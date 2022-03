iPhone SE (2022) review

De iPhone SE (2022) is sneller en completer dan zijn voorganger. Op dit moment is het veruit de meest aantrekkelijk geprijsde 5G-iPhone. Zoek je echter een iPhone met een mooi, groot display, meerdere camera's en een modern uiterlijk? Dan is de iPhone SE (2022) niet de beste optie.

Review in een notendop

Houd je van het retro design van Apple, en ben je in de markt voor een betaalbare iPhone? Dan is de iPhone SE (2022) waarschijnlijk jouw ideale partner.

Het design van de SE-serie stamt uit 2017, het jaar waarin Apple de iPhone 8 uit de doeken deed. De iPhone SE 2020 maakt gebruik van hetzelfde design, en ook in 2022 kiest Apple wederom voor deze ontwerpstijl.

Alle dingen die de iPhone SE (2020) goed deed, zijn behouden voor de iPhone SE (2022). Er is geen verandering te zien aan het slanke design, de koptelefooningang is nog altijd verdwenen, en Touch ID is er nog altijd. Ook het Liquid Retina-display is hetzelfde gebleven. De primaire 12MP camera en 7MP frontcamera zijn eveneens gelijk aan die van de iPhone SE (2020).

Het grote verschil maakt de nieuwe A15 Bionic-chipset, dezelfde chip die je ook terugvindt in de iPhone 13-serie. Het is op het moment van schrijven de krachtigste processor van dit moment.

Je krijgt veel power voor een relatief klein apparaat. De iPhone SE (2022) kan alles aan, zelfs het schieten van 4K-video's en spelen van actiegames als Call of Duty: Mobile en PUBG.

De A15 is een system-on-a-chip, wat betekent dat de chipset ook betrokken is bij de beeldverwerking. Dit zorgt ervoor dat de camerakwaliteit is voorzien van een boost, ondanks dat er dezelfde camera's aanwezig zijn als bij de SE (2020).

Er zitten echter beperkingen aan de features die de SE (2022) overneemt van de vlaggenschepen. Zo is de nieuwe Filmmodus niet aanwezig.

De batterijduur bedraagt 12 uur, en dat is redelijk gezien de krachtigere CPU en energieslurpende 5G-connectiviteit.

Verder is de iPhone SE (2022) voorzien van een hoger prijskaartje ten opzichte van zijn voorganger. Dat is jammer, want de SE had met een lagere of gelijke prijs waarschijnlijk meer twijfelaars doen laten overstappen van Android naar iOS. Met een adviesprijs van minstens 529 euro is de iPhone SE (2022) betaalbaar, maar niet goedkoop te noemen.

iPhone SE (2022): prijs en beschikbaarheid

Instapprijs van 529 euro

iPhone SE (2020) was 40 euro goedkoper

Officiële releasedatum is 18 maart

(Image credit: Future)

De iPhone SE 2022 kent een adviesprijs van 529 euro voor het instapmodel met 64GB. De 128GB-versie kost 579 euro, en voor 256GB aan opslaggeheugen betaal je 699 euro. Pre-orders zijn te plaatsen vanaf 11 maart en vanaf 18 maart is de nieuwe SE officieel verkrijgbaar in winkels en webshops.

De SE uit 2022 is met zijn adviesprijs minstens vier tientjes duurder dan het instapmodel van zijn voorganger. Geen wereld van verschil, maar wel iets om rekening mee te houden.

Vergeet overigens niet dat Apple geen adapter en bedrade oortjes meer meegeeft, om zo e-waste tegen te gaan.

Apple iPhone SE 2022 Liquid Retina Display (Image credit: Future)

Design

Oud en vertrouwd design

Fysieke Touch ID-knop

Lichtgewicht en comfortabel in gebruik

Je hebt bekende designs en je hebt bekende designs. Het ontwerp van de iPhone SE (2022) voelt heel erg vertrouwd aan, ook al is het behoorlijk gedateerd.

De aluminium behuizing voelt strak en netjes aan bij ons Midnight-model. Het ziet er binnenshuis zwart uit, maar in het zonlicht zien we wat blauwe tinten.

De glazen voor- en achterkant zien er erg soepel uit. Het is bijna vreemd om te zien dat er slechts één camera aanwezig is op de achterzijde van dit toestel.

Met afmetingen van 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter en een gewicht van 144 gram voelt deze smartphone ook volledig anders aan dan vrijwel alle moderne telefoons die vandaag de dag verschijnen. Buiten de iPhone 13 Mini zijn eigenlijk alle toestellen tegenwoordig een stuk groter en zwaarder.

