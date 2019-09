iPhone 11 review

De iPhone 11 was niet de beste iPhone van dit jaar, maar wel de meest indrukwekkende. Hij bevat de beste stukjes van de cameratechnologie in de iPhone 11 Pro, goede specs en kost aanzienlijk minder. Qua prijs-kwaliteit is dit de beste iPhone van het jaar.

Review in twee minuten

De iPhone 11 is een aangename verrassing - hij brengt meer geavanceerde technologie, waaronder meer cameramogelijkheden en rekenkracht. Zijn prijs ligt echter lager dan die van de iPhone XR van vorig jaar. Hij combineert een groot 6,1-inch beeldscherm met een premium behuizing en is ook verkrijgbaar in een reeks kleuren.

Het meest opvallende aan de nieuwe iPhone is de camera: met twee sensoren achteraan kan je nu naast de 'normale' foto's ook groothoekfoto's maken. De twee 12MP-sensoren zitten verpakt in een glazen vierkantje dat als het ware bovenop de achterkant geplakt is. Er zijn weliswaar betere manier om een dubbele camera te presenteren op een smartphone.

De nachtmodus is het meest indrukwekkende onderdeel van de fotomogelijkheden van de iPhone 11. Donkere scènes worden op een natuurlijke wijze opgelicht en details worden plots zichtbaar. Ook de portretmodus, die de achtergrond onscherp maakt, is verbeterd op de nieuwe iPhone.

Het ontwerp is niet veel veranderd tegenover de iPhone XR in 2018. Er zijn nu wel zes kleuren om uit te kiezen, waaronder een nieuwe lila en mintgroene tint. De randen van de iPhone 11 voelen nog steeds hetzelfde als bij de oudere iPhone 6, 7 en 8. Het grote 6,1-inch display neemt het grootste deel van de voorkant van de telefoon in beslag, maar de schermranden zijn hier iets dikker dan bij de Pro-modellen.

Het scherm is bovendien helder genoeg en reageert goed. Helder zonlicht is geen partij voor het display en video's zien er geweldig uit. Dezelfde topkwaliteit als op de OLED-schermen van de iPhone 11 Pro Max krijg je echter niet.

Het design lijkt sterk op dat van de iPhone XR. (Image credit: TechRadar)

Apple beweert dat de levensduur van de batterij van de iPhone 11 een uur langer is dan die van de indrukwekkende iPhone XR, en in onze tests klopte dat ook. We konden hem 24 uur gebruiken zonder enorm veel moeite. Snelladen is jammer genoeg nog steeds geen mogelijkheid. Je hebt in totaal ongeveer drie uur nodig op de iPhone 11 weer volledig op te laden.

De snelheid en prestaties van de iPhone 11 zijn over de hele lijn degelijk, zeker voor zijn prijs. Hij is nog steeds een van de krachtigste smartphones die er zijn, volgens onze eerste benchmarks.

In de werkelijkheid vertaalt dat zich in een solide ervaring bij het openen van apps. We merkten wel dat de camera soms wat traag opstartte en dat de verwerking van foto's iets langer duurde dan je zou verwachten van een premium smartphone.

Gezien het feit dat je 4K beelden aan 60fps op een smartphone kunt bewerken, lijkt het een behoorlijk krachtig apparaat. Influencers zullen enorm tevreden zijn.

Over het algemeen is de iPhone 11 een overwinning voor Apple. Vooral de lagere prijs tegenover vorig jaar heeft daarvoor gezorgd. We hebben het gevoel dat genoeg mensen overtuigd zullen worden door de camera (voorbeelden van de nachtmodus staan verderop in deze review.

Je zal de iPhone 11 gerust enkele jaren kunnen gebruiken. Voor de iPhone 11 Pro of iPhone 11 Pro Max geldt hetzelfde, al moet je daarvoor iets dieper in de buidel tasten. De iPhone 11 was alleszins een genot om te gebruiken en de prestaties op dit prijspunt waren bovendien beter dan we verwacht hadden van Apple.

