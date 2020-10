De iPhone 12 Pro ziet eruit als een smartphone die vast zit tussen twee werelden. Met dezelfde dimensies en chipset als de iPhone 12 vraag je je makkelijk af of de Pro zijn extra geld waard is, zeker omdat de iPhone 12 Pro Max met een betere camerasensor en (waarschijnlijk) langere batterijlevensduur komt.

Aangezien we onze focus hebben gelegd op de review van de iPhone 12 hebben we onze volledige batterijbespreking van de iPhone 12 Pro nog niet afgewerkt. Volgens de reviewgarantie van TechRadar hebben we nog geen score aan deze smartphone toegevoegd tot we al onze testen af hebben. We hebben de nieuwe iPhone 12 Pro verder uitgebreid kunnen testen, zoals je hieronder kan lezen, en zullen de score updaten van zodra we het nodige vertrouwen hebben in onze bevindingen.

Als je deze review leest, dan ben je benieuwd naar wat de iPhone 12 Pro je aanbiedt. Ook al lijkt het ontwerp hard op dat van vorig jaar (met nieuwe, platte randen in plaats van de afgeronde vorm van de voorbije jaren), toch heb je nu de snellere 5G connectiviteit en de interessante MagSafe-technologie die je de optie geeft om accessoires toe te voegen.

De rekenkracht heeft een update gekregen, de camera's zijn bijgesteld en verbeterd en hij draait op iOS 14, maar moet toch een indruk achterlaten om een volwaardige investering te zijn ten opzichte van de iPhone 12.

iPhone 12 Pro prijs en releasedatum

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 12 Pro en de rest van de iPhone 12-reeks werden op 13 oktober 2020 aangekondigd. Ze werden origineel verwacht op het Apple Event van september (waarmee ze dichter bij het typische lanceermoment van de iPhone vielen), maar de smartphones werden een maand later onthuld, wat waarschijnlijk te wijten is aan de impact van het coronavirus op de smartphone-industrie.

De releasedatum van de iPhone 12 Pro is 23 oktober en pre-orders zijn nu live. Dat verschilt van de Pro Max, die pas op 13 november uitkomt.

De iPhone 12 Pro start bij €1.159 voor 128GB - dat is een aanbod met verbeterde minimumopslag en de prijs stijgt tot €1.279 voor 256GB en €1.509 voor 512GB.

Ontwerp

(Image credit: TechRadar)

Het ontwerp van de iPhone 12 Pro verschilt van dat van de iPhone 11 Pro van vorig jaar. Heel de iPhone 12-reeks heeft eigenlijk een scherpere rand met een hoek van 90 graden tegenover de afgeronde randen van vorig jaar.

Het is moeilijk te zeggen of dit iets functioneels is, of gewoon een verschillend ontwerp om aan te tonen dat dit een nieuwe iPhone is.

De andere toevoeging is het Ceramic Shield vooraan, dat het glas van de iPhone 11 vervangt. Apple heeft met Corning samengewerkt om een structuur te maken die niet echt glas is, maar eerder een 'nanokristallen' structuur die vier keer zo sterk is als het glas van de vorige smartphone. De structuur van de iPhone 12 zou er ook voor moeten zorgen dat de smartphone twee keer zo sterk is als je het toestel laat vallen.

Het is wel belangrijk om te onthouden dat Apple deze iPhones niet onverwoestbaar noemt, ze zijn gewoon iets robuuster. De IP68-rating is verbeterd zodat je jouw iPhone 12 nu dieper in water kan laten vallen. Hij is dus iets meer waterbestendig dan ervoor.

Als je denkt dat je zonder een case en/of screen protector verder kan, denk dan liefst nog eens even na. De nieuwe iPhone 12 kan nog steeds krassen krijgen door scherpe objecten, ook al is hij iets beter beschermd (zeker het scherm) dan de iPhone 11.

(Image credit: TechRadar)

De rand van de smartphone maakt het makkelijker om de knoppen op de zijkanten in te drukken, nu ze iets meer aanwezig voelen. Het is niet comfortabeler om vast te houden dan de iPhone 11, maar wel makkelijker in gebruik.

Laat ons ook even stilstaan bij de nieuwe kleuren: de iPhone 12 Pro komt in Grafiet, Zilver, Goud en Pacific Blue, die iets zachter zijn en er meer professioneel uitzien dan de opzichtige kleuren van de iPhone 12.

