Nuki lanceert Smart Lock Ultra: hun kleinste slimme slot ooit

Prijs en beschikbaarheid De Nuki Smart Lock Ultra, inclusief de Universele Cilinder, is vanaf begin december beschikbaar voor 349 euro.

Tussen twee Olympische Spellen zitten bijna altijd vier jaar. Dat is ook de tijd die Nuki, pionier op het gebied van slimme sloten, heeft genomen om zijn vijfde generatie elektronisch deurslot aanzienlijk te verbeteren. Het resultaat is indrukwekkend: het nieuwe Smart Lock Ultra is het snelste, kleinste en krachtigste elektronische deurslot dat Nuki ooit heeft ontwikkeld.

Nieuwe motor en ontwerp

De innovatie zit in de volledig nieuwe motor. Hiermee versterkt Nuki zijn imago als voorloper op het gebied van intelligente sloten verder. Een jaar geleden lanceerde Nuki ‘s werelds eerste elektronische deurslot met native Matter-ondersteuning, en nu met een borstelloze motor. Het bedrijf wilde niet inleveren op snelheid of design. Vanaf het begin was het de bedoeling om de snelste vergrendeling met de kleinst mogelijke afmetingen te bereiken in combinatie met hogere prestaties en energie-efficiëntie. Het resultaat voldoet aan de verwachtingen. De Ultra is drie keer zo snel en slechts een derde van de grootte van vorige generaties. Bovendien kiezen gebruikers nu uit drie snelheidsstanden die zijn afgestemd op hun persoonlijke behoeften: “Insane” (ontgrendelen of vergrendelen in minder dan anderhalve seconde), ‘Standard’ (ontgrendelen of vergrendelen in twee seconden), ‘Gentle’ (geluidsonderdrukking bij lagere snelheid - met dubbele vergrendeling).

De keuze tussen alkalinebatterijen of een oplaadbare accu is daarnaast verleden tijd: de Smart Lock Ultra heeft een ingebouwde lithium-polymeerbatterij. Het nieuwe slimme slot is in ongeveer twee uur opgeladen en gaat zo'n zes maanden mee. Daarnaast is er een magnetische oplaadpoort met een kabel van twee meter ontwikkeld om veilig en eenvoudig direct op de deur op te laden.

Cilinder moet vervangen worden

Niet alleen het Smart Lock zelf is verbeterd, maar ook de Universele Cilinder die speciaal voor Nuki’s elektronische deursloten is ontworpen. Voor de optimale compatibiliteit met alle gangbare deurbreedtes en maximale fysieke veiligheid te garanderen, wordt de Ultra nu geleverd met deze hoogbeveiligde premium cilinder. Voor het eerst moet je de cilinder vervangen om een Nuki Smart Lock te gebruiken. De installatie duurt echter minder dan 15 minuten en wordt begeleid door visuele stap-voor-stap instructies in de app. Er is geen boormachine, extra gereedschap of technische kennis voor nodig.