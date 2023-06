iPhone 15 Pro: nieuws, geruchten en meer

iPhone 15 Pro: belangrijkste info – Gloednieuwe A17 chip, kan tot 20% sneller zijn dan de A16

– Titanium zijkanten en dunnere schermranden

– Nieuwe camerasensoren zijn mogelijk, periscoopcamera komt wellicht nog

– Dynamic Island keert terug

– Nieuwe Ultra Wideband-chip (UWB) om Vision Pro te ondersteunen

– USB-C in plaats van Lightning-poort

– Mogelijk hogere adviesprijs van iPhone 14 Pro

– Waarschijnlijk geen volledige overstap naar eSim in de Benelux

Het is zo goed als zeker dat Apple later dit jaar de iPhone 15 zal onthullen. Zo zal de iPhone 15 Pro naar verwachting naast de iPhone 15 Pro Max (die misschien de iPhone 15 Ultra zal gaan heten) verschijnen als premium optie.

Het is bijna 10 maanden geleden sinds de lancering van de iPhone 14 Pro, dus we horen nu veel geruchten over de volgende generatie iPhones. Er zijn verschillende consistente voorspellingen rond de iPhone 15 Pro en in dit overzicht hebben we de meest geloofwaardige leaks en geruchten verzameld.

Meer informatie over de basis iPhone 15 vind je in onze iPhone 15 hub.

Laatste nieuws De A17 Bionic-chipset van de iPhone 15 Pro wordt waarschijnlijk gemaakt op een 3 nm-proces, wat voor veel sterkere prestaties zorgt dan bij de concurrentie.

In het kort

Wat is het? Het volgende Pro-model van de iPhone

Het volgende Pro-model van de iPhone Wanneer verschijnt het? September 2023

September 2023 Hoeveel kost het? Iets meer dan de iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro lanceringsdatum

Lancering in de eerste helft van september

Verkoop start een week na de lancering

Apple heeft nog geen officiële informatie rond de lancering van de iPhone 15 Pro gedeeld, maar op basis van de voorbije jaren kunnen we een gerichte gok wagen.

De iPhone 14 werd officieel onthuld op 7 september 2022 en ging een week later, op 16 september, in de verkoop. Apple kiest over het algemeen de eerste of tweede week van september voor zijn jaarlijkse iPhone-lanceringen en kiest meestal voor een dinsdag of woensdag. We verwachten daarom dat de iPhone 15 Pro, samen met de iPhone 15 en iPhone 15 Pro Max, op 5, 6, 12 of 13 september wordt onthuld. De vrijdag van de daaropvolgende week zullen de toestellen in de winkelrekken liggen.

iPhone 15 Pro prijs

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gelijkaardige of iets hogere prijs tegenover iPhone 14 Pro

Er is geen goed nieuws over de prijs van de nieuwe iPhone, want volgens de eerste geruchten zou de iPhone 15 Pro nog duurder kunnen zijn dan de iPhone 14 Pro. Hieronder de prijzen van vorig jaar:

128GB: 1329 euro

1329 euro 256GB : 1459 euro

: 1459 euro 512GB: 1719 euro

1719 euro 1TB: 1979 euro

Volgens een bron van Weibo en de doorwinterde Apple-analist Jeff Pu zal Apple de prijs van de iPhone 15 Pro verhogen om de aantrekkingskracht van de goedkopere iPhone 15 te vergroten.

Die voorspelling komt overeen met de inschatting van een andere Apple-analist, Dan Ives, die suggereert dat elke telefoon in de iPhone 15-serie meer zou kunnen kosten als gevolg van hogere productiekosten aan de kant van Apple.

Het is daarom mogelijk dat de iPhone 15 Pro begint bij 1.099 dollar in de VS, tegenover 999 dollar voor de iPhone 14 Pro. Aan de andere is het ook mogelijk dat Apple, zoals andere fabrikanten, de basisopslag van de Pro-versies verhoogt naar 256GB. Die opslagvariant van de iPhone 14 Pro kost momenteel 1.099 dollar en volgens bovenstaande logica zou de iPhone 15 Pro dan beginnen bij 1.199 dollar.

