iPhone 12 Pro Max review

Als je op zoek bent naar de beste iPhone, dan is de iPhone 12 Pro Max waar je moet zijn. Hij is krachtig, heeft de langste batterijduur en de meest functierijke camera die Apple ooit heeft gemaakt. 5G en MagSafe zijn toekomstbestendige extra's, maar nog geen hoofdredenen om de iPhone 12 Pro Max te kopen.

Review in twee minuten

De iPhone 12 Pro Max is de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt en ook de beste. De kans bestaat dat je het hier alleen mee eens bent al je het niet erg vindt om €1.259 (of meer) uit te geven aan een nieuwe smartphone en het niet erg vindt om de grootste iPhone van het jaar mee op sleeptouw te nemen.

Het ontwerp van de 12 Pro Max kopieert het design van de overige iPhone 12 modellen van 2020: er is een nieuw vlak frame, dat er industrieel uitziet en weliswaar iets minder comfortabel is om vast te houden. Het geheel ziet er erg premium uit en de matte afwerking met glanzende metalen randen valt bij ons alvast in de smaak.

Terwijl de iPhone 12 Pro Max eigenlijk maar klein beetje groter is dan de 11 Pro Max van vorig jaar, zijn de randen rond het OLED-display gekrompen zodat het display zelf kon groeien tot 6,7 inch.

Afbeeldingen zijn duidelijker en beter zichtbaar op het grotere display, je kunt meer van een webpagina zien en hij is natuurlijk ideaal om videocontent te bekijken. Het is een van de beste displays op de markt, die zowel kleurrijke scènes als subtielere tonen met gemak kan weergeven.

Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe iPhone 12 Pro Max is de camera-opstelling: er zijn drie camera's, allemaal geüpgraded met een betere beeldprocessor. De belangrijkste 12MP-sensor is geüpgraded om veel meer licht vast te leggen en zijn er ook verbeteringen aangebracht bij de beeldverwerking.

De 12 Pro Max staat op vlak van cameraprestaties echter niet zo ver voor op de iPhone 12 Pro in onze testen. De beelden waren over het algemeen helderder dan die van de 12 Pro Max, maar de verschillen bleven erg klein.

Als je een beginnende filmmaker bent, zouden we zeggen dat het zeker de moeite waard is om naar de 12 Pro Max te kijken. Hij ondersteunt Dolby Vision-opname bij 4K en 60fps, dus als je een content creator bent die op zoek is naar een telefoon die beelden van hoge kwaliteit kan opnemen, zit je hier zeker goed.

HDR zorgt er ook voor dat je video's er beter uitzien en geeft verbeterde helderheid en kleur. Het kan er echter een beetje kunstmatig uitzien en video's nemen meer opslagruimte in beslag. Dit is alvast geen functie die de meeste gebruikers zal aanspreken.

De 12 Pro Max begint met 128GB aan opslagruimte, wat het absolute minimum is op dit prijspunt. 5G is de toekomst van mobiele connectiviteit, maar op dit moment zijn er nog geen echte 5G-netwerken in de Benelux, dus dit is zeker ook geen reden om de iPhone 12 Pro Max nu al in huis te halen.

Apple heeft ook de innovatieve MagSafe-technologie toegevoegd aan de iPhone 12 Pro Max, die het mogelijk maakt om laders, hoesjes en accessoires magnetisch vast te klemmen aan je nieuwe iPhone. We houden van deze toevoeging en er zullen ook steeds meer accessoires op de markt komen.

De iPhone 12 Pro Max heeft bovendien de grootste batterij van de hele reeks. We hadden altijd genoeg batterij voor een volledig dag en zelfs op intensieve dagen hadden we pas rond 19u30 de oplader nodig.

