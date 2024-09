Motorola lanceert betaalbare smartphone met waterbestendig ontwerp en 5 jaar updates

Prijs en beschikbaarheid De moto g75 5G is vanaf eind oktober verkrijgbaar voor een adviesprijs van 299,99 euro.

Vandaag kondigt Motorola de nieuwste toevoeging binnen de moto g-familie aan: de moto g75 5G. Het toestel beschikt over IP68 onderwaterbescherming en is stofbestendig, wat zorgt voor een langere levensduur. Het is het eerste moto g-toestel dat militair gecertificeerd is. Ook heeft de nieuwe moto g75 5G een 6,78” Full HD+ scherm met stereoluidsprekers, Dolby Atmos-geluid en Hi-Res audio.

Duurzaam en verfijnd ontwerp

De moto g75 5G is ontworpen om te voldoen aan militaire cerficeringen (MIL-STD-810H), van valpartijen tot 1,2 meter, extreme weersomstandigen, diverse temperaturen tot drukveranderingen: het toestel kan diverse omstandigeheden aan. Het toestel is voorzien van Corning Gorilla Glass 5, IP68 onderwaterbescherming en is stofbestendig. De moto g75 5G beschikt ook over een Water Touch-technologie zo kunnen gebruikers na het zwemmen of tijdens een regenbui gemakkelijk gebruik maken van hun telefoon. Het toestel is beschikbaar in de kleuren Charcoal Gray, Relucent Blue en Sky Gray. Zowel de vegan leer en matte uitvoeringen zorgen voor een stijlvolle look.

Camerasysteem voor sfeervolle momenten

Het 50MP-camerasysteem met OIS en Quad Pixel technologie is de droom van elke cameraliefhebber. Zowel familiefoto's als actiefoto's zien er scherp en helder uit. De Sony LYTIA 600 sensor verbetert automatisch de lichtomstandigheden bij weinig licht met behulp van de Flicker Sensor functie. Deze functies zorgen ervoor dat foto’s er gedetailleerd en natuurgetrouw uitzien. Gebruikers kunnen met elke lens 4K-video's maken voor realistische en professionele beelden.

De 8MP-groothoekamera met macromodus legt verschillende perspectieven vast, terwijl de 16MP frontcamera selfies vastlegt. Gebruikers kunnen op Google Foto's vertrouwen bij het bewerken van foto's dankzij de ingebouwde AI-functies, zoals Magic Eraser, Photo Unblur en Magic Editor.

Krachtige prestaties van binnen en van buiten

Dagelijkse handelingen op de moto g75 5G verlopen soepel dankzij het nieuwste Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform. Door AI-functies te combineren met 5G-connectiviteit en Wi-Fi 6/6E-compatibiliteit6, zorgt de moto g75 5G voor betere foto's, sneller streamen en een ononderbroken workflow. Met een intern geheugen van 8GB geheugen en een uitbreidbare opslagruimte van 256GB is het perfect mogelijk om tussen apps te schakelen of bestanden op te slaan. Daarnaast heeft het toestel vijf jaar Android OS-upgrades en zes jaar beveiligingsupdates zodat je hem optimaal benutten.



De moto g75 5G is uitgerust met stereoluidsprekers, ondersteund door multidimensionaal Dolby Atmos-geluid en Hi-Res Audio voor geluid van een hoog niveau. Dit wordt aangevuld door een 6,78” Full HD+ scherm, de Display Colour Boost verbetert de zichtbaarheid en kleurkwaliteit van het scherm waardoor het er zowel vanbinnen als vanbuiten geweldig uitziet.

Doelgerichte software-ervaringen

Motorola-exclusieve software helpt gebruikers om hun productiviteit te verhogen, zodat ze beter kunnen beheren wat voor hen belangrijk is. Dit is onder andere mogelijk met Smart Connect waarmee gebruikers gebruik kunnen maken van hun smartphone in combinatie met een tablet, tv en Windows-pc. Met Smart Connect kunnen gebruikers bestanden en afbeeldingen delen tussen drie apparaten of hun beeldscherm gebruiken om hun werk op hun moto g75 5G te ondersteunen. Dit betekent dat gebruikers alleen hun smartphone nodig hebben voor een pc-waardige ervaring of een uitgebreid beeld, waardoor het gemakkelijker wordt om overal te werken of te gamen. De moto g75 5G werkt ook op Android 14 om ervoor te zorgen dat het apparaat nog persoonlijker, beschermd en toegankelijker is.