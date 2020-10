Het is gemakkelijk om de iPhone 12 te beschrijven als 'meer van hetzelfde', zeker als je bedenkt dat de iPhone 12 Mini onderweg is. De 5G-netwerken zijn echter snel aan het uitrollen over de hele wereld en de MagSafe-toevoeging kan baanbrekend zijn. Deze dingen, in combinatie met een verbeterd ontwerp en scherm, betekenen dat de iPhone 12 nuttiger wordt naarmate je hem langer in je bezit hebt.

Review in twee minuten

De iPhone 12 is een duurdere telefoon dan de iPhone 11 van vorig jaar, aangezien Apple 100 euro aan de prijs toevoegt. Hij introduceert wel een aantal nieuwe functies in de vorm van een OLED-display, een iets betere camera, een nieuw ontwerp, 5G en (niet te vergeten) MagSafe.

5G zorgt voor hogere snelheden en robuustere connectiviteit met de nieuwe iPhone 12, maar omdat 5G-netwerken nog op zich laten wachten, heeft dit slechts een beperkte meerwaarde. In Nederland en België kunnen we bijvoorbeeld nog geen volwaardige 5G ontvangen.

Mensen gebruiken hun telefoon tegenwoordig vier jaar (of langer), dus dit is een functie die alleen maar nuttiger zal worden na verloop van tijd.

De nieuwe (voor iPhones) MagSafe is dan weer een toevoeging die wél meteen nuttig is. Met deze magnetische verbindingstechnologie kun je niet alleen dingen aan je telefoon bevestigen, zoals een oplader of een hoesje, maar je kunt ook zien wat er precies is aangesloten.

MagSafe maakt sneller en nauwkeuriger opladen mogelijk en brengt een nieuwe reeks accessoires met zich mee (zoals een portemonnee-clip), maar net zoals 5G na verloop van tijd nuttiger zal worden, zijn we er vrij zeker van dat de MagSafe-accessoires enorm zullen verbeteren.

De prestaties van de iPhone 12 zijn opnieuw verbeterd: de A14 Bionic chipset is de krachtigste van alle smartphones en de benchmarks bevestigen dat. De beslissing om te beginnen met 64GB opslag is echter een beetje karig en je zou in de niet al te verre toekomst tegen die limiet aan kunnen lopen als je graag foto's en video's maakt.

Het ontwerp van de iPhone 12 is een beetje aangepast: er zijn nu hoekige randen die sterk doen denken aan de iPhone 4 en een nieuw keramisch schild dat blijkbaar vier keer steviger is dan de iPhone 11.

Het display is ook geüpgraded: het is nu een OLED-scherm met dezelfde technologie die wordt gebruikt op de iPhone 12 Pro en biedt rijke kleuren en diepe zwarte tinten. Er is nu ook echte HDR toegevoegd. Het klinkt als een kleinigheid, maar 120Hz-displaytechnologie was hier zeker welkom geweest.

Wat de camera's betreft, krijg je hier weer het 12MP-duo met een gewone en groothoekcamera. De eerste is dit jaar nog beter bij weinig licht en beide kunnen nu worden gebruikt met de Night Mode. Deze functie kan je foto's verbeteren op een manier die echt verbluffend is, maar is eveneens beschikbaar op de iPhone 11.

De videomogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om in Dolby Vision in 4K op te nemen, klinken indrukwekkend, maar voor de meesten zal dit een zelden gebruikte functie zijn. Desalniettemin zijn de resultaten sterk en iets wat je graag zal willen delen.

De batterijduur is slechts gemiddeld op de nieuwe iPhone 12. Bij zwaarder gebruik zou je smartphone je door het grootste deel van de dag heen moeten helpen (ongeveer 17-18 uur). Bij lichter gebruik kun je gemakkelijk de nacht doorkomen, maar het is niet zo goed als vorig jaar.

De iPhone 12 voelt aan alsof hij vol potentieel zit, maar Apple vertrouwt voor een groot deel op anderen om er een succes van te maken. We moeten wachten op een bredere uitrol van 5G en andere fabrikanten moeten snel aan boord komen met MagSafe-accessoires om de nieuwe telefoon echt aantrekkelijk te maken. Afgezien daarvan voelt de iPhone 12 niet veel anders dan de iPhone 11 en het hogere prijskaartje lijkt niet op zijn plaats hier.

iPhone 12 releasedatum en prijs

De iPhone 12 kan je vanaf nu bestellen op de website van Apple en bij de meeste retailers. Je zal vervolgens aan het einde van oktober (Apple zegt zelf tussen 28 en 30 oktober) het toestel ontvangen.