Als je het beste van alles wilt in een Apple smartphone, dan is de iPhone 12 Pro Max de iPhone voor jou. Het grote en heldere display, de verbeterde camera's, de langere batterijduur en de topklasse prestaties maken dit een aantrekkelijke smartphone. Als je handen het extra gewicht (en je portemonnee met de hogere prijs) aankunnen, dan is dit het model waar je voor moet gaan. Vind je hem iets te veel van het goede? Dan verwijzen we je graag door naar de iPhone 12 Pro, die gelijkaardige functies aanbiedt voor iets minder geld.

iPhone 12 Pro Max verschijningsdatum en prijs

(Image credit: TechRadar)

Na de aankondiging op 13 oktober bevestigde Apple dat de iPhone 12 Pro Max een paar weken na de lancering zou arriveren. Terwijl de iPhone 12 en iPhone 12 Pro op 23 oktober beschikbaar waren, koos het bedrijf ervoor om zowel de iPhone 12 mini als de iPhone 12 Pro Max op een later tijdstip uit te brengen.

De iPhone 12 Pro Max pre-orders werden geopend op 6 november, en je kunt de telefoon vanaf 13 november kopen. Apple heeft ook aangegeven dat er een beperkte voorraad zal zijn, dus je zal er mogelijk snel bij moeten zijn dit jaar.

De prijs van de iPhone 12 Pro Max begint bij €1.259 (128GB opslag) en gaat verder de hoogte in als je meer opslag wil. De versie met 256GB opslag kost €1.379 euro en de versie met 512GB opslag kost €1.609 euro. Hou er ook rekening mee dat je het geheugen van een iPhone niet kan uitbreiden met een geheugenkaart.

Design

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 12 Pro Max is groot. Het is de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Maar omdat hij ook de nieuwe vierkante randen van de iPhone 12 en 12 Pro Max heeft, voelt hij groter aan. Die hoekige randen zijn niet zo comfortabel om vast te houden als de iPhone 11 Pro Max die nog gebogen randen had.

Een van de belangrijkste kenmerken van de Pro Max zijn de meer 'volwassen' kleuren die worden gebruikt. De buitenkant is een glanzende roestvrijstalen band, en is nu verkrijgbaar in grafiet, goud, zilver en pacific blauw.

In wezen is het ontwerp van de 12 Pro Max slechts een grote versie van de iPhone 12 en 12 Pro. Ondanks het grotere formaat past hij nog steeds goed in de hand, waardoor het gemakkelijk is om de Siri/vergrendelknop aan de linkerkant en de volumetoetsen aan de rechterkant te drukken.

(Image credit: TechRadar)

Zoals gezegd is dit de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt, met afmetingen van 160,8mm x 78,1mm x 7,4mm. Ondanks dat hij dunner is dan de 11 Pro Max van vorig jaar voelt hij eigenlijk iets groter in de hand door de afgevlakte randen.

Iets wat je we meteen zal opmerken (of net niet) is het gebrek aan een oplader en oortjes in de doos. Apple geeft nu alleen nog maar een USB-C naar Lightning-kabel. Als je dus een heleboel oude opladers hebt liggen, dan ben je hier niets mee aangezien oudere opladers nog een USB-A-kabel gebruiken.

Display

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 12 Pro Max heeft het grootste display dat we ooit hebben gezien op een iPhone. Apple noemt dit een 'Super XDR OLED-display', maar in de praktijk komt dit neer op een helder, duidelijk en scherp scherm met een uitstekende kleurweergave.

De beelden zijn helder, scherp en helder en een echte upgrade voor iedereen die de oudere iPhones gebruikt.

Dankzij de kleinere bezels aan de zijkant van het nieuwe iPhone 12 Pro Max-display kan het scherm zich verder uitstrekken tot aan de randen van het apparaat en het ziet er echt indrukwekkend uit. Dat extra stukje scherm is echt merkbaar tegenover de telefoon van vorig jaar. Je wordt nu dus nog een beetje meer meegesleept bij het kijken van films en series.

