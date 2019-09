iPhone 11 Pro Max review

De iPhone 11 Pro Max is het beste dat Apple in een smartphone heeft gepropt. Je krijgt een premium scherm, sterke speakers, een snellere processor en een enorme camera-upgrade. Toch hebben we het gevoel dat de iPhone 11 meer waar voor zijn geld kan bieden.

Review in twee minuten

De iPhone 11 Pro Max is de grootste en krachtigste telefoon die Apple ooit heeft gemaakt. Hij bevat de allerbeste technologie en combineert dat met een vernieuwd ontwerp met een nieuwe matte achterkant, drie camera's die zijn ontworpen om het beste van Google en Huawei te evenaren, en een verbeterde batterij voor meer uithoudingsvermogen. Het is echter ook een van de duurste telefoons op de markt.

Door dieper in de camera te graven, zijn we het meest onder de indruk geraakt van de nachtmodus: de iPhone 11 Pro Max is in staat om nacht bijna in dag te veranderen en veel detail te behouden.

We vonden de nieuwe ultra-groothoekcamera handig als je meer van de omgeving wil vastleggen (hoewel we hem niet zo vaak nodig hadden) en voor betere bokeh-effecten, hoewel dat nog steeds niet perfect was in onze tests.

Het ontwerp van de iPhone 11 Pro Max zal bij de meeste mensen bekend zijn. Hij lijkt sterk op zijn twee voorgangers (de iPhone X en iPhone XS), al voelt de matte achterkant goed in de hand. Het 'Max' formaat zal niet iedereen aanspreken, maar het 6,5-inch OLED display is rechtuit indrukwekkend en biedt een briljante cinematografische ervaring, zowel visueel als via de verbeterde stereospeakers.

De camerabult aan de achterkant van de telefoon voelt een beetje scherp aan en neemt veel ruimte in beslag, maar als je rechtshandig bent, zit hij niet in de weg als je je dagelijkse taken uitvoert.

(Image credit: TechRadar)

Apple belooft dat de batterij van de iPhone 11 Pro Max vijf uur langer meegaat dan die van de XS Max van vorig jaar. Die uitspraak wordt bevestigd in onze tests. Hij scoorde vooral goed bij het afspelen van HDR-video. Ook de aangegeven levensduur van 20 uur voor multimedia lijkt accuraat.

Bij ons dagelijks gebruik hebben we vastgesteld dat de smartphone net een dag kan meegaan (ervan uitgaande dat je een deel van die dag slaapt), en de snellader die (eindelijk) in de doos komt, geeft je ongeveer 20% in 15 minuten, en een volledige lading in slechts anderhalf uur.

Met iOS 13 aan boord voelt de Pro Max verfijnder aan dan vorige modellen, en dankzij de aanpassingen aan de nauwkeurigheid en het bereik van de Face ID is het elke dag eenvoudiger om de Pro Max te gebruiken.

De pure prestaties van de iPhone 11 Pro Max waren ook indrukwekkend, hoewel we in de camera-app wel wat vertraging tegenkwamen. Als je onderweg video's wilt bewerken (en vergeet niet dat deze telefoon 4K kan opnemen bij 60fps), dan kun je genieten van de extra kracht.

Over het geheel is de iPhone 11 Pro Max een echte stap vooruit en de meest geavanceerde iPhone tot nu toe. Als we echter nadenken over wat hier écht nieuw is, konden we niet veel verder gaan dan de verbeterde camera (vooral de nachtmodus) en de verbeterde filmische ervaring.

Als je wat geld wilt besparen, raden we je aan om de iPhone 11 te bekijken - hoewel we tijdens het testen van de 11 Pro Max omvergeblazen werden door razendsnelle prestaties, konden we het gevoel niet laten varen dat dit eigenlijk alleen maar een telefoon is voor de Apple-fan die het beste van het beste wil, zonder compromissen.

Meer weten? Lees dan verder voor onze uitgebreide review van de premium smartphone van Apple.

iPhone 11 Pro Max lanceringsdatum en prijs

iPhone 11 lanceringsdatum: 10 september

iPhone 11 verkoopdatum: 20 september

iPhone 11 prijs: begint bij 1259 euro

Als je deze monsterlijke smartphone wil bestellen, dan kan je hem nu al pre-orderen bij Apple. De iPhone 11 Pro Max verschijnt samen met de rest van het trio in de winkel op 20 september.

