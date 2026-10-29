Windows 11 krijgt eindelijke een update die het rechtermuisknopmenu verbetert

Windows 11 heeft eindelijk een mogelijkheid gekregen waar veel mensen al lang op wachten, namelijk de mogelijkheid om het rechtermuisknopmenu aan te passen. Helaas is de update momenteel nog niet voor iedereen beschikbaar.

Het menu dat verschijnt wanneer je met de rechtermuisknop op een bestand of map klikt, staat ook wel bekend als het contextmenu. Welke opties je te zien krijgt, hangt af van de context, oftewel het specifieke bestandstype waar je op klikt. In Windows 11 voelde het menu inmiddels echter vrij onoverzichtelijk.

Als je geen fan bent van de lange lijst met opties in het rechtermuisknopmenu, dan is het goed om te weten dat dit menu aanpasbaar is dankzij een nieuwe Windows 11-update. Het gaat momenteel echter nog wel om een optionele release (een preview-update) van Windows 11. De feature zal later ook aanwezig zijn in de november-update van volgende maand. Je hoeft dus als het goed is ook niet heel lang meer te wachten als je toch liever geen preview-updates installeert.

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De aanpassingsmogelijkheden voor het rechtermuisknopmenu bestaan onder andere uit de mogelijkheid om opties weg te halen of juist toe te voegen. Ook kan je selecteren welke apps je wil laten verschijnen in het contextmenu.

Je kan het menu uitgebreid aanpassen en ook het bovenste paneel gewoon laten integreren, zodat functies zoals kopiëren en plakken gewoon in dezelfde lijst als alle andere opties verschijnen (zoals bij Windows 10).

Microsoft belooft ook dat het nieuwe rechtermuisknopmenu sneller moet werken: "Het geüpdatete menu opent sneller, vermindert rommeligheid, en geeft je meer controle over de opdrachten en app-extensies die verschijnen wanneer je klikt met de rechtermuisknop." Dit komt misschien niet volledig als een verrassing, aangezien dit inmiddels al langer getest wordt.

Goed nieuws, maar het wachten is nog niet voorbij

(Image credit: Elnur / Shutterstock)

De eerste reacties op platforms zoals Reddit lijken over het algemeen erg positief te zijn. Er zijn ook al meldingen van Windows 11-gebruikers die de preview-update hebben gedownload en zeggen dat het menu inderdaad veel sneller aanvoelt.

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Eén Reddit-gebruiker zei: "Het nieuwe contextmenu is zo goed! Veel sneller, aanpassingsmogelijkheden zijn cool."

Andere gebruikers erkennen dat dit een goede ontwikkeling is, maar geven tegelijkertijd ook aan dat ze niet snappen waarom het zo lang heeft geduurd voordat Microsoft dit probleem heeft aangepast.

Hoewel de feedback dus grotendeels positief lijkt te zijn, zijn er wel wat klachten van mensen die de update al gedownload hebben, maar helaas nog geen nieuw contextmenu te zien kregen. Dat komt omdat het vernieuwde menu geleidelijk wordt uitgerold. Niet iedereen die de update installeert, krijgt dus meteen gegarandeerd toegang. Daar uiten sommige Reddit-gebruikers ook hun frustraties over.

Je kan de feature wel geforceerd laten activeren via een Windows-configuratietool (ViVeTool), maar die aanpak zouden we niet aanraden. Er is natuurlijk ook wel een reden waarom Microsoft kiest voor een geleidelijke uitrol, zeker bij features die nog in preview zitten. Er is in dit soort gevallen vaak een groter risico op vervelende bugs.

Een paar weken langer wachten (tot de november-update) valt nog wel te overzien, maar ook dan moet je er rekening mee houden dat er waarschijnlijk nog steeds sprake zal zijn van een geleidelijke uitrol. In ieder geval is het goed nieuws dat deze belangrijke update nu officieel onderweg is.