Geïnteresseerd? Lees hieronder de volledige review!

iPhone 11 prijs en lanceringsdatum

iPhone 11 lancering: 10 september

iPhone 11 verkoopdatum: 20 september

iPhone 11 prijs: begint bij 809 euro

De iPhone 11 ligt vanaf 20 september inde winkelrekken. Dit is verrassend, aangezien de iPhone XR vorig jaar later verscheen dan de XS. Je kan de iPhone 11 nu al pre-orderen.

Ook verrassend is de opslagvariant van 64GB, die je gewoonlijk niet meer terugziet bij high-end smartphone. Die basisversie kost 809 euro, maar we raden je aan om te kiezen voor de versie met 128GB opslag voor 859 euro. Tot slot is er nog de versie met 256 GB opslag die 979 euro kost.

De notch is gebleven, maar het heldere Liquid Retina LCD-scherm is fantastisch. (Image credit: TechRadar)

Camera

Normaal beginnen we niet met de camera, maar het is nu eenmaal de meest opvallende functie van de iPhone 11.

Apple heeft het aantal lenzen hier verdubbeld: waar de iPhone XR één sensor op de achterkant had, maakt de iPhone 11 hier twee 12MP-sensoren van.

Apple gaat duidelijk voor een iconische en uniforme look met de iPhone 11-serie. De Pro en Pro Max hebben dan ook dezelfde vierkante lensbehuizing op de achterkant.

Aanvankelijk zit die camerabult wat in de weg, vooral toen we de iPhone 11 in landschapsmodus vasthielden. Maar na een tijdje raakten we gewend aan het gevoel en was het niet langer storend.

Er zijn voortaan twee sensoren aanwezig op de "budget" iPhone. (Image credit: TechRadar)

Apple heeft gekozen voor een ultra-groothoeklens zodat je meer de omgeving kan fotograferen zonder jezelf te verplaatsen.

Het is een vrij eenvoudige opstelling: een schakelaar aan de onderkant van de camera-interface maakt het mogelijk om tussen de lenzen te schakelen. Je kan de schakelaar ook ingedrukt houden om vlot in en uit te zoomen.

Bij de overgang tussen de twee camera's is er een lichte hapering, en als je goed kijkt, zie je ook een verschil in lichtgevoeligheid van de twee sensoren in de preview.

De camera-app is gelijkaardig, maar komt met een paar kleine extraatjes. (Image credit: TechRadar)

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: TechRadar) Zowel de bal als de lucht zijn gedetailleerd vastgelegd. Afbeelding 2 van 5 (Image credit: TechRadar) De scherpte van het beeld is goed en de kleuren worden ook goed weergegeven. Afbeelding 3 van 5 (Image credit: TechRadar) Zelfs het spinnenweb is gedetailleerd en de achtergrond wordt meteen vervaagd (dit is zonder portretmodus). Afbeelding 4 van 5 (Image credit: TechRadar) Verschillende lichtintensiteiten worden goed opgevangen, maar er hadden meer details in de schaduw onder de ring kunnen zijn. Afbeelding 5 van 5 (Image credit: TechRadar) De ingebouwde filters kan je al uitkiezen voor je de foto neemt.

De algemene prestaties variëren sterk - je krijgt een veel donkerdere foto als je uitzoomt, dus we raden aan om de sensor alleen te gebruiken in een sterke, heldere scène en te vertrouwen op de nachtmodus in andere gevallen.

Het zou bovendien makkelijk moeten zijn om je kleine foto's bij te werken als je de groothoeklens had kunnen gebruiken. In een demo werd getoond hoe iemand de gewone lens van de iPhone 11 gebruikte voor een foto en vervolgens ook toegang kreeg tot hetzelfde shot, maar dan met de groothoeklens. Op die manier kan je na het nemen van de foto kiezen om je beeld uit te breiden.