Het is geen grote stap voorwaarts qua helderheid - dit is een zeer vergelijkbaar OLED-paneel met het paneel dat we vorig jaar in de 11 Pro en 11 Pro Max zagen - maar het is haarscherp en alle videocontent ziet er kleurrijk uit en heeft hoge contrastratio's waardoor dingen als natuurdocu's er fantastisch uitzien.

(Image credit: TechRadar)

Apple heeft een Keramisch Schild aan de voorkant van de iPhone 12 Pro Max toegevoegd en dit is ontworpen om hem vier keer minder snel te laten barsten als je hem zou laten vallen. Die claim hebben we echter niet in de praktijk getest dus je zal Apple op zijn woord moeten geloven. Toch raden we je (zoals altijd) aan om te investeren in een cover voor extra bescherming.

Camera

(Image credit: TechRadar)

De grootste reden om te upgraden naar de iPhone 12 Pro Max zit achterop de telefoon. Daar zien we drie 12MP-sensoren - hoofdcamera, groothoekcamera en telecamera - en die zijn ook geüpgraded ten opzichte van vorig jaar. We zien nu de nachtmodus ook op de groothoekcamera.

Hoewel je misschien denkt dat dit een kop is van de 12 Pro, heeft Apple duidelijk de keuze gemaakt voor de Pro Max als je de beste camerabeleving op een iPhone wilt hebben. Ten eerste is de sensor binnenin groter en dat resulteert in een camera die meer licht kan absorberen en helderdere, duidelijkere foto's kan maken.

(Image credit: TechRadar)

Het resultaat is eenvoudig: als je de beste foto's wilt maken met een iPhone, kun je nergens anders terecht dan bij de 12 Pro Max.

Apple heeft veel aandacht besteed aan 'computationele fotografie', waarbij de chipset in het iPhone 12-gamma intelligent genoeg is om te weten waar hij naar kijkt en het resulterende beeld kan veranderen. Deep Fusion, dat vorig jaar op Apple's iPhones debuteerde, analyseert een beeld pixel voor pixel om het allerbeste resultaat na afloop te verkrijgen.

De nieuwe Smart HDR 3-mogelijkheid zoekt naar verschillende scènes wanneer de foto wordt genomen, waarbij meerdere belichtingen worden gebruikt en intelligent aan elkaar worden gehecht om de beste foto te krijgen. De nachtmodus waarvoor de camera iets langer stil moet houden, kan een donkere, sombere omgeving veranderen in een rijke en levendige scène.

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: TechRadar)

Er is duidelijk een upgrade over de iPhone 11 Pro Max van vorig jaar, vooral bij low-light foto's. Als je bijsnijdt op de foto's die in donkere scènes zijn genomen, zie je dat er minder ruis en lichtere elementen zijn en dat het totaalplaatje levendiger lijkt.

De Smart HDR vindt dit jaar meer elementen van het beeld om te verbeteren en te versterken. Als gevolg daarvan hebben we meerdere foto's genomen die we onbewerkt op sociale media kunnen zetten of zelfs kunnen printen.

We hebben urenlang foto's gemaakt met de iPhone 12 Pro Max naast de iPhone 12 Pro en de iPhone 11 Pro Max, en sommige dingen werden echt duidelijk tijdens die vergelijking.

Ten eerste laat de grotere sensor van de iPhone 12 Pro Max zeker meer licht door in vergelijking met de iPhone 11 Pro Max, en de levendigheid, helderheid en detail in elke foto is een echte stap vooruit.

Afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Afbeelding 1 van 6 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Ondanks de grotere sensor in vergelijking met de iPhone 12 Pro, zagen we vaak weinig verschil tussen de resultaten van deze twee telefoons, wat ons enigszins verbaasde.

Afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Afbeelding 1 van 4 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 4 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 4 iPhone 12 Pro Max met nachtmodus (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 4 iPhone 11 Pro Max met nachtmodus (Image credit: TechRadar)

Afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max (zoom) (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro (zoom) (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 iPhone 11 Pro Max (zoom) (Image credit: TechRadar)

Afbeelding 1 van 3 Groothoekcamera iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 Groothoekcamera iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 Groothoekcamera iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Het is duidelijk dat de 12 Pro Max superieur is aan de Pro Max van vorig jaar. Bijna elk beeld vertoont duidelijke helderheid, scherpte of gewoon een algemene kwaliteitsupgrade.

Het schakelen tussen de drie sensoren, van een groothoek naar een volledige zoom, toont weinig verandering in de beeldkwaliteit, wat een upgrade is tegenover vorig jaar. De ingezoomde foto's zijn wat afgewassen maar over het algemeen zijn de drie camera's erg consistent.

Afbeelding 1 van 11 12 Pro Max groothoek (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 11 12 Pro Max hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 11 12 Pro Max 2.5x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 11 Volledige digitale zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 11 iPhone 12 Pro Max groothoek (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 11 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 11 2,5x zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 11 volledige digitale zoom (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 11 groothoek (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 11 hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 11 2,5x zoom (Image credit: TechRadar)

Apple heeft ook de vervorming van de groothoekcamera aan de randen van het frame verbeterd, waardoor de hoeken minder 'krom' lijken op vlakke beelden.

Afbeelding 1 van 3 iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar)

Maar een van de belangrijkste dingen die Apple introduceert, is Smart HDR 3, waarbij de iPhone 12 Pro Max artificiële intelligentie (AI) toepast om foto's te analyseren en bewerken. We zijn ook nog steeds verliefd op de bewerkingsmogelijkheden op de iPhone die het uiterlijk van je foto's verbeteren.

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: TechRadar)

De toevoeging van de LiDAR-scanner op de iPhone 12 Pro en Pro Max is nog steeds een technologie die nog in de kinderschoenen staat op een smartphone, maar het voegt de mogelijkheid toe om Night Mode portretten te maken en de effecten zijn veel levendiger. De sensor zou ook de autofocussnelheid moeten verbeteren, maar eerlijk gezegd hebben we nooit echt een probleem gehad met de snelheid daar. Snel bewegende beelden blijven nog steeds een probleem dat zelfs de LiDAR-scanner niet opgelost krijgt.

De Night Mode kan nu tot 30 seconden werken om echt donkere scènes te laten oplichten als je de camera stabiel houdt (of in een statief zet). Op de volle 30 seconden zagen we een gelijkmatiger beeld van de Pro Max, waarbij de details mooi bewaard zijn gebleven.

Afbeelding 1 van 10 30 seconden nachtmodus iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 30 seconden nachtmodus iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 30 seconden nachtmodus iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 5 seconden nachtmodus iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 5 seconden nachtmodus iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 5 seconden nachtmodus iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 Telefotocamera iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 Telefotocamera iPhone 11 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 Bijgesneden groothoekfoto iPhone 12 Pro Max (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 Bijgesneden groothoekfoto iPhone 12 Pro (Image credit: TechRadar)

Je zou verwachten dat de telecamera gebruikt wordt als je een ingezoomde nachtfoto wil maken, maar dat is niet zo. We hebben opgemerkt dat de iPhone nog steeds de hoofdsensor met een kleiner diafragma gebruikt en het beeld digitaal bijsnijdt, waardoor er meer ruis in de eindresultaten te zien is.

Een ander punt van kritiek is dat de selfie-portret modus, die gebruik maakt van de frontcamera en ontworpen is om een achtergrondonscherpte toe te voegen, nog steeds niet kan omgaan met fijne haartjes.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 met achtergrondonscherpte (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 zonder achtergrondonscherpte (Image credit: TechRadar)

De camera's achteraan leveren al bij al veel betere prestaties en zijn vooral indrukwekkend in gemengde lichtomstandigheden. Natuurlijke huidtinten en details bij weinig licht komen hier erg goed naar voren.

