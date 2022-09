iPhone 15 Ultra: wat we verwachten

Apple wist ons dit jaar te verrassend met een nieuw soort iPhone in de vorm van de iPhone 14 Plus. Voor het eerst zagen we een grotere iPhone in plaats van een kleinere en na enkele jaren weg te zijn geweest, kwam ook de naamgeving Plus terug.

Oorspronkelijk dachten we dat Apple zijn naamgeving van de Pro-versies zou aanhouden en dat deze grotere telefoon iPhone 14 Max zou heten. Dat Apple voor Plus zou gaan, iets dat we niet meer gezien hebben sinds de iPhone 8 Plus uit 2017, zagen we niet aankomen.

Er gaan nu geruchten dat Apple de strategie van verschillende benaming volgend jaar verder zal uitbreiden. In plaats van de iPhone 15 Pro Max begint het erop te lijken dat we een iPhone 15 Ultra krijgen, die boven de iPhone 15 Pro komt te staan.

Enerzijds hebben we voldoende Ultra-telefoons van andere merken en anderzijds heeft Apple zelf voor de eerste keer een Ultra-toestel gelanceerd. Dan hebben we het natuurlijk over de gloednieuwe (en peperdure) Apple Watch Ultra.

Als Apple de strategie van de Apple Watch Ultra doortrekt naar de iPhone, dan zou de iPhone 15 Ultra meer kunnen zijn dan gewoon een grotere iPhone 15 Pro.

In het kort

Wat is het? De grootste en beste iPhone van 2023

De grootste en beste iPhone van 2023 Wanneer zien we het? Waarschijnlijk in september 2023

Waarschijnlijk in september 2023 Hoeveel kost het? Evenveel als of meer dan de iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Ultra release datum

We hebben nog geen geruchten over de release datum van de iPhone 15 Ultra gehoord, maar dat is te verwachten. Die komen zelden meer dan een maand voor het eigenlijke event.

Voor de iPhone 14 viel dat evenement op 7 september, en drie van de vier telefoons gingen een week later, op vrijdag 16 september, in de verkoop. Alleen de iPhone 14 Plus moet nog wachten tot 7 oktober. Apple kiest meestal voor een dinsdag in de eerste of tweede week van september voor zijn lanceringen.

In 2023 komen we dan uit op 5 of 12 september.

iPhone 15 Ultra prijs

Het enige gerucht over de prijs tot dusver wijst erop dat de iPhone 15 Ultra in het beste geval begint bij 1.199 dollar. Waarschijnlijk wordt dat rond de 1600 euro als we de conversies van Apple bekijken. Daarmee zou hij hier hoger zitten dan de Samsung Galaxy S22 Ultra en eerder in de buurt komen van de Samsung Galaxy Z Fold 4.

iPhone 14 Pro Max: 1479 euro

1479 euro Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: 1249 euro

1249 euro iPhone 15 Ultra (verwacht): 1599 euro

Hopelijk komt die prijsstijging met meer redenen om hem te kopen. De huidige iPhone 14 Pro Max geeft je een groter scherm en batterij dan de standaard 14 Pro, maar daar stopt het. Voor een meerprijs van 150 euro vinden we dat zelfs magertjes. Als Apple de prijs verder verhoogt, moeten er meer features zijn om dit te rechtvaardigen.

iPhone 15 Ultra nieuws, geruchten en meer

We hebben al heel wat gehoord over de verwachte iPhone 15, met geruchten die teruggaan tot vóór de lancering van de iPhone 14. Onlangs is er nieuws opgedoken over een Apple iPhone 15 Ultra met betere specs. Mark Gurman van Bloomberg meldde vlak na de lancering van de iPhone 14 dat er een Ultra zou komen.

Like I said yesterday: Ultra is coming.

Daarna hoorden we verdere bevestiging van andere iPhone 15 leaks. Een leaker claimt dat de iPhone 15 Ultra, naast een groter scherm en batterij, een betere camera zou kunnen hebben dan de iPhone 15 Pro.

De informatie was nogal vaag, want het lek zei dat Apple 8K-video aan het testen was, maar het was niet duidelijk of die voor de iPhone 15 Pro zou zijn of exclusief voor de iPhone 15 Ultra. Dit leidde dan weer tot speculaties dat de Ultra een betere camera zou krijgen.

De Galaxy S22 Ultra van Samsung gaat bijvoorbeeld verder dan de Galaxy S22 Plus en het basismodel van de Galaxy S22. Een belangrijke verbetering is de toevoeging van een periscoopcamera met 10x optische zoom. Lekken suggereren dat Apple ook een periscoopzoom zou kunnen gebruiken op de Ultra-versie. Een periscoopcamera neemt meer plaats in dan een reguliere telefotocamera, dus het is logisch dat Apple dit soort camera alleen in zijn grootste en beste iPhone aanbiedt.