In onze tests lukte het echter niet om die functie te gebruiken en kregen we geen toegang tot het shot van de groothoeklens.

We hebben alle juiste instellingen geactiveerd, maar je beeld breed maken na de foto genomen te hebben, gaat niet van een leien dakje.

Laten we het hebben over iets dat goed werkt - de prestaties bij weinig licht. Als we kijken naar de geschiedenis van Apple, dan zijn de iPhone-camera's hier nog nooit zo goed in geweest, maar met zijn verbeterde slimme AI is de iPhone 11 in staat om een aantal fantastische nachtfoto's te maken.

Of je nu in het donker zit of de telefoon op een statief aan de nachtelijke hemel scherpstelt, er is een instelling die je in staat stelt om een slecht verlichte foto enorm helder te maken.

De iPhone 11 zegt hier automatisch dat je hem 2-5 seconden stil moet houden, zodat de sluiter langer open kan blijven. De telefoon legt dan een aantal foto's vast met verschillende belichtings- en scherpteniveaus, voordat de gegevens worden samengevoegd om de best mogelijke foto's te produceren.

Als je de telefoon stevig vasthoudt of hebt gemonteerd, kan de opnametijd worden verlengd tot 30 seconden. Dit is alleen nodig als je foto's gaat maken van de nachtelijke hemel. Voor algemene nachtopnames zagen we zeer weinig verschil tussen de helderheid van de foto's genomen gedurende 5 seconden en 30 seconden.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Dit is hoe wij de boom zagen. Er was niet veel licht om mee te werken. Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) De iPhone 11 maakte er dit van en zelfs de avondlucht komt goed in beeld. Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Langere belichting kan voor betere beelden zorgen, maar hiervoor heb je een stabiele hand of statief nodig. Dit is een foto zonder nachtmodus. Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar) Een beetje wiebelen met je hand tijdens de opname kan het eindresultaat al gauw verpesten.

De resultaten zijn verbluffend, waardoor Apple op het niveau van Huawei, Samsung en Google komt als het gaat om het nemen van foto's bij weinig licht. In sommige opzichten kon de iPhone 11 de concurrentie overtreffen. Met de nachtmodus kunnen foto's die om 1 uur 's nachts zijn gemaakt, er uitzien alsof ze aan het eind van de middag zijn gemaakt. Als je je onderwerpen stil kunt laten staan, kun je eveneens geweldige foto's maken.

Een scène met bewegingen, zoals een mensenmassa of rijdende auto's, zorgt echter voor een grote waas. In dat geval zal je handmatig de nachtmodus moeten uitschakelen voor een bruikbaar eindresultaat.

Er is trouwens een leuke nieuwe functie toegevoegd aan iOS 13, waarbij het indrukken en vasthouden van de ontspanknop je in staat stelt om snel een video te maken.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: TechRadar) Hier is een gewone foto. Aan de randen is het beeld wat overbelicht. Afbeelding 2 van 4 (Image credit: TechRadar) Met de ultra-groothoeklens is de foto kleurrijker en scherper. Afbeelding 3 van 4 (Image credit: TechRadar) Wederom een gewone foto. De bladeren en de lucht zijn beide goed vastgelegd. Afbeelding 4 van 4 (Image credit: TechRadar) Als je uitzoomt, zou je meer gebogen randen verwachten, maar Apple weet dit goed in te perken.

Dit is een leuke functie die zich richt op mensen die video's gemakkelijk willen delen op sociale media. Je krijgt niet dezelfde mogelijkheden bij weinig licht voor video (meer daarover zometeen), maar het is soepel en gebeurt standaard op de instellingen die je al hebt ingesteld, zodat je in een paar seconden kwalitatieve 4K-beelden kunt opnemen.