Het ontwerp voelt misschien als een archaïsche keuze voor een nieuwe iPhone. Voor mensen die zich niet echt bekommeren om de nieuwste functies zal dit meer vertrouwde ontwerp echter een stuk aantrekkelijker zijn.

Aan de linkerkant vind je de volumeknoppen en een schakelaar voor de stille modus. De rechterzijde is voorzien van een aan/uit-knop en simkaartslot. Aan de onderkant vind je de speaker, microfoon en Lightning-poort terug. Een koptelefooningang ontbreekt zoals gebruikelijk tegenwoordig bij iPhones.

Apple iPhone SE 2022 long edge (Image credit: Future)

Boven het scherm zit een 7MP frontcamera, welke naast een holle speaker grill zit.

In de onderste rand zit het oude vertrouwde Touch ID. We leven al jarenlang met Face ID, waardoor onze herintroductie niet zonder slag of stoot ging. Na een tijdje voelt Touch ID echter weer vertrouwd aan. Hoewel er zeker voordelen kleven aan Face ID, blijft Touch ID een prima en betrouwbaar alternatief voor de iPhone SE-serie.

De iPhone SE (2022) is ook water- en stofbestendig met een IP67-certificering. We hebben de hele handset (per ongeluk) in het water laten vallen, en hij heeft het overleefd.

(Image credit: Future)

Display

Aan de voorzijde zit een verouderd 4,7 inch Liquid Retina-display op je te wachten, met een resolutie van 1.344 x 750 pixels. Het ziet er op zichzelf redelijk uit, maar verbleekt bij het display van bijvoorbeeld de iPhone 13 Mini met 5,4 inch OLED-display.

Het vergelijken van het SE-display met een van de beste schermen van dit moment voelt nutteloos. Wil je een beter display? Dan moet je meer betalen. Dat gezegd hebbende: in deze prijsklasse vind je al snel betere schermen, zelfs al diverse opties met OLED-displays, zoals de Samsung Galaxy A52 5G.

Apple iPhone SE 2022 side edge with buttons (Image credit: Future)

Binnenskamers is het scherm prima af te lezen, maar in het felle zonlicht kan dit een lastige taak zijn.

De iPhone 8 stond niet bepaald bekend om zijn sterke glazen display. Gelukkig is de iPhone SE (2022) uitgerust met hetzelfde glas als alle iPhone 13-modellen (zowel voor- als achterkant). Helaas is er geen Ceramic Shield-technologie aanwezig, wat alles nog robuuster zou maken. Het kan dus geen kwaad om het toestel alsnog in een hoesje te stoppen.

Camera's

Primaire 12MP camera schiet prima foto's

7MP frontcamera ook niet verkeerd

Bedank de A15 Bionic

(Image credit: Future)

Hoewel Apple de iPhone SE (2022) uitrust met slechts twee camera's (die exact hetzelfde zijn als bij de SE uit 2020), blijkt de smartphone toch in staat te zijn om prettige plaatjes te schieten met een goede kleurnauwkeurigheid.

Dat heeft alles te maken met de A15 Bionic-chipset. De 12MP f/1.8 camera geniet van de beeldsignaalverwerking van de nieuwe chipset. Ook is er ondersteuning voor Smart HDR 4 en Deep Fusion (wat ook bij de vorige SE ondersteund werd) aanwezig.

In de praktijk zijn we niet alleen blij met de fotokwaliteit, maar ook de sluitersnelheid stemt ons tevreden. Er is optische beeldstabilisatie inbegrepen, waardoor je niet kaarsrecht hoeft te staan voor scherpe foto's. Ook bij video's is er ondersteuning voor optische beeldstabilisatie overigens.

Ondanks dat er maar één lens aan de achterzijde zit, kun je foto's in portretmodus schieten. Het is zelfs mogelijk om het diafragma voor en na het nemen van een foto. In 2020 was dit een interessante feature voor smartphones met één camera, maar vandaag de dag vinden we het vooral vervelend dat portretmodus is gelimiteerd tot enkel mensen (en dus niet honden of andere huisdieren bijvoorbeeld).

Afbeelding 1 van 4 iPhone SE (2022) foto's in portretmodus (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

De camera ondersteunt ook Timelapse in nachtmodus. Met een statief kun je dan video's met langere intervalframes opnemen. Helaas is er geen ondersteuning voor nachtmodus voor foto's.

Video's schieten is mogelijk in maximaal 4K met 60 frames per seconde. Het ziet er allemaal gelikt uit, al zie je het volledige potentieel niet op het kleine scherm van de SE zelf.

De telefoon maakt ook vloeiende 240fps slowmotionvideo's in 1080p. We achtervolgden een paar duiven en kregen een echt filmische opname.

Over filmisch gesproken: zelfs met de A15 Bionic is er geen ondersteuning voor de Filmmodus waarover de iPhone 13-serie beschikt.