Zijn prijzen zijn onklopbaar, in de negatieve zin van het woord. De basisversie met een magere 64GB interne opslag, kost meteen 1259 euro. Voor meer opslag word je meteen doorverwezen naar 256GB opslag voor 1429 euro en als je nog meer wilt, dan kan je terecht bij de versie met 512GB opslag voor 1659 euro.

Voor dat geld kan je ook een MacBook kopen, maar die keuze moet je zelf maken.

Camera

Gewoonlijk beginnen we niet bij de camera's, maar aangezien dit de grootste en meest interessante verandering is, maken we een uitzondering.

(Image credit: TechRadar)

De lenzen zitten trots op de achterkant van de iPhone 11 Pro Max, met het glazen vierkantje eromheen dat matcht met de kleur van de telefoon zelf.

Wat je hier hebt zijn een 'normale' groothoeklens, een telelens en een nieuwe ultra-groothoeklens. De telelens bevat 2x optische zoom en de ultra-groothoeklens stelt je in staat om twee keer zoveel van de omgeving in het frame te krijgen.

Dit is geweldig als je een groep vrienden wilt fotograferen, maar niet verder naar achteren kunt komen.

(Image credit: TechRadar)

Alle drie de camera's zijn uitgerust met 12MP-sensoren, wat tegenwoordig vrij standaard is voor de meeste smartphones. Er is dus een goede balans tussen pixelgrootte (om meer licht op te vangen) en resolutie (voor het vastleggen van veel detail).

Video-opname is ook verbeterd. De Pro Max kan namelijk 4K opnemen bij 60fps. Dit betekent dat je vloeiendere beelden krijgt dankzij meer informatie die wordt vastgelegd. Let wel op dat dit de opslagruimte op je iPhone veel sneller zal vullen.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar)

Er valt tegenwoordig veel te zeggen over de camera's van de iPhone, omdat ze zoveel functies bevatten. Je kan bijna onmogelijk een slechte foto nemen met de iPhone 11 Pro Max.

Apple probeert zich met enkele handige functies te onderscheiden van de concurrentie.

Nachtmodus

De eerste is de nachtmodus - vorige modellen van Apple waren geen hoogvliegers bij weinig licht. Merken zoals Google, Huawei en Samsung presenteerden daarentegen keer op keer sterke nachtfotografie. Nu is het tijd voor Apple om terug te slaan.

In onze ogen is dit de belangrijkste reden om een nieuwe iPhone te kopen. Je moet de telefoon stabiel houden of ondersteunen met een statief, maar als je dat doet, dan word je beloond met de mogelijkheid om foto's te nemen met details die zelfs je eigen ogen niet kunnen zien.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

Afhankelijk van het lichtniveau (en of je een statief gebruikt of niet) zal de iPhone je vragen om hem tussen de 2 en 5 seconden stil te houden. Je kunt dit ook handmatig verlengen tot 30 seconden (als de iPhone op een statief staat of tegen een muur leunt) om 'volledig heldere' scènes te krijgen.

De resultaten waren soms verbluffend. De niveaus van scherpte en helderheid die de iPhone kan bereiken met de nachtmodus moet je met je eigen ogen zien.

We zeggen dat de resultaten soms verbijsterend waren, want als je beweging wil vastleggen, is het hele plaatje verpest. Als je probeert een aantal vrienden te fotograferen die dansen, krijg je een wazig resultaat. Je moet in dat geval handmatig de nachtmodus uitschakelen voor bruikbare foto's.

Betere portretmodus

De andere upgrade is de Portrait-modus: niet alleen kan hij beter de contouren van de persoon, het dier of een ander onderwerp bepalen, maar hij kan nu ook op een 'normale' afstand werken, evenals ingezoomd op eerdere modellen, dankzij de extra sensor die meer informatie over diepte kan opvangen.