We merkten wel eens dat de iPhone 11 een zwart scherm liet zien als we de camera inschakelden, wat betekende dat we eerst naar een andere modus moesten schakelen (zoals video of slow-mo) om de zoeker iets te laten zien. Dit is waarschijnlijk iets dat binnenkort via een update zal worden opgelost, maar het lijkt op een bug bij het starten van de camera-app.

Deep Fusion

Er was een functie die Apple op de lancering van de iPhone sterk heeft gepromoot en die zou de iPhone naar de top van onze lijst van beste cameratelefoons kunnen katapulteren. We hebben het hier over Deep Fusion.

Deze functie neemt negen foto's voordat je op de ontspanknop drukt om een foto te nemen. De iPhone 11 neemt dan de informatie in elke foto door en zal pixel per pixel bepalen hoe hij de foto's het beste kan belichten en optimaliseren wanneer je ze neemt.

Deep Fusion is jammer genoeg nog niet echt beschikbaar. Vreemd genoeg voegt Apple de functie later dit jaar pas toe. Dit wordt niet eens zichtbaar in je camera-app... de foto's worden volgens Apple gewoon beter.

Portretmodus

Met de toevoeging van de tweede camera heeft Apple de portretmodus op de iPhone 11 veel beter gemaakt dan op de iPhone XR van vorig jaar - waar vorig jaar software werd gebruikt om de iPhone te helpen, kan er nu informatie van de tweede lens gebruikt worden.

Het werkt weliswaar niet perfect. Soms zit een wazige rand rond het onderwerp waar de overgang tussen voor- en achtergrond wordt gemaakt.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: TechRadar) De Stage Mono modus werkt goed met een contrasterende achtergrond en duidelijk onderwerp. Afbeelding 2 van 3 (Image credit: TechRadar) Bij voorwerpen werkt hij minder goed. Afbeelding 3 van 3 (Image credit: TechRadar) High Key Light Mono is over het algemeen nauwkerig.

Nieuw in de portretmodus in iOS 13 is de High Key Mono, die is toegevoegd aan de opties Stage Light en Stage Light Mono. Soms ziet het er kunstzinnig en professioneel uit, maar als die voorgrond niet precies wordt vastgelegd, ziet het er gewoon slecht uit.

Filmopname

Apple was enthousiast over hoe de iPhone 11 4K-beelden kan opnemen bij 60 fps, en dat is niet voor niets: zo'n functie op een telefoon van deze prijs zal voor veel mensen aantrekkelijk zijn.

Opnames met 60 fps brengen een zekere vloeibaarheid in de opname. Dit zal niet bij iedereen in de smaak vallen omdat het er anders uitziet dan de beelden die je op tv gewend bent.

We merkten ook een duidelijke verbetering in belichting en contrast, zelfs ten opzichte van de iPhone XS van vorig jaar, met meer definitie en detail in de schaduwgebieden.

De nieuwe iPhone 11 is een tool waar mensen met enige kennis van videobewerking veel mee kunnen doen; de mogelijkheid om de filtereffecten, de kleurbalans etc. in de ingebouwde Photos app aan te passen is heel handig. Hij is niet zo geavanceerd als andere telefoons op de markt, maar is een goede balans tussen kracht en gebruiksgemak.

Foto's onderweg bewerken is handig en de automatische modus levert goede resultaten op. (Image credit: TechRadar)

Slofies

De iPhone 11 heeft een nieuwe term geïntroduceerd in het selfie-lexicon, namelijk de "slofie". De frontcamera kan nu slow-motion videoselfies opnemen met de "slofie" als resultaat.

De resultaten zijn goed, als je fan bent van dit soort dingen alleszins. De iPhone 11 bepaalt zelf wanneer de slow-motion begint, maar je kan dit ook zelf aanpassen in de editing app.

Design

USB-C is nog steeds niet van de partij. (Image credit: TechRadar)

Het ontwerp van de iPhone 11 is gelijkaardig aan dat van de iPhone XR uit 2018. Als je hem met het scherm naar beneden legt en de camera bedekt, is er weinig om aan te tonen dat het een nieuwe telefoon is.

