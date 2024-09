iPhone 16 Pro: nieuws, geruchten en meer

De iPhone 16 Pro lijkt natuurlijk weer een van Apple's flagship modellen te worden in 2024. De iPhone 16-serie, waarschijnlijk weer bestaande uit vier modellen, zal naar verwachting eind september in de winkel verschijnen, na een aankondiging op 9 september.

Het is dan ook alweer bijna een jaar geleden dat de uitstekende iPhone 15 Pro werd gelanceerd en we hebben inmiddels dan ook al meer dan genoeg geruchten gehoord over de volgende generatie van Apple's beste iPhones. Veel van deze geruchten zijn nu ook consistent voorbij gekomen en in dit artikel hebben we dan ook de meest geloofwaardige leaks en geruchten voor je verzameld.

We zijn Apple's WWDC 2024-evenement ook alweer voorbij en tijdens dat evenement werd niet alleen iOS 18 onthuld, samen met allerlei nieuwe features, maar ook Apple Intelligence en een slimmere Siri werden hier geïntroduceerd. Het lijkt er dan ook op dat de iPhone 16 Pro, en de iPhone 16 Pro Max, zullen beschikken over allerlei nieuwe AI-features, zoals slimmere fotobewerking en een betere versie van Siri die geïntegreerd is in allerlei apps van Apple zelf.

iPhone 16 Pro: laatste geruchten en nieuws

Latest news Apple's iPhone 16-lanceringsevenement staat gepland voor 9 september.

iPhone 16 Pro: releasedatum

Wordt naar verwachting aangekondigd op 9 september

Zal waarschijnlijk vanaf 20 september in de winkel liggen

Apple heeft inmiddels al onthuld dat het iPhone 16-lanceringsevenement zal plaatsvinden op 9 september. Het evenement begint hier in Nederland en België om 19:00 uur. Dat is dan ook wanneer je de livestream kan bekijken via de Engelstalige website van Apple.

9 september valt op een maandag en aan de hand van voorgaande lanceringen gokken we dat je vanaf de eerstvolgende vrijdag (13 september) de iPhone 16 Pro zal kunnen pre-orderen. Vervolgens zal het toestel waarschijnlijk de vrijdag daarna (20 september) in de winkel liggen.

iPhone 16 Pro: prijs

Zal waarschijnlijk minstens 1.229 euro kosten

Net zoals bij de releasedatum, krijgen we waarschijnlijk pas officiële informatie over de prijs van de iPhone 16 Pro, wanneer Apple zijn nieuwe toestellen ook daadwerkelijk onthult. We kunnen echter wel al wat voorspellingen doen aan de hand van de lanceringsprijzen van de iPhone 15 Pro.

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 Pro prijzen Opslag Prijs 128GB 1.229 euro 256GB 1.359 euro 512GB 1.609 euro 1TB 1.859 euro

Dankzij veranderingen in het productieproces van Apple's processors, voorspellen sommige analisten dat de iPhone 16-serie misschien goedkoper kan worden dan de iPhone 15-serie. Dat zou betekenen dat de iPhone 16 Pro dus ook minder dan 1.229 euro kan kosten.

Wij gokken echter dat de kans groter is dat er eventueel een prijsverhoging aankomt, onder andere vanwege stijgende productiekosten over het algemeen. Volgens een recent verslag van Nikkei Asia kost de iPhone 15 Pro Max Apple 558 dollar om te maken en dat is 12% meer dan de productiekosten waren bij de iPhone 14 Pro Max. De kosten voor Apple lijken nog hoger te worden bij de iPhone 16-serie en dat betekent dat de iPhone 16 Pro waarschijnlijk minstens net zo duur zal worden als de iPhone 15 Pro.

Daarnaast hebben we ook gehoord dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max misschien duurdere camera's krijgen (hier later meer over) dan hun voorgangers. Dat zou Apple nog een reden kunnen geven om de prijzen te verhogen.

