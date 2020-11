iPhone 12 Mini review

De iPhone 12 Mini is misschien wel de beste optie voor iedereen die al jaren droomt van een kleine telefoon, maar niet wil inleveren op de kwaliteit. De Mini is niet perfect, en dat komt onder meer door de matige batterijduur en het instapgeheugen van 64GB. Naast deze minpunten is er echter vooral veel goeds aan deze smartphone. De camera is veelzijdig, het scherm is fantastisch, hij wordt geleverd met een razendsnelle chip, en de extra voordelen van 5G en MagSafe betekenen dat dit een telefoon is die jarenlang meegaat.

Review in een notendop

Apple's iPhone 12 Mini is een topper om rekening mee te houden. High-end hardware zit verpakt in een premium jasje, waardoor dit toestel met gemak meekan met de beste smartphones op de markt, en dat allemaal in een totaalpakket wat nog kleiner is dan de iPhone SE (2020) van eerder dit jaar.

De iPhone 12 Mini is eigenlijk een verkleinde versie van de iPhone 12. Het is dé telefoon voor iedereen die al jaren teleurgesteld is in de alsmaar groter wordende vlaggenschepen die op de markt komen.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zullen iets betere prestaties leveren door de net iets sterkere hardware aan boord, grotere batterij en diverse andere tweaks, maar voor de doorsnee gebruiker zijn de verschillen verwaarloosbaar.

Het 5,4 inch Super Retina XDR OLED-display is ontzettend scherp en veel beter dan het LCD-display van de iPhone 11. Je ziet de verbeteringen vooral goed wanneer je HDR-content bekijkt.

De iPhone 12 Mini kent een premium, glazen design met hoekige aluminium randen die je terug doen denken aan de iPhone 4 zodra het toestel in je handen ligt. De beschikbare kleurversies zijn Zwart, Wit, Rood, Groen, en Blauw.

Het voelt misschien als een nostalgische iPhone, maar dat is het allesbehalve als het gaat om de specificaties. De nieuwste A14 Bionic chipset voorziet dit apparaat van razendsnelle prestaties. Verder heb je een high-end camera-opzet met twee 12MP-sensoren aan de achterzijde die net zo goed presteren als die op de iPhone 12.

De iPhone 12-serie is de eerste iPhone-lijn met 5G-ondersteuning, al heb je daar momenteel nog niet veel aan in de Benelux. Het nieuwe MagSafe (voor iPhones) is dan weer een toevoeging die wél meteen nuttig is. Met deze magnetische verbindingstechnologie kun je niet alleen dingen aan je telefoon bevestigen, zoals een oplader of een hoesje, maar je kunt ook zien wat er precies is aangesloten.

De iPhone 12 Mini komt niet zonder verbeterpunten. Zo is de levensduur van de batterij niet zo krachtig als gehoopt, en 64GB aan opslagruimte (instapversie) is ondermaats voor zo een dure smartphone in 2020.

De iPhone 12 Mini is gebouwd voor degenen die verlangen naar een kleinere iPhone die gemakkelijk in één hand te gebruiken is. Ben je op zoek naar de volledige Apple-ervaring in een compacter pakket? Dan is dit de iPhone voor jou.

iPhone 12 Mini releasedatum en prijs

De iPhone 12 Mini is sinds 6 november beschikbaar als pre-order. Op 13 november ligt het toestel in de winkels. De instapprijs van de iPhone 12 Mini bedraagt 809 euro. Je krijgt dan het model met 64GB aan opslaggeheugen. De 128GB-variant kost 859 euro, en voor 979 euro haal je de variant met 256GB in huis.

De iPhone 12 Mini is net als de reguliere iPhone 12 verkrijgbaar in 5 kleuren: Zwart, Wit, Rood, Groen, en Blauw.

Design

Het belangrijkste verkoopargument van de iPhone 12 Mini is natuurlijk zijn compacte design. Het is een welkom alternatief in een wereld waar elk jaar grotere telefoons op de markt komen. Ook iPhones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden, al valt die stijging in het niet bij de meeste Android-concurrenten.

Uiteraard heeft Apple eerder dit jaar de iPhone SE (2020) uitgebracht. De iPhone 12 Mini is niet alleen nog kleiner, maar ook nog eens een stuk meer premium qua behuizing. De glazen voor- en achterzijde voelen stevig aan. Het aluminium wat om de randen heen zit is een stuk hoekiger dan we gewend zijn de afgelopen jaren. Het design doet ons terugdenken aan de iPhone 4. Zelf zijn we erg fan van de iets grovere randen.