Je kunt het misschien zien aan de nieuwe kleuren die worden aangeboden - mintgroen, lila en lichtere gele tinten vervoegen zich bij het Product (RED), zwart en wit.

In het echt ziet lila er redelijk paars uit. (Image credit: TechRadar)

Als je dit overzicht leest en je afvraagt of je voor de iPhone 11 of de nieuwe iPhone 11 Pro moet gaan, dan moet je weten of het goedkopere apparaat een beetje dikker is - toegegeven, slechts 0,2 mm, maar je kunt het verschil voelen als je beide vasthoudt.

Maar die dikte doet niets af aan het premium gevoel. De combinatie van glas en aluminium is intussen een vaste waarde geworden bij Apple, maar voelen nog steeds premium aan.

Aan de onderkant van de telefoon vind je nog steeds dezelfde oude Lightning-connector. We hopen dat hier volgend jaar USB-C wordt gebruikt zodat de iPhones sneller opgeladen kunnen worden.

Display

In tegenstelling tot de grotere 11 Pro, heeft de iPhone 11 een 6,1-inch display dat gebruik maakt van LCD-technologie in plaats van OLED, wat 'Liquid Retina' wordt genoemd. Dat betekent dat je niet de rijkdom aan kleuren krijgt, noch de diepzwarte en helderwitte kleuren die je vindt op de handsets met meer geavanceerde schermtechnologie.

Je krijgt hier echter nog steeds een goed scherm, want Apple heeft het scherm zo ontworpen en gekalibreerd dat het helder en scherp is, ondanks het feit dat het slechts een resolutie van 1792 x 828 pixels heeft.

Het Liquid Retina display heeft niet de hoogste resolutie, maar ziet er nog steeds goed uit. (Image credit: TechRadar)

Dat is lager dan de 2436 x 1125 van de iPhone 11 Pro, maar je hebt niet het gevoel dat je hier een scherm met een lage resolutie krijgt. Daar zijn de helderheid en de sterke kleurweergave verantwoordelijk voor.

Wat minder aantrekkelijk is, is de dikkere rand rond de buitenkant van het scherm - tegenwoordig zien we veel telefoons met edge-to-edge displays, en zonder notch aan de bovenkant.

Het is duidelijk dat Apple nog steeds sterk gelooft dat dit nodig is om de camera aan de voorkant en de geavanceerde FaceID-sensor te huisvesten.

Wat betreft het dagelijkse gebruik vonden we het scherm van de iPhone 11 duidelijk, helder en gemakkelijk te zien, zelfs buiten op zonnige dagen. Volgens Apple kan het scherm tot 625 nits helderheid hebben, en dat is in de meeste scenario's genoeg voor ons.

Op het gebied van cinematografische vaardigheden is er hier geen sprake van HDR - dus je krijgt hier iets dat 'Extended Dynamic Range' wordt genoemd. Je hebt dus niet dezelfde mogelijkheden als een iPhone met OLED-scherm bij het afspelen van films.

Het scherm is enigszins uitgewassen in vergelijking met bijvoorbeeld de iPhone 11 Pro Max. Het mist de kleurdiepte en contrastverhouding, maar is nog steeds perfect om Netflix te streamen.

iOS 13 en prestaties

Zoals altijd laat Apple zijn nieuwe besturingssysteem optimaal tot zijn recht komen op de nieuwe iPhones - dit keer is het iOS 13, met als resultaat dat de iPhone 11 over een aantal handige functies beschikt.

Het eerste wat we erg leuk vinden, is dat het besturingssysteem nu beter afgeronde, intelligente mini-meldingen heeft. Dat betekent dat er een nuttige melding verschijnt als je de smartphone op stil zet of het volume aanpast.

