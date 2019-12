iPhone 8 review

Laat de naam iPhone 8 je niet voor de gek houden: dit is in feite de iPhone 7S, een minieme upgrade ten opzichte van de 4,7 inch iPhone 7 met hier en daar wat verbeteringen, maar echt verrassend is deze 2018 telefoon niet.

iPhone 8 prijs en beschikbaarheid

iPhone 8 prijs (64GB): €499

iPhone 8 prijs (128GB): €560

Adviesprijs bij release (64GB): €809

Adviesprijs bij release (256GB): €979

iPhone 8 releasedatum: 22 september 2017

De iPhone 8 was bepaald niet goedkoop ten tijde van de release. De instapversie beschikt over 64GB, en kreeg een adviesprijs mee van maar liefst €809.

Daarnaast lanceerde Apple een 256GB-variant voor €170 meer. Gelukkig zijn alle iPhone 8 varianten na verloop van tijd flink in prijs gedaald.

De iPhone 8 is op het moment van schrijven al te verkrijgen voor ongeveer €499, en voor een iPhone 8 met meer geheugen ben je enkele tientjes meer kwijt.

Hoewel Apple inmiddels twee nieuwe generaties op de markt heeft, blijft de iPhone 8 nog altijd wereldwijd beschikbaar.

Design

Glas voelt en ligt goed, en zorgt ervoor dat draadloos opladen mogelijk is

Voorzijde voorzien van flinke randen, design identiek aan voorgangers

De iPhone 8 beschikt over een van de meest radicale vernieuwingen in de iPhone-serie ooit, maar je zult het wellicht niet meteen opmerken; de achterzijde is verrijkt met glas.

De toevoeging van glas zorgt niet alleen voor een premium gevoel, maar geeft gebruikers tevens de optie om de telefoon draadloos op te laden. Qua afmetingen en vormfactor is de iPhone 8 vrijwel identiek aan de iPhone 6, iPhone 6S, en iPhone 7.

De iPhone 8 is een fractie van een millimeter dikker (7,3mm vs 7,1mm), breder (67,3mm vs 67,1mm) en langer (138,4mm vs 138,3mm) dan de iPhone 7, maar merkbaar is het verschil eigenlijk niet.

Iets merkbaarder is het gewicht; de iPhone 8 is 10 gram zwaarder dan de iPhone 7. Dat maakt de 2017 iPhone echter niet zwaar. Naar onze mening ligt hij nog altijd comfortabel in de palm van onze hand.

Hoewel de iPhone 8 er op papier erg gewoontjes uitziet, heeft Apple in 2017 zeker niet stilgezeten op de designafdeling. Voor iedereen die op zoek is naar een modernere iPhone heeft Apple namelijk in datzelfde jaar de iPhone X uitgebracht.

Aan de achterzijde van de iPhone 8 is nog altijd een camera-opzet aanwezig die uitsteekt. Dit 'probleem' los je makkelijk op aan de hand van een hoesje, maar voor degenen die hun nieuwe glazen achterzijde willen showen is dat natuurlijk niet heel aangenaam. Bovendien verhoogt het de kans op schade als je de telefoon op een plat oppervlak plaatst.

De aan/uit-knop is nog altijd makkelijk te bereiken aan de rechterzijde van de handset, evenals de homeknop die onder het display zit en waar Touch ID in schuilt. De dempknop en volumeknoppen vind je terug aan de linkerzijde en zitten eveneens op een comfortabele positie.

Apple meldt dat haar eigen glas bijzonder sterk is, maar glas is en blijft glas en dus vrij breekbaar. Krasjes zijn zo gemaakt, en degenen die koste wat kost geen hoesje willen gebruiken, wensen wij veel succes met het krasvrij houden.

Display

4,7 inch Retina HD-display, net als de iPhone 7

True Tone-technologie verbetert kleuren en contrast

Op papier vind je geen verschillen terug tussen de displays van de iPhone 8 en iPhone 7. Beide apparaten beschikken over een 4,7 inch IPS display met een resolutie van 750 bij 1334 pixels, wat neerkomt op een pixeldichtheid van 326 pixels per inch.

Hoewel het er op het eerste gezicht uitziet alsof Apple niets verbeterd heeft aan het display, is bij de iPhone 8 een zogenaamde True Tone-technologie verwerkt.

Dankzij True Tone worden de kleuren en contrasten aangepast op het licht van de omgeving waarin de iPhone zich bevindt. Dit resulteert in sterkere kleuren en een verbeterd contrast, wat merkbaar het display een kwaliteitsboost moet geven.

De kleurreproductie van de iPhone 8 werkt naar behoren. In plaats van pixeldichtheid richt Apple zich op het verbeteren van de kleurweergave. Dat is een prettig streven, maar een Full HD-display had desondanks niet misstaan.

Games en video's zien er levendig en kleurrijk uit op het display, en het scherm zelf is responsief. Pas wanneer je het display van de iPhone 8 naast bijvoorbeeld een Galaxy S8 plaatst, zie je waar de iPhone het laat liggen.

Het gebruik met één hand is nog altijd bijzonder gemakkelijk, en jaren na de release is de iPhone 8 nog altijd een verstandige koop voor iedereen die geen enorm grote koelkast in zijn of haar broekzak wil hebben.