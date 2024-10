Apple deelt officiële teaser voor nieuwe M4 Macs en een "week van aankondigingen"

Na weken vol speculatie heeft Apple eindelijk bevestigd dat er Mac-nieuws aankomt

De teaser toont een knipogend Finder-gezicht in de kleuren van de nieuwe Siri

Apple heeft het over een week van aankondigingen vanaf 28 oktober

Hoewel we geen uitnodiging hebben gekregen voor een speciaal evenement, heeft Greg Joswiak, Apple’s SVP van Marketing, eindelijk bevestigd dat er nieuwe Macs onderweg zijn via een post op Twitter (X). Welke Macs kunnen we dan precies verwachten? Nou, aan de hand van de geruchten, verschillende verslagen en zelfs gelekte verpakkingen lijkt het erop dat Apple eindelijk van plan is om zijn volgende generatie Macs met M4-chips te onthullen.

We krijgen waarschijnlijk onder andere te maken met nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen, een vernieuwde Mac mini en een update voor de iMac. Hieronder zie je de volledige tweet van Greg Joswiak, waarin hij dus laat weten dat ons vanaf volgende week maandag een week vol spannende aankondigingen te wachten staat.

Als je verbaasd bent over de woorden "een spannende week van aankondigingen", dan ben je niet de enige. Apple belooft op maandagochtend te beginnen met zijn aankondigingen en de teaser van Joswiak toont een knipogend Finder-icoon in de blauwe, oranje, paarse en roze tinten van Siri en Apple Intelligence. Dat icoon verandert vervolgens een een gloeiend Apple-logo in dezelfde tinten.

Die beelden en het woord Mac in de tweet geven ons een redelijk goed idee van wat we moeten verwachten. Apple heeft alleen verder geen details gedeeld. Waarschijnlijk zal de aankomende week van aankondigingen onder andere nieuwe Mac-hardware introduceren, maar ook de releasedata van iOS 18.1, iPadOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1.

Wat we verwachten van volgende week

We zijn erg benieuwd naar wat Apple allemaal vernieuwd heeft bij de aankomende line-up van Macs. Sinds de overschakeling van Intel-chips naar Apple's eigen M-serie chips, bieden vrijwel alle Macs (desktops en laptops) zeer krachtige prestaties. Hoewel de M4-chip momenteel al gebruikt wordt in de 11-inch en 13-inch iPad Pro-modellen , zal de komst van Macs met M4-chips misschien nog iets meer onthullen over de mogelijkheden van deze chips.

Als we de recente leaks kunnen geloven, dan hebben we eigenlijk al gezien hoe de M4 MacBook Pro-modellen eruit zullen zien dankzij een YouTuber in Rusland die de laptops vroegtijdig in handen kreeg . Deze nieuwe laptops zullen waarschijnlijk weer grotendeels over hetzelfde uitstekende design beschikken, met meer dan genoeg ruimte voor poorten, levendige en responsieve displays en een fijn toetsenbord. De M4-chip moet waarschijnlijk gaan zorgen voor een verbetering van de prestaties bij alledaagse taken en bij creatievere taken waar een krachtige GPU voor nodig is. We verwachten echter dat de focus grotendeels op Apple Intelligence zal liggen.

Apple heeft ook bevestigd dat iOS 18.1, iPadOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1 ergens volgende week zullen arriveren . Apple Intelligence zal een groot onderdeel zijn van de nieuwe macOS-versie en brengt onder andere schrijftools, een vernieuwde Siri, 'Clean Up' in Foto's en samenvattingen van notificaties naar de nieuwe Macs. Daarnaast komt er ook een mogelijkheid om bestanden van je Mac naar je iPhone te slepen via 'iPhone Mirroring' op de Mac. Er zijn ook al bèta's van macOS Sequoia 15.2, iPadOS 18.2 en iOS 18.2 voor ontwikkelaars beschikbaar en die hebben al een aantal nieuwe Apple Intelligence-features geïntroduceerd, waaronder een speciale 'Image Playground'-app op de Mac.

Onlangs hoorden we ook nog geruchten die suggereerden dat het Magic Keyboard, het Magic Trackpad, en zelfs de Magic Mouse ook een update zouden krijgen. We zouden in ieder geval graag een nieuw design zien bij een van deze onderdelen, maar realistisch gezien kan het ook gaan om een USB-C-poort in plaats van een Lightning-poort.

Hoe dan ook, het lijkt erop dat alles op maandag 28 oktober 2024 zal worden onthuld (of in ieder geval dat de onthullingen dan zullen starten), dus we hoeven niet lang meer te wachten.