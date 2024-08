Nieuwe iPhone Air-geruchten suggereren dat je de iPhone 16 misschien beter kan overslaan

We horen nu al een paar maanden dat Apple aan het werk zou zijn om een dunnere iPhone aan zijn line-up toe te voegen. Eerder deze maand verschenen er nieuwe details die suggereerden dat dit dunnere apparaat de 'iPhone Air' zou kunnen gaan heten en dat wordt nu ook bevestigd door Mark Gurman van Bloomberg. Verder zijn er ook nog een aantal extra details gedeeld die je misschien kunnen overtuigen om de iPhone 16 dit jaar over te slaan.

Gurman legt in zijn 'Power On'-nieuwsbrief uit dat de iPhone 16 waarschijnlijk relatief kleine upgrades krijgt (naast ongeveer zes eerder genoemde upgrades). De iPhone Air zou daarentegen eindelijk weer een nieuwe ervaring te bieden hebben. Dit toestel komt volgens geruchten in 2025 uit en zou een veel dunnere behuizing kunnen hebben dan elke andere smartphone van Apple. Toch zou hij daarnaast ook nog grotendeels dezelfde specs hebben als het basismodel van de iPhone 17-serie.

Wat misschien nog belangrijkere informatie is, is dat de iPhone Air volgens Gurman qua prijs tussen de iPhone 17 en iPhone 17 Pro in zal zitten (vergelijkbaar met hoe de originele MacBook Air gepositioneerd was tussen de MacBook en de MacBook Pro). Dat zou hem voor sommige mensen veel aantrekkelijker kunnen maken dan een extra premium iPhone Ultra. Daar hoorden we eerder ook veel geruchten over, maar inmiddels niet echt meer.

Dit Air-model zal zeker een interessante smartphone worden voor Apple-fans. Als je niet echt de meest high-end features (voor een enorm hoge prijs) nodig hebt die Apple's Pro- en Pro Max-modellen bieden, maar je wel graag iets wil dat er anders uitziet en anders aanvoelt, dan zou de iPhone Air een uitstekende keuze kunnen zijn. Het scheelt ook dat je misschien dus niet de hoofdprijs hoeft te betalen voor dit dunne model.

Als je deze geruchten vergelijkt met de geruchten die we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 16-serie, dan lijkt het erop dat het misschien een betere keuze is om nog een jaartje te wachten met het kopen van een nieuwe iPhone. Als je echter per se een nieuwe iPhone nodig hebt dit jaar of de zogenaamde features van de iPhone 16 je wel aanspreken, dan kan je natuurlijk in september al een nieuw model uitkiezen.

Het vierde model

Volgens Gurman is dit pas het begin van Apple's plannen. In de toekomst zou het bedrijf volgens hem dit dunne design naar al zijn iPhones willen brengen, waaronder dus ook de Pro- en Pro Max-modellen. Waarschijnlijk zal dit echter pas op zijn vroegst in 2027 gebeuren. In de tussentijd lijkt de iPhone Air van volgend jaar dus misschien je beste optie te worden als je een iPhone zoekt die echt nieuw aanvoelt, maar waarvoor je geen Pro Max-bedrag hoeft te betalen.

Natuurlijk hebben we nog heel veel vragen over dit zogenaamde iPhone Air-model. Zo vragen we ons af of dit model het probleem met de "vierde iPhone" kan oplossen. Apple heeft namelijk moeite met het verkopen van zijn iPhone mini- en iPhone Plus-modellen.

De iPhone Air zou echter wel aantrekkelijker kunnen zijn voor mensen die een upgrade zoeken, want het wordt schijnbaar niet gewoon een kleinere of grotere versie van de standaard iPhone. Het lijkt iets compleet anders te worden, waarbij je een gloednieuw design kan verwachten voor een iets betaalbaardere prijs dan die van de bestaande Pro- en Pro Max-modellen.

Als je dus aan het overwegen bent om een nieuwe iPhone te kopen, maar je niet per se een iPhone 16-model wil, dan is het misschien aan te raden om nog even tot volgend jaar te wachten voor de iPhone Air. Na alle minimale upgrades in de afgelopen jaren wordt dit misschien de iPhone die voor velen weer echt een waardevolle upgrade is.