Nieuwe geruchten zaaien verwarring over ontwerp iPhone 15 Pro

Ondanks dat meerdere bronnen beweerden dat de iPhone 15 Pro uitgerust is met solid-state (aanraakgevoelige) volumeknoppen, hebben twee doorwinterde Apple-analisten gezegd dat Apple's volgende vlaggenschip in plaats daarvan zal vasthouden aan het oude ontwerp.

Het nieuws is afkomstig door Haitong Tech analist Jeff Pu (opens in new tab) en later bevestigd door betrouwbare tipgever Ming-Chi Kuo (opens in new tab). Het duo beweert dat Apple heeft besloten de introductie van aanraakgevoelige volumeknoppen uit te stellen tot de nieuwe iPhones van volgend jaar.

Volgens Pu heeft Apple meer tijd nodig om de haptische motoren te ontwikkelen die nodig zijn voor deze nieuwe knoppen. Kuo voegde daaraan toe dat het verwijderen van deze knoppen uit de iPhone 15 Pro "het ontwikkel- en testproces zal vereenvoudigen".

Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgkApril 12, 2023 See more

We hoopten op de introductie van aanraakgevoelige volume- en powerknoppen die door middel van trillingen de indruk wekken dat ze worden ingedrukt maar niet echt bewegen. Denk aan hoe de homeknop werkt op de iPhone SE 2022. De nieuwe knoppen werden verwacht op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra, maar het lijkt er nu op dat beide toestellen de bestaande knoppen zullen behouden.

Gezien de technische complexiteit van aanraakgevoelige knoppen is de beslissing van Apple om de handdoek in de ring te gooien begrijpelijk. Naast de haptische motoren heeft een andere leaker beweerd dat een speciale microprocessor de solid-state knoppen van de iPhone 15 Pro zou ondersteunen, zodat ze zelfs aanrakingen kunnen detecteren als de telefoon is uitgeschakeld. De microprocessor in kwestie zou de Super Low Energy Mode vervangen die momenteel wordt gebruikt in de iPhone 14 Pro, waardoor apps als Find My en Apple Pay kunnen werken zonder dat er energie nodig is.

Met andere woorden, aanraakgevoelige knoppen zijn complexe dingen. Hopelijk zien we ze in 2024 bij de lancering van de iPhone 16.

iPhone 15 Pro: wat komt er nog?

(Image credit: Apple)

Door dit gerucht dat alle andere tegenspreekt, hebben we nu wat minder vertrouwen in de juistheid van alle iPhone 15 Pro geruchten.

Verder zijn we er wel bijna zeker van dat de nieuwe A17 Bionic exclusief voor de duurste iPhones van Apple wordt. Recente lekken wijzen erop dat deze processor de iPhone 15 Pro even snel kan maken als een M1 MacBook. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus zullen daarentegen de A16 Bionic chipset krijgen.

De aanwezigheid van een USB-C-poort op de iPhone 15 Pro lijkt ook steeds zekerder. De EU heeft Apple verplicht om vanaf 2024 USB-C te gebruiken in iPhones en uitgelekte dummy's van de telefoon wijzen erop dat Apple dit jaar al de overstap zal maken.