De optische beeldstabilisatie is uitstekend en in combinatie met de nieuwe mogelijkheid om op te nemen in Dolby Vision (een krachtige vorm van HDR-opname, die het verschil tussen de donkerdere en helderdere elementen van de video meer uitgesproken maakt) zorgt voor echt levendige video's. De video's die zijn opgenomen in Dolby Vision zijn helderder, maar het kan sommige delen overbelichten. Als je liever natuurlijkere video's wil, dan laat je die modus beter uit staan.

Er is geen twijfel dat de iPhone 12 Pro Max de beste camera's heeft, die Apple ooit op een van zijn smartphones heeft geplaatst, maar de voorsprong van de Pro Max op de gewone Pro is erg minimaal.

MagSafe en prestaties

(Image credit: TechRadar)

Het belangrijkste kenmerk van de iPhone 12 Pro Max is naar onze mening de camera, maar de grootste veranderingen zijn 5G en MagSafe.

We hebben onze bevindingen daarover al uitvoerig besproken in onze iPhone 12 (Pro) review en zijn tot de conclusie gekomen dat we bij de Pro Max hetzelfde verhaal zien. We vatten het hier nog even kort samen.

Ons verhaal rond 5G is heel kort, want aangezien er nog een echte 5G-netwerken in de Benelux zijn, blijft deze technologie voor ons vrij nutteloos. Je hebt wel de zekerheid dat je mee kan genieten van de voordelen van het netwerk van zodra het live gaat.

(Image credit: TechRadar)

MagSafe

We zijn grote fans van MagSafe, een magnetische ring die verborgen zit onder de achterkant van de iPhone 12. Je kunt hier eenvoudig laders, hoesjes en accessoires aan de iPhone vastklikken.

Omdat MagSafe een chip heeft die met de iPhone zelf kan communiceren, kan hij erop vertrouwen dat het aangesloten apparaat niet verkeerd werkt. Dit betekent dat zaken als de draadloze MagSafe-oplader een snellere draadloze lading kunnen leveren, omdat de iPhone 12 weet dat hij van een vertrouwde bron afkomstig is en de batterij niet beschadigt.

We hebben ook de kans om de portemonnee snap-on te proberen, die vastklikt over je kaarten om ze op hun plaats te houden. Hij kwam er een beetje te gemakkelijk af en het is niet ideaal dat je hem telkens moet verwijderen als je een van je kaarten nodig hebt.

Het assortiment MagSafe-accessoires groeit al,en binnenkort hebben we dingen als PopSockets die magnetisch worden vastgeklemd om je te helpen je iPhone steviger vast te houden. Net als 5G is MagSafe een technologie voor de toekomst, maar dit is tenminste een nabije toekomst.

(Image credit: TechRadar)

Prestaties

De iPhone 12 Pro Max is de krachtigste iPhone die we ooit hebben getest. Hij scoorde ook het beste in onze benchmarks. De A14 Bionic-chipset van de iPhone 12 is al toonaangevend voor smartphones, dus de 12 Pro Max is misschien wel de krachtigste op de markt.

Het is echter belangrijk om verder te kijken dan cijfers, want het is de manier waarop de smartphone dagelijks presteert die er toe doet. De meeste premium smartphones zijn tegenwoordig sowieso al in staat om bijna elke app te bedienen die je naar ze gooit.

De prestaties van de iPhone 12 Pro Max horen zeker en vast thuis in deze prijsklasse. Aangezien we nu enorm veel doen op onze iPhone, van het bewerken van media tot gaming van hoge kwaliteit, zijn deze prestaties erg belangrijk.

Batterij

Afbeelding 1 van 1 (Image credit: TechRadar)

Als je de iPhone met de beste batterijduur wilt, dan is de iPhone 12 Pro Max de juiste keuze. Het grotere formaat betekent dat hij extra capaciteit heeft en dat resulteert in de beste batterijduur van heel de reeks.

