoelingsperiode nodig na 28 minuten aan een stuk filmen. In beide gevallen was het toestel terug klaar om te gaan na 5 minuten, en beelden maken in 5K is aanzienlijk meer veeleisend dan elke andere modus op eender welke GoPro. Maar het houdt hoe dan ook steek om zeker een reservebatterij op zak te hebben, of een externe USB-oplader, als je er een volledige dag mee door wil komen. Bij gemengd, periodiek gebruik (maken van video, foto's en timelapsen) kon onze Hero 9 Black ongeveer 4 tot 5 uur mee.

Helaas zijn er ook geen echte verbeteringen bij het maken van beelden in hoge frame-rates. We hadden graag een 4K/120p-modus gezien voor heldere slo-mo-beelden, maar dat is enkel mogelijk bij 2,7K resoluties of daaronder (hetzelfde als bij de Hero 8 Black en Hero 7 Black).

Wederom maakt de Hero 9 Black slow motion-clips van een hoge kwaliteit die leuk zijn om jouw video's voor op je sociale media wat te breken. Maar ook hier geldt de gebruikelijke regel - net zoals bij zijn voorgangers doe je dit best bij voldoende zonlicht, want bij zonsondergang maken de hoge ISO-waarden van jouw beelden een ruisrijk boeltje.

Een leuke verrassing die we in de Hero 9 Black zagen, was een lichte verbetering in het omgaan met geluid van de wind. De Hero 8 Black heeft hier al enkele grote sprongen gemaakt, en het ziet ernaar uit dat het nieuwe model de isolatie van de stem in drukke omgevingen nog verder heeft uitgewerkt, wat handig kan zijn als je live commentaar wil geven op jou actieve sportavonturen.

Video- en beeldkwaliteit

5K video is het meest gedetailleerd van elke GoPro

Beelden van de Hero 9 Black lijken zo meer verwerkt

Resolutie ondersteunt het bijsnijden van zowel video als foto

De GoPro Hero 9 Black maakt de beste video's en foto's die je van een actiecamera kan verwachten, maar het is geen grote upgrade ten opzichte van de Hero 8 Black.

De nieuwe 5K/30p-modus legt zeker meer details vast dan elk ander vlaggenschip van GoPro, zeker als je de hoge 100Mbps bit-ratio-modus aanzet. Bestandsgroottes zijn ook niet veel groter dankzij het gebruik van de efficiënte HEVC-codec in sommes modi, al kan het veel vragen van jouw computer.

Maar als je vooral op zoek bent naar een manier om video's te maken die je op jouw smartphone of sociale media wil bekijken, dan is de extra resolutie waarschijnlijk amper merkbaar. Zelfs op een 4k-monitor zal je enkel in staat zijn om een significante stijging in details op te merken bij het bijsnijden of inzoomen op pixels. Natuurlijk is het leuk om de optie te hebben om bij te snijden, maar het is het waar om hier te kijken of je dit realistisch gezien ook nodig hebt.

Als beeldkwaliteit jouw hoofdzorg is en je enkel de beste details wil uit een actiecamera, dan is de Hero 9 Black natuurlijk de investering waard. Maar voor de meeste gebruikers zijn de Hero 8 Black en Hero 7 Black al goed genoeg. Alle drie de camera's hebben dezelfde sensor. En gezien de kwaliteit van de HyperSmooth stabilisatie van GoPro zijn zelfs kleine hoeveelheden van schokken genoeg om de resolutie-boost op te heffen.

Bij het filmen in 4K/30 op zowel de Hero 9 Black als Hero 8 Black verkozen we soms eigenlijk de beelden van de laatstgenoemde. De standaardbeelden van de Hero 9 Black kunnen soms meer verwerkt en te scherp aanvoelen, wat waarschijnlijk te wijten is aan de agressieve ruisonderdrukking. Door meer fotosites op een sensor van dezelfde grootte te proppen krijg je meer details, maar vergroot je ook de hoeveelheid ruis die je moet beheren.

We zagen ook dat de Hero 9 Black een grotere neiging heeft om heldere scenes te overbelichten, zeker in de lucht, in vergelijking met de Hero 8 Black. Dit kan worden opgelost in een firmware-update, maar het is nog een voorbeeld van andere factoren die belangrijk zijn voor de beeldkwaliteit dan de resolutie.