Qua prijs krijgen we drie opslagopties: de versie met 64GB kost 909 euro, de versie met 128GB kost 959 euro en de versie met 256GB kost 1079 euro. Dit is telkens 100 euro meer dan de iPhone 11 van vorig jaar die nu bovendien in prijs verlaagd is en begint bij 689 euro voor 64GB opslag (komende van 809 euro).

De kleurenopties van dit jaar zijn tot slot wit, zwart, blauw, groen en het bekende PRODUCT(RED).

Design

Hoewel de iPhone 12 in grootte en vorm vergelijkbaar is met de iPhone 11 van 2019 (en eigenlijk een paar millimeter korter en dunner is), zijn de randen het belangrijkste verschil. Die maken nu een scherpe hoek van 90 graden en zijn niet langer afgerond.

De iPhone 12 voelt daardoor scherper aan in de hand, waarbij de randen van de telefoon niet zo strak in de hand liggen. Als je een paar jaar lang een iPhone hebt gehad, word je meteen herinnerd aan het gevoel van een iPhone 4.

Het is een interessante ontwerpwijziging van Apple én is bedoeld om de achterkant van de telefoon twee keer zoveel kans te geven om een val te overleven, ook al zien we hetzelfde glas als op de iPhone 11.

De voorkant van de iPhone 12 is voorzien van een nieuw Keramisch Schild om hem verder te beschermen tegen schade. Volgens Apple zou dit vier keer steviger zijn dan de iPhone 11, maar dit hebben we niet in praktijk uitgetest.

Geen van de bovenstaande elementen betekent dat je nu zonder hoesje kunt, omdat de iPhone 12 niet onverwoestbaar is. Vier keer minder kans om kapot te gaan, betekent dat hij nog steeds kapot kan gaan.

De IP68-classificatie is hier verbeterd, aangezien de iPhone 12 30 minuten lang kan worden ondergedompeld tot zes meter diep voordat hij waterschade zal oplopen.

Een van de meest omstreden veranderingen met de iPhone 12 draait niet om de telefoon zelf, maar om wat er in de doos zit (of net niet). Het laadblok en de EarPods zijn uit de doos weggelaten, waarbij Apple de nadruk legt op de milieuvoordelen.

"Als onderdeel van onze inspanningen om onze milieudoelstellingen te bereiken, hebben de iPhone 12 en iPhone 12 mini geen voedingsadapter of EarPods. Gebruik je huidige Apple voedingsadapter en koptelefoon of koop deze accessoires apart."

Display

Het display van de iPhone 12 is een grote stap voorwaarts voor een telefoon van deze prijs. Terwijl Apple vorig jaar besloot dat chique, contrastrijke OLED-displays alleen bedoeld waren voor degenen die bereid waren om de Pro te kopen, is dit jaar het Super Retina XDR-display naar de "goedkopere" iPhone 12 gebracht.

Het verschil is merkbaar, vooral als het gaat om het bekijken van foto's, video's en films die zijn gecodeerd in HDR. Misschien zie je niet zo'n groot verschil als je alleen maar op het web scrolt, maar bij de juiste content zie je meteen het verschil.

Elke dag weer betekent dit dat je meer momenten hebt waarop de kwaliteit echt op je af komt. Terwijl veel mensen bijvoorbeeld geen toegang hebben tot HDR Netflix op hun telefoon, zijn de beelden zelfs in de 'normale' modus levendig en rijk.

De iPhone 12 heeft een resolutie van 2532 x 1170 pixels en het display is scherp, helder en vanuit alle hoeken te bekijken. De randen zijn dunner (hoewel het vierkante ontwerp van de telefoon ervoor zorgt dat ze nog steeds een beetje dik lijken) en dit maakt het mogelijk de iPhone 12 een beetje korter en smaller met behoud van hetzelfde 6,1-inch display.

Een 120Hz-display dat we dit jaar op menig Android-vlaggenschip hebben gezien, blijft echter achterwege. Voorlopig blijven de iPad Pro's dus de enige Apple-toestellen met deze vloeiendere displays.

De enige echte vraag die we hier hebben is of je HDR op een telefoonscherm wilt. De kleurweergave en contrastverhoudingen (het verschil tussen de helderste en de donkerste punten) is uitstekend, maar in de HDR-modus kan wat detail verloren gaan.

5G vs MagSafe – wat is de beste nieuwigheid?

Terwijl we later in deze review ingaan op de meer genuanceerde upgrades in de iPhone 12, zijn er twee belangrijke veranderingen voor het model van dit jaar die waarschijnlijk je aandacht zullen trekken.

