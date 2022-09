Motorola presenteert eerste 200MP-smartphonecamera in Edge 30 Ultra

Op een exclusief event in Milaan heeft Motorola drie nieuwe Edge-smartphones voorgesteld: de Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion en Edge 30 Neo. Daarmee heeft Motorola nu ook de eerste smartphone met een 200MP-camera in zijn aanbod.

Motorola Edge 30 Ultra

De Motorola Edge 30 Ultra is het échte vlaggenschip van de reeks. Het heeft dan ook de snelste chip van het moment, de Snapdragon 8+ Gen 1. Die ondersteunt niet alleen 5G, maar biedt ook geavanceerde toepassingen voor AI, gaming en fotografie. Ook opvallend is dat hij is uitgerust met 12GB LPDDR5 RAM en een comfortabele 256GB aan opslagruimte.

Deze telefoon heeft een bijna randloos OLED-display met Full HD-resolutie en HDR10+. Het display meet 6,67 inch heeft een vlotte refresh rate van 144Hz in combinatie met een touch latency van 360Hz. Dat laatste is vooral handig voor actiegames.

Ook opvallend: de Motorola Edge 30 Ultra is de eerste smartphone op de markt met een hoofdcamera van 200MP. Met een geavanceerde pixel binning-techniek worden 16 pixels gecombineerd in één 2.56 μm grote ultrapixel voor een uiteindelijke resolutie van 12,5MP. Dit moet vooral voordelen bieden bij low-light fotografie.

Nog een laatste primeur voor Motorola is dat de Edge 30 Ultra in amper 7 minuten een volle batterijlading kan bereiken, dankzij 125W-snelladen.

Motorola Edge 30 Fusion

Met de Edge Fusion focust Motorola minder op prestaties, maar wel op een fijn design. Toegegeven, het gezandstraalde aluminium frame ziet er bijzonder knap uit, net als de matglazen achterkant. Toch is de Motorola Edge Fusion niet te onderschatten. Onder de motorkap zit de nog altijd de Snapdragon 888+ 5G, die ook voldoende mogelijkheden moet geven voor gaming en high-res video.

Meer zelfs, de Edge Fusion heeft hetzelfde display als het vlaggenschip, zij het in 6,55-inch formaat. De 50MP-hoofdcamera is hier zeker niet verkeerd, zeker met de hulp van optische beeldstabilisatie (OIS). Ook video’s schieten in 8K is mogelijk. De snellader van de Edge Fusion kan tot 68W aan, waarmee je de batterij ook razendsnel weer vol kan tanken.

Motorola Edge 30 Neo

De Motorola Edge 30 Neo maakt het trio compleet. Dit is het kleurrijkste toestel in deze line-up en dat heeft het te danken aan de samenwerking met Pantone, wereldleider in kleurconsistentie. Het mag dan ook niet verbazen dat hij beschikbaar zal zijn in het Very Peri, de Pantone ‘Color of the Year’, net als in het Aqua Foam, Black Onyx of Ice Palace. Het icoontje van Pantone zit zelfs verwerkt in achterkant van de smartphone.

De Edge 30 Neo is de kleinste van de drie, met een schermdiagonaal van 6,28 inch. Hij krijgt ook een OLED-display met een snel 120Hz refresh rate. Net als zijn twee grote broers is hij voorzien van twee grote stereospeakers die Dolby Atmos ondersteunen.

De rekenkracht komt van een Snapdragon 695 5G, die zeker voldoende snel is voor de doorsnee gebruiker. Net zoals de Edge Fusion kan de Edge Neo snelladen aan 68W. De selfiecamera van 32MP is hier tot slot mooi meegenomen.

Motorola Edge 30 reeks: prijzen en beschikbaarheid

De Motorola Edge 30 Ultra en Fusion zijn vanaf vandaag te koop in Europa, voor respectievelijk 899,99 en 599,99 euro. De Motorola Edge Neo volgt over enkele dagen en draagt een prijskaartje van 369 euro.