Met afmetingen van 131,5 x 64,2 x 7,4 millimeter is het de kleinste iPhone die Apple geproduceerd heeft in jaren. Hij is ook licht, zonder té licht aan te voelen. Met 135 gram voel je zeker dat er iets in je broekzak zit, maar het geheel voelt zeker niet goedkoop aan.

De Mini is zeker niet van goedkoper materiaal gebouwd dan de reguliere iPhone 12, waardoor je het mag zien als een volwaardige high-end smartphone. Net als bij zijn iets grotere broertje is de glazen achterzijde wat glad en zie je al vrij snel vingerafdrukken terug.

De aan/uit-knop zit aan de rechterzijde van het toestel, en aan de linkerzijde vind je de volumeknoppen en de optie om de stille modus aan of uit te zetten. Aan de onderzijde zit een Lightning-poort, evenals een stereospeaker met een grille aan beide zijden van de Lightning-poort.

Een van de grootste veranderingen in het ontwerp is er een die je niet kunt zien: MagSafe, een serie magneten die aan de binnenkant van de achterzijde zijn geplaatst. Je kunt er verschillende accessoires op aansluiten, zoals hoesjes, draadloze laders of een autohouder.

Apple biedt al accessoires aan voor MagSafe en we zullen in de toekomst zeker meer zien, zowel van Apple als van derden. Het is een waardevolle update, zelfs als je de beschikbare accessoires niet vanaf de eerste dag gaat gebruiken.

Display

De iPhone 12 Mini heeft een fenomenaal scherm, en het is een van de beste die we ooit op een iPhone hebben gezien. Voor het eerst heeft het bedrijf zijn Super Retina XDR OLED-technologie naar al zijn nieuwe iPhones gebracht en het verschil met het LCD-scherm van de iPhone 11 en iPhone XR is opmerkelijk.

De schermdiagonaal bedraagt 5,4 inch en je kunt met gemak alle hoeken van het display aanraken met één hand.

De resolutie van de iPhone 12 Mini is met 1080 x 2340 merkbaar hoger dan dat van de iPhone 11. Met 476 pixels per inch is het officieel het scherpste display wat we ooit hebben gezien op een iPhone. Beelden zien er scherp en kristalhelder uit. Ook is de maximale schermhelderheid indrukwekkend.

Het display is verder HDR10-ready, wat inhoudt dat je meer details zult opmerken in donkere en lichte gebieden als je content kijkt die deze technologie ondersteunt. Naast Netflix-series zullen ook je foto's en andere afbeeldingen er mooier uitzien.

Tal van Android-fabrikanten hebben inmiddels smartphones op de markt gebracht met een 90Hz of 120Hz display. Deze hogere ververssnelheden zorgen voor een nog soepelere weergave tijdens het gamen, scrollen en swipen, maar Apple heeft deze technologie nog niet geïntroduceerd voor haar telefoons. Dat is jammer, maar mede dankzij de 120Hz touch input zijn de telefoons van Apple wel heel responsief te noemen.

Camera

Op papier lijkt de iPhone 12 Mini camera-opzet bijzonder veel op die van de iPhone 11. Er zijn echter hier en daar de nodige tweaks doorgevoerd om te mogen spreken van een upgrade. Het is bovendien exact dezelfde camera-opzet als die van de iPhone 12.

De primaire 12MP-camera heeft een f/1,6 diafragma en wordt bijgestaan door een 12MP-groothoeksensor met een 120 graden gezichtsveld en f/2,4 diafragma. Een telefotocamera is afwezig. Daarvoor moet je naar de iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max. Ingezoomde foto's zullen er dus niet zo indrukwekkend uitzien als op zijn duurdere Pro-broertjes.

Apple's camera's behoren al jaren tot de beste van de smartphonemarkt, en ook die van de iPhone 12 Mini presteren uitzonderlijk goed.

De grootste stappen zijn gezet in situaties met weinig licht, zo meldt Apple zelf. Dat komt voornamelijk doordat het diafragma van f/1,8 op de iPhone 11 naar f/1,6 is gegaan. Wat blijkt: in de praktijk presteert de iPhone 12 Mini in de avonduren en/of situaties met weinig licht zeer sterk.

Apple's nachtmodus werkt met beide camera's (en de frontcamera). Net als bij andere fabrikanten zal de iPhone vragen om het toestel wat langer stil te houden als het ontdekt dat er weinig licht aanwezig is. Hoelang je stil moet staan, dat is afhankelijk van hoeveel (of beter gezegd: hoe weinig) licht er op te vangen valt (maximaal 15 seconden). Belangrijk is ook dat het hoofdobject niet tot nauwelijks beweegt.

