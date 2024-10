Volledige specs van de Apple iPhone SE 4 zijn gelekt

Dezelfde CPU en RAM als de iPhone 16

Het ziet ernaar uit dat we al bijna alles over de iPhone SE 4 weten, voordat Apple het apparaat zal lanceren aan het begin van volgend jaar. Er is inmiddels namelijk een volledig lijst met specs gelekt, met onder andere informatie over de hoeveelheid RAM en Wi-Fi-ondersteuning.

Deze leak komt vanuit de bekende leaker @Jukanlosreve. Dat betekent dat de informatie redelijk geloofwaardig is, hoewel er natuurlijk nog niets zeker is tot de telefoon officieel wordt aangekondigd. Sommige specs zijn al eerder gelekt, maar er is nu ook nieuwe informatie bekend.

Zoals eerdere geruchten aangaven, suggereren de gelekte specs dat de iPhone SE 4 zal draaien op de A18-chip (dezelfde processor die ook in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus zit). Die chip zal schijnbaar gecombineerd worden met 8GB aan RAM en 128GB aan opslagruimte.

Dat er naar verwachting gebruik wordt gemaakt van dezelfde chip en hoeveelheid RAM is belangrijk, want dit betekent waarschijnlijk dus ook dat de iPhone SE 4 dezelfde AI-trucjes en -features moet kunnen gebruiken als de standaard iPhone 16 en dus ondersteuning zal hebben voor Apple Intelligence.

Scherm en camera's

Deze gelekte lijst met specs suggereert verder dat we te maken zullen hebben met een 6,06-inch OLED-display met een resolutie van 2.532 x 1.170 pixels. Dat zou een flinke verbetering zijn ten opzichte van het 4,7-inch LCD-paneel van de derde generatie iPhone SE (2022) en zou het toestel meer moeten laten overeenkomen (zoals eerder ook al werd voorspeld) met de iPhone 14.

Dit betekent onder andere dat de iPhone SE 4 het eerste model uit de SE-serie is zonder homeknop en Touch ID. Het toestel krijgt dus ook eindelijk het modernere design van de nieuwere flagship iPhones. Het toestel weegt schijnbaar 165 gram en dat maakt hem iets zwaarder dan zijn voorganger van 144 gram.

Andere specs die onthuld zijn, zijn een enkele 48MP-camera achterop, een 12MP-selfiecamera, ondersteuning voor Wi-Fi 6, een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid en een batterijcapaciteit van 3.279mAh (ook een flinke verbetering ten opzichte van de 2.018mAh-batterij in het huidige model).

Deze leak noemt ook een startprijs van 499 dollar voor de iPhone SE 4. Dat zou hem iets duurder maken dan de vorige iPhone SE van 429 dollar en het zou dus ook kunnen dat we hier te maken krijgen met een iets hogere prijs dan de 529 euro die de iPhone SE (2022) kostte bij zijn release. We verwachten dat het toestel, samen met een paar nieuwe iPads, begin 2025 zal verschijnen (in deze leak wordt de maand maart genoemd).