Zoals je in de prijslijst hierboven kan zien, vertalen dollarprijzen zich nooit direct in europrijzen. Zo bleef de adviesprijs van de iPhone 14 in de VS gelijk, terwijl Europa een stevige prijsstijging zag. Als Apple inderdaad de basisopslag verhoogt naar 256GB en dollarprijs met 100 dollar stijgt, dan kan dat zorgen voor een adviesprijs van 1599 euro bij ons.

iPhone 15 Pro design en display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dunnere schermranden, mogelijk titanium frame

Fysieke knoppen blijven behouden

Wat het ontwerp betreft, verwachten we dat de iPhone 15 Pro qua afmetingen vergelijkbaar zal zijn met zijn voorganger, met name 147,5 x 71,5 x 7,85 mm. Hij zou er nog steeds heel anders uit kunnen zien.

We hebben bijvoorbeeld van meerdere bronnen vernomen dat de iPhone 15 Pro titanium zijkanten zou kunnen krijgen, waardoor het toestel sterker en lichter zou zijn dan de iPhones met roestvrijstalen frame die momenteel verkrijgbaar zijn.

Zowel de iPhone 15 Pro als de iPhone 15 Pro Max krijgen naar verwachting afgeronde zijkanten in plaats van de platte zijkanten die op de iPhone 12 geïntroduceerd zijn. Naar verluidt was er aanvankelijk twijfel bij Apple over deze wijziging, maar de laatste renders van de iPhone 15 Pro tonen stuk voor stuk afgeronde zijkanten.

Image 1 of 4 iPhone 15 Pro render (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra renders (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra renders (Image credit: 9to5Mac) iPhone 15 Pro en iPhone 15 Ultra renders (Image credit: 9to5Mac)

We hebben ook gehoord dat de iPhone 15 Pro dunnere schermranden krijgt dan de iPhone 14 Pro. Hoe de iPhone 15 Pro eruit zou kunnen zien, kun je zien in de onderstaande video van MacRumors, waarin dummy's van alle vier de iPhone 15 worden getoond. Je ziet de afgeronde hoeken en de USB-C poort waar we al veel over hebben gehoord.

Het gerucht ging dat de iPhone 15 Pro ook solid-state volume- en aan/uitknoppen zou krijgen, maar analisten van Apple dit onlangs ontkracht. Uitgelekte informatie suggereerde dat deze knoppen haptische trillingen zouden gebruiken om het gevoel van aanraking na te bootsen, ook al bewegen ze niet echt. Deze technologie zal naar verwachting op zijn vroegst op de iPhone 16 verschijnen, vanwege de complexiteit.

De laatste upgrade van de iPhone 15 Pro komt naar verwachting in de vorm van een USB-C-oplaadpoort. De EU heeft Apple verplicht om voor 2024 USB-C oplaadpoorten moet toevoegen aan iPhones, maar meerdere lekken hebben gesuggereerd dat Apple dat al in 2023 zal doen.

(Image credit: @URedditor)

Wat betreft het display van de telefoon zal de iPhone 15 Pro waarschijnlijk het 6,1-inch Super XDR OLED-scherm en de Dynamic Island van zijn voorganger behouden. Dit laatste zal naar verwachting ook zijn weg vinden naar de gewone iPhone 15, hoewel de volgende versie van het Dynamic Island niet noodzakelijkerwijs identiek zal zijn aan dat van de iPhone 14 Pro. Volgens Apple-analist Ming-Chi Kuo wordt de nabijheidssensor van de iPhone 15 Pro geïntegreerd in het Dynamic Island zelf, terwijl die bij de iPhone 14 Pro daarbuiten zit.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ten slotte vermelden we nog dat Apple zich mogelijk voorbereidt op de overstap naar eSIM in landen buiten de VS. Zo zouden ze onder andere in Frankrijk alleen maar eSIM-modellen aanbieden. Door de beperkte ondersteuning van eSIM in de Benelux verwachten we dat je hier wel nog de iPhone 15 met simkaartslot kan kopen.

iPhone 15 Pro camera

(Image credit: Apple)

Dezelfde drievoudige set-up als op de iPhone 14 Pro

Verbeterde sensoren

Wat de camera's betreft, zal de iPhone 15 Pro naar verwachting niet al te veel afwijken van de drievoudige set-up van zijn voorganger. De iPhone 14 Pro heeft de volgende drie camera's:

48MP primair (24mm f/2.8)

12MP ultrawide (13mm f/2.2)

12MP telefoto met 3x zoom (77mm f/2.8)

Een periscoopcamera is de enige echte upgrade waarover geruchten de ronde doen, maar we vermoeden dat deze technologie, evenals een telefoto met variabele zoom, exclusief zal zijn voor een Ultra-versie van de iPhone.