Afbeelding 1 van 2 Een opname met goed natuurlijk licht zonder nachtmodus (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 2 Een soortgelijke foto bij veel minder licht, maar met nachtmodus (Image credit: TechRadar)

In situaties waarbij het bijna pikzwart is, krijgt ook de nachtmodus van Apple het zwaar. Desondanks zal je onder de indruk zijn (wij in ieder geval wel) van hoeveel licht de iPhone 12 Mini alsnog weet op te vangen, met als gevolg dat de foto er nog behoorlijk verlicht uitkomt.

Portretfoto's, waarbij de achtergrond vervaagd wordt om meer focus te leggen op de persoon zelf, is ook bij de iPhone 12 Mini aanwezig. Zoals gewoonlijk werkt deze modus naar behoren en zonder poespas; het scherptediepte-effect realiseren is voor de iPhone een makkie.

De camera's kunnen af en toe wat sloom aanvoelen, maar dat ligt waarschijnlijk aan Apple's Smart HDR 3 technologie, die automatisch toegepast wordt op foto's. Deze technologie gebruikt artificiële intelligentie om elementen te identificeren (wat je precies aan het vastleggen bent) om zo de belichting te optimaliseren en bepaalde kenmerken of gebieden te benadrukken.

Het opnemen van video's met de iPhone 12 Mini is indrukwekkend: je kunt 4K-video's opnemen in 24, 30, of 60 frames per seconde. Ook Full HD is mogelijk, evenals het opnemen van slowmotionvideo's.

De grootste verandering hier is de introductie van Dolby Vision HDR, en in onze testen vonden we de kwaliteit duidelijk beter dan die van niet-HDR clips die we maakten; beelden zien er kleurrijker en gedetailleerder uit. Het is een solide upgrade voor degenen die betere videokwaliteit willen, ook al is het op zich geen reden om de iPhone 12 Mini te kopen.

De 12MP-frontcamera is meer dan geschikt voor selfies en videogesprekken. De kwaliteit is indrukwekkend, en dankzij de 3D-dieptesensor aan de voorzijde zien portretfoto's er fantastisch uit.

Toegegeven, de frontcamera is niet ontzettend verbeterd ten opzichte van recente iPhones. Zo zijn prestaties van deze camera in situaties met weinig licht nog wat matig, maar over het algemeen zijn we zeer tevreden. Bovendien is de frontcamera van iPhones al jaren relatief sterk. Bonus: ook hier is nachtmodus beschikbaar, waardoor selfies in de late avonduurtjes er beter uitzien dan ooit tevoren.

Camera voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

De iPhone 12 Mini mag dan klein zijn, aan prestaties geen gebrek bij dit apparaat. Apple's nieuwste A14 Bionic chipset is inbegrepen, en dat is dezelfde processor waar de rest van de iPhone 12-familie gebruik van maakt. Het is de krachtigste processor ooit van het bedrijf voor een smartphone.

De chipset hebben we diverse zware taken voorgeschoteld, en de iPhone 12 Mini kan het allemaal met gemak aan. Of je nu video's zit te bewerken, Netflix-series kijkt en tegelijkertijd aan het WhatsAppen bent; deze telefoon kan het moeiteloos aan. Ook het spelen van grafisch intensieve games is een eitje voor de iPhone 12 Mini.

Er is 4GB RAM aanwezig. Dat is op papier niet veel vergeleken met de concurrentie, maar vergeet niet dat de RAM-optimalisatie van Apple een stuk beter is dan van Android-concurrenten. Het is dan ook geen verrassing dat het verwerken van high-end video's bijvoorbeeld geen probleem vormen voor deze smartphone. Voor de allersnelste prestaties raden we je de iPhone 12 Pro met 6GB RAM aan, maar dat verschil is voor de gewone consument verwaarloosbaar.

Wel zetten we zo onze vraagtekens bij het opslaggeheugen van de iPhone 12 Mini. De instapversie beschikt over slechts 64GB aan opslaggeheugen, en dat is voor een high-end toestel in 2020 bijzonder weinig. Heb je meer nodig? Dan kun je kiezen uit de duurdere 128GB- en (flink duurdere) 256GB-versies. Een 512GB-variant ontbreekt.

Na een intensieve week met de 64GB-versie aan de slag te zijn geweest, merkten we dat we al redelijk dicht bij de capaciteitslimiet zaten. We hebben dan wel heel wat oude content overgezet op de nieuwe telefoon, en ook het opnemen van 4K-video's neemt al vrij snel flink wat ruimte in beslag. Het kan dus goed zijn dat je de komende jaren niet genoeg hebt met 64GB opslag. Kijk vooral naar hoeveel opslaggeheugen je op je huidige smartphone gebruikt.