Het betekent ook dat de volumetoets een mooie schuifbalk oplevert die je met een vinger kunt bedienen. Het klinkt minder belangrijk, maar dergelijke dingen zullen de manier waarop je dagelijks met je telefoon omgaat verbeteren.

iOS 13 is duidelijk en mooier met enkele leuke wijzigingen aan de UI en privacy-functies. (Image credit: TechRadar)

FaceID heeft ook een hoognodige upgrade gehad. Het gezichtsveld van de camera is een stuk verbeterd, zodat je vanaf je stoel naar je telefoon kunt kijken om hem te ontgrendelen. Hoewel je misschien nog steeds je gezicht dichterbij moet brengen of de telefoon een beetje moet optillen, is het een grote upgrade ten opzichte van de iPhone X.

Deze functie is echter niet het resultaat van nieuwe hardware, en zal verschijnen op alle iPhones van de afgelopen jaren. Apple weet nu gewoon beter gebruik te maken van de info die de sensoren verzamelen.

Een paar andere nieuwe functies die we leuk vonden: typen met een veegbewegingen, nieuwe Memoji-stickers en controle van de wifi/bluetooth-opties in het Control Center.

De nieuwe manier van typen is geweldig als je dingen met één hand probeert te doen. De Memoji-stickers kan je gebruiken aan de zijkant van het toetsenbord bij het samenstellen van een bericht (ze zijn niet gemakkelijk te zien als je voor het eerst je berichtenapp opent).

De mogelijkheid om van wifinetwerk te wisselen vanuit het Control Center is erg handig - je hoeft nu niet langer het menu Instellingen te openen om te schakelen.

Dat is iOS 13, dus hoe zit het met de iPhone 11 zelf? De nieuwe handset is voorzien van Apple's nieuwe A13 Bionic-chipset en bevat 4GB RAM.

De nieuwe haptische motor is subtieler wanneer je door de interface navigeert. Het appmenu op het thuisscherm openen geeft je nu meer opties. (Image credit: TechRadar)

Dat is een krachtige combo, en onze Geekbench-tests leverden een score van 3186 op, een echte verbetering ten opzichte van vorig jaar. Deze kracht komt tot uiting in de hele gebruikerservaring.

Smartphones zijn al jaren krachtig genoeg om snel te reageren, en het zijn slechts kleine details die een goede smartphone en een geweldige smartphone van elkaar onderscheiden. De demo game die we op de iPhone 11 speelden, zag er geweldig uit, met allerlei schaduwen en reflecties die over het scherm flikkerden.

Onze ervaring met het spelen van andere, minder krachtige spellen op de handset was precies zoals we hadden verwacht: alles zag er helder en duidelijk uit, zonder vertraging en haperingen. Racegames met een landschap dat snel weer werd weergegeven terwijl we ons bewogen, en visuele elementen spatten van het scherm.

De iPhone 11 was niet zo snel voor alle taken - het opslaan van foto's of video's op de camerarol nam soms een seconde of twee in beslag, maar je verwerkt grote hoeveelheden gegevens (vooral bij de nachtmodus of 4K-video), dus dat is misschien te verwachten.

Tijdens het testen merkten we geen echte problemen met de iPhone 11 - het is een slimme en snelle handset, en levert veel betere prestaties dan vergelijkbare telefoons op de markt.

Er is een verandering die we willen benadrukken: net als bij de iPhone XR, is er geen 3D Touch op de iPhone 11, dus als je harder op het scherm drukt, levert dat geen nieuwe menu's of extra functionaliteit op. In plaats daarvan kan je langer op het scherm drukken om nieuwe opties op te roepen.

Dat is een prima compensatie en de implementatie werkt goed als je eenmaal het scherm van de iPhone gewoon raakt. Maar als je de pictogrammen op het startscherm ingedrukt houdt, moet je nu de optie kiezen om apps te herschikken (of je vinger licht bewegen op het scherm), in plaats van dat het van nature gebeurt.

iPhone 11 batterijduur

Een van de hoogtepunten van de iPhone XR was zijn geweldige batterijduur, die mogelijk de beste was in de geschiedenis van de iPhone.