Een ander opvallend nieuwtje is het gebrek aan een oplader en EarPods in de doos. Apple zegt dat dit een grote impact zal hebben op het milieu (wat waarschijnlijk ook zo zal zijn), omdat iedereen al een oplader thuis heeft liggen.

Dat klopt - de meesten van ons hebben er een schuif vol van. En als jouw Lightning-kabel nog steeds werkt, dan hoef je je nergens zorgen over te maken.

Als je echter een nieuwe Lightning-kabel nodig hebt en van de nieuwe iPhone gebruik wou maken om er eentje in huis te halen - of als dit jouw eerste iPhone is - dan moet je een nieuw oplaadblok kopen, aangezien de kabel in de 12 Pro-doos een USB-C naar Lightning is.

Display

(Image credit: TechRadar)

De iPhone 12 Pro heeft dezelfde OLED-schermtechnologie als vorig jaar. De grote verandering is de schermgrootte, die van 5,8-inch naar 6,1 is gegaan zonder de behuizing van de iPhone 12 Pro groter te hebben gemaakt in vergelijking met het model van vorig jaar.

Hij heeft nu dezelfde display als de iPhone 12, wat verrassend is. We hadden verwacht dat Apple meer verschillen zou aanbrengen tussen de twee modellen, aangezien ze beide dezelfde grootte hebben. Een groter scherm zou hier een goede manier geweest zijn.

Met de OLED-technologie die hier gebruikt wordt, krijg je toegang tot een van de beste schermen die er zijn. Het is in staat om diepe tinten zwart, levendig wit en een breed scala aan kleuren te tonen, zeker als je HDR-beelden bekijkt.

Het zou leuk zijn geweest om een scherm van 120Hz zijn debuut te zien maken op een iPhone uit de Pro-reeks. Deze hogere beeldverversing maakt het scrollen op jouw smartphone vloeiender en nu veel high-end Android-smartphones deze functie hebben is het jammer dat dit ontbreekt op de topmodellen van Apple in 2020.

5G

(Image credit: TechRadar)

5G is lastig om te bespreken, want sommige mensen vinden dit geweldig, en voor andere is het dan weer onmogelijk om te gebruiken.

De 5G-connectiviteit zit standaard in de nieuwe iPhone-reeks, en dat is leuk. Als het werkt zoals het kan, dan is het geweldig. Het is moeilijk om niet onder de indruk te zijn van snelheden van 200Mbps terwijl je op de baan bent, maar het is een handige en robuuste technologie. Je zal je met jouw data kunnen verbinden in drukke gebieden - als je ooit al eens op het web moest zitten tijdens een sportevenement, of een foto uploaden op een concert, dan zal je deze dingen makkelijk kunnen doen met een 5G-verbinding.

Tenminste, dat zegt de theorie. Het probleem is dat, ook al kan de iPhone 12 Pro zich verbinden met verschillende 5G-netwerken, deze netwerken nog niet overal beschikbaar zijn.

MagSafe

(Image credit: TechRadar)

We hebben al meerdere keren commentaar gegeven op het feit dat Apple zelf weinig technologie uitvindt. Het neemt bestaande tech en kleeft er zijn sticker op (en dan denkt heel de wereld dat Apple dit daadwerkelijk heeft uitgevonden).

Dat is ook het geval met MagSafe, een setje ronde magneten aan de achterkant van de iPhone 12 Pro. Dit is genoemd naar de magnetische adapter die je bij oudere MacBooks kreeg en deze veilige magneet zou gewoon uitklikken als je achter de kabel blijft haken zodat je laptop blijft staan waar hij staat.

Dat werkt zo niet met de 'nieuwe MagSafe', waardoor accessoires wél goed blijven hangen. Voorlopig blijven die beperkt tot hoesjes, een oplader en een portefeuille-clip. MagSafe-accessoires kunnen ook communiceren met de telefoon om aan te geven wat er precies bevestigd is.

Bij de MagSafe-oplader verbinden de magneten de smartphone met het midden van de oplader en aangezien de iPhone 12 Pro weet dat het een compatibele oplader is, wordt jouw toestel met twee keer de draadloze oplaadkracht van vorig jaar opgeladen.

