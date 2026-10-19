Windows 11 geeft apps weer een gratis boost met snellere laadtijden

Microsoft heeft weer een fijne verbetering voor Windows 11 op de planning staan. Deze verbetering moet ervoor zorgen dat sommige apps sneller gelanceerd worden en wordt nu getest.

Windows Latest ontdekte dat de nieuwste build in het Release Preview-kanaal (de laatste testfase) een verandering introduceert die app-lanceringen sneller moet maken. Voor nu is het gefocust op het versnellen van Microsoft Edge. Wanneer Edge al actief is op je pc, moeten nieuwe vensters sneller geopend worden.

Microsoft laat ons weten: "Wanneer je een link selecteert of Edge opent vanuit de taakbalk of [het] Startmenu terwijl Edge al op de achtergrond draait, stuurt Windows je nieuwe verzoek nu direct naar de draaiende versie in plaats van dat er eerst een extra, tijdelijk proces wordt gestart."

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Dit kortere lanceringsproces voor wanneer Edge al actief is betekent een veel snellere laadtijd bij het lanceren. Dat werd geverifieerd door Windows Latest.

De tech-outlet wijst er ook op dat alleen de eerste keer opstarten nog wat langzamer zal voelen. Dan wordt er immers een langer lanceringsproces gestart. Als je echter Edge geopend hebt, vervolgens weer sluit en dan opnieuw opent, is de app nog steeds "warm" (actief op de achtergrond), dus heb je er ook dan profijt van.

Beter laat dan nooit

(Image credit: Microsoft)

Hoe zit het dan met mensen die geen Edge gebruiken (wat er waarschijnlijk vrij veel zijn)? Nou, dit is pas een eerste stap bij het testen van een feature die later een grotere impact moet hebben. Het is de bedoeling dat uiteindelijk in principe elke app zijn opstartsnelheid moet kunnen verbeteren. Dat is in ieder geval wat Microsoft laat weten in de update-opmerkingen.

Uiteindelijk zouden we dus meer apps moeten zien die sneller opstarten (als ze al "opgewarmd" zijn). Het kan nog even duren voordat Microsoft de tools hiervoor aanbiedt aan third-party ontwikkelaars en dat moet dit natuurlijk ook nog daadwerkelijk worden toegepast. Toch klinkt het wel als een handige nieuwe feature

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Nou is de grote vraag natuurlijk: waarom heeft Microsoft er zo lang over gedaan om deze verbeteringen door te voeren? We hebben jaren moeten wachten op prestatieverbeteringen voor meerdere relatief trage processen in Windows 11. Microsoft lijkt zich pas vanaf dit jaar echt te focussen op het verbeteren van Windows 11.

Je hoort ons niet klagen over verbeterde prestaties, maar dit alles lijkt er wel op te wijzen dat Microsoft deze problemen niet echt serieus nam, in ieder geval totdat Windows 11-gebruikers sterk van zich lieten horen in reactie op alle AI-features waarmee Windows 11 werd volgepropt. Oftewel, er was wel tijd voor AI-features waar mensen niet echt om hadden gevraagd, maar niet voor 'quality-of-life'-verbeteringen waar gebruikers wel al jaren op wachten.

Gezien hoe snel sommige verbeteringen nu zijn doorgevoerd, is het pijnlijk duidelijk dat Windows 11 al veel eerder geoptimaliseerd had kunnen worden. Het was simpelweg geen prioriteit tot recent, maar beter laat dan nooit. Hopelijk leert Microsoft hier wel wat van en blijft de focus nu toch wat meer liggen op het optimaliseren van de belangrijkste onderdelen van het besturingssysteem.