Het slechte nieuws is dat geen van beide waarschijnlijk enorm indrukwekkend zal voelen als je de nieuwe iPhone dichtbij de lancering koopt.

Het belangrijkste kenmerk van de iPhone 12 is dat hij nu 5G ondersteunt, maar in de meeste landen (waaronder Nederland en België) is die ondersteuning nog nutteloos op dit moment.

Ook zijn de 4G-snelheden op onze huidige telefoons nog steeds snel genoeg voor de meesten. De ervaring met het streamen van Netflix en Spotify is volkomen acceptabel en het voelt veel sneller aan als een merkwaardige luxe dan als een must-have.

Terwijl 5G misschien wel de opvallendste update is, is er nog iets anders toegevoegd aan de iPhone van 2020 dat ons eigenlijk een beetje enthousiaster heeft gemaakt.

Welkom bij MagSafe, dezelfde magnetische kliktechnologie die Apple eerder op MacBooks heeft gebruikt om de adapter aan te sluiten. Hier zijn de magneten in een cirkel onder de achterkant van de iPhone geplaatst, waardoor een reeks nieuwe accessoires kan worden geïntroduceerd die gewoon op de achterkant kunnen vastklikken.

Deze MagSafe-accessoires hebben een kleine chip die de iPhone kan lezen, zodat hij kan registreren wat hij moet doen. Hoewel deze functie bij de lancering beperkt is tot hoesjes en een oplader van Apple, zijn deze accessoires een upgrade ten opzichte van voorgaande jaren.

Bij de lancering krijg je echter alleen een MagSafe-oplader van Apple, evenals enkele hoesjes en snap-on-accessoires. De lader is netjes in de zin dat hij 15W-snelladen ondersteunt en daarmee de iPhone 12 twee keer sneller kan opladen dan de iPhone 11. Door ervoor te zorgen dat de lader precies op zijn plaats klikt met de bevestiging via de chip dat de lader veilig is, heeft Apple het vermogen opgevoerd.

Camera

De camera's van de iPhone 12 lijken niet echt een upgrade als je alleen naar de sensoren kijkt. We zien namelijk dezelfde hoofdcamera en groothoekcamera als vorig jaar.

Het totaalplaatje is er toch beter op geworden. De gewone 12MP-sensor is nu gekoppeld aan een f/1.6-diafragma waardoor low-light fotografie beter moet zijn dan vorig jaar en onze foto's kunnen dat bevestigen.

Het belangrijkste punt dat vorig jaar indruk op ons maakte met de iPhone 11 was de Night Mode en die kunnen we nu gebruiken met de hoofdcamera én groothoekcamera. De Night Mode kan detecteren wanneer het lichtniveau daalt en je wordt gevraagd om je telefoon tot 15 seconden stil te houden, afhankelijk van de omstandigheden.

De resultaten zijn werkelijk verbluffend, maar je moet je framing goed krijgen en de camera heel stil houden. Je zult merken dat er een zekere onscherpte ontstaat als je de camera tijdens de belichting te veel beweegt.

Voor het grootste deel, en zelfs met een kleine hoeveelheid beweging van tijd tot tijd, brengt de Night Mode een niveau van detail in nachtscènes dat je nauwelijks voor mogelijk zou hebben gehouden.

Night Mode werkt alsnog het beste met de hoofdcamera. Groothoekfoto's zagen er af en toe nog wazig uit aan de randen.

Hoewel de Night Mode verbazingwekkend kan zijn voor sommigen, hadden wij liever een grotere upgrade gehad. We kunnen hem nu gebruiken met de groothoekcamera, maar het algemene proces is helaas niet verbeterd of sneller geworden.

We zijn aan het muggenziften, maar gezien het feit dat de Night Mode nu nog veel geduld van je vraagt, was het fijner als het hele proces iets sneller was gemaakt.

De iPhone 12 heeft wel een andere upgrade in de vorm van de nieuwe Smart HDR 3 technologie, die beter in staat is om bepaalde scènes te herkennen. Hierdoor worden de foto's bewerkt op basis van de scène voor een optimaal resultaat. In combinatie met het diafragma van f/1.6 van de hoofdcamera resulteert dit wel in enkele prachtige foto's, vooral bij gemengde belichting.

Het is leuk dat je de iPhone foto's kan zien bewerken terwijl jij ze neemt. Het is een veeleisend werkje, maar het laat je foto's echt stralen. We waren onder de indruk van de details van sommige foto's, zonder dat dit invloed heeft op de kleur en de scherpte van het beeld.