Net als bij 5G voelt dit echter aan als een functie voor de toekomst, en niet iets dat nu handig is. Momenteel houdt het kopen van een iPhone 12 Pro zodat je kan genieten van de MagSafe enkel steek als je ook investeert in een draadloze oplader, wat weeral €45 kost, en een van de nieuwere (en duurdere) cases die 'MagSafe-doorlatend' zijn zodat je de cover erop kan laten nog steeds draadloos kan opladen. Zo voorkom je dat je telkens de cover moet verwijderen als je het toestel draadloos wil opladen, wat toch handig is.

Als dit de reden is waarom je een iPhone 12 Pro wil, dan is het gebruik van de MagSafe heel cool als je de oplader op zijn plaats voelt klikken. Het voelt net als het aanbrengen van de Apple Watch 6 op zijn oplaadstation, maar dan met veel sterkere magneten.

Camera

(Image credit: TechRadar)

De camera-opstellng van de iPhone 12 Pro bestaat uit drie verschillende camera's: een 12MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 12MP-telecamera.

Er is ook een vierde sensor in 2020: de iPhone 12 Pro en de Pro Max komen met een LiDAR-scanner, wat ervoor zorgt dat jouw iPhone beter weet waar hij naar kijkt. Dat klinkt alsof je in staat bent om een hele kamer te scannen en dan virtueel te herschikken (en in alle eerlijkheid is die mogelijkheid er), maar het toestel is hiermee beter in staat om gezichten te zien bij weinig licht, waardoor de autofocus van de camera sneller kan werken.

We zullen dit nog uitgebreid moeten testen, maar voorlopig zagen we dat de focus-snelheid van de iPhone 12 Pro-camera lichtjes beter was dan die van de iPhone 12 zonder LiDAR.

De andere grote aanpassing aan de iPhone 12-reeks is de toevoeging van het ProRAW-bestandsformaat. Neem zeker hier een kijkje als je daar meer over wil weten.

(Image credit: TechRadar)

In het kort lijkt het op het RAW-formaat dat professionele fotografen gebruiken, wat alle informatie die de sensor vastlegt, bewaart om je meer flexibiliteit te geven bij het bewerken. Als je echter niet weet hoe je hiermee aan de slag moet, dan kunnen deze (grote) beelden vaak plat en saai lijken.

ProRAW van Apple probeert hier het beste van twee wereld te combineren door de foto's te verbeteren, maar waarbij je nog steeds alle aanpassingen kan maken in jouw favorieten foto-bewerkingsapp, of gewoon direct in Photo's.

Dit formaat rolt echter pas later dit jaar uit, net zoals de Deep Fusion-verbetering van vorig jaar, dus we zullen nog even moeten wachten om dit uit te testen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De camera's lijken op het eerste gezicht geen upgrade, maar een grote toevoeging is dat je nu Night Mode kan gebruiken met álle camera's (ja, ook de selfiecamera).

Night Mode was heel indrukwekkend toen het op de iPhone 11 verscheen vorig jaar, en het maakt elke foto helderder (zelfs foto's die bijna volledig zwart zijn) door je de telefoon stil te laten houden voor 1-15 seconden (afhankelijk van hoe donker het is).

Het is indrukwekkend als je de resultaten zien, omdat het een nacht bijna even helder kan maken als overdag (op het scherm van jouw toestel). Als je met je handen beweegt tijdens het opnemen zit je echter al snel met een wazig boeltje, des te meer als inzoomt.

De hoofdcamera op de iPhone 12 heeft een upgrade gekregen voor betere gevoeligheid bij weinig licht. Met zijn betere diafragma van f/1,6 maakt hij de standaard nachtelijke binnenshuisfoto iets lichter en geeft hij de Night Mode ook een helderdere basisfoto om mee aan de slag te gaan.

Afbeelding 1 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 6 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 6 (Image credit: TechRadar)

Die Night Mode is ook toegevoegd aan de selfiecamera. Je kan nu makkelijker foto's van jezelf maken in donkere omstandigheden. Je kan ook de portretmodus in het donker gebruiken, met de Retina Flash (waarbij het scherm oplicht om jouw gezicht te verlichten) die traag dimt om het moment vast te leggen.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar)

De selfiecamera is over het algemeen een verbetering ten opzichte van de vorige jaren. Hij heeft bijna elke functie die de achterste sensoren aanbieden, met functiesals Smart HDR 3 voor een betere beeldverwerking, Dolby Vision video-opnames en Deep Fusion beeldverbeteringen.