Analist Ming-Chi Kuo heeft namelijk voorspeld dat de iPhone 16 Pro een groter display krijgt om extra plaats te hebben voor een periscoopcamera. Vandaar dat we die camera dit jaar niet verwachten op de iPhone 15 Pro.

Het grootste verschil tussen de camera's van de iPhone 15 Pro en die van de iPhone 14 Pro zal dus waarschijnlijk de kwaliteit van de sensoren zijn. Volgens uitgelekte gegevens kan de iPhone 15 Pro worden uitgerust met nieuwe sensoren van Sony die meer licht opvangen.

iPhone 15 Pro specs en features

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Uitgerust met A17 Bionic

Meer RAM en grotere batterij

Extra functies dankzij USB-C

De iPhone 14 Pro is uitgerust met de nieuwste versie chip van Apple, de A16 Bionic, waardoor hij de snelste telefoon is die je nu kan kopen. Toch zal de iPhone 15 Pro nog sneller zijn.

De iPhone 15 Pro krijgt verluidt een A17 Bionic, die volgens de geruchten efficiënter is dan de A16 Bionic. De Chinese outlet DCInside meldt zelfs dat de A17 Bionic een 20% krachtigere CPU zal hebben dan zijn voorganger.

DCInside beweert dat de A17 Bionic een single-core score van 3019 en een multi-core score van 7860 behaalt op Geekbench 6, waar de A16 Bionic respectievelijk 2504 en 6314 scoort. Natuurlijk raden we aan om deze geruchten met een flinke korrel zout te nemen, maar de gedachte dat de iPhone 15 Pro op het niveau van de nieuwste MacBooks kan presteren, is ongelooflijk.

Verder zal de A17 Bionic naar verluidt worden gemaakt op een 3nm-proces, wat betekent dat er veel meer transistors kunnen worden opgenomen, wat waarschijnlijk leidt tot betere prestaties en efficiëntie. Wat betreft andere specs, wordt verwacht dat de iPhone 15 Pro 8GB RAM krijgt, waar de huidige iPhone 14 Pro 6GB RAM heeft.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

We hebben nog niet veel gehoord over de batterij van de iPhone 15 Pro. De kans is klein dat we überhaupt exacte cijfers krijgen, aangezien Apple die zelf niet eens vermeld op zijn website. De iPhone 14 Pro had een batterij van 3.200mAh die het voor de meesten lang genoeg volhoudt, dus we verwachten minstens die capaciteit.

Er gaan geruchten dat Apple werkt aan een functie voor omgekeerd draadloos opladen voor de iPhone 15. Als dat waar is, kan de iPhone 15 Pro andere Apple gadgets draadloos opladen, zoals menig Android-telefoon.

Het gerucht gaat bovendien dat de versie van USB-C op de iPhone 15 Pro de USB 3.0-standaard zal ondersteunen, waar de iPhone 15 slechts USB 2.0 krijgt. De iPhone 15 Pro zou daarom hogere datatransfersnelheden krijgen.

Daarop aansluitend, had Apple analist Ming-Chi Kuo gezegd dat Apple's eigen USB-C opladers hogere oplaadsnelheden zouden bieden dan accessoires van andere fabrikanten, maar de EU heeft Apple onlangs een waarschuwing gegeven hiervoor.

We hebben ten slotte gehoord dat de Thunderbolt 3-versie van USB-C van de iPhone 15 Pro hem compatibel zal maken met 4K-monitoren, wat betekent dat je bepaalde content op een apart scherm kunt weergeven, zoals met sommige iPads.

For example, a new cinematography feature that will allow live 4K Thunderbolt outputs to monitors while recording.Essentially, you’ll have the phone with all the camera controls, connected to a monitor displaying live 4K camera footage without any controls; in 16:9.It’s NicheApril 27, 2023 See more

Deze feature komt waarschijnlijk met iOS 17, maar alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zullen gebruik kunnen maken van de technologie gezien hun ondersteuning voor Thunderbolt 3.

Het is nog niet duidelijk of je met de aankomende iPhones alle soorten content op meerdere schermen kunt delen via de USB-C-aansluiting. Voor games en films heb je bijvoorbeeld misschien nog AirPlay of een Apple TV nodig.

(Image credit: Apple)

Als allerlaatste zal elke iPhone 15 naar verluidt een nieuwe Ultra Wideband (UWB) chip bevatten om de Vision Pro headset te ondersteunen. Volgens analist Ming-Chi Kuo zal de U1-chip van Apple, die momenteel is gebouwd op een 16nm-proces, worden vervangen door nieuwere versie, gebaseerd op een compacter 7nm-proces.