De selfiecamera heeft een upgrade gekregen, waarbij de 12MP-sensor nu op dezelfde manier werkt als de groothoeksensor aan de achterzijde. Het diafragma van f/2.2 zou in onze ogen een tikje sneller kunnen zijn, omdat nachtopnames soms moeilijker te maken zijn, maar je kunt in ieder geval ook de Night Mode gebruiken.

Sommige selfies waren vrij goed, maar sommige foto's bij weinig licht zagen er korrelig of wazig uit. De portretfoto's waren daarentegen wel verbluffend.

De portretmodus van de selfiecamera lijkt dit jaar beter je haren te detecteren bij het vervagen van de achtergrond.

Als je een fan bent van video, dan krijg je ook een fijne upgrade. Apple heeft veel aandacht gegeven aan het fiet dat de iPhone 12-serie video's kan opnemen in Dolby Vision en deze ook kan verwerken voordat ze in HDR-kwaliteit op het display worden weergegeven.

We hebben goed gespeeld met de videokwaliteit in verschillende scenario's. Onze belangrijkste conclusie is dat Dolby Vision geen belangrijke reden zal zijn voor veel 'gewone' mensen om de iPhone 12 te kopen.

De HDR-resultaten zijn duidelijker en kleurrijker wanneer ze naast hun niet-HDR-tegenhangers worden bekeken, maar het verschil is niet zo groot. Je kunt ook alleen opnemen met 30 fps in 4K, dus als je het maximale uit Dolby Vision wilt halen, kun je beter de iPhone 12 Pro of Pro Max gebruiken, die tot 60 fps aankan.

Met de iPhone 12-camera heb je het gevoel dat Apple genoeg heeft gedaan. Door de sensor van de iPhone 12 hier en daar wat te verbeteren, zijn de fotografische resultaten iets indrukwekkender, waarbij vooral de Night Mode-upgrades hun werk goed doen.

Maar je merkt misschien niet dat er een enorm verschil in kwaliteit is tussen de iPhone 11 en 12 (als je bijvoorbeeld probeert te kiezen tussen die twee modellen); je krijgt mooie, kleurrijke foto's, maar het is de iPhone 12 Pro (en vooral de 12 Pro Max) die op dit moment de beste camera's van Apple heeft.

Batterijduur

Het lijkt erop dat Apple zijn trend voortzet en de iPhone 12 een degelijke batterijduur heeft gegeven. Jammer genoeg werd uit onze testen duidelijk dat de iPhone 11 het beter doet op vlak van batterijduur.

Zo merkten we bijvoorbeeld dat we nog ruim 50% hadden als we op een nacht naar bed gingen. Maar van zodra we weer vaker op het openbaar vervoer zitten en tijd buitenshuis gaan doorbrengen, dan kan daar verandering in komen. Toen we zo'n "normale" dag nabootsten, zaten we aan ongeveer 18 uur batterijduur.

In onze video-test waarbij we een Full HD-video 90 minuten lang afspelen, ontdekten we dat de iPhone 12 slechts 8% van zijn batterij verloor, maar bij dagelijks gebruik gaan dat percentage iets sneller naar beneden. De A14 Bionic chipset in de nieuwe iPhone zou energiezuiniger zijn dan ooit, terwijl hij nog steeds sneller is dan de overige chipsets.

Als je de iPhone 12 zwaar gaat gebruiken, zoals voor het spelen van games, krijg je waarschijnlijk tussen de zeven en tien uur gebruik. Hij is niet zo duurzaam als de concurrentie (zoals altijd), maar de meeste iPhone-gebruikers zullen geen noemenswaardige problemen merken.

Koop hem als...

Je een groter scherm wil De iPhone 12 mini is goedkoper, maar als je een groter scherm wil voor "weinig" geld, dan is de de juiste iPhone voor jou.

Je graag films kijkt Het nieuwe design is dan wel nostalgisch, maar de nieuwe schermtechnologie zorgt voor zichtbare verschillen. Vooral gebruikers die vaak films en series kijken, zullen hier erg tevreden zijn.

Je graag unieke accessoires hebt MagSafe opent een geheel nieuwe wereld van accessoires. Momenteel zijn er weinig opties, maar over enkele maanden kan je jezelf onderdompelen in een wereld aan unieke MagSafe-gadgets.

Koop hem niet als...

Je veel wil filmen De iPhone 12 is prima geschikt voor homevideo's, maar als je een professionele content creator bent, dan kies je beter voor de iPhone 12.

Je de goedkoopste iPhone wilt De iPhone 12 is niet de goedkoopste iPhone van dit jaar. Daarvoor moet je bij de iPhone 12 mini zijn, maar dan moet je er wel mee leven dat het display aanzienlijk kleiner is dan wat je (waarschijnlijk) gewend bent.