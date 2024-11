Nieuwe leak onthult releasedatum van Android 16

We hebben recentelijk geruchten gehoord die suggereren dat Android 16 eerder dan verwacht zal worden gelanceerd in 2025. Een nieuwe leak gaat nu nog iets verder en geeft ons een specifieke releasedatum voor Android 16.

Dit komt vanuit bronnen die in gesprek zijn geweest met Android Headlines en de releasedatum in kwestie zou 3 juni 2025 zijn (een dinsdag). Dat komt overeen met de eerdere geruchten die suggereerden dat het besturingssysteem in het tweede kwartaal van 2025 (april tot en met juni) zou arriveren.

Zoals je misschien zelf ook al gemerkt hebt, gaat het uitrollen van Android 15 niet heel erg soepel. Na de preview van de software in mei, werd de code pas echt afgerond in september. Vervolgens verscheen de software-update echter pas op Pixel-telefoons vanaf midden oktober.

De Google Pixel 9-serie, dit dit jaar in augustus werd gelanceerd, draaide in de eerste instantie dan ook nog op Android 14. Door Android 16 eerder in het jaar te lanceren, zou de software in theorie volgend jaar wel volledig klaar en 'bug'-vrij kunnen zijn voor de release van de Pixel 10-serie.

Wat we tot nu toe weten

De Galaxy S24-serie zal Android 16 krijgen in de vorm van Samsungs eigen One UI 8-software. (Image credit: Samsung)

Als de voorspelling van juni accuraat is, moeten we natuurlijk nog steeds zeven maanden wachten. We hebben echter wel al een idee van wat we kunnen verwachten van Android 16 en dit komt grotendeels door stukjes verborgen code die al ontdekt zijn in Android.

We verwachten onder andere een upgrade te zien de Niet storen-functie. Je zou meer controle moeten krijgen over hoe je wel en niet gestoord mag worden. Daarnaast kunnen zwevende bellen ook breder gebruikt worden voor notificaties op je scherm van verschillende apps.

Een ander gerucht wijst op eenvoudigere toegang tot Androids hoogste niveau van beveiliging via het paneel met de snelle instellingen. Ook hebben we gehoord dat Android 16 kan veranderen hoe je toegang krijgt tot de snelle instellingen.

Verder zal Android 16 misschien het Dynamic Island van de iPhone imiteren (tot op zekere hoogte) voor aanhoudende notificaties. Natuurlijk is er geen garantie dat al deze ideeën, die tijdens de ontwikkeling naar voren zijn gekomen, ook echt in de uiteindelijke versie van Android 16 zullen zitten. We zullen dus nog zien welke features we volgend jaar wel en niet krijgen.