De resultaten zijn vrij goed, vooral als je mensen in goed verlichte, contrasterende scènes opneemt. Je kunt spelen met de verschillende belichtingsmodi die worden aangeboden of de nieuwe High Key Mono-optie gebruiken.

Bij het maken van sommige foto's waren kleine haarsprietjes echter nog steeds een probleem. De iPhone 11 Pro Max had bijvoorbeeld moeite om het hoofd van een kat volledig scherp te krijgen. Het maken van foto's van objecten zou beter moeten werken, maar ook hier waren de randen over het algemeen wat wazig.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: TechRadar)

De algehele kwaliteit van de foto's, vooral in vergelijking met de iPhone XS Max van vorig jaar, is weliswaar helderder en scherper dan je zou verwachten. De ultra-groothoekcamera is leuk om te gebruiken, maar de resultaten waren licht vervormd op sommige plaatsen, ondanks de inspanningen van Apple om dit op te lossen met beeldverwerking.

Het schakelen tussen de cameramodi verliep niet altijd even soepel, vooral met de ultragroothoeksensor die een beetje haperde, en vaak zetten we de camera aan en kregen we een blanco voorvertoning die alleen met wat wisselen tussen de modi kon worden opgelost.

We hebben een aantal van de 'normale' cameraresultaten van de iPhone overgeslagen omdat ze net zo goed zijn als vorig jaar - de beelden zijn over het algemeen helder, scherp en vol detail en kleur. De foto's van Apple zijn minder verzadigd dan die van de camera's van sommige concurrerende merken en zijn zeer helder.

(Image credit: TechRadar)

Ook de videomodus is verbeterd. We hebben wel het gevoel dat de 4K/60fps-modus meer een headline is dan een nuttige functie. Als je een serieuze fotograaf of videograaf bent die deze telefoon wil kopen, dan wil je die functies wel. Er zijn veel details opgenomen en de belichting is meer in balans.

Deze functie is alleen iets wat de sociale media-elite zal aanspreken. Je kan met de iPhone 11 Pro Max kwalitatieve beelden vastleggen, meteen bewerken en vervolgens op sociale media plaatsen.

Wat ons niet beviel was het woord 'Slofies' in de marketing van Apple - dit zijn niet meer dan slow-motion video's die je nu met de camera aan de voorkant kan opnemen met de drie nieuwe iPhones.

Design

Apple heeft weinig veranderd aan het design van de iPhone 11 Pro Max ten opzichte van de XS Max vorig jaar. Achteraan is er wel wat veranderd in de vorm van een nieuwe matte afwerking die anders aanvoelt en minder gevoelig is voor vingerafdrukken.

(Image credit: TechRadar)

De rest is grotendeels hetzelfde liedje van Apple: de notch blijft, de zijkanten zijn van roestvrij staal en onderaan zit een Lightning-poort met twee speaker grilles, waarvan er slechts eentje een speaker bevat.

Het meest opvallende is de camerabult achteraan. De randen ervan voelen wat scherp aan, maar je raakt snel gewend aan deze kleine wijziging.

De iPhone 11 Max heeft nu een IP-68 score voor betere water- en stofbestendigheid. (Image credit: TechRadar)

Uiteindelijk is het ontwerp van de iPhone 11 Pro Max vrijwel identiek aan dat van de iPhone XS Max.

De kleuren van de iPhone 11 Pro Max zijn wel aantrekkelijk: middernachtgroen, space grijs, zilver en goud. Het groen is voor ons de meest aantrekkelijke kleur.

Ondanks de mooie kleuren, raden we je aan een hoesje te kopen zodat je nieuwe iPhone niet meteen vol krassen staat.

Display

Naast de camera's, is het grote display van de iPhone 11 Pro Max een ander sterk argument om hem aan te schaffen.

(Image credit: TechRadar)

Wat je krijgt, is een 6,5 inch-scherm een OLED-paneel dat opnieuw is verfijnd door Apple. Het beschikt over True Tone-technologie om zich beter aan te passen aan het licht in je omgeving. Het scherm is echter niet zo vloeiend als de hogere verversingsfrequenties die we bijvoorbeeld op de iPad Pro hebben gezien.

