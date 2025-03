Garmin Fenix 6, Enduro, Marq en Tactix ontvangen bugfix voor frustrerende problemen

The new Garmin Fenix 6

Als je een Garmin Fenix 6, originele Garmin Enduro, Quatix, Tactix Delta of MARQ hebt, is er een nieuwe update op komst. Die is momenteel alleen beschikbaar voor degenen die zich hebben aangemeld voor het open bètaprogramma van Garmin. De update, versie 28.01, voegt geen nieuwe softwarefuncties toe aan deze oudere horloges en lijkt daarom niet heel interessant. Er worden daarentegen een paar belangrijke problemen met deze horloges opgelost.

Notebookcheck meldt met name dat ten minste één gebruiker klaagde dat het openen van de muziekbediening op zijn Garmin Enduro resulteerde in een onverwachte crash. Anderen meldden dat update 28.00 resulteerde in een batterij die sneller leeg liep. Beide problemen zijn naar verluidt verholpen in de bèta volgens de update log van Garmin. Andere problemen die tijdens de update zijn verholpen, zijn een probleem met de gebruikersinterface van de Garmin MARQ Aviator, fouten bij het laden van routes die op het horloge zijn opgeslagen en vertraagde meldingen.

Wat als je niet in het bètaprogramma zit?

Als je een van de bovenstaande problemen ondervindt en geen deel uitmaakt van de publieke bèta van Garmin, hoef je niet lang meer te wachten. Het feit dat deze update zich nu in bèta bevindt, betekent dat de bugfix actief wordt getest op horloges en zeer binnenkort naar iedereen wordt uitgerold.

Het publieke bètaprogramma van Garmin is, net als alle andere bètatests, geen risicovrij gegeven. Je krijgt als eerste toegang tot nieuwe functies, maar je stelt je horloge ook bloot aan een heleboel potentiële bugs, die Garmin dan kan oplossen voor de update naar alle gebruikers komt. De ene bèta zal stabieler zijn dan de andere en je weet in feite nooit goed wat voor ervaring je te wachten staat.

Als je meer wilt weten over Garmins bètaprogramma en je wil registreren, helpen we je graag op weg in dit artikel.