De batterijduur ligt over het algemeen dicht bij die van de iPhone 11 Pro Max, die we het afgelopen jaar hebben gebruikt, maar alles hangt natuurlijk af van hoe jij hem gebruikt en verwacht ook dat een 5G-verbinding de batterij sneller leegzuigt.

Het grootste probleem dat we hadden op de iPhone 12 en 12 Pro was dat ze soms moeite hadden om het tot het einde van de dag vol te houden, vooral wanneer ze niet verbonden waren met wifi. De iPhone 12 Pro Max heeft datzelfde probleem niet, zelfs niet als hij wordt gebruikt voor meer veeleisende taken.

Op de dag dat we ons uiterste best deden om de batterij leeg te laten lopen, hadden we zelfs moeite om de batterij zo snel mogelijk leeg te krijgen. Met een grote hoeveelheid Spotify, wat 4K HDR-content op YouTube, regelmatig surfen op het web etc. duurde het nog tot 19u30 om tot het absolute nulpunt te komen.

In "normale" omstandigheden met 4G en wifi door elkaar, met wat cameragebruik, Spotify op de achtergrond en YouTube-video's, zagen we dat we 60% van de batterij verloren in een periode van 20 uur. Dat is een mooie prestatie die overeenkomt met oudere Plus/Max modellen.

(Image credit: TechRadar)

Als je naar de winkel rent voor een 20W-opladen, dan zal je merken dat de claims van Apple kloppen. Na 30 minuten hadden we 48% van de batterij bijgeladen en op hetzelfde moment was onze Apple Watch ook aan het opladen. Daarna ging het opladen trager en vooral de laatste 20% duurde erg lang.

Op vlak van batterij past de iPhone 12 Pro Max dus in het plaatje van de vorige jaren. Dit is de iPhone met de batterij die het langste meegaat, al kan het opladen redelijk traag verlopen in vergelijking met de Android-concurrentie.

Koop hem als...

Je de beste batterij wilt De iPhone 12 Pro Max heeft de beste batterijduur van alle nieuwe iPhones en is daarmee een mooie opvolger van de iPhone 11 Pro Max van vorig jaar. Wie zorgeloos de dag wil doorkomen zonder batterijangst, moet deze iPhone aanschaffen.

Je de allerbeste iPhone-camera wilt



De foto's die je kunt maken met de 12 Pro Max zijn soms verbazingwekkend zonder dat je zelf bewerkingen moet uitvoeren. De grotere sensor kan meer licht absorberen, maar biedt geen enorme verbetering ten opzichte van de 12 Pro, wat een beetje teleurstellend is.



Je erg veel media bekijkt op je smartphone Het 6,7-inch OLED-display is fantastisch en je zult het geweldig vinden om onderweg films te bekijken, vooral als je de iPhone combineert met een setje AirPods Pro en de Dolby Atmos-ervaring krijgt waar je ook bent.



Koop hem niet als...

Je prijsbewust bent Hoe je het ook bekijkt, de iPhone 12 Pro Max is een enorm dure iPhone die voor de meeste mensen te veel van het goede biedt. Tenzij je zeker bent dat je alle snufjes van deze iPhone gaat benutten, kies je beter een ander model.



Je een handvriendelijke smartphone wil Dit is een monster van een telefoon. Als je het extra scherm en de batterij wilt, zul je hem geweldig vinden. Maar als je een eenvoudiger te gebruiken iPhone wilt, blijf dan uit de buurt van de Pro Max.



Je graag inzoomt bij het nemen van foto's De concurrentie op dit prijspunt biedt opvallend krachtigere telefotocamera's aan. De Samsung Galaxy Note 20 Ultra kan bijvoorbeeld 5x optisch zoomen en ondersteunt ook nachtfotografie in die modus. De 2,5x zoom van de iPhone 12 Pro Max is erg mager in vergelijking daarmee.



Eerste review: November 2020