Het nieuwe OLED-scherm lijkt eerder een gele tint te hebben wanneer je witte scènes bekijkt of naar foto's kijkt - deze tinten zijn niet aanwezig wanneer dezelfde beelden worden bekeken op een computerscherm, dus het lijkt een probleem te zijn met de kalibratie van het apparaat.

Deze tint is ook merkbaar wanneer de 11 Pro Max naast de iPhone XS Max wordt gehouden - maar het is een klein verschil, en de beelden zien er daardoor niet meteen slecht uit.

Een van de belangrijkste upgrades hier is de mogelijkheid om Dolby Vision content af te spelen - het klinkt misschien niet als een grote stap voorwaarts ten opzichte van HDR10 (de normale versie van high dynamic range playback die de meeste telefoons gebruiken), maar het maakt wel een verschil.

Films kijken voelt meeslepend. Je kunt meer details zien en over het algemeen is de videoweergave veel filmischer. Dat komt omdat de iPhone meestal "maar" 800 nits helderheid kan weergeven. Bij het afspelen van een Dolby Vision-film wordt dat verder verhoogd naar 1200 nits.

Als je niemand om je heen hebt, kan dat cinematografische gevoel worden verbeterd door geluid uit de luidsprekers af te spelen. Apple heeft namelijk een virtuele surround sound setup gecreëerd. Hoewel die setup een degelijke hoofdtelefoon niet kan evenaren, lijkt het geluid wel rond je oren te bewegen.

Ook hier is er dus weinig nieuws, maar Apple laat wel zien dat het na al die jaren nog steeds werkt aan de best mogelijke media-ervaring.

Batterij

Apple kondigde trots aan dat de batterijduur van de iPhone 11 Pro Max maar liefst met vijf uur zou zijn toegenomen tegenover de iPhone XS Max. We namen de proef op de som.

(Image credit: TechRadar)

De levensduur van de batterij op de iPhone 11 Pro Max is inderdaad sterk. In de praktijk ging het er als volgt aan toe.

De iPhone werd om 19.00 uur uit de oplader genomen en we hebben bijna twee uur lang naar een film met Dolby Vision gekeken met automatische helderheid. Daarna hebben we de iPhone 11 Pro Max 50 minuten als gps gebruikt om naar huis te rijden terwijl er muziek via bluetooth werd afgespeeld. We hebben ook een aantal berichten verstuurd en geprobeerd een Garmin-horloge te koppelen voordat we net voor middernacht naar bed gingen, waarna de batterij ongeveer 62% lager was.

In de standby-modus verloor hij slechts 5-6% van de batterij in zeven uur tijd, wat betekent dat we de dag begonnen met meer dan 50% batterij wat we over hadden.

We legden de iPhone het vuur aan de schenen met games, videostreaming en benchmarktesten. Net voor 18 uur gaf hij het op zonder dat we de batterijbesparing hadden ingeschakeld.

(Image credit: TechRadar)

Dat is een behoorlijk indrukwekkende prestatie. Na de iPhone XS Max van vorig jaar zagen we dit niet aankomen. Het lijkt erop dat Apple inderdaad heeft gewerkt aan een betere batterijduur.

Wat betreft het opladen, heb je twee opties: draadloos opladen of de 18W-snellader in de doos.

We hebben de oplaadsnelheid van de iPhone 11 Pro getest vanaf 0% batterij: na slechts 15 minuten was hij al bijna 25% opgeladen. De volledige laadcyclus duurde slechts 90 minuten, dus de snellader in de doos maakt de hoge kosten van de 11 Pro Max zeker een beetje draaglijker.

iOS 13 en prestaties

De iPhone Pro 11 Max draait iOS 13, wat betekent dat het de meest geavanceerde software van Apple in huis heeft.

Er zijn een aantal leuke aanpassingen op het nieuwe platform, waarbij zaken als het volume en de stille modus nu completer en interactiever zijn.

(Image credit: TechRadar)

Face ID is ook verbeterd: niet per se qua nauwkeurigheid, maar het gezichtsveld van de camera is verbeterd. Hoewel de camera aan de voorkant van de iPhone 11 Pro Max niet veel beter is dan die van vorig jaar, is het makkelijker om hem te ontgrendelen als je achter je bureau zit.