Dat zou erg jammer zijn en kan ook slecht uitpakken voor Apple. Uit een enquête blijkt namelijk dat de prijs voor klanten duidelijk het belangrijkst is, ondanks of er AI en een groter scherm worden toegevoegd. De prijs zal dus de grootste invloed hebben op of mensen wel of geen iPhone 16-model zullen kopen.

iPhone 16 Pro: design en display

De iPhone 15 Pro beschikt over een 6,1-inch display. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Krijg waarschijnlijk een groter 6,3-inch display

… en daardoor een langwerpiger en dunner frame

Er zouden een aantal flinke veranderingen onderweg kunnen zijn voor het design van de iPhone 16 Pro. In begin 2023 verschenen er al geruchten die suggereerden dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max schijnbaar groter zouden worden dan hun voorgangers uit de iPhone 15-serie. De bekende Apple-leaker Ross Young claimde dat de iPhone 16 Pro een 6,3-inch scherm krijgt, in plaats van het 6,1-inch scherm dat we inmiddels gewend zijn.

Young kwam hier een aantal maanden later op terug en claimde toen ook dat de iPhone 16 Pro langwerpiger en dunner zou zijn dan de iPhone 15 Pro, met een beeldverhouding van 19,6:9 in plaats van 19,5:9.

Gezien alle iPhone 16 Pro-leaks, -geruchten, -renders en hoesjes die we al zijn tegengekomen sindsdien, vinden we deze claim redelijk geloofwaardig. We denken dus dat de iPhone 16 Pro inderdaad een 6,3-inch display krijgt.

De render hieronder (van MacRumors) toont hoe de iPhone 16 Pro er misschien uit zal zien vergeleken met de iPhone 16 Pro Max, die overigens ook een groter scherm lijkt te krijgen.

Een onofficiële render van de iPhone 16 Pro en Pro Max. (Image credit: MacRumors)

Een verslag van de Zuid-Koreaanse outlet The Elec claimt verder dat de Face ID-componenten van de iPhone 16 Pro verborgen zullen worden onder het scherm, net als we tegenwoordig vaak zien bij vingerafdrukscanners op veel van de beste Android-smartphones. Momenteel zitten de Face ID-componenten van de iPhone 15 Pro nog verwerkt in het Dynamic Island.

The Elec gaf daarnaast ook aan dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max allebei zullen beschikken over 'Multi-Lens Array' (MLA) AMOLED-displays. Dat is dezelfde displaytechnologie die Samsung ook heeft gebruikt bij zijn recente flagship smartphones en die LG gebruikt voor zijn beste OLED TV's. Waarschijnlijk moet deze technologie ervoor zorgen dat de iPhone 16 Pro (en zijn grotere broertje) de felste iPhone-displays tot nu toe zullen hebben. We zijn dan ook erg benieuwd hoeveel helderheid Apple uit deze displays weet te persen.

Een ander gerucht suggereert dat het display van de iPhone 16 Pro ongeveer 20% feller zal zijn dan het scherm van de iPhone 15 Pro: tot 1.200 nits voor de standaard (SDR) helderheid. Dat getal is sinds de iPhone 13 Pro steeds hetzelfde gebleven.

We hebben ook gehoord dat de iPhone 16 Pro misschien dunnere schermranden krijgt. Eén bron zegt dat ze nog maar 1,2 mm dik zullen zijn. Dat is een groot verschil vergeleken met de 1,71 mm op de iPhone 15 Pro.

De Face ID-componenten van de iPhone 16 Pro komen misschien onder het display te zitten. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Op het gebied van design, kunnen we er wel van uitgaan dat het titanium frame, de USB-C-poort en de Actieknop van de iPhone 15 Pro allemaal zullen terugkeren op de iPhone 16 Pro. Apple zou echter ook solid-state (oftewel capacitieve) knoppen kunnen gebruiken op zijn aankomende flagships.

Voor zijn release hoorden we ook al dat de iPhone 15 Pro capacitieve volume- en aan/uit-knoppen zou krijgen. Toen scheen Apple deze beslissing terug te draaien vanwege een gebrek aan tijd om deze knoppen succesvol te ontwikkelen voor de release. Daarna hoorden we weer dat de iPhone 16 misschien een nieuwe capacitieve knop zou krijgen. Deze knop zou intern bekendstaan als de 'Capture'-knop en naast deze knop zouden de rest van de knoppen wel fysiek blijven.

De meest recente informatie geeft aan dat alle vier de knoppen op de iPhone 16-modellen, de Actieknop, de aan/uit-knop, de volumeknoppen en de mysterieuze nieuwe Capture-knop, capacitief zullen zijn. Dat zou betekenen dat Apple klaar is om fysieke knoppen achter zich te laten.

