iPhone 16 lancering: deze vijf dingen verwachten we (en deze drie niet)

Het is officieel: het jaarlijkse Apple-event van september vindt plaats op maandag 9 september. De techgigant bevestigde deze datum in zijn uitnodigingen voor het evenement met de slogan "It's Glowtime". Dit suggereert dat Apple Intelligence centraal zal staan bij het evenement van volgende week.

Maar wat voor aankondigingen verwachten we eigenlijk nog meer tijdens het aankomende Apple-evenement? Natuurlijk zal de iPhone 16-serie aanwezig zijn, maar het lijkt ook waarschijnlijk dat er nieuwe Apple AirPods en Watches aankomen. We verwachten verder ook meerdere aankondigingen die gerelateerd zijn aan iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, macOS Sequoia, en tvOS 18.

Hieronder hebben we vijf dingen op een rijtje gezet die we verwachten tijdens het aankomende Apple-evenement en drie dingen die we waarschijnlijk niet zullen zien.

Wat we verwachten

iPhone 16-serie

De iPhone 15 Plus (links) naast de iPhone 15 (rechts). (Image credit: Future / Apple)

Het event in september staat vrijwel altijd in het teken van nieuwe iPhones en we verwachten dit jaar dan ook weer de nieuwe iPhone 16-modellen te zien. Er komen als het goed is vier nieuwe modellen uit: de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Er worden voor alle modellen kleine upgrades verwacht (het worden dus waarschijnlijk geen gamechangers).

De standaard iPhone 16-modellen krijgen misschien de Actieknop die vorig jaar alleen op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max werd geïntroduceerd. Daarnaast zou er ook een zogenaamde Capture-knop op elk model uit de line-up zitten. Verder verwachten we natuurlijk ook weer de gebruikelijke upgrades aan de processor en nieuwe iPhone 16-kleurvarianten.

Apple Intelligence

Een selectie van de taken die Apple Intelligence kan uitvoeren. (Image credit: Apple)

Zoals we eerder al aangaven, zal ook Apple Intelligence redelijk centraal staan bij het aankomende lanceringsevenement. Veel van de aankomende AI-features die mogelijk worden gemaakt via Apple Intelligence werden al onthuld tijdens WWDC 2024 in juni. Nu verwachten we meerdere van deze features ook echt in actie te zien op de iPhone 16-modellen en andere ondersteunde apparaten.

Je kan een lijst met alle bevestigde Apple Intelligence-features terugvinden in ons Apple Intelligence-overzicht, maar tot nu toe weten we in ieder geval dat we te maken krijgen met een slimmere Siri, het samenvatten van tekst, schrijfassistentie en de mogelijkheid om afbeeldingen te genereren. De slogan voor het evenement, "It's Glowtime”, is waarschijnlijk een referentie naar de nieuwe glow-animatie die verschijnt wanneer je Siri gebruikt op een iPhone met Apple Intelligence.

Helaas hebben we ook al gehoord dat Apple Intelligence zou kunnen worden uitgesteld tot na de release van iOS 18. Apple wil schijnbaar zijn AI-features nog een beetje verder ontwikkelen voordat iedereen toegang krijgt. Zelfs als dat het geval is, verwachten we toch minstens een releasedatum tijdens het aankomende evenement.

Het is daarnaast ook nog maar de vraag of Apple Intelligence wel beschikbaar zal zijn in de EU. Er werd al gezegd dat Apple Intelligence dit jaar niet naar de EU zou komen, maar we weten niet of daar in de nabije toekomst wel verandering in zal worden gebracht.

Apple's officiële lijst van iOS 18-features. (Image credit: Apple)

Apple Intelligence zal onderdeel uitmaken van iOS 18, maar er zijn natuurlijk ook nog meer dan genoeg updates om naar uit te kijken die niets met AI te maken hebben. Ook voor bestaande iPhone-gebruikers die niet gaan upgraden, zullen er dus nieuwe features verschijnen.

We weten bijvoorbeeld ook al dat veel van de standaard apps van de iPhone flinke upgrades krijgen. Denk hierbij aan apps zoals Berichten, Mail, Foto's, Kaarten en Wallet. Elke iPhone die nieuwer is dan de iPhone XS krijgt de update naar iOS 18 (oftewel elke iPhone met een A12 Bionic-chip of nieuwer).

We verwachten verder ook nog meerdere aankondigingen over iPadOS 18, watchOS 18, macOS Sequoia en tvOS 18 tijdens het aankomende Apple-evenement.

