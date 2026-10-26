Microsoft Teams gaat je binnenkort met AI waarschuwen voor sluwe phishingpogingen

Microsoft Teams krijgt binnenkort nieuwe AI-gestuurde beveiligingsfuncties die gebruikers beter moeten beschermen tegen phishingaanvallen en online oplichting.

De update maakt gebruik van AI om phishingpogingen en vormen van social engineering te herkennen. Daarmee wil Microsoft de beveiliging van Teams verder verbeteren.

In een nieuw bericht op de Microsoft 365-roadmap legt het bedrijf uit dat de verbeterde detectietechnologie rekening houdt met de context van gesprekken om phishingpogingen en verdacht gedrag te identificeren. Daarbij richt Microsoft zich vooral op situaties met een verhoogd risico, zoals chatgesprekken waarin iemand voor het eerst contact opneemt met een persoon buiten de organisatie.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Safe for work

"Microsoft Teams introduceert AI-gestuurde phishingdetectie die rekening houdt met de context van gesprekken. Daarmee willen we phishing, social engineering, pogingen tot identiteitsfraude en misleidende bedoelingen beter herkennen", aldus Microsoft in een bericht in het Microsoft 365 Message Center.

"De technologie analyseert de context van gesprekken om verdacht gedrag te herkennen, ook wanneer traditionele signalen zoals schadelijke links of bestanden ontbreken."

Microsoft laat bovendien weten dat in bepaalde regio's of situaties aanvullende beveiligingsmaatregelen kunnen worden toegepast. Daarmee moeten gebruikers ook tegen geavanceerdere vormen van oplichting worden beschermd.

Welke AI-modellen Microsoft precies inzet voor deze detectietechnologie, wordt niet duidelijk uit het bericht. Gezien de miljarden berichten en e-mails die jaarlijks via de systemen van Microsoft worden verwerkt, beschikt het bedrijf in ieder geval over een enorme hoeveelheid gegevens die als basis voor dergelijke technologie kunnen dienen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De nieuwe functie is momenteel nog in ontwikkeling en moet in november 2026 worden uitgerold. Vanaf dat moment wordt de beveiliging wereldwijd beschikbaar voor alle Microsoft Teams-gebruikers.

IT-beheerders hoeven zelf niets te doen om de functie in te schakelen. Hoewel Microsoft de context van gesprekken analyseert om verdachte activiteiten te herkennen, benadrukt het bedrijf dat klantgegevens niet worden opgeslagen om AI-modellen verder te trainen of voor andere doeleinden te gebruiken.

"Deze technologie wordt uitsluitend ingezet voor beveiligingsdoeleinden en niet voor productiviteit, het samenvatten van gesprekken, advertenties, het monitoren van gebruikers of andere toepassingen die niets met beveiliging te maken hebben", aldus Microsoft.