iPhone 14 Pro review

De iPhone 14 Pro slaat de nagel op de kop. Met zijn formaat van 6,1-inch is hij heerlijk compact en het always-on display met bovenaan het nieuwe Dynamic Island biedt de nodige innovatie. Hij behoudt zijn voorsprong met een snellere en efficiëntere A16 Bionic-chip en de nieuwe camera’s voldoen aan de eisen van de gemiddelde Apple-gebruiker. De verhoogde adviesprijs van 1329 euro is echter minder fijn. Wil je genieten van dit alles op het grootste scherm dat Apple in zijn aanbod heeft? Dan moet je bij de 6,7-inch iPhone 14 Pro Max zijn.

Review in een notendop

Als je van de iPhone 14 Pro Max review zou komen, dan is hier een korte samenvatting. De iPhone 14 Pro is namelijk niet meer of minder dan een iPhone 14 Pro Max met een kleiner 6,1-inch scherm en lagere prijs. Alle specificaties zijn identiek, op de batterij na.

Heb je die review nog niet gelezen? Zet je dan maar schrap, want er is veel te bespreken.

In veel opzichten is de iPhone 14 Pro de perfecte iPhone. Het is de eerste (samen met de Pro Max) iPhone in vijf jaar zonder notch, maar met always-on display en verbeterde schermtechnologie met adaptieve verversingssnelheid. We zien ook een camerasprong van 12MP naar 48MP bij de iPhone 14 Pro-serie waardoor Apple eindelijk op gelijke hoogte met Android-concurrenten komt.

Ongetwijfeld voelt dit deels als een inhaalbeweging van Apple, hoewel dat niet noodzakelijk zo is. Apple kijkt namelijk nooit naar de snelheid van innovaties bij Android en voegt op zijn eigen tempo nieuwe features toe aan de iPhone. Het valt wel op dat Apple nog braaf is met zijn upgrades. Een 48MP-sensor is niet verkeerd, maar intussen hebben we bij Android de eerste 200MP-sensor in de Motorola Edge 30 Ultra.

Aan de ene kant hadden we graag meer gezien, vooral op vlak van optische zoom. Die blijft namelijk hangen op dezelfde 3x zoom als vorig jaar. Aan de andere kant presteert de 48MP-hoofdcamera geheel foutloos.

Wij zien het nieuwe Dynamic Island als de grootste vernieuwing. Het is een slimme manier om de TrueDepth-selfiecamera te behouden en tegelijk nieuwe features toe te voegen. Het Dynamic Island zit centraal bovenaan het scherm, is aanraakgevoelig en is opmerkelijk functioneel. Als je ziet hoe het transformeert wanneer er bijvoorbeeld een oproep binnenkomt, vraag je je verwonderd af hoe Apple dit voor elkaar heeft gekregen.

Als geheel is dit weer een uitstekende iPhone. Hij ziet er volledig vertrouwd uit, maar toch vernieuwend. Dankzij de nieuwe schermtechnologie kan hij van 1Hz tot 120Hz kan gaan en de maximale helderheid is hoger dan bij eender welke concurrent. De fotografie is wederom top, hoewel de 3x optische zoom gedateerd raakt.

De prestaties zijn tot slot beter dan ooit dankzij de A16 Bionic-processor en de batterij kan gewoonlijk een volledige dag meegaan. Toch vinden we het jammer dat de Lightning-poort nog steeds aanwezig is en dat de maximale laadsnelheid beperkt blijft tot 20W.

iPhone 14 Pro prijs en beschikbaarheid

Apple heeft de prijs van iPhone 14 Pro wat verhoogd tegenover de iPhone 13 Pro, wat logisch is gezien de grotere updates. Het basismodel met 128GB begint daarom bij 1329 euro.

Volledige prijzen zijn als volgt:

1329 euro voor 128GB

1459 euro voor 256GB

1719 euro voor 512GB

1979 euro voor 1TB

Je kon vanaf vrijdag 9 september een pre-order plaatsen. De iPhone 14 Pro gaat officieel in de verkoop op vrijdag 16 september.

Prijs-kwaliteit: 3,5/5

iPhone 14 Pro design

Behuizing blijft hetzelfde

Lightning-poort blijft hetzelfde

Het scherm heeft wél belangrijke updates gehad

Apple houdt al jaren vast aan een design dat gewoon werkt en voert vaak slechts kleine aanpassingen door. Dat zien we dit jaar vooral bij de standaard iPhone 14, die sterk lijkt op de iPhone 13… die dan weer lijkt op de iPhone 12.

