Summer giveaway #2: win een van deze Nokia-smartphones

Traditiegetrouw vieren TechRadar en TechPulse de zomer met een reeks winacties. Vier weken lang maken onze lezers kans op prijzen. Elke woensdag om 12u30 verschijnt een nieuwe winactie. Deze week mogen we zes Nokia-smartphones weggeven aan zes verschillende deelnemers.

Je maakt kans op een Nokia C32 (2x), Nokia G22 (2x) of Nokia X30 5G (2x). De Nokia X30 5G springt eruit vanwege de duurzame materialen die HMD Global, fabrikant van Nokia-smartphones, gebruikt: 100% van het gebruikte aluminium is gerecycled, en nog eens 65% van alle plastics in de X30 zijn hergebruikt. Ook de specificaties zijn perfect voor een middenklasser: de Nokia X30 5G wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 695, beschikt over 6 GB RAM en 128 GB opslag, en het 90Hz-lcd-scherm meet 6,43 inch.

Op de Nokia C32 vind je zelfs nog een iets groter 6,52-inch-lcdscherm. Dankzij de 5.000mAh-batterij in de C32 moet het toestel tot drie dagen meegaan op één batterijlading. Mors je per ongeluk koffie over de Nokia C32, dan hoef je je daar niet meteen zorgen over te maken. De telefoon is namelijk IP52-geclassificeerd, wat betekent dat hij stof- en spatwaterbestendig is.

Wie zijn telefoon graag zelf repareert, kiest voor de Nokia G22. Dat toestel is geschikt voor HMD's ‘QuickFix’. Dit houdt in dat je onderdelen zoals de batterij, oplaadpoort en het scherm zelf kunt vervangen. De benodigde onderdelen en tools worden rechtstreeks door Nokia aan je verkocht. Knutsel je liever niet aan je eigen smartphone? Breng het toestel dan naar de winkel waar je hem hebt gekocht; zij kunnen hem dan alsnog voor je repareren. Ook de Nokia G22 biedt een batterijduur van drie dagen met een ingebouwde 5.050mAh-batterij.

Wil je één van de zes Nokia-telefoons winnen? Vul dan onderstaand formulier in voor woensdag 31 juli, 12u30 (of klik hier). Welke Nokia-telefoon je ontvangt, wordt bij de trekking willekeurig bepaald. Je kan dus geen voorkeur aangeven.