Je zal hoe dan ook zeker niet teleurgesteld zijn met de beelden die je maakt op de Hero 9 Black, zeker in de 5K/30p-modus. HyperSmooth stabilisatie blijft de beste die je kan krijgen op een actiecamera, en de ingebouwde horizon-stabilisator is een handige (doch niet foutloze) toevoeging.

Afbeelding 1 van 5 GoPro Hero 9 Black (wide lens) (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 GoPro Hero 9 Black (Linear lens) (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 GoPro Hero 9 Black (Linear lens) (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 GoPro Hero 9 Black (SuperPhoto processing) (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 GoPro Hero 9 Black (SuperPhoto processing) (Image credit: Future)

De nieuwe sensor laat je ook 20MP foto's maken en 14,7MP beelden uit jouw video's trekken. Dit is een kleine stijging in detail in vergelijking met de voorgangers, maar het blijft geen grote stap voorwaarts in de fotografische mogelijkheden van de Hero 9 Black.

Je krijgt dezelfde opties als daarvoor - de optie om beelden te maken in Linear Mode om breedhoek-vervorming te corrigeren, plus SuperPhoto voor het terugvinden van details. Bij goed licht is het resultaat heel goed, met een deftige scherpte over het frame en zuivere details.

In uitdagende condities, zoals scènes die via de achterkant worden verlicht zoals hierboven, tonen de prestaties hoe ver vlaggenschip-smartphones zoals de iPhone 11 Pro (rechts) de GoPro's zoals de Hero 9 Black (links) voorbij zijn gestoken.

Je hebt de optie om beelden te maken in raw om schaduwen weg te krijgen, maar op een sensor van deze grootte is de hoeveelheid beweegruimte vrij klein. Het gebrek aan zoom kan ook frustrerend zijn, wat van de Hero 9 Black eerder een waterdicht toestel voor noodgevallen qua beeldopnames maakt, dan een oprecht alternatief.

Moet ik de GoPro Hero 9 Black kopen?

(Image credit: Future)

Kopen als...

Je een stevige, waterdichte actiecamera zoekt Het voorwaartse scherm van de Hero 9 Black is een van zijn grote voordelen tegenover eerdere GoPro's. Dat maakt er niet de perfecte vlogcamera van, en alternatieven zoals de Sony ZV-1 bieden een betere kwaliteit aan, maar als je eentje zoekt die je mee op avontuur kan nemen in de wildernis of duikjes in de zee, dan is deze de beste die je kan vinden.

Je de meest veelzijdige GoPro ooit wil Andere GoPro's zijn misschien meer waar voor hun geld als je gewoonweg reisvideo's en -foto's wil maken, maar de Hero 9 Black is de beste allrounder die ze hebben. Handige nieuwe functies zoals HindSight, geplande opnames en de webcammodus maken er de meest veelzijdige zakcamera van die je kan vinden.

Je een maximale resolutie verwacht De 23,6MP sensor en 5K videomodus van de Hero 9 Black zijn geen onverdeeld succes en niet iedereen zal van deze verhoogde resolutie gebruik kunnen maken. Maar als je beelden maakt voor het grote scherm en een stevige B-camera zoekt om de plaatsen te bereiken waar jouw hoofdcamera niet kan komen, dan is dit de beste GoPro voor jou.

Niet kopen als...

Je al een GoPro Hero 8 Black hebt De nieuwe functies van de Hero 9 Black zijn algemeen gezien geen grote upgrade ten opzichte van zijn voorloper, die ook compatibel is met ongeveer dezelfde Mod-accessoires en sterke prestaties neerzet. Zelf mensen in het bezit van een Hero 7 Black kunnen dit een onnodige upgrade vinden, tenzij ze een voorwaartse LCD nodig hebben om te vloggen.

Je op zoek bent naar een goedkope actiecamera De vlaggenschepen van GoPro zijn nooit de meest goedkope actiecamera's geweest, maar de Hero 7 Black biedt nu wel voldoende aan om de Hero 9 Black een beetje prijzig te laten lijken. Als je niet op zoek bent naar al de nieuwste functies en snufjes, dan zijn de twee voorlopers waarschijnlijk meer waar voor hun geld.