Van de achterkant is de iPhone 14 Pro een replica van de iPhone 13 Pro. Beide hebben een roestvrijstalen frame met een geborstelde glazen achterkant, die wordt beschermd door Apple's Ceramic Shield. De bescherming tegen water en stof blijft eveneens, dus je iPhone overleeft met gemak een duik in het water.

Het display van de iPhone 14 Pro is daarom een van de grootste veranderingen die we in jaren hebben gezien. De notch bovenaan heeft plaats gemaakt voor een pilvormige cut-out met daarin de selfiecamera en andere sensoren. Die gaat nu door het leven als het Dynamic Island, waarover verderop meer.

De Lightning-aansluiting is wel nog steeds van de partij. Hoewel de Europese Unie heeft opgelegd dat alle gadgets tegen 2024 moeten overstappen op USB-C, was dat voor Apple geen motivatie om dit jaar al USB-C te introduceren. Dit wordt wellicht een dingetje voor de iPhone 15 (of 16). Helaas krijgen we wederom geen oplader in de doos en alleen de USB-C naar Lightning oplaadkabel.

Dit ontwerp verbergt in feite de grootste nieuwe feature. Die zie je namelijk pas wanneer je het display aanzet. Vergis je niet: de iPhone 14 Pro is meer dan de iPhone 13 Pro met een paar nieuwe kleurtjes.

Design score: 4,5/5

iPhone 14 Pro scherm

6,1-inch Super Retina XDR display met ongeziene helderheid

Geen notch, maar wel het Dynamic Island

Always-on display

Apple heeft het Super Retina XDR-display van de iPhone 13 Pro zo goed als intact gelaten op de iPhone 14 Pro (op de nieuwe selfiecamera na). Het heeft nog steeds een resolutie van 2532 x 1170 pixels en een variabel refresh rate van 1Hz tot 120Hz. Hier wordt nu de always-on feature aan toegevoegd. Dat betekent het einde van een zwart scherm wanneer je iPhone vergrendeld is. Als je dit juist instelt, kan je veel informatie zien zonder je iPhone te ontgrendelen, waardoor je op termijn batterij zal besparen.

De meest opvallende update is het Dynamic Island als vervanging van de notch. Apple is daarmee verder gegaan dan alle Android-fabrikanten. Het heeft de camera's niet gewoon ondergebracht in een pilvormige cut-out die minder plaats in beslag neemt, maar heeft die cut-out handige softwarefeatures gegeven. Daarvan komt ook de naamgeving Dynamic Island.

iPhone 14 Pro Dynamic Island (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Bij het registreren van een gezicht voor Face ID breidt het Dynamic Island zich uit en verandert het van vorm om een live beeld van het gezicht weer te geven. Bij het afspelen van Apple Music breidt het eiland zich uit om meer info over de muziek te tonen. Als er een oproep binnenkomt, klapt het uit om te laten zien wie er belt. Je kunt het ook aanraken om van activiteit te veranderen.

Er is een kans dat je de selfiecamera vies wordt hierdoor, maar we hebben geen vlekken opgemerkt toen we hem gebruikten. De oleofobe coating van de telefoon werkt hier dus verrassend goed.

Dit is een slimme mix van hardware, software en interface. Hij werkt niet alleen met iPhone-apps, maar ook met apps van derden.

Apple iPhone 14 Pro always on (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een andere verbetering op de iPhone 14 Pro (en Pro Max) is het variabele refresh rate van het ProMotion-display. Dat kan zakken tot 10Hz en oplopen tot 120Hz wanneer je de iPhone 14 Pro gebruikt. De lagere frequenties worden gebruikt voor statische inhoud en de snellere voor games en video's. In de praktijk ga je hier weinig van merken, maar het zorgt er wel voor dat de batterij het langer volhoudt.

Er is nog een ander getal voor de vernieuwingsfrequentie van de 14 Pro en dat is 1Hz. Dit wordt alleen gebruikt door het always-on display. Dit is een van de beter uitziende en kleurrijkere always-on schermen. Ja, de helderheid en de meeste kleuren zijn weg, maar niet volledig. Het toont allerlei nuttige informatie, waaronder widgets, afbeeldingen, details en natuurlijk de nieuwe vergrendelingsschermen van iOS 16.

De basishelderheid is tot slot 1.000 nits en dit kan opgedreven worden tot maar liefst 2.000 nits. Dit is een cijfer dat zelfs Android-concurrenten niet kunnen halen. Hou er wel rekening mee dat deze piekhelderheid flink wat stroom nodig heeft en dat de batterij snel leeg zal lopen hierdoor.

