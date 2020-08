DJI OM4 is eerste gimbal die je smartphone niet vastklampt

De DJI OM 4 is de nieuwste gimbal voor je smartphone die ons grootste pijnpunt met dergelijke videostabilisatoren aanpakt: hij klampt zich niet vast aan je telefoon.

De OM 4, nu beschikbaar voor 149 euro, gebruikt magneten om je telefoon vast te maken aan de gemotoriseerde gimbal en op basis van onze DJI OM 4 review blijft alles stevig op zijn plaats zitten. Het is bijna onmogelijk om je telefoon (per ongeluk) uit te schakelen, maar het is tegelijk niet moeilijk om je telefoon weer los te maken.

Dit is goed nieuws voor iedereen die 3-assige gestabiliseerde beelden wil opnemen, maar niet elke keer dat ze een bericht willen sturen, hun telefoon willen (de)monteren. Dat was tot nu toe een grote afknapper bij het gebruik van gimbals.

De DJI OM 4 wordt geleverd met twee mounttypes in de doos: een klauw-vormige mount, die rond je telefoon gaat (zelfs rond grote toestellen, zoals de iPhone 11 Pro Max en nieuwe Samsung Galaxy Note 20 Ultra), en een pop-socket-achtige mount die kleeft aan een plastic telefoon of case (glazen telefoons worden niet geadviseerd voor deze mount, terwijl de klauw kan niet werken met sommige hoesjes).

(Image credit: Future)

De rest van de DJI OM 4 (afkorting voor DJI Osmo Mobile 4) blijft grotendeels hetzelfde als de DJI Osmo Mobile 3 van vorig jaar. Hij klapt opnieuw in tweeën en laat de gimbalarm in het onderste handvat vallen dat de fysieke bedieningselementen bevat. Hij blijft eveneens de DJI Mimo app gebruiken voor unieke effecten en panoramische opnames.

De bijgewerkte Mimo app heeft dit jaar enkele nieuwe modi: er is een Dolly Zoom, die, zoals we op de DJI Mavic 2 Zoom drone zagen, het Alfred Hitchcock cinematografische effect van inzoomen simuleert terwijl je de camera uittrekt, en een Clone Me panorama-modus waarmee je in het frame van een enkele foto kunt verschijnen.

Dit alles is goed nieuws voor de Chinese drone en gimbal maker DJI, aangezien een heleboel copycat concurrenten webwinkels de laatste jaren hebben overspoeld met goedkopere (en vaak minder goede) gimbals. Het idee van de magnetische telefoonhouder is alleszins iets wat we nog niet eerder hebben gezien van zijn rivalen.