We waren eigenlijk bezorgd dat ons testproces op de een of andere manier fout was gegaan, zo verrassend was het resultaat. We vonden de iPhone 11 net zo goed als de XR qua batterijduur, waardoor we het in onze tests gemakkelijk tot het einde van de werkdag haalden.

Op een dag met een laag gebruik bleek dat hij 27 uur lang standhield - we namen de telefoon om 8.20 uur van de lader af en toen we hem de volgende dag om 11.00 uur als draagbare hotspot in dienst namen, gaf hij eindelijk de geest. Dit was nog steeds met ongeveer een uur videostreaming, wat muziek en ongeveer 45 minuten foto's nemen tussendoor.

Met intensiever gebruik, inclusief het downloaden van apps, muziek streamen via bluetooth en mails checken, was het net na 22.00 uur leeg. De batterijduur van de iPhone 11 was niet zo indrukwekkend als die van de iPhone XR, maar dat komt omdat we er al snel aan gewend zijn geraakt dat een telefoon van Apple geen frustrerend korte batterijduur hoeft te hebben.

De iPhone 11 heeft een heel degelijke batterijduur, zeker voor een iPhone. (Image credit: TechRadar)

Dat wil niet zeggen dat hij de beste op de markt is. Als je een telefoon met de beste batterijduur wilt, moet je bij de Android-smartphones zijn. Maar als je wil vasthouden aan Apple, dan is de iPhone 11 ideaal.

Er zit geen snellader in de doos van de iPhone 11, wat duidelijk een kostenbesparende zet is, aangezien de iPhone 11 Pro en Pro Max beide een 18W lader in de doos hebben. De iPhone 11 ondersteunt wel 18W-snelladen, maar de snellader moet je afzonderlijk aankopen.

We hebben hieronder de laadsnelheden van de gewone en de snellader vergeleken.

De notch maakt een terugkeer. (Image credit: TechRadar)

Met behulp van de standaard lader van de iPhone 11 had hij na 20 minuten 10% meer batterij. Daarna kreeg hij per twee minuten gemiddeld een extra procentje erbij.

Met behulp van een snellader had de iPhone 11 in 24 minuten maar liefst 35% lading gekregen. Dat is een duidelijk verschil en we raden je dan ook aan om een snellader aan te schaffen.

De iPhone 11 ondersteunt ook draadloos opladen zodat je thuis of op het werk een draadloos oplaadstation kan gebruiken. Op die manier hoef je niet meer te vrezen dat je batterij plots leeg is.

Koop hem als...

Je een "goedkope" nieuwe iPhone wilt

De iPhone 11 is nog steeds verre van goedkoop, maar heeft mogelijk de beste prijs-kwaliteitverhouding die we al gezien hebben bij Apple.

Je een lange batterijduur wilt

De batterijduur van de iPhone XR was goed en die trend wordt verdergezet. De iPhone 11 Pro Max scoort hier echter nog iets beter.

Je de beste camera wilt

De nachtmodus, twee lenzen en aankomende Deep Fusion van de iPhone 11 zorgen voor een prachtig eindresultaat. De Pro-modellen hebben dan wel een lens extra, maar de iPhone 11 moet niet erg onderdoen.

Koop hem niet als...

Je de snelste iPhone ooit wil

De iPhone 11 is verre van traag, maar kan niet opboksen tegen de iPhone 11 Pro. We betwijfelen dat je in de praktijk veel verschil zal merken, maar op papier zijn de Pro-modellen alleszins sneller.

Batterijduur je nummer één prioriteit is

Dit kan wat verwarrend zijn gezien de goede batterijduur van de iPhone 11, maar er zijn nog steeds heel wat smartphones op de markt die het beter doen dan de iPhone 11 op dit vlak.