Een van de grote functies waar Apple mee uitpakt voor de iPhone 12 Pro en Pro Max is de mogelijkheid om Dolby Vision-content op te nemen, bewerken en bekijken in 4K tegen 60 beelden per seconde.

Aangezien we zelf geen doorwinterde camera-operatoren zijn, is dit iets moeilijker om met voldoende vertrouwen te testen, maar als je op zoek bent naar een vloeiend beeld dat vol kleuren zit, dan zal je dat hier zeker terug vinden.

Specificaties en prestaties

(Image credit: TechRadar)

Nu de iPhone al een tijdje een van de meest krachtige smartphones in de wereld is, voelt het wat overbodig aan om te praten over de kracht in de iPhone 12 Pro. Veel mensen zullen het toestel hier juist om kopen, dus we duiken er met plezier in.

Aangestuurd door de A14 Bionic chipset komt de 12 Pro ook met 6GB RAM (volgens onze testen) om de eerder vernoemde videobewerking vlot te laten lopen.

Dat is meer dan snel genoeg voor zowat elke taak, al lijkt het alsof de iPhone 12 toch een tijdje nodig heeft om foto's te verwerken om ze er voldoende scherp en mooi uit te laten zien. Dat hebben we vorig jaar reeds aangehaald en we vinden het gek dat dit dan ook nog niet is opgelost.

Die 6GB RAM zou genoeg moeten zijn om iedereen met gemak door de meeste functies van de iPhone 12 Pro te loodsen, en om een resem video- en beeldbewerkingsapplicaties te downloaden waarmee je beelden bewerkt.

Batterijduur

(Image credit: TechRadar)

De batterijduur van de iPhone 12 en 12 Pro blijft een mysterie, zeker nu we berichten (die nog niet bevestigd zijn) te horen krijgen dat de nieuwste iPhones kleinere batterijen hebben dan hun voorgangers.

Dat kan kloppen, nu blijkt dat de iPhone 12 Pro een uur minder lang video kan afspelen in vergelijking met de 11 Pro van 2019.

Als het op algemene batterijduur aankomt, dan merken we dat bij 'beperkt' gebruik (dus als we het toestel overdag niet veel gebruiken en er geen spelletjes op spelen, maar uitsluitend voor fotografie en het luisteren naar muziek via Spotify) dat we makkelijk middernacht halen met nog een halve batterij over, en we zijn ook zeker dat je zo twee volledige dagen kan halen voor je hem opnieuw moet opladen.

Dat lukt je natuurlijk wel enkel als je het toestel niet veel gebruikt. Hoewel we onze batterijtesten nog niet volledig afgewerkt hebben, zagen al wel dat de iPhone 12 hetzelfde gedrag vertoonde bij beperkt gebruik, maar we zagen wel dat de batterij sneller leeg ging bij -actiever gebruik.

Vroeg verdict

(Image credit: TechRadar)

Op het eerste zicht is de iPhone 12 Pro moeilijk te verkopen in vergelijking met de iPhone 12. Ze zien er beide identiek uit en als we kijken naar de specificaties dan zien we dat ze daar ook gelijk zijn.

Er zijn wel een paar belangrijke gebieden waar het toestel een indruk op ons achterliet: de iPhone 12 Pro kleuren zijn leuk om naar te kijken, met Pacific Blue als een van de leukste tinten die we op een smartphone hebben gezien.

Van zodra je een beetje dieper gaat kijken zie je een aantrekkelijke smartphone. De telefoto is vrij handig en voor sommigen nuttiger dan de groothoekcamera. De LiDAR-scanner, ook al staat hij nog in de kinderschoenen als iPhone-tech, is een grote verbetering bij het maken van foto's bij weinig licht en de hogere basisopslag kunnen we zeker op prijs stellen.

Als je denkt dat je dat extra beetje RAM nodig hebt, of gewoon zeker wil zijn dat je de beste smartphone van Apple in handen hebt, dan is hij die meerprijs zeker waard.

We willen graag onze testen in de komende 24 uren verder afwerken, en we brengen onze bevindingen zo snel als we kunnen. Er is natuurlijk ook nog een iPhone 12 Pro Max, met een langere batterijduur en betere camerasensor om in overweging te n,emen.