Als je iemand bent die vaak tussen wifinetwerken of bluetooth-verbindingen wisselt, kun je het gewenste netwerk kiezen door lang op de juiste schakelaar in het Control Center te drukken. De nadruk ligt hier op "lang drukken" en niet meer "hard drukken", aangezien 3D Touch niet langer aanwezig is in de iPhone 11-serie.

(Image credit: TechRadar)

In plaats daarvan heb je een verbeterde haptische motor en een systeem waarbij je door lang te drukken nieuwe menu's met opties kunt laten verschijnen.

Dit voelt heel snel intuïtief wanneer je de iPhone 11 Pro Max gaat gebruiken, hoewel het verwarrend wordt wanneer je probeert om pictogrammen op de homepage te herschikken.

Qua pure prestaties is de iPhone 11 Pro Max de krachtigste iPhone op de markt - en een van de krachtigste smartphones in het algemeen.

Als je de ruwe statistieken nog even doorneemt, dan zie je in Geekbench 5 een score van 3420. Dat maakt de 11 Pro Max ongeveer 10% krachtiger dan de iPhone 11, en meer dan 20% beter dan de iPhone XS Max van vorig jaar.

Wij zijn er ook van overtuigd dat de Pro handsets het meeste RAM hebben van alle iPhones, dus is het ook logisch dat de algemene benchmarkscores hoger zijn.

(Image credit: TechRadar)

Maar dit zijn slechts getallen - hoe zit het met de werkelijke prestaties van de iPhone 11 Pro Max in het dagelijks gebruik? Nou, je zult moeite hebben om tot een punt te komen waar apps langzamer beginnen te werken als je ze opent en sluit. Je kunt elke willekeurige app opstarten en meteen beginnen met het gebruiken ervan.

De camera is de enige plek waar we kleine snelheidsproblemen hebben gezien: het duurt een seconde om de app te laden (en zoals we al zeiden, kan hij soms vastzitten). Wanneer je foto's maakt, verschijnt de ultra-groothoekpreview, die de uitgezoomde opname buiten het standaardframe laat zien, niet meteen wanneer je op de ontspanknop drukt.

(Image credit: TechRadar)

Een foto laden om te bewerken neemt ook een paar seconden in beslag, net als het opslaan van een deel van de beeldmanipulaties. We beseffen dat er hier een enorme hoeveelheid gegevens verwerkt wordt, maar we hadden verwacht alles wat vlotter zou verlopen, zeker bij een smartphone van deze prijs.

Er waren ook momenten waarop een gedownloade film vast bleef zitten terwijl we al scrollend een bepaalde scène zochten.

De kracht van de iPhone 11 Pro Max is over het algemeen wel op maat van zijn mediamogelijkheden. We hebben het al gehad over de beeldkwaliteit voor films, maar de geluidskwaliteit - zelfs bij streamingdiensten als Spotify - is indrukwekkend; het geluid via een degelijke hoofdtelefoon voelde rijk en sterk aan.

Koop hem als...

Je de beste iPhone wilt

Dit is zonder twijfel de beste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Zijn prestaties, scherm en camera's zijn ongeëvenaard.



Je graag onderweg films kijkt

De combinatie van een helder scherm, Dolby Vision en een OLED-paneel zorgt voor een geweldige kijkervaring.



Je prestaties en een sterke batterij wilt

De iPhone 11 Pro Max heeft de beste prestaties en beste batterij van alle iPhones. De gewone iPhone 11 komt weliswaar dicht in de buurt qua batterijduur.

Koop hem niet als...

Je op je geld moet letten

De iPhone 11 Pro Max is een van de duurste smartphones, daar kunnen we niet omheen. Niet iedereen kan en wil dit bedrag aan een telefoon uitgeven.



Je de meest geavanceerde functies wilt

Hij mag dan wel de meest geavanceerde smartphone zijn, maar sommige concurrenten doen het beter. Omgekeerd draadloos opladen, nog meer camera's en 5G zijn functies die je hier niet kan krijgen.