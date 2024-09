Apple onthult iPhone 16 met herontworpen camera's en een vleugje AI

Apple heeft de nieuwe iPhone 16 onthuld tijdens het Glowtime-evenement op 9 september. De iPhone 16 komt uit in vier verschillende modellen: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max.

Apple heeft met de komst van de iPhone 16 eindelijk wat veranderd aan het ontwerp. De camera's van de twee instapmodellen staan nu recht onder elkaar, zoals bij de iPhone 12. Aan het ontwerp van de twee Pro-versies is daarentegen minder veranderd.

De iPhone 16-serie is zoals vorig jaar deels uitgerust met twee verschillende chips. De standaard iPhone 16 en 16 Plus maken gebruik van de reguliere A18 Bionic-chip, terwijl de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max de krachtigere A18 Pro-chip bevatten.

iPhone 16: bekende camera's met een nieuw ontwerp

Opnieuw heeft de iPhone 16 een 6,1 inch Super Retina XDR-display met een resolutie van 2532 x 1170 pixels met een refresh rate van 60Hz. Daarnaast is het Ceramic Shield dat het display beschermt nog steviger geworden tegenover vorige generaties. De grootste ontwerpwijziging zien we aan de achterkant, waar de twee camera's nu onder elkaar staan. Zoals verwacht, is de nieuwe camera-opstelling bedoeld om "Spatial" foto's en video's op te nemen. Dit is weliswaar alleen nuttig als je een Apple Vision Pro headset hebt en die is niet alleen peperduur, maar ook niet beschikbaar in Europa.

Aan de specificaties van de twee camera's is daarentegen bijna niets veranderd. Dit zijn quasi dezelfde 48MP-hoofdcamera en 12MP-groothoekcamera als op de iPhone 15. Opnieuw kunnen ze beide meer licht opvangen voor gedetailleerdere foto's, maar dat zegt Apple (en elke andere fabrikant) elk jaar. De grootste upgrade aan de groothoekcamera is autofocus, waardoor je nu ook macrofoto's kan nemen.

De camera heeft wel een indirecte upgrade gekregen in de vorm van een nieuwe knop aan de zijkant. De knop bevindt zich aan de zijkant waar de cameralenzen zitten en is niet alleen indrukbaar, maar ook aanraakgevoelig. Zo kan je swipen over deze knop om bijvoorbeeld in- en uit te zoomen. Verder kan de knop een lichte en harde druk onderscheiden. Een harde druk opent de camera-app of neemt een foto als de app reeds geopend is, terwijl een lichte druk een snelmenu opent waarin je kan navigeren door te swipen over de knop.

Binnenin de iPhone 16 vinden we de nieuwe A18 Bionic-chip met krachtigere NPU, die nodig is voor AI-taken. Ook de GPU en CPU zijn krachtiger geworden. Apple zegt dat de chip sneller is dan elke concurrent en prestaties biedt op pc-niveau. De chip is niet alleen krachtiger, maar ook energiezuiniger tegenover de A16 Bionic-chip in de iPhone 15. Als je trouwens denkt dat Apple een nummertje is overgeslagen, dan klopt dat zeker. Ze zijn namelijk van de A16 Bionic naar de A18 Bionic gaan en de A17 Bionic bestaat daarom niet.

Onderaan de iPhone 16 zien we een USB-C-aansluiting die verder weinig nieuws met zich meebrengt in het basismodel. De dataoverdrachtssnelheid blijft hetzelfde en opladen gebeurt wederom met maximaal 20W. Ook dit jaar zien we een iPhone 16 Plus die in feite niets meer is dan een grotere versie van de iPhone 16. Afgezien van de schermgrootte (6,7 inch in plaats van 6,1 inch) en batterijcapaciteit zijn de specificaties van deze twee iPhones identiek.

Beide toestellen kan je vanaf 13 september bestellen en vanaf 20 september liggen ze officieel in de winkel. De iPhone 16 begint bij 969 euro en de iPhone 16 Plus bij 1.119 euro, wat beide dezelfde adviesprijzen zijn als de modellen van vorig jaar.

iPhone 16 Pro pakt uit met geavanceerde camera's

De iPhone 16 Pro beschikt over een iets groter 6,3 inch OLED-scherm met een 120Hz ProMotion refresh rate en ook de iPhone 16 Pro Max heeft een iets groter display van 6,9 inch. De A18 Pro-chipset binnenin is de meest geavanceerde smartphonechip tot nu toe met 3nm-transistors en een 16-core Neural Engine voor AI-taken. De USB-C-poort van de iPhone 16 Pro is opnieuw krachtiger dan die van de instapmodellen en gebruikt USB 3.0-technologie. Dit zorgt voor snellere dataoverdracht (tot 10Gbps) met andere apparaten, maar de oplaadsnelheid is helaas niet verhoogd.

Hier is verder niets veranderd aan het ontwerp van de camera's, maar wel aan de specificaties. Aan de 48MP-hoofdcamera zijn enkele kleine aanpassingen gebeurd, waardoor er geen sprake meer is van shutter lag. Zodra je op de knop drukt, zal de foto meteen genomen worden. Beide Pro-versies beschikken nu over dezelfde 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom, terwijl die vorig jaar exclusief was voor de Pro Max-versie. De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max hebben verder nog een nieuwe 48MP-groothoekcamera.

Een nieuwe videomodus die exclusief is voor de Pro-versies is 4K/120fps met HDR. Voorheen was de limiet hier 4K/60fps. Je kan verder de playbacksnelheid aanpassen in de editor achteraf om slow-motion toe te voegen.

Tot slot zijn de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max te bestellen vanaf vrijdag 13 september en liggen ze vanaf 20 september in de winkel. De iPhone 16 Pro begint bij 1.229 euro en de iPhone 16 Pro Max bij 1.479 euro, wat eveneens dezelfde prijzen zijn als de versies van vorig jaar.

Apple Intelligence zal (nog) geen Nederlands begrijpen

Apple Intelligence moest natuurlijk ter sprake komen en komt met allerlei nieuwe functies. Die worden ofwel op je iPhone zelf uitgevoerd ofwel via een sterk beveiligde cloud, zodat Apple zelf ook niet aan je gegevens kan. Je kan onder andere een schrijfassistent gebruiken, geavanceerd zoeken in je fotobibliotheek en een geschreven opdracht aan Siri geven. Siri geeft nu ook meer gestructureerde antwoorden met verschillende stappen en weet wat er op je scherm staat om nauwkeurig en sneller te helpen.

Helaas zal Apple Intelligence alleen in het Engels beschikbaar zijn en slechts als een bèta vanaf oktober. Nederlands maakt nog geen deel uit van de talen die Apple in de loop van volgend jaar hoopt toe te voegen, dus we weten niet of en wanneer dit eraan komt.