Scherm score: 5/5

iPhone 14 Pro camera's

48MP-hoofdcamera (dat werd tijd)

Upgrades voor bijna elke camera

Autofocus voor de selfiecamera

We krijgen in totaal vier camera's op Apple's iPhone 14 Pro: de nieuwe 48MP hoofdcamera, de 12MP ultrawide en 12MP telefotocamera aan de achterkant en de 12MP-selfiecamera aan de voorkant.

De volledige specs van elke camera:

● 48MP 24 mm, ƒ/1.78 diafragma

● 12MP ultrawide: 13 mm, ƒ/2.2 diafragma met 120° gezichtsveld

● 12MP 3x telefoto: 77 mm, ƒ/2.8 diafragma

Al deze lenzen zijn een upgrade ten opzichte van de iPhone 13 Pro camera's, dus laat je niet misleiden door hetzelfde aantal megapixels. Alleen de hoofdcamera heeft extra megapixels gekregen en werkt nu nog beter bij weinig licht.

Alle camera's hebben een langere brandpuntsafstand, waardoor ze in de buurt komen van de professionele fotografie, en ze worden allemaal ondersteund door Apple's beeldverwerking, inclusief de nieuwe Photonic Engine.

Dit zijn nieuwe camera’s met grotere sensoren en de meest interessante is ongetwijfeld de 48MP-sensor. Dit is de eerste pixel-binning sensor van Apple. Dat betekent dat hij foto’s in 12MP schiet, waarbij hij vier pixels combineert tot één grotere pixel, wat resulteert in betere prestaties bij weinig licht.

De 48MP-sensor voegt de mogelijkheid toe om RAW beelden in de volledige resolutie te schieten, maar dit moet je zelf gaan zoeken in de settings. RAW beelden zijn ongecomprimeerde foto’s die je achteraf beter kan bewerken. Dit is niet iets dat de gemiddelde gebruiker zal doen, maar professionele fotografen zullen enorm blij zijn met deze extra controle.

De groothoekcamera heeft vervolgens dezelfde beeldhoek van 120 graden, maar wel een grotere sensor voor betere prestaties bij weinig licht. De macromodus op de iPhone 14 gebruikt ook de groothoekcamera en daar komen de upgrades het beste tot hun recht. Hij maakt goed gebruik van de nieuwe lens, waardoor close-up foto's er adembenemend uit kunnen zien.

Helaas komt Apple nog steeds met 3x optische zoom, terwijl Samsung 10x optische zoom heeft op zijn Samsung Galaxy S22 Ultra. Apple heeft wel een “nieuwe” zoomoptie, maar die maakt deel uit van de hoofdcamera, die de middelste pixels gebruikt om 2x digitaal in te zoomen. Dit is vooral handig voor portretfoto’s en de prestaties zijn enorm goed.

Op vlak van video heeft Apple de Cinematic Mode uitgebreid met ondersteuning voor 4K 30fps. Er is ook een nieuwe actiemodus, die je inschakelt door het kleine pictogram met het lopende mannetje rechtsboven in de camera-app te selecteren. Omdat de stabilisatietechnologie de randen van het beeld weg snijdt zodat het centrale deel zo stabiel mogelijk wordt, kan je maximaal bij een kwaliteit van 2,8K krijgen. 8K-video is er niet, maar die optie missen we eerlijk gezegd niet.

Camera score: 4/5

Cameravoorbeelden

Image 1 of 11 3x zoom ultra-wide Hoofdcamera 2x zoom 3x zoom macrofoto macrofoto low-light shot hoofdcamera selfiecamera portretmodus

iPhone 14 Pro prestaties en specs

A16 Bionic doet het beter dan de A15

Zuiniger en efficiënter

RAM-geheugen is voldoende, maar kan hoger

Een nieuwe generatie iPhones betekent een nieuwe generatie chips uit de fabrieken van Apple. Dit jaar verwelkomen we de A16 Bionic chips. Die chips zijn dit jaar echter voorbehouden voor de Pro-reeks, terwijl de standaardversies het moeten doen met een aangepaste versie van de A15 Bionic van vorig jaar.

De benchmarkcijfers zijn hoger dan voor de A15, maar niet zó veel hoger. Op basis van Geekbench 5 resultaten verslaat hij nog steeds Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1, die we kennen van de Samsung Galaxy S22. Qua pure kracht kom je dus niets te kort. De energie-efficiëntie en de AI-engines zijn daarentegen belangrijker, aangezien die ervoor zorgen dat je batterij het niet opgeeft na een half dagje.