De iPhone 12 mini wordt geleverd met iOS 14.2, dus je hebt alle voordelen van de nieuwste versie van Apple's mobiele besturingssysteem, zoals de Appbibliotheek en schermwidgets. Je mag verwachten dat deze telefoon ook de komende jaren nog updates krijgt, want Apple is consistent qua software-upgrades.

Batterijduur

Alhoewel Apple zelf nog niet de officiële accucapaciteit bekend heeft gemaakt, wijzen andere bronnen op een capaciteit van 2.227mAh. De batterijduur is ten opzichte van oudere iPhones verbeterd, maar verwacht zeker niet de beste prestaties van dit compact model.

De iPhone 12 Mini gaat bij ons een hele dag mee bij regulier gebruik, maar bij iets meer intensief gebruik was de accu af en toe om 22:00 volledig leeg. Dit was echter een bijzonder intensieve dag, en op andere drukke dagen zagen we ook dat de telefoon het tot bedtijd zou halen.

We hielden doorgaans 22 procent over aan het eind van de dag. Dit was na een dag met 4 uur en 20 minuten schermtijd, waarbij diverse applicaties en taken uitgevoerd werden (waarvan een deel op de achtergrond).

Er waren ook dagen waarbij we zes uur schermtijd aantikten, maar dat waren vooral dagen waarbij we niet gebruikmaakten van mobiel internet en voornamelijk binnenshuis te vinden waren. Bij het gebruik van 5G gaat de batterij naar verluidt sneller leeg, maar dat hebben we nog niet kunnen testen.

Apple zegt dat de iPhone 12 Mini tot 15 uur video kan afspelen op één cyclus, terwijl de iPhone 12 in staat is tot 17 uur, en die beweringen zijn accuraat op basis van onze tests, en het is een weerspiegeling van hoe de batterijduur verschilt tussen de iPhone 12 Mini en de grotere iPhone 12.

Apple heeft de snellaadtechnologie verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. 20W opladen is nu mogelijk. In de praktijk betekent dit dat de iPhone 12 Mini na 30 minuten al voor 60 procent gevuld is.

Het is belangrijk om te weten dat Apple geen oplaadblok meelevert. Je zal dus zelf een snellader moeten kopen om deze snelheden te behalen. Apple zegt zelf dat het door geen oplader mee te leveren e-waste tegengaat. Je krijgt wel een USB-C naar Lightning-kabel mee.

Draadloos opladen is mogelijk met de iPhone 12 Mini, en dit werkt prima. Met de MagSafe-snellader (12W van Apple zelf) wist de telefoon 12 procent op te laden in een halfuur. Dat is trager dan de rest van de iPhone 12-familie. Wat hier precies de reden van is, durven we niet te zeggen.

Moet ik de iPhone 12 Mini kopen?

Koop hem als...

Je een kleine iPhone wil hebben

Dit lijkt voor de hand liggend, maar hét verkoopargument van de iPhone 12 Mini is natuurlijk het kleine formaat. Broekzakvriendelijk én makkelijk te bedienen met één hand, wie wil dat nou niet?

Je benieuwd bent naar 5G

Toegegeven, vooralsnog heb je in de Benelux weinig aan 5G-ondersteuning, maar met de iPhone 12 Mini ben je wel goed voorbereid op de toekomst.

Je zo goedkoop mogelijk een iPhone 12 wil hebben

De iPhone 12 Mini is de goedkoopste telg uit de iPhone 12-familie, maar voelt zeker niet goedkoop aan. De specificaties en de algehele ervaring zijn zeer premium, en merkbaar beter dan die van de eveneens kleine iPhone SE 2020.

Koop hem niet als...

Je het beste van het beste nodig hebt

De iPhone 12 Pro Max is veruit de meest geavanceerde iPhone van dit moment. Kun je leven met de gigantische grootte, dan is de Pro Max wellicht de betere optie.

Je hebt behoefte aan snel draadloos opladen

De iPhone 12 Mini laadt langzamer op dan zijn duurdere iPhone 12-broertjes. Wat de reden precies is? Dat weten we niet, maar houd er rekening mee.

Je zoekt naar een goedkoop toestel

De iPhone 12 Mini is de goedkoopste telg van de iPhone 12-familie, maar met een instapprijs van 809 euro is hij zeker niet goedkoop. Voor een scherpere deal kun je wellicht beter terecht bij de iPhone 11 of iPhone XR.

Eerste review: November 2020