Nieuwe Apple Watches

(Image credit: Future / Britta O'Boyle)

Naast de iPhone 16-serie zien we volgende week waarschijnlijk ook een aantal nieuwe Apple Watches verschijnen. De Apple Watch 10 en Apple Watch Ultra 3 lijken de meest logische kandidaten en de Watch 10 schijnt volgens geruchten in twee formaten uit te komen (1,89 inch en 2,04 inch).

Andere zogenaamde Apple Watch-upgrades zijn volgens geruchten nieuwe processors voor beide modellen en een groter display voor de Watch 10. Interessant genoeg hebben we ook al wat gehoord over een plastic Apple Watch SE. Dat zou een goedkoper alternatief moeten worden voor mensen die niet al te veel willen uitgeven, maar wel het watchOS-ecosysteem willen betreden.

Nieuwe AirPods

(Image credit: Future)

Als laatste is er ook nog een grote kans dat er volgende week nieuwe AirPods worden gepresenteerd. We hebben het in dit geval niet over de AirPods Pro 3, aangezien de Pro-oortjes elke drie jaar lijken te verschijnen. Ook hebben we nog niets concreets gehoord over de langverwachte AirPods Max 2. In plaats daarvan suggereren de geruchten dat er nieuwe "goedkope" en middenklasse AirPods onderweg zijn.

We verwachten dat deze nieuwe AirPods in ieder geval een comfortabeler design en slimmere luistermodi krijgen. Verder heeft Mark Gurman van Bloomberg ook aangegeven dat de middenklasse oortjes noise-cancelling lijken te krijgen.

Wat we niet verwachten

iPhone Air

Een onofficiële render van de zogenaamde iPhone Air. (Image credit: Front Page Tech)

Naast alle geruchten over de iPhone 16-serie hebben we ook al veel geruchten gehoord over een zogenaamde iPhone Slim of iPhone Air. Dit superdunne iPhone-model lijkt echter pas in 2025 te verschijnen.

Bloombergs betrouwbare Apple-leaker Mark Gurman geeft aan dat deze iPhone, die schijnbaar dus wel in ontwikkeling is, een veel dunnere behuizing zal hebben dan elke voorgaande iPhone. Toch zou hij ook nog steeds veel van dezelfde specs krijgen als de standaard iPhone 17.

Qua prijs zal de iPhone Air waarschijnlijk ergens tussen de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro in zitten, net als hoe de originele MacBook Air tussen de MacBook en de MacBook Pro in zat. Als de iPhone 16-modellen van dit jaar je een beetje teleurstellen, is er volgend jaar misschien dus een extra iPhone-model om naar uit te kijken.

Nieuwe iPads

De iPad Pro (2024) werd in mei van dit jaar nog gelanceerd. (Image credit: Apple)

Het lijkt ons erg onwaarschijnlijk dat we nieuwe iPads zullen zien tijdens het september-evenement van dit jaar. Apple onthulde zijn langverwachte iPad Air (13 inch, M2, 2024) en iPad Pro (13 inch, M4, 2024) al eerder dit jaar tijdens zijn evenement van 7 mei. We hebben overigens ook nog niet echt veel gehoord over een opvolger voor de iPad (10,9 inch, 2022), dus het lijkt ons ook onwaarschijnlijk dat dat model ineens tegelijkertijd met de iPhone 16 gelanceerd zou worden.

De onthulling van een iPad mini 7 zou misschien wel mogelijk zijn. Vorige maand leek de voorraad van de iPad mini bij Apple erg beperkt te zijn en dat is vaak een teken dat er een nieuw model onderweg is. Dat wil echter niet zeggen dat deze iPad tijdens het aankomende evenement onthuld wordt. Apple lanceert zijn iPads wel vaker uit het niets via een persbericht. Daarom verwachten we volgende week geen opvolger voor de iPad mini (2021), hoewel het wel een leuke verrassing zou zijn.

Nieuwe MacBooks

(Image credit: Future)

MacBook Pro-, Mac mini- en iMac-modellen met M4-chips lijken wel in 2024 te arriveren, maar een lancering in oktober lijkt waarschijnlijker voor deze computers dan in september. De betrouwbare leakers Ross Young en Mark Gurman geloven allebei dat de MacBook Pro 2024 en die andere apparaten allemaal "later" dit jaar zullen arriveren. Een lancering in oktober zou logischer zijn als we kijken naar de releasedata van Apple's meest recente MacBook-modellen uit 2023.

Het is natuurlijk mogelijk dat Apple flink uitpakt tijdens het aankomende evenement en iPhones, iPads én MacBooks lanceert, maar dat lijkt ons onwaarschijnlijk.