Android 15 komt "in de komende weken" naar Google Pixel-toestellen

Google heeft dat de uiteindelijke versie van Android 15 nu beschikbaar is gemaakt via het Android Open Source Project (AOSP). Dat is waar ontwikkelaars en fabrikanten van smartphones de code vandaan kunnen halen om vervolgens hun apps en eigen versies van Android mee aan te passen.

Dit is een belangrijke stap in de richting van een publieke release, maar toch moeten we nog even wachten. Google zegt dat Pixel-toestellen zoals de Google Pixel 9 de update "in de komende weken" zullen krijgen (waarschijnlijk in oktober). Telefoons van andere fabrikanten (zoals de Samsung Galaxy S24) zullen Android 15 vervolgens "in de komende maanden" krijgen.

Google's post met deze aankondiging gaat ook wat dieper in op een aantal van de nieuwe features waar we al het een en ander over hoorden tijdens Google I/O 2024 in mei: een 'Private Space' voor je meest belangrijke apps, betere ondersteuning voor multitasking op grote displays, verbeterde batterijduur en een boost voor foto's gemaakt bij weinig licht. Die laatste feature moet er voor zorgen dat het gemakkelijker is om te zien wat je precies in beeld hebt voordat je een foto maakt.

Nu is het dus aan Google, Samsung, OnePlus en alle andere fabrikanten om hun eigen aanpassingen toe te voegen aan Android 15, voordat de nieuwe software beschikbaar wordt gemaakt voor gebruikers. Voor gebruikers van een Pixel-smartphone of -tablet worden er bijvoorbeeld misschien nieuwe opties voor screensavers en avatars toegevoegd.

Hoewel we dus toch nog iets langer moeten wachten op Android 15, heeft Google wel alvast vier nieuwe Android-updates uitgerold. Het bedrijf heeft nog niet specifiek aangegeven voor welke versies van Android deze updates bedoeld zijn, maar we gokken dus dat ze zullen werken op de meeste moderne Android-telefoons en -tablets.

Aardbevingsmeldingen komen naar meerdere regio's. (Image credit: Google)

1. Aardbevingsmeldingen worden ook buiten de VS beschikbaar gemaakt

Google is inmiddels al jarenlang aan het experimenteren met het gebruiken van Android-telefoons om aardbevingen te detecteren, maar nu wordt de feature dus ook breder uitgerold dan alleen in de VS. Dat betekent dat veel meer mensen belangrijke updates kunnen krijgen over seismische activiteit. Google heeft ook een specifieke blogpost voor deze feature gemaakt en daarin wordt uitgelegd hoe dit precies werkt.

2. Audiobeschrijvingen via Gemini AI

Natuurlijk is AI ook aanwezig bij een aantal van deze features. Android bevat een 'TalkBack'- schermlezer die afbeeldingen kan omschrijven voor mensen met visuele beperkingen. Deze omschrijvingen zullen nu worden gecreëerd met behulp van Gemini AI. Dat zou moeten betekenen dat je nog gedetailleerdere informatie krijgt over wat er op het scherm staat, of het nou om afbeeldingen gaat, om informatie in een webwinkel of om de foto's in je galerij.

Circle to Search wordt nog nuttiger. (Image credit: Google/Samsung)

3. Muziek opzoeken met Circle to Search

Zoals eerder ook al voorspeld werd, krijgt Circle to Search nu de mogelijkheid om liedjes te identificeren. Wanneer de feature beschikbaar is op je telefoon, kan je Circle to Search activeren door de homeknop (of navigatiebalk) onderaan op het scherm ingedrukt te houden. Vervolgens tik je op de muziekknop om een nummer te identificeren. Het maakt hierbij niet uit of de muziek ergens in je omgeving wordt afgespeeld of ergens in een app op je telefoon zelf.

4. Chrome kan webpagina's aan je voorlezen

Dit is een feature die eerder al getest werd, maar deze is nu officieel beschikbaar voor iedereen. In Chrome voor Android kan je rechtsboven binnen een tabblad op de drie bolletjes tikken en vervolgens op Luister naar deze pagina om de pagina te laten voorlezen. Je krijgt zelfs simpele mediabediening te zien (waaronder opties voor de afspeelsnelheid) en je kan kiezen uit verschillende stemmen.