Prestaties score: 5/5

iPhone 14 Pro batterij

Iets beter dan de iPhone 13 Pro

Een volledige dag batterij

Schermhelderheid kan batterij sterk beïnvloeden

Apple claimt een batterijduur van 23 uur voor het afspelen van video's, wat een uurtje meer is dan vorig jaar. Snelladen zien we jammer genoeg niet. Je kan de iPhone 14 Pro maximaal met 20W opladen, waardoor je ongeveer 50% hebt na 30 minuten opladen. Je vindt tegenwoordig telefoons van 250 euro die 30W-snelladen aanbieden, dus we hadden gehoopt dat Apple de snelheid minstens tot 30W zou verhogen.

In onze ervaring lijkt 24 uur videostreaming mogelijk, maar we konden de batterij ook sneller leegmaken door de telefoon buiten te gebruiken, in fel zonlicht. Dat heeft zonder twijfel te maken met de nieuwe piekhelderheid van 2.000 nits. Hou hier dus rekening mee als je de hele dag op pad bent in de felle zon.

Tot slot kan je de telefoon ook draadloos opladen en is MagSafe nog steeds aanwezig.

Batterij score: 4/5

Apple iPhone 14 Pro software

iOS 16 voor elke iPhone 14

Highlights: gepersonaliseerd vergrendelscherm, berichten ongedaan maken en duidelijkere meldingen

Een iPhone is niets zonder zijn software, in dit geval iOS 16. Het verandert enkele fundamentele aspecten van de iPhone.

De belangrijkste update is het nieuwe vergrendelscherm. Dankzij nieuwe lettertypen en -groottes kan je het volledig naar eigen smaak instellen. De beeldverdeling die een deel van je afbeelding over de digitale klok kan zetten, blijft uniek voor Apple. Het vergrendelscherm heeft ook meer nut dankzij de aanpasbare widgets.

Nieuwe gebruikers van de iPhone 14 Pro vinden er herontworpen meldingen en de mogelijkheid om meerdere vergrendelschermen te gebruiken met specifieke focusmodi voor elke optie. Je kan sms-berichten bewerken nadat ze zijn verzonden en onderwerpen rechtstreeks uit foto's halen en ze in apps en berichten plaatsen.

Apple maakt een duidelijke inhaalbeweging met de iPhone 14 Pro. Always-on displays, variabele refresh rates en quad pixel binning zijn allemaal oude koek voor Android. Apple doet dit ook zoals we gewend zijn, want de iPhone 14 Pro haalt het absolute maximum uit elk aspect van deze updates.

Software score: 4,5/5

iPhone 14 Pro score

Categorie Opmerking Score Design Premium, stevig ontwerp 4/5 Scherm Een enorme upgrade, vaarwel notch! 5/5 Prestaties A16 Bionic verslaat elke concurrent qua prestaties 5/5 Camera 48MP-camera levert topkwaliteit. Knap werk! 4/5 Batterij Te hoge schermhelderheid kan batterijduur halveren. 4/5 Software iOS 16 brengt frisse, nieuwe features. 4,5/5 Prijs-kwaliteit Hogere adviesprijzen dan vorig jaar. 3,5/5

Zou ik de iPhone 14 Pro kopen?

Koop hem als...

Je het beste iPhone-scherm ooit wil



Eindelijk, een iPhone met een variabel refresh rate dat tot 1Hz kan zakken. Het always-on display heeft lang op zich laten wachten, maar dat was het zeker waard.

Je een van de beste smartphonecamera's wil De nieuwe 48MP-sensor en verbeterde ultra-wide schieten prachtige plaatjes en video's. De nieuwe 2x zoom is zeker handig, maar de maximale 3x optische zoom begint een pijnpuntje te worden.

Je innovatie wil Het Dynamic Island is in elk opzicht een innovatie feature. Het blaast een frisse wind door het bekende iPhone-design en bevat features waar Android alleen maar van kan dromen.

Koop hem niet als...

You want more zoom power

Apple’s maximum 3x optical zoom is starting to seem more quaint than useful. Samsung (and Xiaomi) owns the super-zoom space.

Je supersnel wil opladen Opladen met een Lightning-kabel met maximaal 25W is bijna antiek. Android werkt al jaren met USB-C en zelfs budget telefoons halen minstens 30W tegenwoordig. Kijken we naar premium Android-smartphones, dan spreken we al snel over een snelheid van 100W of hoger.

Je geld wil besparen Dit is geen goedkope telefoon en Apple heeft zijn prijzen voor Europa verhoogd tegenover vorig jaar. Wie gelijkaardige prestaties wilt voor een lagere prijs, kijkt beter naar de iPhone 13 Pro van vorig jaar. Die is nu in prijs gedaald.