De kwaliteit van de Portretmodus voor zowel de camera aan de voor- als achterzijde is beter dan wat we hebben ervaren op de iPhone SE (2020). Het is nu in staat om kleine details op te pikken en ze zorgvuldig te scheiden van de wazige achtergrond. We hebben vrijwel geen onregelmatigheden gevonden die het effect verpesten.

Onderaan de streep is de iPhone SE (2022) voorzien van een camerakwaliteit waarmee het in sommige gevallen makkelijk de strijd aan kan met honderden euro's duurdere telefoons. Dat gezegd hebbende: door de minieme hoeveelheid camera's ben je wel beperkt.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 2 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 3 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 4 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 5 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 6 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 7 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 8 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 9 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 10 van 12 (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Afbeelding 12 van 12 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prestaties en specificaties

iPhone 13-prestaties in een midranger

Efficiënte chipset

5G-ondersteuning aanwezig

De A15 Bionic-chipset is de krachtigste chipset van dit moment voor smartphones, maar past perfect in het kleine frame van de iPhone SE. Er zit dezelfde 6-core CPU en 4-core GPU in als bij de iPhone 13-serie, alsook een 16-core neural engine.

In Geekbench 5 behaalt de iPhone SE (2022) een score die gelijk is aan die van de iPhone 13 Mini. De SE in kwestie is voorzien van bijna 4GB RAM, wat de prestaties zeker ten goede komt.

Vrijwel alles wat goed of beter is aan dit toestel (4K-video's schieten en bewerken, high-end games spelen, verbeterde fotografie) is te danken aan de A15-chip. Apple laat zien hoeveel een nieuwe chipset kan doen met technologie uit 2017.

De iPhone SE (2022) is tevens de eerste SE-telefoon met 5G-ondersteuning. Naast 5G is er ondersteuning voor Bluetooth 5.0, en 802.1ax met Wi-Fi 6.

(Image credit: Future)

Uit de doos draait de iPhone SE (2022) op iOS 15. Als de afgelopen jaren ons iets hebben geleerd, dan is het wel dat je mag rekenen op jarenlange update-ondersteuning bij Apple. De fabrikant zelf doet nooit officiële toezeggingen, maar er zijn modellen die al vijf grote systeemupdates hebben meegemaakt.

Qua updatebeleid heeft Apple nog altijd een belangrijk streepje voor op Android-toestellen, en dat is bij de iPhone SE (2022) ook zeker het geval.

Batterij

Een batterij om de dag mee te overleven

Efficiënte chip moet 5G-energieslurpen tegengaan

Ondersteuning voor draadloos laden

(Image credit: Future)

Apple meldt zelf nooit hoeveel mAh er exact in een iPhone zit, maar we zijn er vrij zeker van dat dit bij de SE (2022) niet veel verschilt van zijn voorganger.

In de praktijk wisten we met 5G geactiveerd en het non-stop gebruiken van onze smartphone toch een redelijke 12 uur batterijduur eruit te slepen. Apple claimt 15 uur aan video playback (niet streamen), en daar durven we wel in mee te gaan. Het toont maar weer eens aan dat een krachtigere chipset niet betekent dat deze ook meer energie slurpt. Integendeel zelfs: de nieuwe A15 lijkt een stuk zuiniger dan de A13 van de vorige SE.

De iPhone SE (2022) ondersteunt zowel bedraad als draadloos opladen. Houd er rekening mee dat Apple geen adapter meelevert in de doos. Ondersteuning voor MagSafe ontbreekt eveneens.

Moet ik de iPhone SE (2022) kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je de beste chipset voor weinig geld wilt hebben

Een 5G-smartphone met een genadeloos snelle chipset, zo kunnen we de iPhone SE (2022) omschrijven.

Je niet van verandering houdt

Het klassieke design van de iPhone SE (2022) ziet er volgens sommigen gedateerd uit, maar we begrijpen ook dat er mensen zijn die nog altijd erg fan zijn van dit ontwerp. Ook Touch ID blijft een prettige feature om te hebben.

Groot niet voor jou is

De iPhone SE (2022) is een behoorlijk smalle, lichtgewicht telefoon zonder de scherpe randjes van de iPhone 13 Mini. Hij ligt heerlijk in de hand.

Koop hem niet als...

Je een geweldig scherm zoekt

De iPhone SE (2022) is voorzien van een klein 4,7 inch display, wat kwalitatief gezien oké is, maar niet veel meer dan dat. In direct zonlicht is het scherm moeilijk af te lezen.

Je gehecht bent aan Face ID

Voor iedereen die klaar is met vingerafdrukscanners is de iPhone SE (2022) niet geschikt.