AppleInsider geeft aan dat Apple's interne codenaam voor het vervangen van alle fysieke knoppen op de iPhone 16 door capacitieve varianten "Project Bongo" is. Eerder werd de codenaam "Project Atlas" gebruikt en dat zou alleen hebben gerefereerd naar het vervangen van de fysieke Actieknop door een capacitieve Actieknop. Het lijkt er dus op dat het bedrijf inderdaad van plan is om alle fysieke knoppen te vervangen, in ieder geval bij toekomstige iPhone-modellen. We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of dus ook alle knoppen op de iPhone 16 Pro al capacitief zullen zijn, maar het lijkt wel waarschijnlijk dat er in ieder geval één capacitieve knop aanwezig zal zijn.

Om nog even terug te komen op de geruchten rondom de Capture-knop, er wordt gesuggereerd dat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max een gloednieuwe knop krijgen die iets te maken zal hebben met het uitvoeren van een bepaalde camera-gerelateerde taak. De bron van dit gerucht heeft niet gezegd wat deze taak precies zal zijn, maar een recentere leak heeft voorspeld dat de Capture-knop een speciale knop wordt voor het starten van video-opnames.

iPhone 16 Pro: kleuren

(Image credit: Sonny Dickson)

Op het gebied van de kleuren van de iPhone 16 Pro heeft één leak gesuggereerd dat de iPhone 16 Pro beschikbaar zal zijn in de kleurvarianten 'Space Black', 'White', 'Gray' en 'Rose'. Die kleuren lijken erg op de kleuropties bij de iPhone 15 Pro, behalve dan misschien de Rose-variant. Die zal schijnbaar de 'Titanium Blue'-variant vervangen.

We hebben sindsdien hetzelfde nogmaals gehoord vanuit een andere bron. Die bron claimt dat de kleuropties van de iPhone 16 Pro zullen bestaan uit zwart, wit (of misschien zilver), Rose en grijs (een variant die misschien 'Natural Titanium' zal worden genoemd).

Alle bovengenoemde kleuren, behalve Rose, zijn nu ook al vertoond in een gelekte afbeelding van dummy units van de iPhone 16 Pro Max (hierboven te zien).

Het gebrek aan een Rose-kleurvariant is misschien geen toeval. Een recentere leak suggereert namelijk dat de iPhone 16 Pro misschien een bruine of bronzen kleuroptie krijgt in plaats van die Rose-variant (naast die andere gelekte kleuren).

Een tweede leak geeft hetzelfde aan, maar claimt dat deze iPhone 16 Pro-kleur misschien eerder donkergoud te noemen is en mogelijk 'Desert Titanium' zal heten.

iPhone 16 Pro: camera

Het camerasysteem achterop de iPhone 15 Pro. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Verwachte verbeteringen voor de telefotocamera en ultrawide

Kan dezelfde periscoopcamera krijgen als de iPhone 15 Pro Max

Hieronder hebben we een aantal van de belangrijkste geruchten over de camera's van de iPhone 16 Pro verzameld.

Net als zijn voorganger zal de iPhone 16 Pro waarschijnlijk beschikken over drie camera's achterop en een selfiecamera aan de voorkant. Er lijkt dit jaar echter wel sprake te zijn van flinke upgrades. Er wordt specifiek voorspeld dat de iPhone 16 Pro de onderstaande lenzen krijgt:

Swipe to scroll horizontally iPhone 16 Pro-cameraspecs (gebaseerd op geruchten) Hoofdcamera: 48MP, f/1.8, 1/1,14 inch Ultrawide-camera: 48MP, 1/2,6 inch Telefotocamera: 12MP, f/2.8, 1/3,06 inch, 120 mm (5x optische zoom) Selfiecamera: 12MP, f/1.9, 1/3,6 inch

De geruchten wijzen er tot nu toe op dat de iPhone 16 Pro de 5x periscoopcamera van de iPhone 15 Pro Max krijgt. Dat zou een mooie upgrade zijn ten opzichte van de huidige 3x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max. We hebben meerdere keren gehoord dat de iPhone 16 Pro deze telefotocamera zal krijgen, dus het lijkt ons vrij waarschijnlijk.

