Gemini AI komt misschien naar Android Auto

De Gemini AI-modellen blijven hun weg vinden naar vrijwel elke Google-app en elk apparaat, en het lijkt erop dat Android Auto de volgende in de rij zou kunnen zijn voor wat extra AI. Dit volgens code die verborgen is in de nieuwste Android Auto-app voor Android.

De code werd ontdekt door Android Authority en vermeldt het 'sparkle'-icoontje dat Gemini op de meeste plaatsen vergezelt. Er is ook een vermelding van "kitt", wellicht een knipoog naar de AI-bot die in de auto was ingebouwd in de tv-show Knight Rider uit de jaren '80.

Andere tekstfragmenten, waaronder "Start conversation" en "GeminiLiveAssistantAction", zijn ook te vinden in de code, wat verder bewijs levert dat Gemini binnenkort beschikbaar zal zijn vanaf elk dashboard in de auto dat werkt met Android Auto.

Natuurlijk zou het geen verrassing zijn als dit is wat Google van plan is: Gemini neemt langzaamaan de rol van Google Assistant over.

Een nieuwe dashboard-assistent

Gemini duikt op in alle producten van Google (Image credit: Google)

Er is nog geen officieel bericht van Google, dus we weten niet precies wanneer dit wordt uitgerold. Maar gezien het tempo waarmee Google Gemini overal integreert, (in telefoons, webapps en meer) zal het waarschijnlijk niet lang duren.

Wanneer het beschikbaar is op Android Auto, kun je Gemini net zo gebruiken als op andere plekken. Je krijgt dan intelligente, gepersonaliseerde antwoorden die een stap verder gaan dan wat Google Assistant biedt.

Het is echter niet duidelijk welke functies mogelijk beperkt zullen zijn tot het Google One AI Premium-abonnement (21,99 euro per maand). Op dit moment is dat bijvoorbeeld een vereiste om toegang te krijgen tot de volledig mogelijkheden van Gemini Live.