De tweede, grote upgrade komt schijnbaar in de vorm van een vernieuwde ultrawide-camera voor de iPhone 16 Pro. Het zal dit jaar misschien om een 48MP-camera gaan en dat is een mooie upgrade ten opzichte van de 12MP-ultrawide op de iPhone 15 Pro. De iPhone 16 Pro krijgt misschien ook een gestapeld cameradesign en dat zou moeten zorgen voor betere prestaties bij weinig licht.

De hoofdcamera van de iPhone 16 Pro lijkt hetzelfde te blijven als die van zijn voorganger, net als de selfiecamera. Het zou ons echter niet verbazen als de sensor misschien toch nog net een iets ander formaat krijgt.

Alle bovenstaande leaks zijn nu ook samen op één plek verschenen. Een bron claimt namelijk dat de iPhone 16 Pro een 48MP-ultrawide krijgt, plus een telefotocamera met 5x optische zoom en een onveranderde hoofdcamera.

iPhone 16 Pro: specs en features

De iPhone 16 Pro krijgt waarschijnlijk veel nieuwe iOS 18-upgrades. (Image credit: Apple)

Krijgt waarschijnlijk een A18 Pro-chip met focus op AI

Waarschijnlijk 8GB aan RAM

Misschien een configuratie met maximaal 2TB opslagruimte

Net als de iPhone 15 Pro zal de iPhone 16 Pro waarschijnlijk ook 8GB aan RAM krijgen en we gokken ook dat de telefoon zal draaien op de opvolger van Apple's A17 Pro-chip, die we voor nu maar de A18 Pro zullen noemen. Eén leak heeft dan ook al aangegeven dat de A18 Pro ondersteund zal worden door 8GB aan RAM in de iPhone 16 Pro en Pro Max.

iOS 18 lijkt een van de grootste software-updates in de iPhone-geschiedenis te worden dankzij zijn focus op het revolutioneren van oude, vertrouwde iPhone-onderdelen met behulp van AI. In ieder geval een aantal van deze nieuwe AI-features worden waarschijnlijk exclusief beschikbaar gemaakt voor de iPhone 16 Pro en Pro Max. Dit komt doordat de A18 Pro-chip in beide telefoons misschien veel meer cores zal hebben voor zijn Neural Engine. Dat moet deze chip meer geschikt maken voor veeleisende AI-taken op het apparaat zelf.

Helaas beperkt 8GB aan RAM misschien de AI-mogelijkheden van de iPhone 16 Pro volgens een bepaalde leak. Bloomberg-journalist Mark Gurman heeft ook aangegeven dat we misschien de grootste Siri-upgrades pas volgend jaar krijgen. Misschien moeten we daarvoor dus zelfs wachten op de iPhone 17.

Verder hebben we gehoord dat er misschien ondersteuning zal zijn voor Wi-Fi 7 en dat er een nieuw 5G-modem aanwezig zou zijn voor snellere dataverbindingen. We hebben Wi-Fi 7-ondersteuning inmiddels vanuit meerdere bronnen gehoord en dit zou potentieel vier keer snellere snelheden kunnen bieden dan de Wi-Fi 6E op de huidige modellen.

Qua opslag lijken de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max maximaal 2TB te ontvangen. Dat is het dubbele van de maximale opslagruimte van hun opvolgers.

Op het gebied van de batterij hebben we vernomen dat de iPhone 16 Pro misschien een 3.355mAh-batterij zal hebben. Die zou dus 2% groter zijn dan de 3.290mAh-batterij in het huidige Pro-model. Een andere bron geeft echter aan dat de iPhone 16 Pro een 3.577mAh-batterij krijgt.

In beide gevallen zou er dus echter geen sprake zijn van een grote upgrade, maar de oplaadsnelheden zouden wel een flinke boost kunnen krijgen. De iPhone 16 Pro krijgt misschien zelfs ondersteuning voor 40W-snelladen, in plaats van het teleurstellende 27W-snelladen van de iPhone 15 Pro. Ook zou 20W draadloos opladen mogelijk zijn (in plaats van 15W op de iPhone 15 Pro).

De iPhone 16 Pro krijgt misschien ook een grafenen heatsink en een metalen batterijbehuizing om het toestel koeler te houden.

Eén ding dat we in gedachten moeten houden, is dat sommige van de zogenaamde upgrades voor de iPhone 16 zeer aantrekkelijk lijken, maar een recent gerucht over de mogelijke specs van de iPhone 17 suggereert dat het misschien beter is om te wachten op die telefoon.